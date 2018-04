"Tuchels arbete med PSG redan igång"

ENGLAND

The Guardian skickar ut en väderleksvarning i Manchesterregionen, närmare bestämt på City of Manchester Stadium. ”Räkna med åskväder”, är rubriken inför Manchester City-Liverpool i kvällens CL-retur. Bakgrunden är Jürgen Klopps uttalande om City. ”Jag såg City mot United i helgen. Det var en av de bästa första halvlekar jag sett. Det var som ett åskväder”, säger Liverpooltränaren. På förstasidan följer Guardian upp rubriken med ”Klopp redo för vildsint svar från City, samtidigt som Pep Guardiola vill se ’perfekta matchen’”. Blixtar och dunder i all ära, det krävs magiska under för att City ska kunna vända 0-3-underläget.

Daily Star går vidare med väderleksmetaforerna i ”Pep förbereder den perfekta stormen”, och skjuter sedan in Klopps ”Åskvarning”.

Daily Mirror är inne på liknande tema men delar upp ”Perfekt”, för Guardiolas uttalande, och ”Storm”, för Klopps uttalande. Mirror ser även moln samlas sydväst om Citys arena, ovanför Old Trafford. ”Exklusivt: Rashford på väg att tappa tålamodet med begränsade speltiden under José”, hävdar tidningen. Särskilt frustrerad uppges den unge anfallaren vara med att bara ha fått göra ett kort inhopp i derbyt mot City i helgen. ”Om Mourinho är kvar nästa säsong är det inte säkert att Marcus är det, eftersom han vill spela varje match”, säger en källa inom United. Fotboll täcker också större delen av nyhetsettan. ”129 Premier League-stjärnor krävs på 250 miljoner pund i skatt”, hävdar Mirror. Det är planerad skatteflykt som skattemyndigheten försöker komma åt, och som kan tvinga spelarna att betala tillbaka stora summor.

The Sun omformulerar Klopps ord och varnar för ”Åskattack”. Däremot räknar The Suns väderlekstjänst inte med haglande flaskor utanför arenan. ”Liverpool kan parkera bussen i lugn och ro”, menar tidningen, och refererar inte till någon Mourinhobuss framför mål utan till den Guardiolabuss som blev attackerad av Liverpoolfans vid första mötet.

Daily Telegraph, som skriver hellre om ”Osannolikt Uppdrag” än om stormar och åskväder, men tar liksom The Sun upp säkerhetsarrangemanget. ”Stort säkerhetspådrag planeras för att förhindra en upprepning av händelserna utanför Anfield”. Extra polis är inkallad och spelarbussarna åker direkt till arenan och inga omvägar.

Daily Mail drar på ”Exklusivt: Arsenal i samtal med Adidas om avtal värt 40 miljoner pund om året”. Det nuvarande avtalet med Puma, som ger 30 milj pund/år, går ut efter nästa säsong. Manchester United har det största avtalet i Premier League. Det är värt 75 milj pund/år, och är även det med Adidas.

Sky Sports hävdar att ”Bayern München och PSG är intresserade av Kenedy – om Chelsea säljer”. Båda klubbarna ska ha meddelat Londonklubben sitt intresse för brasilianaren, som för närvarande är utlånad till Newcastle.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport försöker ge Roma och Juventus lite hopp med ”oMÖJLIGT uppdrag”. Tidningen fortsätter, ”Spanien-Italien är tillbaka, är det möjligt att hämta upp 1-7? Det bli svårt, men man måste försöka”. Roma möter i kväll Barcelona, Juventus spelar i morgon mot Real Madrid. Tidningen ägnar också en sida åt idrottsmirakel, för att peppa. Här finns Andre Agassis vändning i finalen i Franska öppna 1999, Chicago Cubs seger i basebollens World Series efter 108 års vänta och så vidare.

Corriere dello Sport hoppas att början på ett mirakel kan komma ur struparna på läktaren. ”Leo mot dem”, och ”dem” är de 60 000 som väntas till Olimpico i kväll ”för att lyfta Roma mot Barça”. Ovanför finns rubriken ”Juve efter Morata”. Turinklubben uppges ”förhandla med Chelsea om en återkomst för anfallaren”. Tidningen påpekar att Morata vore ”den idealiska ersättare till Mandzukic, som lockas av Kina”.

Tuttosport tittar bortanför Romas match, mot morgondagens med Juventus. Turinklubben har ett 0-3-undeläge att vända borta mot Real Madrid, de två senaste säsongernas vinnare i Champions League. ”Den som inte tror på det kan stanna hemma”, är budskapet tidningen förmedlar från tränare Allegri.

SPANIEN

Marca har bild på en ung Fernando Torres på förstasidan och rubriken ”Barnet som vi alla har i oss”. Torres kallas som bekant ”El Niño” (”barnet/pojken”) men har nu hunnit bli 34 år. I går bekräftade anfallaren att han slutar i Atlético efter säsongen. Marca kallar honom ”en symbol för Atlético och för spansk fotboll”. Marca spekulerar i att Torres kan hamna i MLS, möjligen Kina. Marca uppmärksammar också förre Real Madrid-presidenten Jorge Valdanos hårda ord i radioprogrammet El Transistor om Gareth Bale efter Madridderbyt. ”Inget som Bale gör är värt 100 miljoner euro, och det är priset han bär på sin tröja”, sa Valdano i går.

AS har också att ”El Niño Torres säger adjö till oss”. Tidningen påpekar att det främsta skälet är bristande speltid.

Sport är optimistisk. Det är lätt att vara när Barcelona har 4-1 att gå på inför returen mot Roma i kväll. ”De är redan i semifinal”, skriver tidningen, och understryker att Barça jagar trippeln. Liga känns redan hemma, final väntar i spanska cupen och så då en match som ska spelas av i kväll.

Mundo Deportivo fångar upp Barcelonas tränare Valverde som ogillar snacket. ”Vi har inte vunnit något ännu. Jag bryr mig inte om de snackar om tripplar”, understryker han. MD hälsar på förstasidan Barças största stjärna på romerskt manér med ett ”Ave, Messi”. Bilden är från 2009, platsen Rom, motståndet Manchester United och tillfället Champions League-final. ”Leo återvänder till platsen där han gjorde vad han själv anser vara sitt bästa mål”. Ett ovanligt mål, en nick.

El Desmarque noterade en intressant gäst på Villarreal-Athletic i går (1-3): Unai Emery. PSG-tränaren lämnar av allt att döma sin klubb i sommar – kanske är någon av klubbarna hans framtida adress?

FRANKRIKE

L’Equipe bygger dagens förstasida på Thomas Tuchel som ”Spelets mästare”, och att tysken ”i princip gjort klart sin ankomst till PSG”. Tidningen skriver vidare att det nu bara handlar om ”hitta rätt tidpunkt för presentationen”. L’Equipe tror inte det blir innan säsongen är slut. Tidningen refererar också till tyska Sportbuzzers uppgifter (se under ”Tyskland” nedan) om ett påskrivet tvåårskontrakt, men menar att det kan vara att gå händelserna aningen i förväg. ”Ligue 1 kastar ut Serie A i Kina”, är en triumferande beskrivning av att ligan, via BeINSPORT, skrivit under kontrakt med CCTV, som når en miljard tittare. Kontraktet är på fyra år, och Ligue 1 tar Serie A:s plats i CCTV:s utbud, som också inkluderar Premier League och Bundesliga.

France Football tjuvkikar på tränarcirkusen. ”Varför (och för vem) det kommer att förändras”. En lång rad tränarprofiler avhandlas. France Football tror på Chelsea om Allegri lämnar Juventus, men har också Luis Enrique som nära både Chelsea och Arsenal. Tidningen har Inter som hetaste adress för Antonio Conte. Thomas Tuchel placeras inte oväntat i PSG. France Football påpekar också att Tuchel gått intensivkurs i franska (se även Sport Buzzer, under ”Tyskland” nedan). France Football har också en uppgift av helt annat slag. ”Avslöjar: Lån på väg att avvecklas”. Fifa diskuterar med intresseorganisationer om kraftiga begränsningar av spelatrupper, och med förbud mot utlåningar som en möjlighet. Juventus har 41 spelare utlånade, Udinese 27, Chelsea 22 och Manchester City 18, nämner tidningen.

TYSKLAND

Sportbuzzer preciserar att Thomas Tuchel skriver på för två år med Paris SG, med option på ett tredje år. Sajten uppger också att det redan är klart med Arno Michels som assisterande tränare, Rainer Shrey som fystränare och Benjamin Weber som videoanalytiker. Kort sagt, teamet han också hade i Mainz och Dortmund. Liksom France Football påpekar Sportbuzzer att Tuchel läst franska under sitt sabbatsår, och skriver vidare att Julian Draxlers framtid i PSG med Tuchels tillträde nu ser ljusare ut.

Bild refererar till Sportbuzzer i sin stora artikel om Tuchel till PSG. Enligt tidningens källor är kontraktet redan påskrivet. Dessutom uppger Bild att Tuchel vill ha RB Leipzigs Zsoltan Löw som sin högra hand i PSG.

Leipziger Volkszeitung ger inte mycket för RB Leipzigspelarnas insats i går (1-4 mot Bayer Leverkusen). Emil Forsberg är inget undantag. På skalan ett till sex, där ett är bäst, får svensken en fyra. ”Acceptabel första 45 minuterna, svag andra halvlek”, skriver LVZ kort. Naby Keita fick en höftskada i matchen, men väntas kunna spela mot Marseille i Europa League på torsdag.

Sky Sport slår på egen trumma. ”Jürgen Klopp avslöjar i Sky Sport-intervju: Säsongen över för Emre Can”. En ryggskada har hållit Liverpoolmittfältaren från spel sedan mitten av mars, och det är slutspelat för säsongen för Can, svarar Klopp kort och gott, ”ja”. Cans kontrakt går ut i sommar, och det har spekulerats i att han skriver på för Juventus.