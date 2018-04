Kane sårad av pikar över "stulet" mål

ENGLAND

The Guardian vill kanske när man är i Ryssland inte ta gift på sin rubrik att ”Welbeck räddar Wenger” (2-2 mot CSKA). Men för stunden gjorde han det. Arsenalanfallaren satte med sin reducering stopp för en rysk vändning.

Metro uttrycker Londonlagets lättnad med ett justerat ordspråk ”All’s well that ends WEL” (från ”Allt väl som slutar väl”).

The Sun ser det som att den engelske anfallaren och Arsenal är ”Beck in Business”. Zlatan är också back in business i USA, och snart även tillsammans med Man United. ”Exklusivt: Zlatan Ibrahimovic bjuder in tidigare lagkamraterna i Man United till fest i Los Angeles…så de kan säga hej då till honom”. Många av dem hade inte återvänt från landslagsuppdrag när Zlatan drog västerut. ”Tajmingen var inte den bästa men Zlatan insisterade på att vi alla skulle komma och träffa honom i LA, så vi kunde berätta hur mycket vi saknar honom – så typiskt Zlatan”, säger en källa till tidningen, och preciserar, ”Personalen på Carrington (Uniteds träningsanläggning) har hört att han kommer att ordna en fest när laget reser till Los Angeles för försäsongsträning i slutet av juli. Zlatan står för kostnaderna för sammanlagt ungefär 50 personer”.

Daily Mail framför budskap från Tottenhams tränare Pochettino, ”Döda inte Kane”. Harry är ”sårad av pikarna över målet han ’stal’”, skriver Mail. Pochettino förklarar: ”Harry är besviken för han ville aldrig skapa en sådan situation. Tottehamfans kommer att ge honom sitt stöd men andra fans kommer att döda honom. Folk har åsikter, och det är normalt. Han trodde aldrig det skulle få sådana proportioner, han var bara säker på att han touchade bollen”.

Yorkshire Evening Post har bekräftelse på att Pontus Jansson missar Leeds match i dag mot Aston Villa. ”Även om Pontus klev in nu och sa att han mådde bra så finns regler att följa”, sa tränare Paul Heckinbottom om smällen svensken fick mot huvudet i förra matchen, ”Om allt är okej spelar han nästa match”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport kommer med uppmaningen ”Ge oss VAR i Europa”, alltså i de europeiska cupturneringarna. Bildvalet är givet. Straffsituationen i Real Madrid-Juventus. Men Gazzettan vill i alla fall ge intryck av att bredda diskussionen. ”Det är inte bara den omdiskuterade straffen mot Juve. Det är misstagens Champions League. Hjälp av videodomare behövs omedelbart”, skriver tidningen. Det är bara straffsituationer som missgynnade italienska lag tidningen använder som exempel. Carvajal på Cuadrado (Juve-Real), Semedo på Dzeko (Barça-Roma) och Rodriguez på Welbeck (Arsenal-Milan). På förstasidan finns också ”Lazio kastar bort det” (1-4 mot RB Salzburg). För laget tog ledningen men Salzburg klämde bland annat in tre mål på fyra minuter. I en intervju med Marco Fassone lovar Milans vd att ”fansen kan räkna med 2-3 nyförvärv på platser där det behövs”. Han tycks övertygad om att Donnarumma stannar. ”Från allas vår sida finns fullständigt förtroende. Han är en som en pelare för oss, och som vi ser det så kommer Gigio att vara i startelvan för lång tid framöver”, säger Fassone.

Corriere dello Sport går på Gazzettans linje. ”VAR – Juve har rätt”, är också en uppmaning om att införa videodomare i det europeiska cupspelet. Tidningen menar att hjulen redan är i rullning. Tidningen slänger farm citat från ordföranden i italienska olympiska kommitténs (CONI), ”Malagò: Ja, jag ska prata med Ceferin”, Uefas president.

Tuttosport vill tvätta bort minnet av straffsortin ur CL med ”Från Madrid till Madrid”. Med det menas att ”Juve siktar redan in sig på finalen 2019” som spelas i just Madrid (på Estadio Metropolitano).

RMC Sport rapporterar att ex-Juventusmålvakten Stefano Tacconi hellre siktar in sig på domare Olivers fejs. ”Om jag visste att jag skulle lägga av, så hade jag gett honom en smäll på käften. Det hade varit ett storslaget slut på en fantastisk karriär”, ska Tacconi ha sagt i programmet Maracanà.

Sky Sport Italia uppmärksammar att ”Steward fick operera bort mjälte, träffades av frispark från Candreva”. Det var i mitten av första halvlek borta mot Torino i helgen som Interspelaren sköt en stenhård frispark över ribban och som sedan träffade Marco Rapisarda, 25, i ryggen. Han uppsökte senare sjukhus med smärtor och ligger kvar där. Han har uppvaktats av de båda lagen. Från och med nästa match på arenan kommer stewards att stå längre bort och med sidan i stället för ryggen vänd mot planen, uppger Sky Sport.

💜 Fiorentina manager, Stefano Pioli, today got a DA13 tattoo in honour of Davide Astori pic.twitter.com/vXfY8QBeWz — FourFourTweet (@FourFourTweet) April 12, 2018

SPANIEN

RAC1 uppger att Barcelona är på väg att få en Cruyff i klubben igen. Det är Barçalegendaren Johans son Jordi som är aktuell. Jordi Cruyff spelade i klubben för drygt 20 år sedan och är nu aktuell för en plats i den sportsliga ledningen. Han är för närvarande tränare i Maccabi Tel Aviv, där han också varit sportchef, men lämnar den israeliska klubben i sommar.

Sport vägrar släppa Real Madrids CL-avancemang. Barcelonatidningen ger bilden av ”Upprördhet världen över”. För att försöka ge sitt påstående tyngd har Sport fiskat upp ett par tweets från internationella ex-spelare och några rader från ett par tidningar. ”Global ilska mot domarinsatsen på Bernabéu”, försöker Sport pracka på sina läsare.

Mundo Deportivo kan inte heller släppa straffen, men fokuserar på ilskan i motståndarlägret, ”Italien exploderar”. Sedan hävdar tidningen att ”Sergio Ramos kan stängas av två matcher” för regelbrott, och inte bara en, som tidigare uppgetts. I så fall skulle Real Madrid-stjärnan missa båda semifinalmatcherna. Sedan ges i alla fall lite utrymme åt Barcelonas bekymmer. ”Utan Messi inget paradis” står för att det bara är argentinaren som gör mål i Champions League-spelet. Därför anser MD att värvningen av Antoine Griezmann blir alltmer angelägen.

Marca har däremot suddat bort alla minnen av straffen mot Juventus och kittlar sina Real Madridläsare med ”Tre matcher från en historisk trippel”. Tidningen lägger till att ”ingen har vunnit titeln tre år i rad sedan Bayern München på 70-talet”. Trots att Roma blev Barcelonas banemän, eller kanske på grund av det, så är det laget som tidningens läsare vill ha i dagens semifinallottning. 50 procent av drygt 30 000 har i en webbomröstning röstat på Roma, 30 procent på Bayern München och 20 procent på Liverpool. På förstasidan finns också ”Till semifinal med svårigheter”, om Atléticos Europa League-avancemang (0-1 mot Sporting).

FRANKRIKE

La Provence jublar efter Marseilles triumf (5-2 mot RB Leipzig). Och tidningen firar det med ännu en ordlek med utländska rötter. Efter populära ”Remontada” (upphämtning/vändning) som häromdagen blev till ”Romantada” efter Romas skrällvändning, så lanserar La Provence ”La demonstrada”, som i ”Uppvisningen” ungefär. Det kan också ses som en elak referens till alla remontadas moder – Barças mot OM:s ärkerival PSG förra året. Tidningen beskriver sedan segern som ”dantesque”, alltså Danteliknande, på ett stilmässigt förhöjt vis.

L’Equipe finner också näring i den klassiska litteraturen för att beskriva Marseilles seger. Inne i tidningen finns Marseilles förkortning markerad i rubriken ”hOMeriskt”, efter den grekiska skalden, och i meningen storslaget och äventyrligt. Förstasidans rubrik är mindre litterär, ”Helt galet” ungefär. Payet ringas in som ”världsklass” i en annan rubrik och får skyhöga nio av tio i betyg. Emil Forsbergs inhopp för Leipzig betygsätts inte. Däremot finns han citerad. ”Det här gjorde väldigt ont. Det är synd, för vi startade bra och hade kvalificeringen i våra händer, särskilt som vi var nära att göra ett andra mål, men sedan föll vi ihop. Vi gjorde på nytt för många misstag och har nu släppt in nio mål på två matcher. Det är inte direkt uppmuntrande. Nu måste vi vända blad och fokusera på Bundesliga”, säger Forsberg. L’Equipe har sedan goda nyheter till PSG- och Brasiliensfans. Undersökningen i Brasilien av Neymars skadad fot ska ha gett positivt besked. Läkningen går som det ska, och han väntas tillbaka i Paris i slutet av april. Det kan eventuellt bli spel i någon match i maj.

RMC Sport levererar Silly Season med ”exklusiv”-stämpel. Chelseas målvakt Thibault Courtois är enligt radiokanalens källor ”mycket intresserad” av PSG-projektet. På annat håll uppger RMC Sport att PSG satt en prislapp på Laywin Kurzawa på 25 miljoner euro. Chelsea, Tottenham och Man United uppges intresserade av vänsterbacken.

TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung har liksom L’Equipe citat från en besviken Emil Forsberg efter RB Leipzigs EL-sorti (2-5 mot Marseille). ”Vi är bättre än vi tror, vi måste spela fotboll som vi visat att vi kan tidigare, vi gör inte det just nu”, säger Forsberg. Han startade på bänken och fick spela en dryg halvtimme. Leipziger Volkszeitung ger honom tre i betyg på skalan ett till sex, där ett är bäst. ”Han gav efter sitt inhopp lite energi till spelet framåt”, skriver tidningen.

Bild har ”Kovac blir Bayerntränare” redan på sin nyhetsetta. Tidningen följer upp SportBilds uppgifter i går med att Nicos bror Robert blir assisterande tränare. Nuvarande tränare Jupp Heynckes erfarne assisterande tränare Peter Hermann är också aktuell att bli kvar som stöd till brödraduon. Bayern har inte vela kommentera tränaruppgifterna. Frankfurts sportchef Fredi Bobic: ”Jag har just klivit av ett plan från Danmark, och jag har inte hört något. Niko snackar alltid med mig men inga nyheter har nått mig”, säger han. Kovac har kontrakt med Eintracht Frankfurt till sommaren 2019, men har enligt Bild en utköpsklausul om just Bayern München har av sig.

Kicker instämmer i uppgifterna om Niko Kovac och utköpsklausulen, och har lite mer detaljer. Enligt tidningen gällde utköpsklausulen Bayern och två andra utländska klubbar (ej namngivna), och ligger på 2,2 miljoner euro. Kicker uppger att Kovac under torsdagen informerat Frankfurts styrelse om sitt beslut.

Sky Sport vidareförmedlar Bilds och Kickers uppgifter, och lägger till att enligt tv-kanalens egna källor så är Kovac och Bayern mycket riktigt överens men något kontrakt är ännu inte påskrivet.

ÖVRIGT

Salzburger Nachrichten (Österrike) njuter av att ”RB Salzburg lyckas med ett mirakel mot Lazio” (vänder till 4-1). Malmöfödde Valon Berisha är en av segerlirarna. ”Vi är bra spelare, men eftersom vi är från Österrike ser folk oss alltid som underdogs, men vi älskar att vara underdogs, då kan vi visa vad vi kan”, säger Berisha, som spelar sin landslagsfotboll för Kosovo.

MLS (USA) uppger att Chicago Fire är ute efter att värva Fernando Torres, och hänvisat till sina källor. Den spanske veterananfallaren berättade nyligen att han lämnar Atlético efter säsongen.