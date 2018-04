PSG-presidenten efter titeln: ”Jag är förbannad”

ENGLAND

The Times är först med att stöta kniven i Manchesters mest kände portugis. ”Tack, José”, läggs till bilden av en moloken Mourinho efter ridå på Old Trafford (0-1 mot West Bromwich). Bredvid finns bild på mannen som skulle ha kunnat uttalat orden, Mous nemesis Pep Guardiola, som med sitt Manchester City tack vare Uniteds förlust blev ligamästare i kavaj.

The Sun går på samma linje som Times fast med obligatorisk ordvits. ”Mancs a lot, José” pryder förstasidan. På sportettan gäller i stället ”Tee are the Champions”, eftersom Pep var ute och lirade golf innan United spelade sin match. Mourinho ser också sitt lag som mästare. Men bara som ”mästare i komplicerad fotboll”. Han var inte nöjd med spelarna. Inte alls nöjd. ”Jag har vunnit åtta titlar och jag är inte uppe bland molnen efter en seger mot City. Jag såg många som var uppe bland molnen”, säger Mourinho.

Manchester Evening News har inte mycket gott att säga om Victor Nilsson Lindelöf. Å andra sidan utmärker han sig inte heller som någon av laget floppar. Den svenska landslagsbacken, som spelade från start, får fem av tio i betyg. ”I en match där United startade med tre innermittfältare så var Lindelöfs placering lite längre upp onödig. Kunde inte visa upp sina offensiva kvaliteter”, skriver MEN.

Daily Mail får liksom övriga tidningar äntligen rulla ut alla förhandsskrivna krönikor som bara legat och väntat på att titeljublet skulle ta sin början. Mail tycks bara ha ett fokus. ”Samuels, Xavi och Venables om Pep”. En fjärde krönika går ”Bakom kulisserna till Premier League-triumfen: Pep kräver att gräset ska vara millimeterklippt och går omkring i strumpor”. Det ena verkar i alla fall inte ha med det andra att göra. Det är i korridorerna på träningsanläggningen som Guardiola vandrar runt i bara sockorna, vilket Mail menar är ett tecken på hur hemmastadd han är.

Daily Telegraph-krönikören James Ducker understryker att ”Pep Guardiolas noggrannhet för detaljer är katalanens framgångsrecept”. På sportettan får faktiskt en annan klubbprofil plats. ”Detta är bara början”, är ett citat från lagkapten Vincent Kompany om att City har framtiden för sig.

Daily Star omformulerar budskapet till ”Låt oss nu bygga ett mega-City”, med tillägget ”Vinnys dynastidröm”. Och så knyter tidningen ihop den engelska rubriksäcken med att återvända till Old Trafford för en matchrapport med med ironiska rubriken ”José är så generös”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser de regerande mästarna koppla ett allt fastare grepp om ligatiteln. Det beror på två matcher i går. Den ena presenteras till raderna ”Gigio, du är magisk”, som tar fasta på att ”Mirakulösa Donnarumma hjälper Milan till 0-0 och stänger Napolis väg”. Den andra är (på italienska) ”Juve 6 da scudetto”, som i ”6” innehåller dubbelmeningen att ”Juve är mästerliga” men också har just sex poängs försprång till Napoli nu (3-0 mot Sampdoria). På söndag möts lagen på Juventus Stadium. Sarri möter i sin tur spekulationerna kring hans framtid med, ”Jag stannar om jag kan göra fansen glada”. I huvudstaden spelades ett ”Känslofyllt derby: Mellan Roma och Lazio fattades bara mål”. Bolognas ritiro (isolering) på ett hotell i centrala staden tycks ha gjort susen. En seger följde (2-0 mot Hellas Verona). Filip Helander gjorde en habil insats, ”Ett par bra nickar”, som Gazzettan ytterst kortfattat motiverar betyget sex av tio. Emil Krafth nötte bänken igen.

Corriere dello Sport är mer generös mot Helander. Svensken är en av tre spelare som får en sjua, det högsta betyg tidningen delar ut i matchen. På förstasidan binder Corriere dello Sport på liknande vis som Gazzetta dello Sport samman de två matcherna med scudettobetydelse. ”Vilket Juve! Vilken Gigio!”. Romderbyt skildras med ”Oavgjort om Champions League”.

Tuttosport använder liksom Gazzettan ”6″ i dubbelbetydelsen för både siffran och ”är” men riktar in sig på en spelare, som tidningen hyllar. ”Douglas Costa 6 grande”. Tidningen skriver sedan, ”Brasilianaren med tre strålande passningar till Mandzukic, Höwedes och Khedira: så krossade Juve Samp, lämnade mardrömmen på Bernabéu bakom sig och gick up i ledning med sex poäng inför mötet med titelrivalen Napoli”.

SPANIEN

Marca slickar sig om munnen efter Iscos pärla. ”Magiskt”, skriver tidningen efter Real Madrids seger (2-1 mot Málaga). Tidningen smånoteringar inkluderar ”Bekväm seger mot hopplöst Málaga”, ”Isco fick ovationer när han byttes ut”, ”Benzema får vara med men Bale utanför truppen” och ”Zidane tog sin hundrade seger”. En annan Madridrubrik är om Atlético, (3-0 mot Levante), ”Torres avrundade festen”. Veteranen, som avslutar sin tid i klubben efter säsongen, gjorde matchens sista mål och sitt sammanlagt hundrade i La Liga.

AS konstaterar att ”Isco regerade i Málaga”. En del har undrat varför han inte får mer speltid, men tränare Zidane han hyllar och påpekar, ”Han har alltid varit viktig och spelare mer i år än förra året”. På sin skala från noll till tre, där tre är bäst, får John Guidetti nöja sig med ett trots Alavés segermål (1-0 mot Eibar). Men omdömet om svensken är gott. ”Han firade sin födelsedag med mål i den fjärde minuten. Sedan fortsatte han att ställa till problem för motståndarna och hjälpte även till i det defensiva arbetet”, skriver AS.

Cadena Ser låter Lucas Vázquez skicka en hälsning till Real Madrids motståndare. Och då handlar det inte om Málaga utan om stormen kring en viss straff och ett Champions League-avancemang. ”Jag tror det finns en anti-Real-känsla. Jag tror det retar många att se oss i semifinal åtta år i rad. Folk gillar när det går illa för oss, och det är okej med oss”, säger Realspelare, och lägger till, ”Vi är Real Madrid och den avundsjukan det emellanåt väcker får vi leva med”.

Sport använder, hör och häpna, för dagen inte förstasidan till att spy galla över Real Madrid. Tidningen har återvänt till ett annat kärt ämne: Barças silly season. ”Avslöjar: Kontakt med Lenglet”. Barcelona uppges beredd att betala den franska Sevillabackens utköpsklausul. En annan rubrik i dag är, ”Iniesta ger besked efter cupfinalen”. Med det menas att mittfältsveteranen efter mötet med Sevilla på lördag kommer att berätta om han stannar i klubben eller flyttar (troligen Kina) efter säsongen.

Mundo Deportivo har fler Barçaaktuella spelare. Under ”Champions Leagueplanen” skriver MD att Ajaxspelarna De Ligt och De Jong är aktuella. Dessutom är Artur säkrad och Griezmann ”på bana”.

FRANKRIKE

L’Equipe tar av sig baskern för mästarna. ”I sjunde himlen”, skriver tidningen om PSG som gjord just så många mål och säkrade ligatiteln (7-1 mot PSG). Tidningen lägger till att det är ”sjunde ligatiteln för PSG och den femte under den qatariska eran”. Marseilles anfallare Mitroglou har haft det knackigt men har nu fyra mål på sina sex senaste matcher efter ännu ett i går (3-2 mot Troyes). Tillräckligt för att L’Equipe ska sätta rubriken ”Kalla honom Nitroglou”.

RMC Sport uppmärksammar att PSG:s president Nasser al-Khelaïfi inte var alls nöjd med en sak: stämningen på Parc des Princes. Han skickade en hård passning till förbundet, som stängt av delar av klacken. ”Vi saknade våra supportrar, det är beklagligt, jag hoppas ligan tänker efter nästa gång. Det här var en match alla tittar på och den gav ingen bra bild av stämningen”, säger han. En andra passning skickar al-Khelaïfi till de PSG-fans som kom, en del av dem i klacken protesterade i solidaritet med de avstängda fansen. ”Jag förstår det inte. Vi har alltid gjort allt för våra fans, jag trodde de skulle finnas där för oss vid stora matcher”. Sedan la han till att han ska ta ärendet vidare med klubbledningen. ”Det fattades något i dag, och jag tänker inte låta det vara, jag är förbannad”, säger al-Khelaïfi.

Le Parisien ser sitt PSG som ”Mästare med stil”, den näst näst största rubriken på tidningens nyhetsetta. Lo Celso får högsta betyg efter utskåpningen av Monaco, 8,5 av tio. I en liten notis skriver Le Parisien att ”Neymar spelade…poker”. För samtidigt som PSG spelade hem titeln så spelade den skadade brasilianaren in en reklamfilm där han spelar onlinepoker med matchen i bakgrunden. Lika frånvarande var motståndaren Monaco. Det är kanske därför de finns i en rubrik bredvid. ”Monaco betalar tillbaka pengarna till sina fans”. Det gäller de tillresta fansen. Beskedet lämnade kort efter slutsignalen.

TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung delar ut en trea till Emil Forsberg efter RB Leipzigs match (1-1 mot Werder Bremen). Det är ett okej betyg men inte mer. Ett är bäst på den tyska skalan, sex sämst. ”Livlig, behändig och självsäker. Men utan någon bestående framgång”, skriver tidningen om svensken.

Hamburger Morgenpost har annat blågult fokus. ”Svensken är tillbaka: Ekdal trycker på för en plats i startelvan – men var?”, lyder rubriken. Efter skadefrånvaro och sedan två inhopp säger tränare Christian Titz, ”Albin är redo för 90 minuter”. Det kan bli mot Freiburg på lördag, men Hamburger Morgenpost ser det både som möjligt att det kan bli på mittfältet som i en trebackslinje, därav rubriken.

SportBild skickar ut en första positiv signal om Michy Batshuayi: det är i alla fall ingen fotledsfraktur. Den belgiske landslagsanfallaren skadade sig i Dortmunds derby i går (1-1 mot Schalke), och röntgenundersöktes på söndag kväll. Hur skadad Batshuayi är och hur länge han blir borta är ännu oklart.

WAZ understryker i en krönika efter matchen att ”Stöger är inte framtiden: Dortmund måste agera”. I en annan, möjligen hoppfull rubrik, undrar tidningen ”Har Dortmundtränaren Peter Stöger redan gett besked om att han lämnar?”. Det läser tidningen in i hans citat i går. ”Mitt kontrakt stäcker sig till 30 juni och det är bra så”, sa Stöger.

Kicker uppger att det finns två tränarkandidater i Dortmund till nästa säsong: antingen Lucien Favre (Nice) eller så stannar Peter Stöger. Störts fokus är annars på ”Problemen kring Kovac”, vars övergång från Eintracht Frankfurt till Bayern München blivit infekterad.

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad (Nederländerna) firar PSV Eindhovens titeltriumf med ”Skölden är hemma”. Tidningen häller också kallt vatten på Sam Larssons kväll. Hans mål är ett glädjeämne, men han blev utbytt skadad och med fem av tio får lägst betyg av Feyenoords spelare (3-1 mot Utrecht). Enligt AD klagade över baksidan lår, en skada som nyligen hållit honom borta flera veckor från spel.

Bold ger Johan Larsson ordet efter Bröndbys derbyseger (2-1 mot FC Köpenhamn). Lagkaptenen pekar på vinnarmentaliteten i laget. ”Vi är inte nöjda med 1-1. Vi vill vinna varje match. Det är i år vi ska vinna, och vi tror verkligen på det. Vi har en tro på att om motståndarna gör ett mål, så kan kommer vi att göra två”, säger Larsson. Både han och Simon Tibbling får fina fyra av sex i betyg av Ekstra Bladet och även höga betyg av BT.