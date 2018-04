Wengers frustration: ”Fans har förstört Arsenals image”

ENGLAND

The Guardian bereder plats för en besviken tränarveteran. ”Wenger sårad: Fransmannen hävdar att ’taskiga’ fans har förstört Arsenals image”. På en presskonferens efter gårdagens seger (4-1 mot West Ham) sa Wenger, ”Denna klubb är respekterad över hela världen, mycket mer än i England, och våra fans gav inte den bild av enighet som jag önskat. Det gjord ont”, sa Wenger.

The Times har också Arsenaltränarens uttalande i topp, men med rubriken ”Supporterprotesterna kostade mig jobbet, säger Wenger”. Tidningen påpekar att det var dessa protester som fick honom känna att han inte kunde vara kvar längre. ”Jag är inte bitter på fansen, det är bara det att jag känner att min personlighet står i vägen för vad denna klubb är, och det är viktigare”, menar Wenger. Times uppmärksammar också att Salah blev utsedd till Årets spelare i England med rubriken ”PFA:s ’val av Salah var fel’”. Det syftar på ett uttalande från Manchester Citys tränare Pep Guardiola. Han sa aldrig just så, men Times gör citattolkningen utifrån ett uttalande innan tillkännagivandet av priset. Då sa Guardiola, ”Om han (De Bruyne) inte får priset så grattis till den som får det, men om man ser till de nio-tio senaste månaderna så har ingen spelare varit bättre”.

The Sun dundrat ut Wengers budskap om skadat klubbanseende, men förväntar sig att det mullrar rejält på Wembley inom kort. ”Åska och blixtar – det är Conte mot José”, sedan Chelsea tagit sig till FA-cupfinal (2-0 mot Southampton), där Man United väntar.

Evening Standard låter sig svalkas av Girouds metaforer mitt i Londonhettan. Han tråcklade sig igenom motståndarförsvaret, och förklarar det glatt med ”Min andra hobby är faktiskt utförsåkning!”. Chelseaanfallaren fortsatte: ”Jag såg många spelare framför mig. Jag försökte bara dribbla lite och hade lite tur”. Han längtar till finalen. ”Wembley är som min trädgård, jag älskar att spela här”.

South Wales Echo har inte mycket gott att skriva om Swanseaspelarna efter gårdagens storförlust (0-5 mot Man City). Martin Olsson är inget undantag. Tvärtom, han är en av de spelare som bara når upp till fyra av tio i betyg. ”Formen har varit bättre på senare tid, men hade nu en dag att glömma. Han fick en fruktansvärd felträff på ett tidigt inlägg och borde ta ett snack med sig själv över filmningen i första halvlek som gav honom ett välförtjänt gult kort”, skriver tidningen.

Croydon Advertiser passerar lite under radar. Sålunda tycks en några dagar gammal artikel som ny i det större bruset. Det tycker i alla fall Headlines, och sätter strålkastarljus på ”Crystal Palace-fans får sannolikt inte se januarivärvning i a-laget, medger Roy Hogdson”. Japp, det gäller Erdal Rakip. På lokaltidningens fråga om det blir något spel för ex-MFF:aren, svarade Hogdson, ”Jag vet inte”, och följde sedan på med förklaringar som knappast talar för att Rakip kommer att få dra på sig en a-lagströja. ”Han spelar på en position där konkurrensen är enormt stark, och han kommer bara att spela om jag tror att han kommer att vinna matcher åt oss. Han kommer inte att få spela av sentimentala skäl. Han förväntar sig inte det. Han är en Benficaspelare. Jag vill tro och jag hoppas att han har utvecklats som spelare sedan han kom. Det är ett stort steg från svenska ligan till Premier League. Det är ett stort steg från svenska ligan till portugisiska ligan, och vad som än händer nästa säsong så kommer han att dra nytta av erfarenheten”. Det märkliga lånet går ut efter säsongen.

ITALIEN

Il Mattino, lokaltidningen vid foten av Vesuvio, är den självklara startpunkten när Neapel sent i går kväll drabbades av utbrott som sprakade som vore det vulkanen själv som vaknat (se bilder ovan). Rubriken ”Vilken skönhet” i rött sätter färg på tidningens förstasida. Det är Kalidou Koulibalys avgörande nick i slutminuten i ”scudettomatchen” som är föremål för beundran (1-0 mot Juventus). Il Mattino poängterar att Napoli ”dominerade hela matchen”. De religiösa undertonerna är aldrig långt borta. ”San Kalidou och hoppet in i paradiset”, lyder en underrubrik. Däremot tycks den traditionellt starka neapolitanska skrockfullheten sedan länge urholkad. Ett reportage på plats med Napolifansen i Turin har rubriken ”Nu blir vi mästare!”. Spelarna fick vid tretiden i morse ett varmt välkomnande av 10 000 fans när de anlände hem till Neapel (se klipp nedan)

La Gazzetta dello Sport zoomar in avgörandet i Turin med ”Här är nicken”, och titelkampen med ”Napoli -1”. Juventus tränare Allegri var missnöjd. ”Det var en hemsk match från båda lag”, säger han, ”Napoli förtjänar kredd, men det var knappt några skott”. Napolis tränare Sarri tonade ner framgången. ”Det var kul, vi har gjort våra fans lyckliga, men Juventus ligger fortfarande före, så knappast något har förändrats. Chanserna är små när man har Juventus framför sig”, sa han. Fyra omgångar återstår. Marcus Rohdén får fina 6,5 i betyg för sin insats för Crotone (2-1 mot Udinese). ”Han är Zengas andra lunga på mittfältet”, skriver GdS, som också har ett annat svenskbetyg men helt utan glans. Samuel Gustafson och hans Perugia åkte på ett rejält bakslag i kampen om uppflyttning från Serie B (2-3 mot Ternana), och Gustafson får bara en femma.

Corriere dello Sport känner av ”KoulibaBUM”, smällen av Koulibalys nick. Tidningen trycker också på en intervju med Romas stjärnskott Ünder. ”Vi ska till Kiev”, är turkens budskap inför CL-semifinalen mot Liverpool.

Tuttosport sörjer och dramatiserar skeendena hemma i Turin med ”Napoli sjunger, Juve gråter”. Tidningen skriver att ”Juve var trögt och ineffektivt, Dybala utraderad och utbytt efter 45 minuter”.

Ecco l’accoglienza a Capodichino vista dal pullman #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/DhIy6k7C65 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 23, 2018

SPANIEN

Marca skriver om ”Zidane, Bayerns spöke” inför det stundande semifinalmötet i Champions League. För Reals tränare ”har vunnit de fyra gånger han mött dem i utslagsspel, två som spelare”. Tidningen konstaterar också att Barcelona kan bli ligamästare redan innan matchen mot Depor på söndag kväll. Om Real Madrid och Atlético inte vinner sina matcher, så är det klart redan innan Barças match börjar.

AS ståtar med en Bayern München-intervju. ”Lewandowski varnar Real Madrid i AS: Laget är perfekt”. På tal om polacken så fick Reals president Florentino Peréz inför en supporterträff uppmaningar från fans när han skrev autografer. ”Florentino, värva Lewandowski och Neymar, sälj Benzema”, var budskapet, skriver AS. Peréz svarade med tystnad. Mer intressant ur ett svenskt perspektiv är en annan artikel. ”Celta får fyra miljoner euro för Guidetti”. Det fanns en obligatorisk utköpsklausul i svenskens lånekontrakt med Alavés om laget höll sig kvar i La Liga. Det gjorde laget via seger i går (4-0 mot Las Palmas).

Faro de Vigo tar också upp att Guidetti gjort sitt i Celta och nu blir en Alavésspelare fullt ut. Däremot skriver tidningen att övergångssumman landar på ”nästan fem miljoner euro”, samt att Celta även har en vidareförsäljningsklausul på 20 procent.

Cadena Ser kliar sig i skallen över ”Oblaks gåtfulla svar om framtiden”. Efter att understrukit att Atlético kommer att fortsätta växa sade målvakten, ”Vi får se vad som händer med mig. För närvarande är jag här, jag har ett kontrakt till 2021, och är jag kvar här kommer vi att växa tillsammans, och om inte kommer Atlético ändå att fortsätta växa mycket”, säger Oblak. PSG, Arsenal, Liverpool och Juventus är några av de klubbar som uppgetts intresserade av den 25-årige slovenen.

Mundo Deportivo håller sig kvar vid lördagens match och utropar ”Tack!” till Iniesta och Messi ”som med cuptiteln säkrade den 31:a titeln under en gyllene epok tillsamman för det bästa Barça någonsin”.

Sport har röster som är säkra på att Iniesta efter att ha regerat mittens rike i Barcelona nu ska bli kung i ett annat mittens rike. ”Jag är säker på att vi kan presentera Andrés Iniesta, och hans ankomst kommer att vara en stor tillgång för Chongqinq och en bonus för vårt varumärke”, säger klubbpresident Gong Daxing enligt tidningen. Chongqinq Dangdai Lifan tränas av portugisen Paulo Bento och ligger för närvarande på sjätte plats i högsta divisionen. På sin förstasidan slår Sport annars fast att ”Valverde är oantastlig”, att Barça tränaren sitter hur säkert som helst i sin tränarstol. Enligt tidningen blev spelarna inför cupfinalen ”sporrade” av snacket om Valverde. Barças klubbpresident Bartomeu uppges ha ”100 procent förtroende” för tränaren och ”har aldrig funderat på att låta honom gå”.

FRANKRIKE

L’Equipe andas in Parisluften och kommer fram till att ”Det är redan sommar”. För klara ligamästaren PSG vann utan större ansträngning gårdagens bortamatch (1-0 mot Bordeaux).

Canal+ hade besök av Paul Pogba i Canal Football Club. Han viftade bort surret om ny klubb. ”Om jag lyssnade på allt som sades, så hade jag spelat i Marseille, Dijon, Amiens, Rennes, Manchester City, Real Madrid…jag skulle vara överallt”, sa Pogba. Han påpekade att han är Man Unitedspelare, men kanske utan emfas. ”För närvarande spelar jag i Manchester United, jag tänker bara på nuet. Vi är i final i FA-cupen och sedan är det VM. Övergångar och allt sånt tänker jag inte på”.

TYSKLAND

Mitteldeutsche Zeitung tror på dåliga svensknyheter för i RB Leipzig. ”Efter Forsbergs utvisning: Säsongen troligen över”. Det vore ett snöpligt slut men talande för landslagsstjärnan säsong efter fjolårets succé. Tidningen tror Forsberg får två matchers avstängning för det röda kortet i helgen. ”Till det kan läggas ytterligare en om inte två matcher”, menar MZ, eftersom svensken i sin svarta bok har ett direkt rött kort mot Bayern München förra säsongen. Så tre eller fyra matchers avstängning, tror MZ: RB Leipzig har bara tre matcher kvar att spela. Besked från förbundet väntas redan i dag.

Bild spekulerar på sin nyhetsetta om Forsbergs tränare Ralph Hasenhüttl kan vara färdig i klubben om det även ligaavslutningen går i moll. Han kan få sparken och han kan själva välja att lämna – både Eintracht Frankfurt och Dortmund kan erbjuda alternativ. Bild am Sonntag uppmärksammar ett inte helt unikt ämne, Zlatan och landslaget. Tyskland möter Sverige i VM och tidningen tog upp frågan med Janne Andersson. ”Han har ännu inte sagt till mig att han vill spela. Om han fattar det beslutet kan han ringa mig och prata om det, precis som de andra spelarna som slutade efter EM 2016”, säger den svenska förbundskaptenen till Bild, ”I slutändan är jag tränare och jag fattar besluten. För närvarande har jag andra saker att göra än att fundera på ’tänk om’”. Till Fotbollskanalen underströk Andersson förra veckan att ”Zlatan ingår absolut inte i VM-planerna”.

Werder Bremen har blågula nyheter. ”Ludwig Augustinsson är på gång. Han ska träna med laget på onsdag, det är planen”, säger tränare Florian Kohfeldt, ”Jag är mycket, mycket optimistisk att han kan spela mot Dortmund på söndag”. En lårskada har satt stopp för spel i de tre senaste ligamatcherna.

Kicker ställer redan in fokus på CL-semifinalen och mot vad tidningen ser som ”Legendarernas duell”, Arjen Robben mot Cristiano Ronaldo. ”Självklart kan vi slå alla, det gäller också Real”, påpekar holländaren. Thomas Müller fyller i: ”Vi vet vilka kvaliteter Real har. Vi måste definitivt gå på offensiven, vi måste gör mål och utnyttja de svagheter som Real har. De förlorade med 1-3 mot Juventus, så de är också sårbara. Vi kommer till mötet med bröstet utåt”. Ingen svensk är med i Kickers Elf des Tages, Veckans elva.

ÖVRIGT

Globo Esporte (Brasilien) sätter rubriken ”Rivaldo ger Neymar rådet att återvända till Spanien och satsa på Real Madrid”. Den brasilianska legendaren säger till tv-stationen att ”Jag har till och med sagt till honom att han kan bli bäst i världen. Men jag tror inte det händer om han stannar i PSG. Han behöver lämna PSG”, säger Rivaldo, som rekommenderar någon av de andra fyra stora ligorna. Det är framför allt ett lag som sticker ut. ”Vad jag hör från folk jag känner så har han en möjlighet att spela i Real Madrid, och i så fall så kan han bli bäst i världen”, säger han.