Intäktslistan: Zlatan kvar på topp-tio

ENGLAND

The Times är som andra engelska tidningar denna morgon. Det är en liten engelsk prins på nyhetsettan och en stor egyptisk kung på sportettan. ”Gör dig redo för en tuff afton, säger Klopp till Mo”. Liverpooltränaren tror det blir en händelserik afton för Salah när han ställs mot gamla lagkamraterna i Roma i CL-semifinalen på Anfield. ”Italienska backar är ganska kända för att inte spela vänskapsmatcher, så jag tror Mo rätt tidigt i matchen kommer att bli varse om att de inte längre är hans lagkamrater, sedan kan han slå tillbaka med sin fotboll”, spår Klopp.

Daily Mirror ger Klopps varning rubriken ”Ex-rated”. Tidningen visar sedan att nyhetskvarnarna ibland maler betänkligt långsamt (eller så har datumangivelsen fått fnatt). En artikel om att De Gea kan få högre lön tack vare att pengar frigörs då klubben slipper betala veckopeng till Zlatan Ibrahimovic, hänvisar till en artikel i The Sun – från den 3 april.

The Sun, ja, tidningen har förstås också Klopps varning till Salah i topp med ”Salaaaj!”. Här finns även ”Exklusivt: Stones till salu”. Man City uppges beredd att sälja mittbacken, och The Sun spekulerar i intresse från Arsenal och Liverpool. City uppges vilja ha igen de 47,5 miljoner pund klubben betalade för honom för två år sedan.

Daily Telegraph ger anledning att tro att i alla fall Londonklubben skulle ha svårt med en sådan värvning, om man inte vill bränna alla stålar på Stones. ”Arsenals nye tränare begränsad till budget på 50 miljoner pund för sommartransfers”.

Daily Mail har ”Klopps varning” men det är inte till Salah utan till fansen, som han vill ska behandla italienarna hänsynsfullt. Särskilt hänsynsfullt behandlade känner sig inte Man Uniteds och Chelseas fans behandlade. ”Supporterraseri över FA-cupfinalbiljetter för 145 pund”. Det motsvarar cirka 1 700 kronor. Det är visserligen de dyraste biljetterna. De billigaste kostar 45 pund. Bortsett från den billigaste kategorin har samtliga andra ökat i pris från förra årets final

Yorkshire Evening Post gör som Mirror, vidareförmedlar The Suns silly season. Men ”Burnley ger sig in i jakten på Leedsback” är i alla fall inte tre veckor gammal. Backen det handlar om är Pontus Jansson. Burnley är Premier Leagues överraskningslag och ligger för närvarande på sjunde plats. Nyligen uppgavs även West Ham intresserad av svensken.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport frågar sig, ”Juve-Napoli: Vem satsar man på?”. Ex-Milantränaren Arrigho Sacchi gör en jämförelse under den föga revolutionära rubriken ”Sarri är en mästare men Max är favorit”. En helt annan typ av jämförelse bjuder Gazzettan på i toppen av tidningen, där Romaspelare photoshoppats in som Beatles. Till det finns rubriken ”Roma, all you need is gol”. Under tiden trillar stålarna in för klubben. Avtalet med Qatar Aiways som huvudsponsor, som presenterades i går, ger enligt uppgift Roma 40 miljoner euro över tre år. En match spelades i Serie A i går, Genoa vann (3-1 mot Hellas Verona) och Oscar Hiljemark tillhörde de bättre i hemmalaget. ”Tog flera viktiga initiativ”, skriver Gazzettan kort och luddigt, men ger hursomhelst den svenska mittfältaren 6,5 av tio i betyg. Fem andra Genoaspelare får det betyget, men ingen får högre.

Corriere dello Sport bär på uppmaningen ”Roma, skriv om historien” inför CL-mötet, men har också en del intressanta upplysningar. Under ”Carlo Azzurro” uppger tidningen att ”Ancelotti bli förbundskapten, bara en överenskommelse om lönen saknas”. Ancelotti ska i går eftermiddag ha haft ett möte med förbundsledningen i Rom. Liksom Gazzettan rapporterar även CdS om en ”Rasande Buffon” efter förlusten mot Napoli. Stämningen ska ha varit uppjagad i Juventus omklädningsrum och särskilt Buffon och Benatia ska ha hamnat i en häftig ordväxling.

Tuttosport delar upp sin förstasida i två huvudrubriker. Den ena tar upp ”Juve: Buffons frustration” med lagkamraterna. Den andra ”Roma: Nu är det Qatar” som sitter klistrad på tröjorna..

SPANIEN

Marca hoppas på att ”Kapten Ramos” ska leda sitt Real Madrid förbi Bayern München i CL-semin. Tidningen påpekar att mittbacken ”gjort de första målen två gånger på Allianz Arena mot Guardiolas Bayern”.

AS menar att ”Benzema är frågan”, och följer upp med att ”Zidane har tio klara och frågetecken för fransmannen – Lucas eller Asensio är alternativ”. Tidningen menar att Bale på grund av sin svaga insats mot Juve ”inte är med i ekvationen”.

Cadena Cope toppar med ”Atlético tänker inte förnya Oblaks kontrakt”. Målvakten gav i helgen ett kryptiskt svar på frågan om sin framtid. Flera storklubbar uppges intresserade, men enligt Cope är Atlético nöjd med de tre år som är kvar på kontraktet och ”tror inte att någon klubb kommer att betala utköpsklausulen”. Den sägs ligga på 100 miljoner euro.

Sport hyllar Barcelonas akademi över hela förstasidan. Bara en vecka efter det att klubben fått rubriker för att ha ställt upp med en startelva utan en enda spelare från den egna akademin (La Masia) för första gången på 16 år, så vinner laget Uefa Youth League (3-0 i finalen mot Chelsea).

Mundo Deportivo jublar lika högt med ”Masia Power”. Tidningen påpekar stolt att det var ”Barças DNA: bollinnehav, press och andra titeln på fem år”.

FRANKRIKE

France Football presenterade i går eftermiddag topp-fem på sin årliga lista över världens bäst betalda fotbollsspelare. Med tidningen i dag följer resten. På åttonde plats dyker Zlatan Ibrahimovics namn upp, bara en placering sämre än förra året. Dessutom ökade han intäkterna, från 25,1 miljoner euro till 26,8 milj euro. ”Låt oss vara tydliga, det är inte lönen han tjänar sedan några veckor tillbaka i LA Galaxy (1,2 miljoner euro) som gör att Ibra hamnar så högt upp. Det är snarare de 8,5 milj euro han tjänat hos Manchester United sedan juli 2017 fram till kontraktet revs, liksom utbetalning av sign-on-bonus och andra bonusar”, påpekar France Football. Listningen inkluderar som vanligt även intäkter utanför fotbollen. Zlatans siffra fördelar sig på lön och sign-on-bonus: 17,6 milj euro, övriga bonusar: 1,2 milj euro, samt övriga intäkter (sponsoravtal etc): 8 milj euro. Listan toppas av Lionel Messi med 126 miljoner euro, före Cristiano Ronaldo (94 milj euro) och Neymar (81,5 milj euro).

L’Equipe synar kaoset i norr, ”Lille i en enda röra”. Tidningen skriver bland annat om spelare som går ut på nattklubb dagen innan match, om spelare som struntar i tränarens genomgång. Laget parkerar för närvarande på nedflyttningsplats och har dessutom ekonomiska problem.

TYSKLAND

Mitteldeutsche Zeitung konstaterar att Emil Forsbergs kryptiska ”tack-för-allting”-tweet i går fortfarande är utan tydligt svar. Detsamma gäller svaret på svenskens avstängning. Som Headlines nämnde i går väntas det bli tre matcher, men enligt MZ finns ännu inget officiellt besked. Tidningen uppmärksammar också en tweet från Guido Schäfer på Leipziger Volkszeitung som uppger att RB Leipzig inte överklagar en avstängning på tre matcher, vilket skulle innebära att Forsberg spelat klart för säsongen.

Sport1 synar Dortmunds talanger. Som väntat är Alexander Isak inte någon av de hetaste. ”Den svenske anfallaren har så här långt gjort 12 framträdanden under sin första säsong – han har (ännu) inte gjort något större avtryck. Även om 18-åringen i stunder visat sin talang, så är han inte ens andrahandsval. Trots skadan på Batshuayi så kom Isak inte en med i truppen till Leverkusen. Kan vara aktuell för lån – tonåringen har ännu inte potential att slå igenom”.

Kicker låter Janne Andersson för femtioelfte gången svara på frågan om Zlatan och VM. Svaret är ungefär detsamma som tidigare och som till Bild i går (se gårdagens Headlines). En knorr är förbundskaptenens tillägg om spelare som Zlatan som tackat nej, ”Jag tror inte på att övertyga någon. Jag arbetar hellre med de 250 000 spelare som vill vara med”. Sagt med ett skratt, tillägger Kicker.

ÖVRIGT

Fox Sport (Brasilien) uppmärksammar en intervju i Globo TV med PSG:s Dani Alves. PSG-backen öppnar dörren på vid gavel för en tidigare klubb. ”Barça är mitt hem. Det är omöjligt för mig att säga att jag inte skulle återvända, jag skulle göra det i morgon om de ringde mig”, säger PSG-backen.