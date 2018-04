Hyllningarna till Salah: ”Nästan en tia”

ENGLAND

The Guardian summerar den explosiva matchen på Anfield på torraste vis, ”Liverpool är i förarsätet…men Roma har hopp” (5-2 till Liverpool). Fast rubriken ovanför fångar upp vad alla talar om, ”Sensationell Salah”.

Daily Mail har bild på ett helt Liverpoollag som klamrar sig fast vid sin frälsare. Rubriken: ”The Mo Show”. Motsatsen till en no-show. Krönikören Martin Samuel beskriver Salahs show som ”det utan tvivel bästa framträdandet av en enskild spelare för ett engelskt klubblag i Europa”. Salah får nio av tio i betyg och är förstås matchens lirare.

The Sun har Salah i tankarna, blickar mot avancemang och plockar in finalstadens klubblag med ”DynaMO Kiev”. På nyhetsettan används ordspråket ”alla vägar bär till Rom” i en Liverpooolversion, ”All Reds lead to Roma…”. Bortanför Liverpooleuforin flikar tidning in ”Exklusivt: Man United måste erbjuda 40 miljoner pund PLUS Luke Shaw för att säkra värvningen av Danny Rose” från Tottenham.

The Times beskriver Liverpool som ”Ostoppbara (när Salah är på planen)”. De var när han byttes ut som Roma knaprade in på försprånget. Nu väntar retur i Rom. ”Roma behöver göra mål mot oss och som jag sagt några gånger tidigare, vi är inte Barcelona. Barcelona är ett av de tre bästa lagen i världen och har vunnit så mycket de senaste åren. Det har inte vi, så vi kommer att slåss för allt vad vi är värda för att nå hela vägen”, säger Klopp. Med tanke på Barças resultat i Rom är det väl bra att Liverpool inte är något Barça. En annan fet rubrik är ”Oxlade-Chamberlain ett frågetecken inför VM” efter skadan igår.

Daily Telegraph skriver liksom The Times om ”Salah den ostoppbara” men sedan även om en stoppad flytt. Det kan innebörden sägas vara av ”Arsenal säkra på att klå Chelsea i kampen om Luis Enrique – om de beslutar att han är förstaval”. Spanjoren ansågs länge som Antonio Contes ersättare, men dels tvekar Chelsea inför hans höga lönekrav (15 miljoner pund om året), dels anses nu Arsenal ha skaffat sig ett försprång. Anledningen är främst att Arsenal i staben har Raul Sanllehi, som står Luis Enrique nära efter tiden i Barcelona. Dessutom kan klubben locka med en mer långsiktig filosofi än Chelsea. Men även Arsenal ställer sig tveksamma till spanjorens lönekrav.

Liverpool Echo tar mitt i firandet upp att ”Två män har gripits misstänkta för mordförsök sedan en 53-årig man blivit svårt skadad innan Liverpool-Roma”. En grupp Romafans gick till attack utanför Anfield med bland annat skärp, ett typiskt huliganinslag i Italien. Den 53-årige mannens tillstånd beskrivs som kritiskt. ”Liverpool FC är chockat och bestört”, skriver klubben i ett uttalande efter incidenten. Sammanlagt greps nio personer före och efter matchen, uppger Liverpool Echo. 52 500 supportrar fanns på plats på Anfield.

BBC uppmärksammar att Leeds United fortsätter planerar för en turné i Burma, trots stark kritik med tanke på det politiska läget i landet. Matcherna ska spelas den 9 och 11 maj, men klubbens svensk slipper både resa och eventuella samvetskval. ”Hela a-truppen kommer att resa till Burma, förutom de som är på VM- och landslagsuppdrag, som Pontus Jansson”, skriver BBC. Sverige genrepar mot Danmark och Peru den 2 respektive 9 juni.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport-rubriken ”Salahtad nota” är inte lika smidig som ”Conto Salahto”. Men summan är densamma: ”Det krävs ett nytt mirakel”, som Gazzettan uttrycker det, för att Roma ska få ihop till en resa till finalarenan i Kiev. Krönikören Luigi Garlando funderingar beskrivs med ”Som mot Barça? Nej, det här är svårare”. Tidningen har en artikel om Salah som ”Den nya religionen på The Kop” och ger Momo – han är ”Momo” här, inte ”Mo” – nio av tio i betyg. Romatränaren Eusebio di Francesco ger inte upp hoppet. ”Om man inte tror att vad som helst kan hända, då ska man inte spela den här typen matcher”, säger Di Francesco, ”Vi sa innan matchen mot Barcelona att vi var övertygade om våra chanser och jag säger detsamma nu”.

Corriere dello Sport agerar hejaklacksledare. ”Kom igen, Roma, ni kan fixa det”, skriver tidningen i stor stil. Matchkrönikören Alessandro Vocalelli understryker att Roma vände mot Barça, att Roma kom tillbaka i går och att Roma kan göra det igen, ”mot ett Liverpoolförsvar som är allt annat än osårbart”. En annan stor artikel kommer med fanfar. ”Vårt scoop”, skriver tidningen stolt, med en pil till dagens rubrik, ”Ja, Ancelotti vill bli Italiens förbundskapten”. Det är förbundet som bekräftar Corriere dello Sports uppgifter i går om att Ancelotti är nära att ta över Gli Azzurri. Från bekräftelse till dementi. Gianluigi Buffon dementerar uppgifter i går, i bland annat CdS, om ett häftigt gräl med Benatia efter förlustmatchen mot Napoli. ”Det är den typen av skvaller, helt utan grund, som följer på en förlust för ett lag utan Akilleshäl, som Juventus”, säger Buffon i ett uttalande.

SPANIEN

Marca ger raka besked. Oktoberfest är långt borta. Nu är det ”Cristianerfest” som kommer till München. Tidningen påpekar att portugisen gjort mål i elva CL-matcher i rad och sammanlagt 15 CL-mål denna säsong. Sedan kan Marca inte låta bli att slänga in Real Madrid-tränaren Zidanes kommentar i går om den stora matchen, ”Vi skiter inte på oss”.

AS bröstar upp sig med ”Utan fruktan och med alla med”, samt bild på Sergio Ramos som gör tummen upp. En krönika av Alfredo Relaño har rubriken ”I går Salah, i dag Cristiano Ronaldo…”.

Sport har inga planer på att svinga någon bägare med Real i München. Här är det Barcelona som gäller och ”Kapten Messi”. Tidningen uppger att omklädningsrummet vill ha argentinaren som ny lagkapten efter Andrés Iniesta.

Cadena Cope fångar upp Romas sportchef Monchi efter slutsignalen på Anfield. Han när i alla fall ett hopp inför returen. ”Att spela inför 60 000 fans i 90 minuter, jag hoppas att de kommer att kännas långa för Liverpool”, säger Monchi.

FRANKRIKE

L’Equipe hyllar minnet av Henri Michel, som avled i går, med ”Nanteseleganten”. De fyra första uppslagen tillägnas den förre landslagsspelaren och förbundskaptenen. Han blev 70 år. Noterbart i övrigt är att tidningen liksom Gazzetta dello Sport delar ut nio av tio i betyg till Mohamed Salah efter uppvisningen mot Roma. ”Nio av tio hos oss, kanske tio hos andra”, skriver tidningen i sin matchrapport, och spekulerar i egyptiern som en utmanare till Ballon d’Or.

Le Parisien synar PSG:s (förmodade) nya tränare, ”Tuchel, krävande och noggrann”. Vidare uppger tidningen att tysken ännu inte skrivit på kontraktet. ”Orsaken är enkel: det är inte tillåtet, eftersom posten är upptagen av Unai Emery till och med 30 juni”. Le Parisien menar att Tuchel har ringat in tre svagheter i laget; vänsterback, mittback och mittfält. Philipp Max i Augsburg ”är prioritet” som vänsterback, och väntas kosta 20-25 miljoner euro. Omer Toprak, som Tuchel hade i Dortmund, är aktuell som mittback. Prislapp: ca 15 milj euro. Två namn som återkommer i diskussionerna kring mittfältet är Julian Wiegel (Dortmund) och Max Meyer (Schalke). Prislapp för Wiegel: ca 30 milj euro, Meyer har ett utgående kontrakt.

TYSKLAND

Sport Bild drar på ”Neuers bekännelse: Det finns många frågetecken”. Bayerns och landslagets målvakt är tillbaka efter lång tids frånvaro på grund av fotskada. Dels är det vad läkaren säger, steg för steg, dels att lyssna till sig själv. ”Är jag redo att stå igen efter en sådan lång paus? Eller måste jag säga till mig själv: ’jag är inte redo ännu och behöver mer träning. Man kan inte svara på det i dag. Det finns många frågetecken”, menar Neuer, som tror på VM-spel. Sport Bild uppmärksammar också en annan tysk landslagsmålvakt, ”Avslöjar: Leno utnyttjar utköpsklausul”. Leno ska redan ha informerat klubbledningen om det. Klausulen uppges vara på 25 miljoner euro. Bayer Leverkusen målvakten hamnar i stället i Atlético – vilket i sin tur i så fall borde innebära att Jan Oblak är på väg bort. Ett annat alternativ för Leno uppges vara Napoli.

Bild följer upp intervjun med Neuer. Tidningen tolkar hans svar. Bayerns avslutande matcher i Bundesliga är tveksamma, därmed bli landskamperna mot Österrike och Saudiarabien viktiga för att hinna hitta formen till VM. Tidningen hade i går en intervju med Emil Forsbergs agent Hasan Cetinkaya. I den spekulerar tidningen också kring en prislapp på svensken, och tror att det krävs 40 miljoner euro för att få RB Leipzig att lyssna. En till synes väl tilltagen siffra.

WAZ noterar att André Schürrle var tillbaka i lagträning i går. Därmed är Alexander Isak troligen ytterligare ett snäpp bort från att spela. Men på träningen fick han det. Och svensken kan fortfarande göra mål (se nedan).

ÖVRIGT

Het Laatste Nieuws (Belgien) noterar att Thibault Courtois och hans pappa Thierry stämmer Belgiens förre förbundskapten Marc Wilmots för förtal. Det meddelade Chelsea- och landslagsmålvakten via Twitter. I en intervju med BeINSPORT anklagade Wilmots Thierry för att läcka information till pressen.