Cavani tog ännu ett rekord från Zlatan

ENGLAND

Daily Telegraph kan inte motstå frestelsen att beskriva Uniteds seger som att ”Fellaini förstör Wengers fest med mål på ’Fergie Time’” (2-1 mot Arsenal). Fergie Time återkommer också i de flesta andra tidningars matchrubriker. Egentligen är det missvisande. Begreppet blev synonymt med bonustid United ansågs få för att de var just Alex Fergusons Manchester United. Fellaini segermål kom efter en minuts tilläggstid. Men sammanhanget gör rubriken. Wenger åkte på pumpen, Alex Ferguson var på plats, och en fläkt från svunna tider kändes. Då, när det enligt Fergies egna ord var ”mäktiga slag” mellan klubbarna. Det var då.

Manchester Evening News är inte riktigt lika lyrisk som fansen till Victor Nilsson Lindelöfs insats i matchen. Svensken blev utsedd till Matchens lirare. Men i Manchester Evening News får Lindelöf hålla till godo med 6/10 i betyg. ”Läste spelet bra och visade att han börjar bli mer utåtriktad på planen. Gick bort sig vid Mchitarjans mål”, lyder omdömet. Paul Pogba och Ashley Young är det två spelare som får högre betyg, båda med sju.

The Sun ser också Wenger som ”Slagen på ’Fergie Time’”. The Sun försöker även skrämma upp Liverpoolfans med ”Mohamed Salah riskerar tre matchers avstängning sedan Liverpoolstjärnan ser ut att ha måttat slag mot Stokes back Bruno Martins Indi”. Det skulle, med The Sun ord, ge Harry Kane ”en rejäl boost” i jakten på Guldskon.

The Times är en av få tidningar som undviker Fergie Time i rubriken. Tidningen undviker till och med Uniteds seger och Wengers nesa. I stället är matchrubrik ”Lukakus cupfinal i farozonen efter skada”. Anfallsstjärnan fick lämna planen med en fotskada.

Sky Sports lyssnar till Wenger. Arsenaltränaren tar ett break efter säsongen och har ännu inte framtiden utstakad. ”När jag har slutat vet jag ärligt talat inte vad som händer. Jag har beslutat mig att få lite distans i fyra, fem veckor innan jag fattar ett beslut”, säger Wenger till tv-kanalen.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser som de flesta titelfajten i Serie A som avgjord. Men inte utan kontrovers. ”Juve – scudetto och gift”, syftar på att Napoli är fyra poäng efter Juve efter storförlusten i går (0-3 mot Fiorentina), ”men det dämpar inte polemiken kring Orsato”, domaren i Inter-Juventus i lördags kväll. Kritikerna tycker att han skulle visat ut Pjanic efter en tuff tackling. Längre in i tidningen har Gazzettan fler goda nyheter åt Juve, ”Can har valt Juve”. Bara detaljer återstår innan Liverpoolmittfältaren skrivit på ett femårskontrakt. Giovanni Simeone, Diegos son, får hur som helst 8/10 i betyg efter sitt hattrick för Fiorentina. Dagens svenskbetyg: Marcus Rohdén 6/10 för sitt inhopp i Crotones segermatch (4-1 mot Sassuolo) och Oscar Hiljemark 5,5 i Atalantas förlust (1-3 mot Atalanta).

Corriere dello Sport ser det som ”Juve, du fyller…sex, sju”. Det är sjunde raka ligatiteln Turinklubben väntas spela hem nu. En helt egen puff får ”Domare, vilken storm”. Den inbegriper ilskan mot Orsato, men också kontrovers kring domaren i Bologna-Milan.

Tuttosport jublar över att Juventus är ”Sex poäng från drömmen”, en scudetto till. Det är inte lika kul med Turins andra lag. ”Torino är bara Sirigu”, målvakten, skriver Tuttosport efter gårdagens förlust (0-1 mot Lazio). Liksom Gazzettan skriver Tuttosport att Emre Can lär skriva på för Juve, men också att han vill ha en utköpsklausul inskriven i kontraktet. Ett offciellt besked väntas efter Champions League.

SPANIEN

Marca väljer att spegla Barcelona ligatriumf som en enmansshow. ”Din liga”, skriver tidningen som en hyllning till Lionel Messi, som säkrade titeln med ett hattrick (4-2 mot Deportivo La Coruna). ”Vi vet hur svårt det är att vinna ligan. Därför måste vi verkligen värdesätta det och verkligen fira med fansen”, säger Messi, och lägger till, ”Vi var klart överlägsna våra rivaler”. Marca noterar att det är Barças sjunde ligatitel på tio år och sammanlagt 25:e, samt att Andrés Iniesta, som lämnar klubben, hyllades av motståndarfansen.

AS väljer också att hylla klubbens mittfältslegendar. ”Iniestas sista” blir rubriken trots Messis hattrick. Tränare Valverde tar också plats med ett citat, ”Ligan är svårast av allt”.

Cadena Ser har andra citat. Bland annat från Amor i Barcelonas klubbledning kring det känsliga ämnet om Real Madrid-spelarna kommer att rada upp sig och applådera de nykorade ligamästarna när lagen möts. ”Vi har inga problem med att göra det för ett lag som vinner en titel i en turnering vi själva deltar i”, säger Amor, vars Barça inte gjorde det efter att Real vunnit klubblags-VM (där Barcelona alltså inte deltog).

Sport låter som så ofta förr sina svarta tankar ta överhand. I triumfens ögonblick väljer tidningen ”Inget är bättre än en dubbel!”. En illa dold passning till Real Madrid som närmar sig ännu en Champions League-titel. Från själva matchen landar det högsta spelarbetyget hos den lille argentinaren med de magiska fötterna, som får nio av tio.

Mundo Deportivo väljer en annan Barcelonavinkel. ”Obesegrade” tar fasta på det faktum att Valverdes gäng säkrat de båda titlarna utan en enda förlust. Bland rubrikerna märks också ”Deulofeu sårad: Halva ligatiteln är väl också min?”. 24-åringen lånades i vinterfönstret ut till Watford, och kommenterade i sociala medier i natt att hans namn inte finns med på Barcelonas minnes-t-shirt till ligatiteln (se nedan). Inte heller Javier Mascheranos eller Arda Turans namn finns med. Även de lämnade Barcelona i vintras.

CAMPEONES LA LIGA 1/2 🏆 también es mía no..? 😌 @FCBarcelona_cat pic.twitter.com/Br5AG3H9ny — Gerard Deulofeu (@gerardeulofeu) April 29, 2018

FRANKRIKE

L’Equipe har inte var dag dam- och herrfotboll lika stort på förstasidan. Men i dag matchas ”Cavani räddar PSG” (2-2 mot Guingamp) av ”På väg mot trippeln” (Lyon-Man City 1-0). ”Det känns som vi har damernas motsvarighet till Real Madrid”, säger Lyons president Jean-Michel Aulas belåtet efter två raka segrar i CL och nu en säkrad finalplats. Tillbaka till PSG:s match. En svensk var med. Karl-Johan Johnsson vaktade målet för Guingamp. Han får nöja sig med fem av tio i betyg från L’Equipe. I Toulouse får Ola Toivonen och Jimmy Durmaz sällan ens betyg. De spelar sällan. I går (1-2 mot Rennes) fick Durmaz hoppa in i 89:e minuten. Toivonen fanns inte med i truppen.

RMC Sport noterar att en annan svensk tog stryk. För ”Cavani slog ännu ett av Ibrahimovics rekord”. Med sina två mål i går har uruguayanen nu sammanlagt gjort 115 mål för PSG och tar över titeln som klubbens bäste målskytt i ligan genom tiderna. Zlatan gjorde 113 mål. I slutet av januari blev Cavani PSG:s bäste målskytt genom tiderna, alla tävlingsmatcher inkluderade, med 157 mål mot Zlatans 156. Cavani är efter gårdagskvällens två fullträffar nu uppe i 168 mål. På annat håll uppger RMC att Lokomotiv Moskva hoppas locka Carlo Ancelotti som tränare, och hänvisar till sina källor. Italienaren tackade i helgen nej till förbundskaptensposten i sitt hemland. Lokomotiv kan få konkurrens av en annan rysk storklubb. Zenit Sankt Petersburg är intresserad om Roberto Mancini lämnar.

Le Parisien har en artikel om att ”Fansen applåderade Emery men buade ut spelare”. En del av buandet kom i halvtid. Annat buande var riktat åt enskilda spelare. Thomas Meunier blev utbuad vid presentationen för att han förra veckan lajkat Marseilles tifo i sociala medier. Dagens största PSG-artikel tillägnas annars ”Thiago Silva, rekordkaptenen”. Brasilianaren har nu lett laget ut på planen i 221 matcher.

BeINSPORT (klipp) uppmärksammar också Thiago Silva, men av andra skäl. Han menar att spelarna får ta på sig ansvar för att tränare Emery inte blir kvar men hans uttalande drar till sig mest intresse för nästa rad. ”Vi byter tränare men går inte framåt. Kanske måste vi titta på oss själva och fundera på vad vi kan göra för att förbättra oss nästa år”, säger Thiago Silva.

Canal+ (klipp) intervjuade just Emery som filosoferande kring PSG:s heliga graal som gäckade även honom. ”Champions League är som en kvinna som man steg för steg försöker förföra. För närvarande är det Real Madrids flickvän”.

TYSKLAND

Kicker blickar redan mot helgens matcher med ”Tradition möter emotion”, Eintracht Frankfurt mot Hamburg. ”På uppgång, på nedgång – och nya förhoppningar”, lägger tidningen till. Tidningen uppger vidare att Dortmund träffade Nice tränare Lucien Favre förra veckan. Schweizaren är favorit till tränarposten i klubben. Kicker meddelade i går också att det inte blir spel för Arjen Robben i CL-semifinalen borta mot Real Madrid. Han reser inte med Bayern München i dag. Thomas Müller väntas ersätta honom på högerkanten.

Sky Sport har gårdagens solskenshistoria från Mainz seger (3-0 mot RB Leipzig). Talangen Ridle Baku satt på bussen med U23-laget på väg till bortamatch i Bresigau. Då ringde ledningen från a-laget, som fått skadebekymmer. ”Vid en bensinmack fick jag reda på att jag skulle hoppa av”, berättar han för tv-kanalen. Han fick ta sig tillbaka till Mainz, blev körd till hotellet för en snabb taktikgenomgång och sedan rakt in i startelvan för sin Bundesligadebut. ”Det tog mig 45 minuter att förstå var jag var”, säger Baku. Efter några nervösa insatser växte han in i matchen och fick sedan kröna sin debut med ett mål i 90 minuten. ”Det är sensationellt. En sådan utveckling i spelet är anmärkningsvärd”, säger Mainz tränare Sandro Schwarz. Och debutanten själv strålade. ”Fansen var glada, mina lagkamrater var glada, jag var glad – det var en bra dag”, säger Baku.

ÖVRIGT

Daily Record (Skottland) firar Celtics sjunde titel med ”I sjunde himlen” (5-0 mot Rangers). Men det är varken titeltriumfen eller Mikael Lustig som snodde åt sig en polishatt i firandet (se klipp nedan), som lär ge mest eko. Det är ”Exklusivt: Liverpools nummer två, Zeljko Buvac, lämnar Liverpool inför Champions League-returen efter ’dispyt’ med Jürgen Klopp”. Tidningen hänvisar till en klubbkälla, som uppger att den assisterande tränaren blivit en person non grata på träningar och taktiska genomgångar. ”Relationen hade försämrats och spelarna har blivit informerade om att Buvac lämnar”, säger källan. I 17 år har Buvac jobbat ihop med Klopp.

Sport360 (Förenade Arabemiraten) låter strålkastaljusen skina på en svensk. ”Al Ain lyfter bucklan som ligamästare sedan Marcus Berg sänkt Al Dhafra med fyra mål”. Berg blev skytteligavinnare med 25 mål på 21 matcher. Det är tre mål mer än klubblegendaren Asamoha Gyan gjorde under sin debutsäsong, poängterar tidningen, och lägger till att det kunde blivit mer för Berg. Han spelade också fram till 2-0, ”ett osjälviskt beslut”, påpekar Sport360. Själv säger Berg, ”Det känns jättebra. Vi är mästare, och jag vann skytteligan tack vare mina lagkamrater”.