Matchhjälten: ”Real har ny målvakt, jag har klippt mig”

ENGLAND

Daily Telegraph skriver om ”Real Madrids slutliga lättnad” men det är mot Rom den engelska pressen vänder blickarna. ”Ingen minns förlorare”, är det slagkraftiga budskapet från Liverpools tränare Jürgen Klopp inför Champions League-returen mot Roma i kväll.

Daily Mirror fångar inför matchen upp lika delar romersk historia och modern tv-underhållning med ”Gladiatorer…vi är redo”. Tidningen fångar också upp en missnöjd ivorian. Det är på sätt och vis en svensks fel. ”Exklusivt: Eric Bailly orolig för sin framtid efter att ha blivit utfryst av José Mourinho”. Phil Jones och Chris Smalling är förstaval som mittbackar i United, men stannar inte där. Till en bildtext skriver Mirror att ”Lindelöf har gått förbi Bailly i Mourinhos tankar”. Tidningen påpekar också att det var Lindelöf som fick spela mot Arsenal när Jones inte var med. The Sun uppgav å andra sidan för ett par dagar sedan att Lindelöf kan vara aktuell för ett lån.

The Times största sportrubrik är något udda, ”Polisen redo att hålla kvar fans till kl 01”. Det är vinkeln på kvällens match i Rom, och gifter sig inte så bra med underrubriken ”Uppfyll era drömmar, säger Klopp till Liverpools spelare”. En annan fotbollsrubrik är ”Exklusivt: Landslaget fruktar för snabb comeback för Kane”, att anfallsstjärnan riskerar att inte vara i bästa skick till VM för att Tottenham hade för bråttom att ha honom tillbaka i spel efter skada.

The Sun använder nedtonade ”Rome is where the heart is” (en putsning på ordspråket ”Home is where the heart is”). Annat är det i fotbollsbilagan med ”Benz drives ’em Karazy”, en tokig ordlek med matchvinnaren Karim Benzemas namn. The Sun drar sedan på en rad exklusiva uppgifter, alla med Chelsea i någon roll. ”Exklusivt: Chelsea redo att hosta upp 31 miljoner pund för Leverkusens talang Benjamin Heinrichs”, ”Exklusivt: David Luiz kan flytta till Napoli om Rafael Benítez återvänder till San Paolo i sommar” samt ”Exklusivt: Chelsea, Tottenham och Everton slåss om Spartakstjärnan Fernando, som värderas till 22 miljoner pund”.

BT Sport sätter dit ”Exklusivt: Gerrard bekräftar ’positiva’ samtal med Rangers”. Det var under gårdagskvällens CL-semifinal som Steven Gerrard satt i tv-kanalens studion och medgav att det fanns sanning i rykten om att han är aktuell att ta över som tränare i Glasgow Rangers. ”Jag har haft positiva samtal med Rangers”, berättar han, utan att vilja avslöja mer.

ITALIEN

Inga tidningar i dag.

SPANIEN

Marca njuter av ett Real Madrid ”På väg mot den 13:e” Champions League-titeln (2-2 mot Bayern München). Tillställningen sammanfattas sedan i små punkter: ”Mästarna lider och står emot ett beundransvärt Bayern”, ”Fjärde finalen på fem år, på jakt efter tredje raka titeln” och ”Benzemas två mål och Keylors räddningar avgörande”. Reals lagkapten Sergio Ramos: ”De (Bayern) är ett strålande lag. De fick oss att lida, men på det hela taget är vi ett bättre lag”.

AS nöjer sig med ”Till Kiev!”. Två tränarkommentarer ges utrymme. ”Zidane: Jag gläds med Benzema, han var skillnaden i kväll. Det förtjänade han” samt ”Heynckes: Real Madrid får tacka Keylor Navas”.

Cadena Cope har fler kommentarer. Bland annat från just målvakten Navas. ”Om det vore upp till mig så avslutar jag karriären i Real Madrid”, säger 31-åringen. Han har också svar på ryktena om Reals jakt på en ny målvakt, ”De har redan värvat en ny målvakt. Jag har klippt mig, nu är jag som ny”. En annan Realspelare som uttalade sig efter matchen var Marcelo. ”Om jag säger till er att den (bollen) inte tog på handen vore jag en lögnare”, medger han om straffsituationen, och förtydligar, ”Ja, den tog på handen”.

Sport är tidningen där avskyn mot Real Madrid numera tycks större än kärleken till Barcelona. Hela förstasidan täcks av nidramsan ”Så här, så här, så här vinner Real Madrid” (”Así, así, así, gana el Madrid”) fast i en ny version: ”Så här, så här, så här avancerar Real Madrid”. Sport låter två bilder illustrerar det. Situationen där domaren kunde blåst för hands på Marcelo, ”Straff som aldrig det aldrig blåstes för”. Situationen där Ulreich svarade för en jättetabbe, ”Gåva från Bayern”. Eller som Sport sammanfattar det, ”Real Madrid gick till sin tredje raka final i Champions League tack vare ny hjälp från domaren och mycket tur”.

Mundo Deportivo skriver i stället om ”En klassiker”. En sarkastisk underton kan skönjas. I texten under bilden står bland annat, ”Ingen avblåsning för tydligt straff som Marcelo orsakade, episk tabbe av Ulreich, Keylor till undsättning när lidandet var på bristningsgränsen”. En artikel har rubriken, ”Cakir och Kuipers, de två bästa i Real Madrid”. Det var domarna i Reals två CL-semifinalerna.

Cadena Ser uppmärksammar en Bayernspelare som tycks vara av liknande uppfattning. I alla fall reagerade Arturo Vidal (skadad) med frustration på Instagram. En bild på handssituationen med Marcelo följs av arga emojis och orden ”Igen”.

FRANKRIKE

L’Equipe ser det som att ”Real Madrid går på vatten”. En annan rubrik på förstasidan är ”Payet vill ha allt”. Det är en plats i Europa League-finalen för sitt Marseille och en plats i VM-truppen för sitt Frankrike.

RMC Sport rapporterar om irriterad stämning i Marseille. Orsaken är ett dopningstest bara 48 timmar innan semifinalreturen mot RB Salzburg i Europa League, som störde lagets träning. Den var inte på uppdrag av Uefa utan av den franska dopningsbyrån, AFLD. ”Det är otroligt. Och det handlade inte om en vanlig urinkontroll, spelarna fick göra blodtester. Vi har inget att dölja men tajmingen är överraskande!”, säger en klubbledare anonymt.

TYSKLAND

Bild beskriver känslorna efter Bayerns avslutade CL-äventyr (2-2 mot Real Madrid) med ”Stor kamp, bittert uttåg!”. Tidningen är knappast ensam om att tycka att det var bittert. ”Det finns inget att skämmas för, men gör oerhört ont”, säger Thomas Müller till tv-kanalen ZDF. Bild använder betygsskalan ett-sex där ett är bäst, och ger just det högsta spelarbetyget till Karim Benzema i Real Madrid. Lägst betyg får Bayerns målvakt Sven Ulrecih, en femma. Det finns en till som får samma låga betyg, domare Cünyet Cakir.

Sky Sport-experten Lothar Matthäus retar sig på Marcelos hands. ”För mig är det en klar straff. Hade det hänt i andra straffområdet hade det varit straff”, menar den förre landslagsprofilen.

Rheinische Post hittar något positivt i en dyster afton, ”För Löw är Bayerns sorti något gott”. Och goda nyheter för Tyskland är dåliga nyheter för Sverige, som är i samma VM-kvalgrupp. Det tyska landslaget inleder nämligen sitt förberedande läger till VM den 23 maj. Champions League-finalen spelas den 26 maj. Hade Bayern nått dit hade ryggraden i det tyska landslaget fått ansluta till landslagslägret flera dagar senare. Nu kan tyska förbundskaptenen Jogi Löw gnugga händer över bättre förutsättningar inför VM.