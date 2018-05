PSG-stjärnorna kan vara på väg till Spanien - och Barça medger Griezmann-kontakt

ENGLAND

The Independent nöjer sig inte med Sky Sports uppgifter om att Luis Enrique och Max Allegri är två favoriter till jobbet i Arsenal efter Arsène Wengre. Enligt The Independent så är Max Allegri ”förstaval” som ny tränare. Men tidningen varnar för att förhandlingar med Juventus kan bli knepiga.

Daily Telegraph menar i en rubrik att ”Arsenal planerar samtal med Max Allegri men har ännu inte bestämt sig för vilken tränartyp klubben vill se ersätta Arsène Wenger”. Undrat över varför det inte är några toppmatcher i ligaavslutningen? Det är avsiktligt. ”Avslöjat: Premier Leagues spelschema utformat så att topp-sex-lagen inte möter varandra i sista spelomgången”. Telegraph skriver även att topp-sex-lagen bland annat håll isär även i premiäromgången, enligt ett dokument för tv-rättigheter i Storbritannien som tidningen tagit del av. Det gäller 2019-2022, men tycks vara i bruk redan. Med topp-sex-lag avses här de lag med högst genomsnittsplacering de tre föregående säsongerna.

The Times har kommit över samma dokument för de kommande åren, men trycker på att systemet med att hålla isär topp-sex redan används sedan några år tillbaka. ”Vi är mycket bekymrade över denna uppenbara design för en elit på sex klubbar. Alla Premier League-klubbar borde behandlas lika”, skriver Arsenal Supporters’ Trust (AST) i ett kritiskt uttalande.

Daily Star vill gärna slänga in en brasklapp i diskussionen kring Allegri. ”Exklusivt: Arsenal har siktet inställt på Carlo Ancelotti som backupplan till ersättare för Arsène Wenger”. Alltså om Londonklubben inte lyckas locka Allegri.

Daily Mail kommer med goda, om än obekräftade, nyheter. ”Alex Ferguson ’sitter upp och pratar’ – Manchester United-legendaren visar tidiga tecken på återhämtning efter hjärnblödning”, lyder den långa rubriken. Ferguson har väckts ur den konstgjorda koma han försattes i sedan han drabbades av hjärnblödningen i lördags kväll. Några officiella besked finns ännu inte.

The Sun har samma uppgifter om ”Fergie”, och lägger till att ”En källa säger: Prognosen är god, och hans närmaste vänner inom fotbollen hålls uppdaterad om utvecklingen”. Hans familj också, får man hoppas. På sportettan är det en lika stor som svåröversatt ordlek som dominerar, ”Sick of ÖzILL”. The Sun hävdar att ”Lagkamraterna i Aresnal är trötta på Mesuts ’skador’” och att de ”Hävdar att han väljer matcherna han själv vill spela”. Tidningen beskriver det som tyskens ”primadonnaattityd”.

Daily Express tar sikte på kvällens batalj kring nedflyttningsstrecket. ”Nu eller aldrig”, tycks stridsropet från Southamptons tränare Mark Hughes vara inför mötet mot Swansea i Wales.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport bullar upp för cupfinalonsdag. I dag med ”Calhanoglu: Mitt Milan vet hur man biter Juve”, eller ”käkar upp dem”, om man så vill. Tidningen har på förstasidan även, ”Mancini förbundskapten, avtalet klart – och Balotelli återvänder”. Enligt Gazzettan är tanken att Mancini ska börja på måndag. Kontraktet är på två år och lönen två miljoner euro om året. På annan plats skriver tidningen om boomen i publikintresse för CL-jagande Inter. 70 000 väntas till matchen på San Siro mot Sassuolo.

Corriere dello Sport har också en intervju med en Milanspelare, Alessio Romagnoli. ”Milan, vi försöker igen”, följs upp av ”För att slå Juve måste man göra den perfekta matchen. Vi måste göra om bedriften i Doha, och vi är bättre nu ändå”, säger Romagnoli, och syftar på Supercupmatchen i december. Corriere dello Sport har även supporteruppmaningen ”Napoli och Sarri, framåt tillsammans”.

Tuttosport gör som konkurrenterna, har en Milanintervju. ”Exklusivt med Suso: Jag flyttar inte härifrån”. Sedan synar tidningen läget i Juventus. Bland annat med ”Allegri fattar beslut om sju dagar”. Efter den avslutande ligamatchen kommer möte att hållas mellan tränaren och Juves ledning om framtiden. Inget är ännu bestämt.

Corriere della Sera hävdar att ”Sarri funderar på Monaco”. Ett konkret erbjudande har gjort att han nu riktar blicken bort från Chelsea och London, och till furstendömet på Rivieran. Spindel i nätet är agenten Jorge Mendes som behöver locka Paulo Fonseca från Sjachtar till Napoli som ersättare. Och var hamnar Monacos nuvarande tränare Leonardo Jardim i detta pussel? I Chelsea, förstås.

SPANIEN

Sport går till motattack. Tidningen anklagar Sergio Ramos för ”Fult spel”. Egentligen hela Real Madrid, som tidningen beskyller för ”en anti-Barcelona-kampanj”. I fokus står Sergio Ramos påstående om att Lionel Messi satte domaren under press i halvtid i söndagens El Clásico. ”I Barcelonas omklädningsrum är indignationen stor efter Sergio Ramos anklagelser”. En krönika av Lluís Mascaró har rubriken, ”Sergio Ramos, varför håller du inte käften?”. I krönikan skriver Mascaró bland annat att ”Sergio Ramos har den tveksamma äran att vara La Ligas mest osportsliga spelare”. I går bekräftades Andrés Iniestas flyttplan till Kina som död och begraven. I stället uppgavs på flera håll Japan aktuellt. Nu skriver Sport att Iniesta helst av allt vill till Australien. Japan är fortfarande ett alternativ, men medan Cadena Ser i går lanserade uppgifter om överenskommet kontrakt med Vissel Kobe, så skriver Sport att Iniesta ännu saknar något konkret bud från Japan.

Mundo Deportivo känner av ”Baksmällan efter El Clásico”. Tidningen lyfter fram hur VAR skulle ha påverkat matchen, men liksom Sport skriver också MD om en ”kampanj från Real mot Messi”. Men framför allt lyfter MD en intervju av radiokanalen Rac1 med Barcelonas president Bartomeu. En av punkterna är: ”1. Om Griezmann, ’I somras sprang vi ihop och i oktober träffade vi hans agent”. Enligt MD har också Atlético redan en plan B: Edinson Cavani. Tidningen skriver att det redan finns ”en principöverenskommelse” med PSG-anfallaren.

Cadena Ser har andra uppgifter. Till att börja med att Atléticoledningen är upprörd över Bartomeus snack om möte med Griezmanns agent. Sedan skriver radiokanalen också om en backupplan i en PSG-spelare – men en annan: ”Di María, alternativ för Atlético”. Spelarens representanter har enligt Cadena Ser varit i kontakt med Atlético, som i sin tur fortfarande förgäves väntar på svar från Griezmann på deras kontraktsförlängning. ”I ledningen på Metropolitan vet man redan att nummer 7 fattat beslutet att lämna Cholo (Simeones) lag”, skriver Cadena Ser.

Marca har just ”Barca medger kontakter med Griezmann” som dagens stora rubrik. Enligt tidningen är Atléticos bud till Griezmann för att stanna 20 miljoner euro om året.

AS känner doften av en fredspipa. ”Iniesta gav sin tröja till Sergio Ramos”. Det var kanske inte så farligt ändå.

FRANKRIKE

L’Equipe väntar på ”Festen i Paris” och smygstartar med åtskilliga uppslag om dagens cupfinal. En del handlar om PSG, det mesta handlar om lilla Les Herbiers, vars tränare i går uppskattade lagets chanser till ”noll procent”. På L’Equipes förstasida finns också ”Thiago Motta: Mitt mål är att en dag träna PSG”. För närvarande är han ungdomstränare i klubben. Mer PSG. Enligt tidningen har klubbens sportchef Antero Henrique haft direktkontakt med Gianluigi Donnarumma. Det ryktas till och med om en överenskommelse. Men hindren är många för en övergång för Milans målvakt. Bland annat spelar Financial Fair Play-granskningarna av klubbarna in. Dessutom finns misstankar om att Donnarummas agent Mino Raiola använder samtalen med PSG för att fiska efter andra klubbar.

Le Parisien skriver om ”Les Herbiers galna dröm”. Laget har den senaste veckan bott på franska landslagets mytomspunna träningsanläggning Clairefontaine. ”Jag har bett om ett dubbelrum och fått det som Zidane en gång hade”, sa spelaren Pierre Germann när de anlände, ”När jag kom in i rummet drog jag ett djupt andetag. Jag anandes samma luft som Zizou!”.

France Football hyllar Arsène Wenger. Samuel Eto’o hyllar andra personer. ”Mbappé är en framtida Messi” lyder citatrubriken på förstasidan. Det må vara ett generöst omdöme, men en annan hyllning lägger säkert fler pannor i veck, ”Jag känner Erdogan bra, han visade mig respekt och jag beundrar honom”, säger Eto’o om Turkiets kontroversielle president. Den afrikanske legendaren har själv inte politiska ambitioner (cheers), men har ändå högtflygande planer, ”Jag drömmer om att vinna Champions League som tränare”. France Football ståtar bland sina egna små avslöjanden med att PSG förhandlar med Mido om att bli U19-tränare, en uppgift som egyptiska KingFut redan hade för många Mido-kilon sedan.

20 Minutes uppmärksammar en annan enfant terrible som lever upp till sitt rykte. ”’Dessa jävla franska domare! Varenda gång!’ – Balotellis utbrott kan stå honom dyrt”. Det var i samband med helgens match mot Marseille som Nices italienska anfallare beklagade sig i halvtid. Hans frustration fångades upp av Canal+. Balotelli har beklagat sig över domare tidigare. Men 20 Minutes påpekar att det påminner om Zlatans utbrott om Frankrike, som gav flera matchers avstängning. I så fall skulle Balotelli kunna ha gjort sitt i Ligue 1. Han väntas lämna ligan i sommar.

TYSKLAND

Bild utlovar ”Sanningen om slutet för Stöger”. Enligt tidningen finns en överenskommelse med Dortmund om att tränaren själv kan meddela att han lämnar, men senast efter lördagens avslutande ligamatch mot Hoffenheim. I den står mycket på spel. En Champions League- eller en Europa League-plats nästa säsong. För Stöger innebär en CL-plats (minst femte plats i Bundesliga) en bonus på 500 000 euro till de 1,5 milj euro han fått som lön för säsongen i klubben. För Dortmund handlar det om större summor. En missad CL-plats innebär missade minimum 30 miljoner euro. I stället får klubben nöja sig med tio milj euro i Europa League. Lucien Favre väntas enligt uppgift ersätta Stöger.

Sport Bild har en rubrik om att ”Iransk tv censurerade Bibi Steinhaus”. Hon dömde Bayerns match mot Köln i helgen. Matchen visades bland annat i Iran. Enligt tyska tv-kanalen ARD:s korrespondent Natalie Amiri, så hade iransk tv en svettig afton. Den arbetade frenetiskt med att visa publikbilder när Bibi Steinhaus kom i närbild.