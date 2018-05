Atlético rasar mot Barça: ”Oerhörd brist på respekt”

ENGLAND

The Sun bidrar med vad som borde bli bevingade ord. De kommer på nyhetsettan med röd exklusivstämpel, ”Fergies första ord efter operationen: ’Hur gick det för Doncaster?’”. Frågan ställdes till sonen Darren, som är tränare för laget. Nyheterna var visserligen inte goda, det blev förlust med 0-1, men om man vill tro The Suns källa lät Sir Alex sig inte nedslås. Hans återhämtning efter hjärnblödningen gör att han missar FA-cupfinalen med sitt kära Manchester United på Wembley, vilket han skämtsamt kommenterade, ”Okej, ingen cupfinal – men hur blir det med Kiev?”. Om man nu som sagt vill tro The Sun. Under ”Roo.S.A” på sportettan hävdar tidningen att en flytt till DC United för Wayne Rooney lär kosta den amerikanska klubben tolv miljoner pund.

Liverpool Echo fyller på med citat från Evertons tränare som pratar om rykten. ”Jag skulle inte vilja påstå att något är på gång för närvarande. Det skulle behövas något oerhört stort (bud) för honom för att lämna Everton”, säger Sam Allardyce, och lägger till, ”Om jag vill att han stannar? Ja”.

The Guardian använder Swanseas smeknamn för poetiska ”Svanarna kippar efter luft”, sedan ”nedflyttningsmatchen” slutat med förlust (0-1 mot Southampton). Tidningen lägger till att ”Gabbiadinis ovärderliga mål för Southampton nära säkerhet och degraderar till slut West Bromwich”, som spelar i Championship nästa säsong.

Daily Mirror väljer Southamptons smeknamn för sin poetiska betraktelse av nedflyttningskampen, ”Helgonen lever”. Men fokus ligger på kvällens matcher. ”Do or die” låter mer dramatiskt än ”Vinna eller försvinna”, men det är oavsett perspektivet Mauricio Pochettino har på Tottenhams möte med Newcastle. Londonlaget slåss för sin Champions League-plats.

South Wales Echo ger inte Martin Olsson någon pardon. ”Hade något av en mardröm. En panikrensning före halvtid satte Swansea under orimlig press, och han verkade sakna självförtroende”, skriver tidningen om svensken. Olsson får 4/10 i betyg. Det lägsta betyget för dagen, vilket han delar med Ki Sung-yueng, den sydkoreanske lagkamraten som han för övrigt lär ställas emot i VM.

The Times drar på två uppgifter. ”Exklusivt: Sam Allardyce jobb under hot från Portos tränare Sérgio Conceição” och ”Exklusivt: Guardiola väcker nytt liv i Manchester Citys försök att värva Riyad Mahrez”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport med sin rubrik om ”Parata finale” med bild på Buffon och Donnarumma har många undermeningar. Som i en sista parad, som en sista räddning och just som en ”final”. De båda stjärnorna – den abdikerande målvaktsregenten och hans tronarvinge – står i fokus för dagens cupfinal, Juventus-Milan. Gazzettan har också citat från Andrea Pirlo, ”Att få jobba under Conte fick mig att vilja blir tränare”. Pirlo kommer att gå en tränarkurs men har inte bestämt sig för om det är framtiden. På annan plats skriver Gazzetta dello Sport om Romas satsning på unga spelare. Ett namn som dyker upp i ord och bild igen är Malmö FF:s Marko Johansson. Inga nyheter presenteras men målvakten ”tilltalar” fortsatt klubben, enligt tidningen.

Corriere dello Sport lägger fram ”Cupens ess” på bordet. De fyra är målvakterna plus Higuaín och Bonucci. Sedan staplas beskrivningar av finalmötet på Olimpico i korta ordalag. ”Utsålt. Världen ser på. Buffon skickar vidare stafettpinnen till Donnarumma. Gattuso eldar på: För oss är det som en VM-final”. Sedan vänder sig CdS till mercaton. ”Napolis första kap – Rui Patricio anländer”. Det fortsätter med att ”Klubben har redan utsett Reinas tronarvinge, det blir Sportings portugisiska stjärna”.

Tuttosport kan trots cupfinal inte vänta på att transferfönstret ska öppna. ”I kväll är det cupfinal i Rom men mercaton exploderar också”, skriver tidningen i en överrubrik. För Juve är det Koulibaly som lockar, för Milan är det Falcao. Vad det gäller sistnämnda så menar Tuttosport att ”Monacos anfallare kan ansluta till Milan i utbyte mot André Silva. Mendes, som representerar båda anfallarna, jobbar med för en överenskommelse mellan klubbarna”.

SPANIEN

AS slungar ut ”Neymar förhandlar med Real Madrid” till omvärlden. Enligt tidningen har PSG:s storstjärna vid två tillfällen träffat en utsänd från Real i Brasilien. Det senaste besöket preciseras till den 22 mars. Då la Neymar upp en bild på sig själv och Real Madrids nyförvärv Vinicius Jr i social medier. Det var en miss. För det var en utsänd från Real Madrid som hade tagit med Vinicius Jr hem till Neymar för att de skulle lära känna varandra bättre. Prislappen på Neymar ligger enligt AS på 260 miljoner euro.

Marca återuppväcker minnet av den förlorade Europacupfinalen mot Liverpool 1981 på dagens förstasida. Men det är den stundande som är i fokus via Reals portugisiska fixstjärna. ”Cristiano – målet är Villarreal”, den avslutande ligamatchen den 19 maj. Det är då planen är att han ska spela igen efter sin fotskada mot Barcelona. Mötet med Villarreal är matchen innan Champions League-finalen. Men dagens snackis är en fransman. ”Griezmann tillhör Atlético – punkt, slut”, lyder en rubrik på Marcas förstasidan. Avsändare är Atléticos president Enrique Cerezo. Mottagare är Barcelona. Atléticos vd Miguel Ángel Gil sparar sedan inte på krutet i ett officiellt uttalande. ”Vi är trötta på Barcelonas attityd. Att en president, en av deras spelare och en styrelseledamot pratar på sättet som de gör om en spelare under kontrakt, och det bara några dagar innan en stor europeisk final, visar på en oerhörd brist på respekt gentemot Atlético de Madrid och dess supportrar”, står det i uttalandet.

Cadena Cope var först ut i går kväll med uppgiften att ”Barcelona har redan kommunicerat till Atlético att man kommer att betala utköpsklausulen på 100 miljoner euro för Griezmann”. De inblandade vill ha en övergång klar innan VM börjar, och Atlético vet att den 27-årige anfallaren kommer att lämna klubben.

Cadena Ser nickade sedan instämmande, och fyllde i att Barças president Bartomeu ringt upp sin motsvarighet i Atlético, Cerezo, för att meddela klubbens intentioner. Atlético har sedan tidigare gett Griezmann ett kontraktsförslag, men utan respons.

Mundo Deportivo uppgav däremot i natt att ”Barcelona och Atlético dementerar att Bartomeu sagt till Cerezo att de ska värva Griezmann”. Sedan tidigare ska dock Barça ha gjort sina intentioner kring fransmannen klara för Atlético. På tidningens förstasida nöjer sig MD med en mindre notis, ”Storm kring Griezmann”. Större utrymme ges ett annat potentiellt Barçaförvärv: ”Avslöjar: De Jong 2019”. Tidningen fortsätter, ”Barça ser honom som prioritet och har bett honom att vänta ett år innan han anländer”. Den 20-årige mittfältaren spelar för närvarande i Ajax.

Sport summerar uppgifterna om Griezmann, om samtalet från Barça, om Atléticos missnöje, och sätter sedan rubriken ”Griezmann – upploppet”. Dessutom finns ytterligare en Barça-kommentar, denna gång från tränaren. ”Valverde: Griezmann är en stor spelare, det vet vi alla”. Sport har i dag också listat spelare som kan lämna Barça i sommar. Det handlar om Lucas Digne, André Gomes, Paco Alcácer, Rafinha, Denis Suárez och Aleix Vidal.

FRANKRIKE

L’Equipe deklarerar efter den franska cupfinalen att ”Alla är vinnare” (PSG-Les Herbiers 2-0). Division tre-laget ”släppte bara in två mål”, som tidningen påpekar. Det var PSG:s fjärde raka cuptriumf. Tränare Emery lämnar klubben efter tre titlar den här säsongen. ”Qatarierna är på rätt väg”, menar han.

Le Parisien tar av sig hatten för PSG:s motståndare. ”Överraskade av Les Herbiers” pryder förstasidan i stället för något om rekordsviten på fyra raka cupsegrar för PSG. I en krönika skriver Dominique Sévérac att ”PSG förödmjukad inte sin motståndare, snarare på grund av att de inte kunde än att de inte ville”. Målskytten Giovani Lo Celso får bästa PSG-betyg, blygsamma 6,5/10.

20 Minutes uppmärksammar Adil Rami, som inte var nöjd med den brist på stöd han upplever att OM fått på sin väg till Europa Leaguefinalen. ”Jag försöker ignorera den franska mentaliteten. Marseille är ett land i landet, det är inte Frankrike”,

TYSKLAND

Sky Sport ringer i larmklockorna kring Manuel Neuers medverkan i VM. ”Det kan jag inte säga just nu”, svarade målvakten på frågan om han är 100 procent säker på att kunna vara klar. Bayernmålvakten har inte spelat en match sedan september förra året på grund av en fotskada. Det är också kruxet. ”Jag tror inte det är möjligt att jag åker till en sådan turnering utan ha spelat match”. Bayern har två matcher kvar, Stuttgart i ligan i helgen och Eintracht Frankfurt i cupfinal en vecka senare. Tyskland har därefter två träningsmatcher (Österrike 2 juni och Saudiarabien 8 juni), innan VM där bland annat Sverige väntar i gruppspelet.

Weser Kurir har mer VM och Tyskland, men ur svensk synvinkel. ”Tyskarna är som en maskin”, säger Ludwig Augustinsson om den kommande VM-motståndaren, och jämför dem med Frankrike som Sverige hade i kvalet. ”Frankrike är ibland lite arroganta. Därför slog vi dem hemma. Tyskarna däremot ger alltid 100 procent. Det är därför de är så svåra att möta”. Augustinsson fick även frågan om Zlatan Ibrahimovic som inte ska vara med. ”Alla talar om honom, så är det alltid med Zlatan. En spelare av hans kvalitet skulle förstås hjälpa oss, men med Zlatan vet man aldrig. Kanske dyker han upp i VM också”. Frågorna kretsade också om Augustinsson egen framtid. ”VM är ett stort skyltfönster”, medgav han, men la till, ”Jag är glad över att vara här i Werder och kan fortfarande utvecklas här. Jag har inte bråttom att byta”.

ÖVRIGT

UOL (Brasilien) uppger att Dani Alves VM är i fara. I går vann den 35-årige högerbacken franska cupen med Paris SG. Men i slutminuterna skadade han höger knä. Enligt UOL befaras en ligamentsskada. ”Brasilianska landslagets läkare Rodrigo Lasmar står i kontakt med den franska klubben och första intrycket var pessimistiskt”. En mer noggrann undersökning väntas i dag. Lagkamraten Marquinhos sa till Fox Sports att han inte hade intryck av att det var någon allvarlig skada.

Het Laatste Nieuws (Belgien) har inga nya mål för Isaac Kiese Thelin att rapportera om. Däremot har den många mål att rapportera om från svenskens match med sitt Waasland-Beveren. Alla kom från motståndaren. Zulte Waregem vann med hela 8-0. HLN menar att ”Waasland-Beveren insats var ovärdig välbetalda proffs”. Tidningen lägger till att ”klubben som för några månader sedan var seriens överraskning är nu till åtlöje i Belgien”. Kiese Thelin spelade hela matchen.