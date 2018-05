Trots cupseger, kaos kring Chelsea: "Riv upp planerna"

ENGLAND

The Times dröjer sig inte kvar i någon cupglädje för Chelsea. Det gör ingen engelsk tidning i dag. Och en del av Londonklubbens bekymmer tar sig ända fram till nyhetsettan på den ansedda tidningen. Så handlar det också om den brittiska statens agerande mot Chelseaägaren i det geopolitiska maktspelet, ”Visumnobb för Abramovitj – spär på spänningarna med Ryssland”. Abramovitj har visserligen inte fått någon ansökan nekad, däremot inte förnyad, varför han inte kunde närvara på cupfineln. På sporten uppmärksammas en Londongranne. ”Arteta klar för jobbet i Arsenal”, har väl sagts förut, men Times preciserar med att spanjoren väntas bli presenterad denna vecka.

Metro sätter genast tillbaka fokus på Chelsea. ”Bestäm er”, är en uppmaning från lagkapten Gary Cahill. På frågan om vad lagkaptenen anser behövs för att klubben ska kunna gå vidare och ta sikte på försäsongen, svarar Cahill, ”Antagligen att det blir ett slut på ovissheten och att vad som än ska hända, händer”.

The Sun har mer. ”Riv upp planerna”, är en uppmaning som tidningen hör från Antonio Conte. Liksom flera andra tidningar tolkar The Sun in att Chelseatränaren i ett uttalanduppmanar ledning att lägga mer stålar på kvalitetsvärvningar. ”Om ni frågar mig om vi kan spela bättre, så är svaret, ’ja, det kan vi’. Men nu är läget i klubben som det är – vi måste spela med en stark defensiv för att vinna en pokal eller komma med i Champions League”, säger Conte. The Sun är inte färdiga där. ”Willians slag under bältet på Conte”. Brasilianaren la upp en bild på firandet efter FA-cupfinaltriumfen på Instagram, men täcker Conte med pokalemojis.

Daily Star bidrar till Chelseafansens huvudvärk med ”Exklusivt: 100 miljoner pund – Pep redo för transferrekord för att värva Chelseastjärnan Hazard”. Tidningen påstår att belgaren är Man Citys ”transfermål nummer ett i sommar”.

Daily Express skjuter in att ”Antonio Conte väntas lämna inom 48 timmar – Luis Enrique hans mest troliga ersättare”, utan att ge några ytterligare upplysningar till någon av uppgifterna.

Daily Telegraph hälsar glad sommar till Chelseafansen med att rada upp bekymren under ”Broken Bridge” (efter Chelsea arenanamn Stamford Bridge), radar tidningen upp punkterna. ”Seger men Conte är på väg bort”, ”Willian förolämpar Chelseatränaren”, ”Abramovitj i visumgranskning” och ”Courtois och Hazard kan lämna”.

Daily Mail nöjer sig med ”Roman i exil”. Fast krönikören lägger till, ”Hur har Chelsea hamnat i en sådan röra? Jo, de vann FA-cupen, men de behöver nya spelare, ny tränare och deras ägare behöver ett nytt visum”. Finalmotståndaren Man United har sina egna bekymmer. Daily Mail drar på ”Exklusivt: Mourinho RASANDE på att Lukaku och Fellaini inte ansträngde sig mer för att spela FA-cupfinalen, och misstänker att de sparade sig till VM”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport handlar i dag inte minst om ”Inters vrål: Vi är i Champions League”. Dit tog man sig efter en spektakulär avslutning på Olimpico i Rom (3-2 mot Lazio). Gazzettan slänger också in ett citat från stjärnan Icardi, ”Jag vill stanna”. Laziotränaren Simone Inzaghi var bitter. ”Vi var en centimeter från allt”, säger han, och syftar även på att Lazio åkte ur italienska cupen på straffar och Europa League på ”en blackout”. En rubrik inne i tidningen är ”Kannibaler även bland kvinnorna”. Det syftar på att även damlaget slukar sitt motstånd. Det nybildade svartavita gänget vann damscudetton (5-4 mot Brescia). Marcus Rohdén var ende svensk i Serie A-spelet. Fem av tio fick Crotonebacken nöja sig med i spelarbetyg efter en förlustmatch (1-2 mot Napoli) som betydde Serie B för laget nästa säsong. I Napoli växer frågetecknen för Maurizio Sarris framtid igen. ”Jag vet inte om jag stannar här”, sa tränaren efter matchen.

Corriere dello Sport beskriver det som att ”Inter förändrade historien” med sin vändning i Rom. Situationen i Neapel beskrivs med ”Napoli, gift och mysterier”. Nya giftpilar mot Juventus skickas i väg, osäkerhet om framtiden råder och Sarri säger, ”Även vackra sagor kan ha ett slut”. Ägaren Aurelio De Laurentiis framför sina tveksamheter. ”Ni får fråga honom. Han skickar mig alltid till sin agent (Alessandro) Pellegrini, som aldrig ger mig ett svar.Tiden har runnit ut, det finns inget datum uppsatt”, säger De Laurentiis.

Tuttosport stannar på hemmaplan. ”Juve-Perin: Nu börjar det”. Det följs av ”Målvakten hälsar Genoa: ’Min framtid?’ Jag kommer att få slåss om platsen med en mycket bra nummer ett”. Marotta i arbete: I morgon möte med Genoa. I dag möte mellan Allegri och klubbledningen. Målet är att behålla ryggraden. Tillverkade i Italien: Pressar på för att värva Darmian och en mittback”. Och sedan kommer den, sist av allt, ”Juve italienska mästare även på damsidan”.

SPANIEN

Marca glittrar i guldkonfetti och firande Real Madridspelare som är bästa i Europa. Tidningen har inte tagit ut Champions League-triumfen i förskott. Det är basketlaget som firar, men här finns en koppling. Det stora rubriken om att Real är mästare följs av ett litet ”…och på lördag gäller är det Kiev som gäller”. Annars är det två spelare som är i fokus. ”Så tog två legendarer farväl”, om Fernando Torres i Atlético, som gjorde två mål (2-2 mot Eibar) och Andrés Iniesta i Barcelona (1-0 mot Real Soceidad). Allt var inte frid och fröjd hos nykorade EL-mästarlaget Atlético. En del av klacken visslade ut Antoine Griezmann, som ryktas till Barcelona. Först när Diego Godin lämnade bänken och gick bort till supportrarna och talade med dem, stillade de sig.

Rac1 ser till så att fler locktoner formuleras från Barcelona till Griezmann. ”Självklart gillar jag Griezmann”, säger Lionel Messi, tillfrågad av den katalanska radiokanalen, ”Vi brukar säga att vi bara vill ha de bästa spelarna. Griezmann är en av de bästa”.

Sport är bara Andrés Iniesta. ”För alltid vår”, skriver tidningen, till bild på spelarna som hissar Barçalegendaren. ”Iniesta lät oss få uppleva fotboll i hans egen dimension”, sa Barcelonas tränare Valverde efter matchen.

Mundo Deportivo tackar Iniesta, som också får med ett citat, ”Ni kommer för alltid att finnas i mitt hjärta”.

FRANKRIKE

L’Equipe har budskap från PSG:s nya tränare Thomas Tuchel. ”Jag är inte ett dugg rädd för stjärnor”, täcker tidningens förstasida efter gårdagens presentation. Och PSG är ständigt på jakt efter nya stjärnor. Tuchels hemland är hett. Under ”PSG gillar Wendell”, kan man läsa att den franska storklubben varit i kontakt med Leverkusenspelarens entourage. Den 20-årige brasilianaren ses som en möjlighet till vänsterbacksplatsen, som har hög prioritet i PSG:s transferplaner. Vidare uppger L’Equipe, som hänvisar till sina källor, att Liverpool kommer att inleda diskussioner med Lyon om Nabil Fekir efter Champions League-finalen. Ajaccio säkrade en kvalplats till Ligue 1 efter en stökig rysare (2-2, 5-3 e str mot Le Havre). Efterspelet handlade lika mycket om de fyra röda korten i matchen som det uppskjutna mötet från i fredags, då Ajacciofans attackerade Le Havres spelarbuss. Le Havre tränare Oswald Tanchot summerade sina tankar, ”Jag känner ledsamhet och framför allt en avsmak för fotbollen”, säger Tanchot, Det är främst fredagens händelser som upprör. ”Frankrike ska organisera OS och kan inte ens organisera ett kval i Ligue 2”, säger Tanchot.

Le Parisien drar på samma Tuchelcitat som L’Equipe på förstasidan, ”Jag är inte rädd för stjärnor”. På sporten är det ”Min filosofi är: Attack, attack, attack”. Tidningen fick lite egna citat med den nya PSG-tränaren, som hade mer att säga om spelidén, ”Jag älskar organisation, jag är tysk”.

TYSKLAND

Sport1 levererar besked från Bayern München, ”Höness utesluter topptransfers”. Till ett pressuppbåd säger klubbpresidenten, ”Ja, vi kommer inte att göra en 100 miljoner euro-transfer i år”.

Ruhr Nachrichten uppmärksammar att Dortmund flyger till Los Angeles. Bland de 18 spelarna med på resan finns Alexander Isak. Det bäddar för ett svenskmöte. På onsdag väntar möte med Los Angeles. Men inte med Zlatans Galaxy utan med Los Angeles FC. Isaks namn dyker också upp i tristare sammanhang. Tillsammans med Julian Weigl, André Schürrle, Raphael Guerreiro, Marcel Schmelzer, Mahmoud Dahoud och Mario Götze, klassas han under kategorin ”Förlorare” den här säsongen.

ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) roar sig med att ta ut Superligans 25 bästa spelare. Tre svenskar tar plats: 13/ Simon Tibbling (Bröndby), 15/ Johan Larsson (Bröndby) och 22/ Tobias Sana (AGF). Listan toppas av Bröndbys Hany Mukhtar. Både Tibbling och Larsson fanns med i elvan när BT i går utsåg Årets lag i Superligan.

TyC Sport (Argentina) säger sig veta vilka 23 spelare som Jorge Sampoli tar med sig till VM i Ryssland. För närvarande finns en officiell bruttotrupp på 35 spelare. Anmärkningsvärt, men väntat, så finns exempelvis Interstjärnan Mauro Icardi inte med i VM-truppen, enligt TyC Sports uppgifter.

Het Laatste Nieuws (Belgien) har en VM-nobb till ytterligare en Serie A-stjärna. Tidningen uppger, med hänvisning till källor inom förbundet, att förbundskapten Roberto Martínez inte plockar med AS Romas mittfältare Radja Nainggolan. I kväll väntas Martínez förklara sitt val.