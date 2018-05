”Ingen i Liverpool platsar i Real, inte ens Salah”

ENGLAND

Daily Mirror presenterar fråga och svar. Frågan är om England kan vinna VM. Svaret är ett Obamaklingande, ”Yes We Kane”, från den nya landslagskaptenen. ”Jag tror vi kan det. Det är vad vi måste försöka göra. Inget annat duger egentligen”, menar Harry Kane, ”Vi kommer inte att vara favoriter, det vet vi, men kolla på den här säsongen när ingen trodde Liverpool skulle nå Champions Leaguefinalen. Vi måste vara modiga. Jag vill inte vi att ska vara rädda att säga att vi vill vinna VM”.

The Sun tycks tolka det som på gränsen till jinx. Som om England vore Neapel där ”scudetto” varit ett ord som inte fått uttalas. ”We Kane Win It” kommer både med överrubriken ”VM-överraskningen” samt med en bild på Kane som håller sig för munnen och en pratbubbla med texten, ”Sa jag verkligen det där högt?”.

The Times har visserligen en bild på Harry Kane och en krönika från Henry Winter om att Tottenhamspelaren ”är rätt man att leda England”. Men sporten vill dra blickarna till sig med en fet rubrik om att ”Conte är redo att ta ett sabbatsår för nio miljoner pund”. Tidningen formulerar det också som att Chelseatränaren ”hotar med” att lägga sig på sofflocket i stället för att ta sig an en annan klubb, för att få ut hela kompensationen – om han får sparken.

Daily Telegraph har blicken fäst tränarsituationen i en annan Londonklubb. ”Exklusivt: Unai Emery fanns inte med på Arsenals ursprungliga tränarlista”. Enligt tidningen kontaktades den förra PSG-tränaren för första gången så sent som för tio dagar sedan, när de flesta andra intervjuer redan genomförts. Emery väntas få en årslön på sex miljoner pund hos Arsenal och bli presenterad inom de närmaste dagarna.

BBC, liksom många andra engelska nyhetsplatser, uppmärksammade i natt att Emery kanske hade lite väl bråttom. På hans hemsida dök det plötsligt upp en bild på honom själv med Arsenals klubbmärke och texten ”Stolt över att vara en del av Arsenalfamiljen”. Den plockades senare ned. BBC tillägger att det fortfarande är oklart om bilden kom upp av misstag eller var några hackares verk.

Sky Sport har svaret på vem som sjunger officiella VM-låten, om nu någon undrar. Det blir amerikanska skådespelaren och rapparen Will Smith, med hjälp av Nicky Jam, Diplo och Era Istrefi.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport kommer med ett välbekant ögonbryn och en klurig blick. ”Ancelotti har ögonen på Napoli”. Veterantränaren åt i går middag med Napolis president Aurelio De Laurentiis. ”Det handlar om ett tvåårskontrakt värt 6,5 miljoner euro om året netto, med option på ett tredje år. På bordet finns också förstärkningar. Men Sarri kan bli kvar”. De Laurentiis tänker inte sparka honom. ”Alarm i Milan” baseras på gårdagens besked om att klubben riskerar strängt straff för att inte ha uppfyllt Financial Fair Play-reglerna.

Corriere dello Sport tycks ännu säkrare på tränarskifte i Napoli än Gazzetta dello Sport. ”Ancelotti i Napoli!”, följs av ”Möte hemma hos De Laurentiis. Avtal klart. Sarri dumpad, som nu knackar på Chelseas dörr”. En annan stor rubrik är ”Wanda säljer Icardi”. Hans fru och agent påpekar att ”Många stora klubbar vill ha Maurito”. Interstjärnan vill enligt CdS har en löneförhöjning från 5,3 milj euro till åtta milj euro per år. På förstasidan finns sedan ”Förslag om Cavani, Juve har en plan”. Den är ett anfall som också inkluderar Chelseaanfallaren Álvaro Morata. Vidare skriver tidningen om ett ”Liverpool på låg flyghöjd för Donnarumma – erbjuder 40 miljoner euro (inte 70 milj euro)”.

Tuttosport utropar ”Tagen!”. Det är Liverpools Emre Can som (på nytt) uppges klar. ”Officiell bekräftelse efter Champions League-finalen, läkarundersökning nästa vecka”.

SPANIEN

Marca kastar efter gårdagens fokus på VM-truppen snabbt blicken tillbaka till Real Madrid. Tre dagar kvar till Champions League-finalen, och förstasidan täcks av Realspelare och ett budskap från Sergio Ramos, ”Vi kommer att bli legendarer”. Lagkaptenen har den tredje raka CL-titeln i sikte. Tidningen tar också notis om det officiella beskedet att nedflyttade Deportivo och tränaren Clarence Seedorf går skilda vägar.

AS har en annan citatrubrik med Sergio Ramos, ”Barcelonas dubbel? Champions League slår det”. Vad Ramos säger i en intervju är att ”Om Real Madrid vinner Champions League så överglänser det dem en aning. Barça har gjort en strålande säsong och förtjänar sina två titlar, men om ens ärkerival vinner Champions League förändras saker och ting”. Detta når dock inte förstasidan. Där slår AS vakt om sin plats på tronen som mest intetsägande spanska sporttidning. I dag är det en bild på ett pressrum där Reals tränare Zidane kan skymta svagt i fjärran. ”De tre i BBC är de bästa”, lyder citatrubriken.

Cadena Cope-intervjun med Vicente Del Bosque går inte obemärkt förbi. Den vanligen så lågmälda ex-förbundskaptenen för Spanien tar inga fångar när han jämför finallagen i Champions League. ”Jag kan inte finna en enda spelare i Liverpool som skulle göra Real Madrid bättre, inte heller Salah”, säger Del Bosque. Resultat i finalen? ”4-1 till Real”, svarar han.

Sport har tankarna fjärran från Champions League men inte från Madrid. ”Under press” skriver tidningen till en bild på Antoine Griezmann med handen för ansiktet. Sport tar upp dragkampen om fransmannen. Barça hoppas fortfarande ha klart med Atléticoanfallaren till den 1 juli. En annan stor rubrik är ”Exklusivt: Barça i Brasilien för att köpa Rodrygo”. Nedryckaren: ”Sportchef Pep Seguro reser till São Paulo för att lägga grunden till ett avtal för den unga anfallaren”.

Mundo Deportivo landar i närheten med ”Operation Brasilien”. Det gäller Arthur, som Barcelona vill ha i juli men bara om man lyckas sälja en mittfältare. Och det gäller också Rodrygo, som Barça vill värja från Manchester Citys och PSG:s lystna blickar.

Rac1, som ändå är en katalansk radiostation, hävdar att Atlético ställt in sökandet efter en ersättare till Griezmann eftersom klubben nu är övertygad om att stjärnan stannar.

FRANKRIKE

L’Equipe viker förstasidan åt att ”’Frisören’ Adrien Rabiot är upprörd”. Det har inget med PSG-mittfältarens lockar eller något misslyckande med saxen att göra. Det är ett begrepp för reservspelare på hemmaplan. Rabiot är en sådan till VM, men han har enligt tidningens uppgifter skrivit till förbundet och avsagt sig sin plats. Ett initiativ 23-åringen ska ha tagit på egen hand. L’Equipe menar att beslutet kan få konsekvenser för Rabiots framtida landslagskarriär. På annat håll skriver tidningen att Emil Forsbergs klubb RB Leipzig värvar från Montpellier. Klubbarna är överens om en övergång för U21-landslagsbacken Nordi Mukiele värd 16 miljoner euro.

Le Parisien har i natt samma uppgifter som L’Equipe om Rabiot: Han har skrivit till förbundet för att avsäga sin VM-plats som reserv på hemmaplan. Tidningen tillägger att förbundskapten ”Didier Deschamps beslut att inte ta med Adrien Rabiot i VM-truppen blev en stor besvikelse och skapade en stark känsla av orättvisa hos PSG-mittfältaren”. Frågor lär garanterat hagla under dagens presskonferens med Deschamps.

TYSKLAND

Bild plockar upp att Alexander Isak & Co inte bara fått en ny ledare vid sidan av planen utan också på planen. ”Dortmunds kapten drar sig tillbaka”, är beskedet på tidningens förstasida. Klubben meddelar att Marcel Schmelzer efter två säsonger valt att lämna tillbaka kaptensbindeln, delvis som en del av en nystart under tränaren Lucien Favre. Liksom Ruhr Nachrichten tror Bild att Marco Reus blir ny lagkapten.

SportBild synar i veckans nummer ”Bayernbesegraren”, tillika nya Bayerntränaren, Niko Kovac. Här finns också en slagkraftig krönika av Lothar Matthäus. ”Thiago har inte gjort någon skillnad i de stora matcherna så här långt. Jag gillar honom faktiskt, men han har varit en besvikelse på senare tid. Jag vet inte var han är mentalt men han är inte en Bayernspelare. Om ett bra bud kommer bör Bayern överväga att sälja honom”, menar den förre landslagsprofilen. SportBild uppger även att HSV:s stortalang Jann-Fiete Arp bestämt sig för Bayern. Men mästarklubben har ännu inte lagt något bud på 18-åringen, vars kontrakt går ut nästa sommar.

Sport1 noterar att Tyskland inleder sina VM-förberedelser i dag. Det är samtidigt som VM-kvalmotståndaren Sverige. Skillnaden är att Tyskland inte gör det med just den trupp som ska till Ryssland. Bruttotruppen på 27 spelare ska först trimmas till 23, och Bayernspelarna Mats Hummels, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Niklas Süle och Jerome Boateng anländer först på fredag. De har fått extra vila på grund av cupmatch i helgen. Detsamma gäller Antonio Rüdiger (Chelsea) och Marc Andre ter Stegen (Barcelona), som också hade match i helgen.

"Wij, de spelers begrijpen het ook niet, maar we moeten de beslissing van de bondscoach accepteren." @Fellaini reageert bij @VTMNIEUWS op de niet-selectie van @OfficialRadja. #Nainggolan pic.twitter.com/nSHa9dB0zS — Stadion (@VTMStadion) May 22, 2018

ÖVRIGT

Evening Times (Skottland) försöker elda på känslorna i Glasgow med svensk hjälp. Mikael Lustig tar över hela sportettan med ”Mika: Till och med Predos cv var bättre än Stevie G:s”. Den svenska landslagsspelaren har tillfrågats om Rangers tränarskifte och utmaning mot Celtic. ”Förra året var det samma sak, de plockade in en ny tränare. På pappret eller i medier ser det bra ut, men vi fokuserar på oss själva, och så här långt går det bra. Visst, Steven Gerrard är ett större namn, men jag tror Pedro Caixinha (förra tränaren, min anm) har mer rutin som tränare, så vi får se”, säger Lustig. På Evening Times sportetta ger det nedryckaren, ”Lustigs pik mot nya Ibroxtränaren för hans brist på erfarenhet”. I intervjun Lustig gör får han också kommentera incidenten med polismössan han roffade åt sig under firandet av den säkra ligatiteln. ”Polisen har aldrig haft mer fans!”, säger Lustig med ett leende, enligt ET.

VTM (Belgien) surfar vidare på de höga vågorna efter VM-petningen av Radja Nainggolan. Landslagskollegan Marouane Fellaini gör inget för att dämpa dem när han skjuter in att, ”Vi som spelare förstår det inte, med de kvaliteter han har”. Manchester Unitedmittfältaren, iförd en intressant hatt (klipp ovan), inleder med: ”Det var en stor överraskning, men det är tränarens beslut. Jag tror det är många spelare som är besvikna, liksom folk i Belgien, men som sagt det är tränarens val”.