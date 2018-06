Real: ”Även Löw kontaktad” – Cristiano ”förkrossad” efter Zidanes farväl

ENGLAND

Daily Telegraph viker hela sportettan åt ett ”Chelsea i kaos”. Den kommer sedan ägaren Roman Abramovitj beslutat att inte fortskrida med planerna på en ny arena. En effekt av hans visumtrubbel efter den geopolitiska maktkampen mellan Storbritannien och Ryssland.

The Times tar fasta på Londonklubbens svar, ”Chelsea förnekar att Abramovitj är på väg att lämna”. En annan Londonklubb skakas också av yttre faktorer. Zidanes avhopp i Real Madrid gör att Mauricio Pochettino, med nyskrivet kontrakt i Tottenham, plötsligt är Reals favorit som ersättare. Men det skulle komma med ett svindlande kompensationskrav. ”Pochettino kostar Real 42 miljoner pund”, nästan en halv miljard kronor, skriver The Times. Tottenham uppges trygga i tron att argentinaren väljer att stanna. Times har även ”Exklusivt: Arsenal har uppsägningsklausul med Emery”. Den innebär att klubben kan bryta kontraktet efter två år utan ersättning trots att kontraktet är skrivet på tre år.

The Sun behandlar Abramovitjs arenabeslut på den intellektuella nivå tidningen klarar av. ”Red Rom throws his toys out of the Prem” kommer med ett fotomontage med ryssen i en barnvagn, gapande mun och ditritade tårar. Det är tidningens förstasida. På sportettan däremot svänger The Sun loss till ”I bet that you’d look good on Zidane’s floor…”, en riktigt fyndig omskrivning av Arctic Monkeys gamla hit. Till den huvudrubriken finns sedan ”Exklusivt: Real ute efter Klopp” och även ”Exklusivt: Chelsea har Zidane som mål”.

Daily Mail känner historiens vingslag med ”Fall of the Roman Empire”. Tidningen skriver om ”Chelseas rädsla, Abramovitj rasande”. Tidningen kommer också med sina egna kandidater till tränarposten i klubben som mynnar ut i smått bisarra ”Blanc kliver fram som främsta kandidat då intresset svalnar för Sarri över tidigare homofobianklagelser…och fd tränaren Grant är också ett alternativ”.

Yorkshire Evening Post rapporterar om ett annat ögonbrynshöjande tränaskifte, i svenskklubben Leeds United. ”Tvivel om Heckingbottoms framtid, Bielsa kandidat”. Det var baskiska El Correo som först rapporterade om att den bångstyrige tidigare Athletictränaren var aktuell för Leeds. Även YEP:s källor bekräftar intresse. Bielsa var senast tränare i Lille. En sejour som slutade i kaos och i rättssal.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser under ”Can can Zizou” tre kandidater med italienska som modersmål bland kandidaterna till den nu vakanta tränarposten i Real Madrid: Antonio Conte, Maurizio Sarri och Fabio Cannavaro. Samtidigt påpekar tidningen att Maurizio Pochettino är favorit. Tidningen skruvar också till scenariot ytterligare med att ”Sarri är nu närmare Tottenham än Chelsea, som är intresserade av Blanc”. Tidningen skriver på annat håll om ”Första budet från Juve för Milinkovic-Savic”. Budet var på 80 miljoner euro, men Lazios svar blev som väntat ett ’nej’. Enligt Gazzettan kräver Romklubben 120-130 milj euro för sin serbiska mittfältsstjärna.

Corriere dello Sport tar till dagens starkaste ord om nyheten från Madrid. ”Zidane vänder upp och ned på världen”, på förstasidan och ”Tsunami Zidane” inne i tidningen. CdS påstår också att Zidane blir fransk förbundskapten efter VM. Pochettino, Löw, Conte och Sarri pekas ut som möjliga ersättare i Real Madrid, i förbigående nämns även Allegri, Wenger, Guti och Solari. På förstasidan finns även en stor puff inför kvällens landskamp mellan Italien och Frankrike. En spelare är helt i fokus. ”Balotelli, ett armband mot rasism”. Italienaren väntas bli lagkapten om Bonucci inte spelar. En händelse som kommer just efter det att anfallaren utsatts för rasistisk banderoll i sin comeback för landslaget.

SPANIEN

Marca låter en skuggan av Zinedine Zidane smälta in i väggen bredvid konturerna på Champions League-bucklan. ”GraZZias”, skriver tidningen efter Real Madrid-tränarens beslut att lämna klubben. I den tillhörande texten finns sedan ett vanligt återkommande ord i spanska medier i dag: ”chock”. I går kväll rapporterade Marca att Real varit i kontakt med Mauricio Pochettino som en potentiell ersättare. Men han är inte den ende. Under natten uppgav Marca även att Tysklands förbundskapten Joachim Löw har kontaktats. Tidningen exklusivstämplar sedan två kompletterande artiklar. En om att ”Cristiano Ronaldo är förkrossad över Zidanes farväl” och en om att ”I omklädningsrummet slog Zidanes besked ner som en bomb”.

AS klär förstasidan i orden ”Farväl och tack för allt”. De fyra potentiella ersättarna till Zidane som läggs fram med bild är Pochettino, Klopp, Löw och Guti. Pochettino ses som ett förstaval. Men AS, liksom engelska tidningar, påpekar att Tottenhamtränaren saknar en utköpsklausul.

Sport kan knappt tro sina ögon. Det är lätt att förställa sig champagnekorkarna smälla på redaktionen när förstasidan var satt. ”Sönder”, skriver den katalanska tidningen om Zidanes uppbrott från Real Madrid och klubbpresidenten Florentino Pérez. Tidningen kastar också in ett nytt namn vid sidan av utpekade favoriten Pochettino. ”Exklusivt: Allegri är Florentinos plan B”.

Mundo Deportivo drar på att ”Real Madrid är i chock”. En annan, betydligt mindre rubrik, på förstasidan är ”Klopp vill ha Dembélé och Cillessen”, de båda Barcelonaspelarna.

Cadena Cope uppmärksammar att Sergio Ramos och hans familj utsatts för dödshot efter situationen där Mohamed Salah skadades i Champions League-finalen. Familjen har som en följd tvingats byta telefonnummer, uppger radiokanalen. Även i sociala medier har hot förekommit, och polisen är inkopplad. Salah fick bryta finalen och riskerar även att missa Egyptens VM. Många har pekat ett anklagande finger mot Ramos, en del har ansett Salahs skada som ett avsiktligt verk.

FRANKRIKE

L’Equipe har som väntat Frankrikes största fotbollsprofil på förstasidan. Zinedine Zidane blickar ut till orden ”En konungs tal”. Tidningen spekulerar kring framtiden, och slår fast att Zidane ”förr eller senare” kommer att bli fransk förbundskapten, och kan för närvarande inte se honom i något annat klubblag. Från transferfronten rapporterar L’Equipe bland annat att ”Atlético vill ha Sidibé”. Den spanska klubben uppges överens med den 25-årige högerback och erbjuder Monaco ”lite drygt 25 miljoner euro”. Utrymme ges också åt PSG:s damer som lyckades sätta stopp för en tredje rak trippel (liga, cup, Champions League) för Lyon. Marie-Antoinette Katoto satte matchens enda mål. Matchen fick brytas i en timme på grund av ett våldsamt åskväder, och Lyon ville initialt inte spela vidare.

Le Parisien låter andra nyheter stå åt sidan. Zidane ta över hela nyhetsettan. Till bilden på den legendariske spelaren och tränaren sätter tidningen citatrubriken ”Zidane kommer att bli förbundskapten”. Ett uttalande från nuvarande förbundskaptenen Didier Deschamps.

ÖVRIGT

Bild (Tyskland) menar att Dortmund är på väg att göra klart med Sokratis ersättare. Greken är på väg till Arsenal och Abdou Diallo väntas ta hans plats. Tidningen tror inte att Mainz kommer att släppa 22-åringen för mindre än 28 miljoner euro. Diallo uppges sukta efter Champions League-spel med Dortmund, och det finns även intresse från Premier League-klubbar, skriver Bild.

SDNA (Grekland) målar på morgonen upp goda utsikter för Paok att värva Pontus Wernbloom. Thessalonikiklubben ska ha erbjudit CSKA-svensken ett treårskontrakt värt 1,2 miljoner euro om året plus bonusar, och SDNA rapporterar om ”positiva signaler från spelaren sida”. Paok uppges angelägna om att sy ihop affären snabbt, och har därför bett Wernbloom om ett snabbt svar.

Ekstra Bladet (Danmark) lanserar det minst sannolika namnet som Zidanes ersättare i Real: Michael Laudrup. ”Jag har självklart varit i kontakt med folk inom klubben, och Michael Laudrup är en kandidat”, bedyrar Laudrups agent Bayram Tutumlu. Tidningen skriver vidare att Danmark troligen blir utan sin största stjärna i träningslandskampen mot Sverige i Stockholm på lördag. Christian Eriksens flickvän väntar barn i dagarna, och Tottenhamspelarna har förbundskapten Åge Hareides klartecken att avstå matchen om han så önskar.

New York Times (USA) uppger att Uefas utredare rekommenderar att Milan kickas ut ur Europa League på grund av brott mot Financial Fair Play-reglerna. Många frågetecken finns kring klubbens finanser och ägare, Yonghong Li, varför en utredning pågått sedan en tid. Uefas beslut väntas inom kort.