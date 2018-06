Neymar: ”80 procent nu”, Tränaren: ”100 procent efter tre-fyra matcher”

ENGLAND

The Times slår an tonen för den ny vecka. Den är snarlik den förra. Lite mer Raheembashing, nu med ”Sterling trotsade varning om filmningar”. I matchen mot Nigerias drog han på sig en varning för filmning. Det visar sig vara just efter det att förbundskapten Gareth Southgate varnat för just detta.

Daily Telegraph-krönikören Oliver Brown kommenterar samtidigt tatueringsstormen och hans sena ankomsten till landslagssamlingen. ”Det finns ingen medievendetta mot Raheem Sterling – det enda bläck han behöver är från positiva rubriker” – och det, menar Brown, är något han själva måste skapa.

The Sun håller plötsligt lägre profil. Tidningen som förra veckan satte facklor och högafflar i händerna på vapenmotståndare och bussade dem på Sterling, väljer i dag neutrala ”Englandsvarningen: Filma inte”. Det följs av nedryckaren ”Gareth Southgate säger till landslagsstjärnorna, ’Ni kan inte lura systemet’”, det vill säga VAR. Först i tredje stycket dyker Sterlings gula kort upp. Bland dagens Silly Season finns ”Exklusivt: Evertons nya tränare Silva förbereder bud på 30 miljoner pund för Evertons lagkapten Lascelles”.

Daily Mirror har också Southgates uppmaning under ”Bete er, annars…”. Sedan finns ilska riktad mot Fifa under en exklusivtstämpel. ”Exlusivt: Ännu ett budskap från Fifa, Fel energidryck: 16 000 pund, Rasism: 22 000 pund”. Enligt tidningen är det engelska förbundet upprört över en bot från det internationella förbundet för att en spelare på bänken under U20-VM förra året drack ur en flaska av en konkurrerande dryckestillverkare till Fifas. Att det väcker känslor nu är, enligt Mirror, att Fifa nyligen gav böter på bara 6 000 pund mer till det ryska förbundet sedan det franska landslaget utsatts för apläten under en landskamp.

Daily Mail påminner om att politik aldrig långt från fotbollen. Argentina ska spela i Israel. Palestinska fotbollsförbundets ordförande Jibril Rajoub rasar, och ringar in Lionel Messi. ”Han har tiotals miljoner fans i den arabiska och muslimska världen…vi ber alla att bränna tröjor de har som bär hans namn, och affischer med honom”, säger Rajoub enligt AFP.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tar närmast formen av en kontaktannons, ”Mr Li söker vänner”. Milans tilltufsade ägare öppnar för en extern finansiär för att hålla Milan flytande och ur klorna på Elliott Management. Europaspelet är hotat, men blir det deltagande så väntar tre stora värvningar, annars två, påstår Gazzettan. Romas stjärna Radja Nainggolan drar till sig rubriker igen. Denna gång för uppmärksammade uttalanden i en belgisk tv-show, Gert Late Night (vad annat skulle en flamländsk talkshow heta?). Om homosexuella i fotboll: ”Det finns homosexuella, men de kommer inte ut för de skäms. Berättar man det är man slut inom sporten. Det skulle också vara svårt att tala om det i omklädningsrummet. Fotbollen är känd för att dra till sig vackra kvinnor”. Om kvinnorna: ”Alla kvinnor vill ha en, det är slående. Det är svårt att säga nej ibland. Min fru? Man får totalneka, vissa saker får inte bli offentliga. När man är ute eller går på en fest så är man plötsligt omringad av fem kvinnor, vad ska man göra? Summa summarum, jag är ingen ängel, det viktiga är att inte låta något komma ut…”, undrar den hjälplöse Nainggolan. På förstasidan finns också Mario Balotelli igen. ”Att jag får vara lagkapten skickar ett budskap till nyanlända”. Han fick också frågan om en återkomst i Serie A, men viftade bort det med ett leende, ”Mino (Raiola) vill ha för mycket pengar!”. Till Serie B: Samuel Gustafson gjorde en hyfsad insats (6/10), men vad hjälpte det? Perugia är borta från kvalet till Serie A efter 0-3 mot Venezia.

Corriere dello Sport hittar ”Sarri fast hemma”. Tidningen illustrerar situationen med hjälp av en karikatyr på Napolis ex-tränare som sitter på en parkbänk och matar fåglarna. Napoli har anställt Ancelotti, men Sarri har fortfarande kontrakt med klubben. ”Det är dagens snackis och kanske hela årets. Han satte poängrekord och hans fotboll uppskattades av hela världen, men han vann inte. Dumpad av Napoli, sedan nära Chelsea, som nu siktar in sig på Laurent Blanc. För ögonblicket har fotbollen förlorat”. En rubrik inne i tidningen är ”Nu är också Chelsea ute efter Alisson”, som följs av uppgiften att Londonklubben väntas lägga ett bud i morgon. Roma håller i sin tur ögonen på Rui Patricio och Areola, med Meret som ett framtidsalternativ. En annan rubrik, ”Sergej bestämmer sig efter Ryssland”, som är beskedet från agenten Mateja Kezman om sin stekheta klient Milinkovic-Savic. Manchester United ses som i pole position, som det populärt kallas i Italien, för den serbiska landslagsmittfältarens namnteckning, följd av Real Madrid och PSG.

Tuttosport ser ”Juve vid ett vägskäl”. Det gäller två namn: ”Allegri-Zidane”. Tidningen fortsätter, ”I fredags kom samtalet från Florentino Pérez med erbjudandet om tränarstolen till Max. Det verkar inte troligt i år, men kan bli konkret i framtiden. I så fall kommer Juventus att försöka med Zizou”, spekulerar Tuttosport.

SPANIEN

Marca pockar på ”Lite uppmärksamhet”. Den vill tidningen ha för Spaniens 1-1 mot Schweiz. ”Spanien gav bra intryck, men oförmågan framför mål och ett misstag av De Ge säkrade ett blekt oavgjort resultat”. Modrics tröjbyte med Neymar efter Brasilien-Kroatien når också förstasidan. Men det är för spekulationer om klubbyte snarare än själva tröjbyte. ”Vi väntar på dig”, ska Real Madrid-spelaren ha sagt till PSG-stjärnan. Marca har också ”Exklusivt: Cristiano rofylld – lugnare efter samtal med Real Madrid”.

AS gör en liknande analys som Marca om Spaniens insats, ”Mer spel än mål”. Ett citat från förbundskapten Loetegui: ”Vi hade inget flyt vid måltillfällena, men intensiteten i spelet är det mest positiva”. Samma Modriccitat ligger på samma plats på AS som på Marca, ovanför tidningsloggan. AS hävdar för övrigt att ”Barça riskerar värvningsförbud under fyra fönster”. Orsaken är påståendena om olovlig kontakt med Antoine Griezmann. Tidningen menar att Fifa har fallet under lupp. Även Griezmann riskerar straff, ett spelförbud i flera månader.

Sport ser det också som att Spanien åker ”Till Ryssland med en varning”. Den ger Odriozola, Piqué, Iniesta och Koke de högsta betygen, åtta av tio. Lägst får De Gea, Aspas och Saúl med fem. På förstasidan finns förstås också gårdagens Barçabesked om att ”Umtiti förlänger till 2023!”.

Mundo Deportivo toppar dagens förstasida med nyheten om Umtiti. ”Oavgjort utan att briljera” är den korta beskrivningen av Spaniens landskamp.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att ”Neymar är tillbaka med dunder och brak” (ungefär) efter sitt läckra mål i comebacken med Brasilien (2-0 mot Kroatien). Mer Neymar under ”Övrigt”. Om Samuel Umtitis nya kontrakt med Barcelona skriver L’Equipe, ”Mannen som är värd 500 miljoner euro”, siffran på den nya utköpsklausulen. Umtitis kontrakt sträcker sig till 2023 och är enligt tidningens uppgifter värt sju-åtta milj euro om året.

RMC ger tummen ner till (de italienska) ryktena om Laurent Blanc till Chelsea. Enligt radiokanalen har kontakt förekommit, men mer än så är det inte.

TYSKLAND

Bild-avslöjandet för dagen är ”Exklusivt: Real ville ha Nagelsmann”. Enligt tidningen tog Real även kontakt med Hoffenheims tränare efter Zinedine Zidanes avsked. Men Nagelsmann ska ”efter kort betänketid” ha avvisat intresset. Tidningen har vidare pratat med RB Leipzigs vd Oliver Mintzlaff. En av frågorna: ”Om ni får ett bud på 50 miljoner euro för Emil Forsberg, kan han lämna?”. Mintzlaff: ”Emil har ett kontrakt till 2022 utan utköpsklausul. Han är en toppenkille och jag har en känsla av att han trivs i Leipzig”. Vidare säger Mintzlaff att han en ny tränare kommer att vara presenterad inom två veckor.

Kicker har Cristiano Ronaldo i fokus på förstasidan, men tidningen är fullspäckad med de tyska klubbarnas förehavanden på transfermarknaden. Inte minst om Bayern München. Klubben förhandlar med Benfica om en utlåning av Renato Sanchez för en säsong, vilket ligger linje med portugisiska uppgifter. Bayern uppges vidare ute efter Lucas Digne. Han kan i så fall ersätta Juan Bernat. Barcelona är beredd att sälja för 17 miljoner euro. Dessutom skriver Kicker att Real Madrid är intresserade av att utlösa återköpsklausulen på fyra miljoner pund för Omar Mascarell i Eintracht Frankfurt. CL-mästarna väntas sedan sälja vidare den 25-årige mittfältaren med förtjänst. Klausulen gäller 1-15 juli.

ÖVRIGT

Globo Esporte (Brasilien) fångade upp Neymars ord efter comebacken. ”Det har gått tre månader sedan skadan. Att få komma tillbaka och göra det jag älskar mest, och dessutom göra mål, gör mig väldigt glad”, säger Neymar efter skadan, ”Jag känner fortfarande lite besvär, men det är normalt för jag har varit borta länge. Jag är på 80 procent av min kapacitet”. Förbundskapten Tite var mycket nöjd och ringade också när stjärnan bör vara 100 procent. ”Han har kommit tillbaka på en nivå över min förväntan. Han kommer att ha upp och nedgångar som han haft på träningarna, och nå sin rätta nivå vid match tre eller fyra. Ha inte ”, säger Tite. Neymar på topp till utslagsspelet i VM är med andra ord den brasilianska prognosen. Lagom till Brasilien möter Sverige OM etc etc.

De Telegraaf (Nederländerna) uppger att Roma kontaktat Ajax för att meddela att klubben har för avsikt att värva Hakim Ziyech. Den holländska klubben vill ha 33 miljoner euro för den 25-årige mittfältaren. Ziyech ska i hemlighet redan ha besökt Roma, som erbjuder ett femårskontrakt.