Efter läkardomen - drar offentligt tillbaka usla betyget på Karius

ENGLAND

Daily Mirror känner svallvågorna från Engelska kanalen. France Footballs intervju med Yaya Touré (se under ”Frankrike” nedan) slår in med full kraft. ”Pep har ett problem med afrikanska spelare”, sköljer över hela sportettan. Men den är ändå bara ”Chock 1”. Det finns en ”Chock 2” i beskedet att Loris Karius drabbades av en hjärnskakning innan sina hårresande misstag i CL-finalen (se även under ”Tyskland” nedan). ”Chock 3” är att Arsenal förhandlar med Fellaini och ”Chock 4” att Sané petades ur tyska VM-truppen, vilket upprör lagkompisen Kyle Walker.



Daily Mail har med att Yaya Tourés misstankar om Peps diskriminering av afrikanska spelare. Den har med Karius hjärnskakning. Den har också med ”Exklusivt: Tottenhams tränare Mauricio Pochettino nobbade Real Madrid av rädsla att ses som girig”, att hans lojalitet skulle ifrågasättas om han gjorde klubbytet så nära inpå att han skrivit på nytt kontrakt med Spurs.

The Sun har ”Yayas rasklagan”, ”Läkarna: Karius var knockad” och ”Sané petad för sitt ’ego’”. Den också ”Exklusivt: Zidane sa upp sig efter bråk med Real Madridpresidenten Pérez kring värvningarna av Hazard och De Gea”. Kortfattat: Zidane ville ha Hazard, men inte Pérez, Pérez ville ha De Gea, men inte Zidane.

The Times låter Karius öde ta stor plats, men allra störst plats på sportettan viker tidningen åt att ”Regeringen tänker om kring ’safe-standing’”, att ståplats trots allt kan bli aktuellt i ligasystemet. Det har inte varit tillåtet på 25 år.

The Guardian bereder yta för Yayas uttalande och Sanés petning, men även för ”Pickford är nummer 1 och Kane nummer 9”. Målvaktens tröjnummer i VM-truppen antyder att det blir Evertonmålvakten som är förstavalet för förbundskapten Gareth Southgate. På tal om Evertonmålvakter och landslagsfotboll. Forna walesiska landslagsmålvakten och numera socialt engagerade profilen Neville Southall tar sig an Piers Morgan. Southall delar ut en smocka till den kända tv-profilen, som sällat sig till kritikerna av Raheem Sterlings vapentatuering. ”Piers Morgan är en skitstövel. Vad ger honom rätten att säga vad någon annan får ha på kroppen? Om Sterling hade tatuerat en stor kuk på sitt ben så hade jag sagt, ’Den påminner mig om Piers Morgan’”, säger Southall.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har liksom i går Milan i fokus. ”Europa-Milan? Då finns Morata – och om det inte blir Europaspel tar man Falcao”. Chelseaanfallaren är helt enkelt plan A (och ”Alvaros italienska fru föredrar Serie A”) medan Monacoanfallaren är plan B (”Radamel kommer i utbyte mot André Silva”). De olika planerna är beroende av hur Uefa kommer att straffa klubben för överträdelse av Financial Fair Play-reglerna. Mer mercato med Chelsea. Det bud Londonklubben i dag väntas lägga på Alisson är på 50 miljoner euro, en bra bit under de 70 milj euro, som tidningen menar att Romamålvakten är värderad till. Liksom Cadena Ser (se under ”Spanien” nedan) så uppger Gazzettan vidare att Juves tränare Allegri sagt nej till Real Madrid. Gårdagens landskamp (1-1 mot Nederländerna) ger rubriken ”Framåt men långsamt”. Målvakten Mattia Perin får högst betyg av italienarna, 7/10, medan Bryan Cristante får lägst, 5/10.



Corriere dello Sport påstår nöjt att ”Zazas mål är redan viralt”. Uppföljningen är ”Från EM 2016-dansen till comeback med ett strålande mål”. Dagens största rubrik är annars ”Spalletti låter sig inte luras igen”. På det följer, ”Efter tre köp behöver Inter sälja för att kunna köpa två toppspelare”.

Tuttosport skriver om ”Zaza hjärta”, samt om ”mål och tårar” efter Italiens 1-1. Till skillnad från exempelvis Gazzetta dello Sport och Cadena Ser har Tuttosport ”Max-Real: Nu kör vi!”. Rubriken vidareförmedlar (den tidigare populära) åsikten att Real hoppas på Allegri. Men Tuttosport lägger till att ”Juve oroas inte över någon förändring”.

Sportitalia hävdar via mercatooraklet Alfredo Pedullà att ”Chelsea kan utnämna Blanc vilket ögonblick som helst, men han är fortfarande plan B”. Plan A är fortfarande Maurizio Sarri. Lyckas Chelsea komma till en lösning med Napoli så hoppas Chelsea inte bara värva Sarri utan försöker också plocka backen Elseid Hysaj från den syditalienska klubben, uppger Pedullà i tv-kanalen.

SPANIEN

Marca goes green. Tidningen byter i dag färg ”för planetens skull”. Tio procent av dagens intäkter går till WWF. Även nätsidan går i grönt. Dagens andra stora tema är en intervju med Real Madrids Marco Asensio, ”Jag kan inte föreställa mig att spela utan CR7”.

AS kommer med en skrattande brassestjärna och rubriken ”Truppen bakom Neymar” Den skildrar Real Madrids charmoffensiv med citat från flera tunga pjäser i klubben den senaste tiden, senast Luka Modric. Marca uppmärksammar också att Guti, Real ungdomstränare som förekommit en bit ner bland namnen som potentiell ersättare till Zidane, nu kopplas samman med både Alcorón i Segunda och St Mirren i Skottland. Lite annan nivå.

Cadena Ser menar att Real Madrid kan stryka ännu ett namn på listan över tilltänkta tränare. Enligt radiokanalens uppgifter har Max Allegri meddelat sin agent att han stannar i Juventus.

Sport låter klockan ticka för den spanska transfermarknadens mest seglivade historia. ”Tick-tack, tick-tack, Griezmann”. Tidningen lanserar teorin om en stundande övergång till Barcelona med förnyat självförtroende. Det kommer av att fransmannens entourage avvisat uppgifterna i ABC i går om att Griezmann sagt till sina vänner att han stannar i Atlético. ”Barça övertygade”, skriver Sport, ”Klubben är säker på att Antoine inom kort bekräftar att han kommer att lämna”.

Mundo Deportivo stannar av outgrundlig anledning kvar vid Umtitis kontraktsförnyelse och det faktum att utköpsklausulen är på 500 miljoner kronor. Tidningen får på förstasidan också med att Barças mittfältslöfte Carles Aleñá, nyuppflyttad i a-truppen, blir borta tre-fyra månader. 20-åringen har drabbats av en muskelskada, liknande den som Ousmane Dembélé råkade ut för förra året.

FRANKRIKE

L’Equipe tar ett grepp på franska franska transfermarknaden under rubriken ”Frestande”. Buffon, Balotelli och Vieira figurerar på bild. Föga oväntat återfinns Kacaniklic (Nantes) samt Durmaz och Toivonen (båda Toulouse) bland spelare som tidningen tror kan lämna sina klubbar. L’Equipe påpekar dock att det kan bli svårt att hitta en klubb åt Toivonen med tanke på hans höga lön. På annat håll finns en rubrik för ”Lenglet – mellan Barça och Man United”. Den franska Sevillaspelaren skulle därmed kunna bli en konkurrent till Victor Nilsson Lindelöf i United. Lustigt nog är även Lenglet nästan jämnårig med VNL och skulle kosta ungefär lika mycket, 35 miljoner euro.

France Football är späckad med citat och uppgifter. Från veckans huvudintervju, ”Pogba förtydligar”, säger Man United- och landslagsstjärnan bland annat, ”Jag är inte normal. Jag bedöms inte som andra, så jag är inte normal. Och jag tar det som en utmaning, det kan du stryka under”. Den redan uppmärksammade Yaya Touré-intervjun kommer med citatrubriken ”Jag vill gärna vara den som krossar myten om Guardiola”. Den lever i alla högsta grad upp till vad den lovar. Citatet syftar dels på Barcelonas framgångar (”det var inte han (Pep) som uppfann Barcelona”). Men intervjun inkluderar också irritation över sin sorti (“Tror ni Barcelona hade behandlat Iniesta så?”), sågningar av Guardiolas karaktär (”Han vill gärna framstå som ett geni, han älskar det”) och till och med antydningar om rasism (”Den dagen han ställer upp med fem afrikaner, inte naturaliserade sådana, ska jag skicka honom en tårta!”). Bland France Footballs transferuppgifter finns uppgiften att Sadio Mané till Real Madrid ”var i stort sett klar” innan Zinedine Zidane lämnade. Liverpoolanfallaren är överens med Real, men nu är situationen mer osäker. ”I stort sett klar” får tas med en nypa salt. Det krävs också en överenskommelse med Liverpool.

TYSKLAND

Bild gör något ovanligt. Under stora rubriken ”Karius blundrar orsakade av hjärnskakning”, drar tidningen officiellt tillbaka sitt betyg på Liverpoolmålvakten från Champions League-finalen. Karius fick en sexa, det sämsta betyget på hela betygsskalan. ”Efter smällen med Ramos upplevde jag att Karius var förändrad och försämrad”, säger Michael Ehnert, chefsläkare på idrottsmedicinska institutet i Hamburg och tidigare ringläkare i internationell boxning, ”Karius reaktioner var tydliga; han hade svårt med koordinationen, vilket kan ha lett till det första misstaget, och han hade svårt med att bedöma farten, vilket kan ha lett till det andra misstaget”. Bild spekulerar sedan i den överraskande petningen av Leroy Sané från den tyska truppen. ”Sanningen om varför Sané fick lämna” levereras med det något förbryllande tillägget ”Vilken roll spelade näsoperationen”. Förklaringen kommer i att näsoperationen 2017 gjorde att Sané tackade nej till Confed Cup, något som ska ha irriterat förbundskapten Löw. Det är en av tre punkter, förutom att Sané inte levererat i landslaget med mål och assist på samma sätt som med Man City. De andra två punkterna är enligt Bild att dels hans träningsentusiasm och dels hans uppträdande mot medier inte alltid varit exemplarisk.



Sky Sport-experten och tidigare stjärnspelaren Lothar Matthäus är som många andra förvånade över Sané-nobben. ”Det kan inte ha med prestation att göra. Man vet att andra saker är viktiga för Löw. Stil, uppträdande i gruppen och en viss ödmjukhet gentemot landslaget och kollegorna”, menar Matthäus, ”Han (Sané) kan göra saker få andra kan i landslaget. Det måste finnas något som Löw inte alls tyckte om”.

Abendzeitung pratar med Bayern Münchens president Uli Hoeness som kanske aldrigt riktigt varit ödmjukheten själv. Om Tysklands chanser i VM säger Hoeness, ”Utan Bayerns spelare blir man inte världsmästare”.

ÖVRIGT

SDNA (Grekland) påtalar att det är ”Avgörande timmar för Puki och Wernbloom”, som Paok vill värva. SDNA menar att Wernbloom försökt vinna tid för att se vad för andra erbjudanden som kan dyka upp, men det bästa är för närvarande de fyra miljoner euro för tre år som Thessalonikiklubben erbjuder. Ett besked väntas inom kort.