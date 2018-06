Merkel önskar tysk försoning: ”Applådera spelarna igen”

ENGLAND

Daily Telegraph har en hälsning från en Englandsprofil inför VM, ”Del Alli: Jag lovar att hålla mig i skinnet”. Tottenhamspelaren har tidigare haft problem med humöret, men ser sig själv som mer mogen. ”Jag vill spela med passion och hunger i alla matcher. Jag har gjort misstag tidigare i min karriär, men man måste lära sig av sina misstag, och om man ser på min historia så har jag definitivt gjort det”, säger han.

Daily Mirror har också med Allis ”Jag ska inte göra något dumt”. En ännu större rubrik är ”Yaya ljuger”, Pep Guardiolas motattack efter mittfältarens antydningar om rasism i laguttagningarna från Man City-tränaren. Mirror tar också med en varning från ex-landslagsspelaren Rio Ferdinand till dagens Three Lions: någon kommer att bli syndabock i VM. ”Det händer i varje turnering. Det kommer att bli en den här turneringen, en syndabock. Spelarna måste vara medvetna om det”, säger han, och ger som exempel Beckham VM 1998, Phil Neville EM 2000 och Rooney VM 2006.

The Sun har visserligen med Touré och Alli, men det är en gammal engelsk förbundskapten som får mest uppmärksamhet på sportettan. ”Up yours!” skulle möjligen kunna översättas med ”Stick och brinn”. Det är tidningens uppmaning till Fabio Capello. The Sun har citat från italienaren om engelska landslaget, ”De andra lagen går vidare och vinner. De letar inte ursäkter. Det är ursäkter från förlorare”. Det får The Suns nationalistiska hjärta att pumpa häftigt. ”Englandsfloppen Capello (som inte kunde slå USA och Algeriet) kallar OSS förlorare. Vi säger…”, och så kommer då den stora rubriken, ”Up yours!”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tar intryck av ”Chiesa och ’Ninja’, Inter på gång”. Det kompletteras av upplysningar om Chiesa, ”Spelare och pengar redo till Fiorentina” och om den VM-petade belgaren, ”Kontakter med Roma om Nainggolan”. Andra tidningar menar att det gått längre än bara kontakter (se nedan). Inne i tidningen skrivs det om ”M-faktorn” för Juventus. Det är Martial eller Morata som gäller för anfallet på mercaton.

Corriere dello Sport har liksom Gazzettan mycket Ferrari på förstasidan efter triumfen i Kanadas GP. Till och med fotbollen hämtar man från en annan kontinent. ”Nej till Marek”, låter Guangzhou Evergrandes tränare Fabio Cannavaro komma till tals, ”Jag vill inte vara napolitanaren som tar lagkaptenen till Kina”. I gårdagens tidning dök en blågulinspirerad rubrik upp, ”Bologna funderar på svensken Thelin till anfallet”. Stefano Okaka i Watford anses rubriken till trots vara förstaval. Manolo Gabbiadini (Southampton) är ett annat namn av intresse, och så då den svenske landslagsanfallaren, som tillhör Anderlecht. Budgeten för en ny anfallare är enligt CdS tio miljoner euro. I Bologna spelar också Filip Helander och Emil Krafth.

Tuttosport är den tidning som drar mest på Nainggolan och Inter. Mer än Gazzettan. Dagens etta toppas av två uppgifter ”Juve, operation Icardi: Wanda ringer” och så då ”Inter, Nainggolan fixad: Radja kommer”. Den första rubriken står för att Mauros fru och agent ska träffa intresserade klubbar, ”med Juve först i kalendern”. Den andra rubriken följd upp med ”Överenskommelse med Roma: 29 miljoner euro plus Zaniolo”, en ung talang i Inter.

Football Italia förmedlar Sport Mediasets uppgifter (sajten ligger för tillfället nere) om att Man City är beredd att lägga 100 miljoner euro för Douglas Costa. Juventus har just utlöst klausulen för ett köp för 40 miljoner euro från Bayern München, som man lånade brassen ifrån den gångna säsongen.

SPANIEN

Marca ger inte sken av att ha någon fotboll. Det är bara Rafael Nadal och hans triumf i Paris som lägger beslag förstasidan. Men där finns en liten, liten notis. ”I dag startar VM i Marca!”, skriver tidningen, men det är på torsdag det kommer en bilaga med rubriken ”Mot den andra” VM-titeln. Marca skriver också om Cristiano Ronaldo. Kontraktsbråket är inte närmare någon lösning och tidningen menar att Real Madrid-stjärnan är ”arg, mycket arg, några dagar före starten på VM”.

Sport lockar med ”Sanningens ögonblick”. Rubriken bygger på en intervju med Antoine Griezmann i franska TF1. Frågan om framtiden dyker upp. Atlético eller Barcelona. Griezmann säger sig tro på ett svar innan VM början (för fransk del innebär det lördag). ”Det blir den här veckan, hoppas jag, det är vad jag vill”, säger han.

Mundo Deportivo gör som de flesta andra spanska tidningar och låter Nadals jubel breda ut sig. Bortanför det kanske också Gerard Deulofeu jublar. MD uppger liksom Sport i går att hans övergång från Barcelona till Watford är klar, och hänvisar till källor nära både spelare och Barça. Prislappen är 13 miljoner euro.

FRANKRIKE

L’Equipe vill lika ogärna som Rafael Nadal slita sig från Roland Garros-bucklan. Tidningen omfamnar spanjoren som omfamnar bucklan. Bara en liten fotbollspuff om ”Rysk tid för franska landslaget” får störa kärleksstunden. L’Equipe tror att förbundskapten Deschamps ställer upp med samma startelva i VM-premiären mot Australien som mot USA i helgen, möjligen med ett undantag: Tolisso i stället för Matuidi. På annat håll skriver L’Equipe att NYCFC:s Patrick Vieira i dag väntas presenteras som Nice nya tränare (treårskontrakt). Manchester City, som basar över Citygruppen, råkade publicera uppgiften redan i natt, men tog sedan bort den.

Nice-Matin konstaterar belåtet på förstasidan, ”Patrick Vieira, en världsmästare i Nice”.

RMC Sport drar tillsammans med AFP i bromsen kring de alltmer positiva rapporterna om Mohamed Salahs comeback. Den egyptiska stjärnan deltog inte i första träningen i Ryssland i går. ”Han har fortfarande ont. Den här typen av skada kräver tre veckors rehabilitering”, påpekar landslagsläkaren Mohamed Abou al-Ela. På lördag har det gått tre veckor. Dagen innan spelare Egypten VM-premiär mot Uruguay.

TYSKLAND

Süddeutsche Zeitung uppmärksammar ARD som lät Tysklands förbundskansler Angela Merkel byta G7 mot VM, byta Trump och Trudeau mot Gündogan och Özil. ”Jag tror inte de båda förstod vad ett foto med president Erdogan utlöser”, sa Merkel om de ökända bilderna med de tyska landslagsspelarna, men anser att de visat att de förstått att det var ett misstag och ogillade buropen häromdagen. ”Jag tror vi behöver dem alla (landslagsspelarna)”, påpekade hon, ”Och jag vore därför glad om en del fans också applåderade i stället”.

Sky Sport sticker fram mikrofonen till Bayern Münchens starka man Uli Hoeness, som ger svar på tal om Robert Lewandowski. ”Det där om en prislapp på 200 miljoner euro är struntsnack! Vi säljer inte Robert, han kommer att spela hos oss nästa säsong. Allt detta har vi redan sagt förut”, svarar Hoeness.

Kicker bjuder på en intervju med förbundskapten Yogi Löw under rubriken ”Jag känner mig också som en visionär”. Och så bjuder tidningen på en förklaring varför det blivit tyst kring Sokratis övergång från Dortmund till Arsenal. Den tyska klubben vill vänta med det officiella tillkännagivandet till det nya finansiella året, som börjar den 1 juli. Den överenskomna övergångssumman är 16 miljoner euro.

ÖVRIGT

TyC Sport (Argentina) låter förbundsordförande Claudio Tapia ta förbundskapten Jorge Sampaoli i försvar efter anklagelse om sexuella trakasserier. ”Jag tror på honom. Vi har en fin relation och jag vet vilken sorts person han är”, säger Tapia, och går sedan till motattack mot medierna, ”Det är lögner. Elaksinnade uppgifter som inte stämmer. De sägs till och med att jag sparkat honom. Det är bara påhitt”. På annat håll tror sig TyC Sport ha Argentinas startelva till VM-premiären, Caballero –Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico –Mascherano, Lo Celso –Meza, Messi, Di María –Higuaín.

El Tiempo (Colombia) smyger in mer Argentina, och med viss blågul touch. Tidningen har en intervju med argentinska legendaren Gabriel Batistuta, där han försöker hålla förväntningarna på en rimlig nivå. ”Om vi tror att inte vinna VM-guld är ett misslyckande, då tror vi fel. Vi är ingen maskin i dag, och även när vi var det så åkte vi ut i gruppspelet”, en klar antydan om när Sverige överraskade 2002, ”De bästa vinner inte alltid VM, även om Tyskland alltid är i semifinal”.

Vogue (Ryssland) har kommit med nytt nummer. Jaha, säger ni. Det säger inte Julian Draxler. Han har slängt upp tidningens förstasida på Instagram. På den poserar han, i bar överkropp med Dani Alves och Fjodor Smolov och en rysk modell.

Eindhoven Dagblad (Nederländerna) uppger att PSV Eindhoven i stort gjort klart med en värvning av Angeliño från Manchester City. Den 21-årige backen, som varit utlånad till NAC, kostar drygt fem miljoner euro.