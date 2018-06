Tränaren: ”Toivonen mest högfärdiga spelare jag mött”

ENGLAND

Daily Telegraph låter Harry Kane och Gareth Southgate förmedla budskapet, ”Vi vill göra landet stolta över oss”.

Daily Mirror väljer bara Southgate, ”Spela med stil, spela med ett leende, underhåll, skicka befolkningen till jobbet lyckliga. Var stolta”. På annat håll har tidningen, ”Exklusivt: Wayne Rooney UT – Evertons nya tränare Marco Silva siktar in sig på nya, unga stjärnan i Championship som hans direkta ersättare”. Det är Norwichs James Maddison. Rooney väntas nu skriva på ett treårskontrakt med DC United.

Daily Mail har med Kanes ”Vi ska göra er stolta över oss”, men kombinerar det med annan klassisk evenemangsrapportering: temperaturen. ”England riskerar dramatisk temperaturhöjning”, varnar Mail inför VM. I Repino, nära finska gränsen, där England har sin bas, är temperaturen 15 grader. Men i Volgograd, där premiärmatchen mot Tunisien spelas på måndag, väntas det bli uppemot 33 grader.

The Times fokuserar på ”Exklusivt: Fifa försvarar rasismböter”. Det internationella fotbollsförbundet har kritiserats för de låga bötesbeloppen för läktarrasism. Men Zvonimir Boban, en gång kroatisk stjärna, nu ställföreträdande generalsekreterare i Fifa, menar att länder inte ska straffas för hårt för ett ”fåtal idioter”.

Sky Sports skickar vidare några rader från Henrik Larsson om Zlatan Ibrahimovics VM-frånvaro. ”Han är den bästa spelaren Sverige någonsin haft, så det är inte konstigt att den typen av frågor dyker upp. Men jag tror det är bra för gruppen att de kan fokusera på laget och truppen”, säger ”Henke”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser slutet på transfersagan Radja Nainggolan. ”Ninjan säger ja till Inter”. Enligt tidningen har den 30-årige mittfältaren förstått att Roma är beredd att sälja och accepterat att återförenas med Luciano Spalletti. Nu väntar Roma på budet från Inter. Tidningen noterar vidare att Justin Kluivert är på plats för att skriva på för Roma, som betalar cirka 20 miljoner euro för den 19-årige anfallaren.

Corriere dello Sport låter den till Rom anlända holländaren ta center stage med ”Justin time”. Samtidigt skriver CdS om Nainggolan att Roma och Inter är nära en överenskommelse kring 30 miljoner euro. Tidningen spekulerar vidare i en uppseendeväckande bytesaffär. ”Milans plan: Erbjuda Donnarumma till Chelsea i utbyte mot ex-anfallaren Morata. Lösningen är inte omöjlig”, menar i alla fall CdS.

Tuttosport har bara ögon för Juventus mercato. ”Exklusivt om Golovin: Han är värdig Juve”. Det följs av ”Rapport från vår man i Ryssland till alla hemligheter med den unga mittfältaren som de vitsvarta har valt ut: priset är 20 miljoner euro”.

SPANIEN

Marca har Real Madrids målvakt Keylor Navas på förstasidan under citatrubriken, ”Folk ber mig att inte lämna”. Costaricanen får också frågor om en viss turnering i Ryssland. ”Vinna VM? I mitt hjärta är inget omöjligt”.

AS är för andra dagen i rad nästan bara Rafael Nadal. Fotbollen får låna endast små utrymmen. Som för en De Gea-puff inför mötet med Portugal, ”Cristiano Ronaldo är synad, alla känner till honom”. AS uppmärksammar också att ”Antoine Griezmann kan avslöja sin framtid under tisdagen”. Han är med på den franska presskonferensen kl 14.30 och sa i helgen att han hade för avsikt att ha fattat beslut innan VM-premiären. Om det blir Atlético eller Barcelona.

Cadena Ser uppger att ”Nummer 10 är reserverad för Lemar”. Enligt radiokanalen är 22-åringen från Monaco ”mycket nära att bli en Atléticospelare”. Atlético uppges i samma artikel också mycket optimistisk om att Griezmann stannar.

Sport synar ”Operation intäkter”, Barcelonas försäljningar. Efter att ha sålt Deulofeu till Watford i går för 13 miljoner euro, ”hoppas Barça få in drygt 100 miljoner euro på transfermarkanden”. Alcácer, André Gomes, Aleix Vidal, Rafinha, Munir och Marlon är spelarna Sport räknar in.

Mundo Deportivo drar på ”Kontakt om De Jong”. Barça ska vara i dialog med Ajax om mittfältaren, och föra samtal med hans agent. MD uppger även att Barça är intresserade av Dortmunds ”underbarn” Youssoufa Moukoko och följer honom nära. Den katalanska klubben har scoutat 13-åringen åtskilliga gånger den gångna säsongen, bekräftar källor i Dortmund för MD.

FRANKRIKE

L’Equipe ser ”En sydlig transfermarknad”. Patrick Vieira är klar som tränare för Nice, men klubben är nära att förlora Mario Balotelli till Marseille och Alassane Plea till Monaco, båda rivaler på sydkusten. Marseille har varit i direkt kontakt med Nice, som i sin tur satt priset 25 miljoner euro för Plea. Om landslaget skriver L’Equipe, ”Försvaret på ett ben”. Båda Umtiti och Sidibé har knäproblem och är frågetecken inför premiären mot Australien på lördag. Tidningen har också en intervju med Toulouse förra tränare Pascal Dupraz, som fick sparken i januari. Han får frågan om hur känslan var kring truppen när säsongen startade. ”Mitt enda frågetecken var Durmaz och Toivonens inställning med tanke på VM. Toivonen är den mest högfärdiga spelare jag träffat. Han har en självbild som är proportionerligt omvänd mot vad han presterar. Jag sa vid ett tillfälle till honom inför alla, ”Om du kommer med till VM är det tack vare dina insatser, dina lagkamrater men inte minst mig”. Sedan tre år tillbaka spelade han inte fotboll längre. Jag stod upp för honom mot ledningen trots alla svårigheter. Han själv han spelar, han säger ’god dag’. Han spelar inte, hans skakar hand så här (vänder bort blicken)”, säger Dupraz.

RMC Sport pratade med Nice president Jena-Pierre Rivère som berättar att klubben var tvungen att ersätta NYCFC för tränaren Patrick Vieira. Men summan tycks i sammanhanget minst sagt överkomlig. ”Det kostade oss ungefär 150 000 dollar”, säger Rivère till radiokanalen. Det är ungefär 1,3 miljoner kronor.

TYSKLAND

Bild har bland annat med citat från Werder Bremen som bekräftar Felix Beijmos stundande övergång från Djurgården. ”Vi har nått en principöverenskommelse med spelaren och hans klubb. I morgon kommer han till Bremen för läkarundersökning. Jag tror allt blir klart då”, säger klubbens sportchef Frank Baumann. Liksom Expressen häromdagen nämner tidningen en övergångssumma på tre miljoner euro för den 20-årige högerbacken. Beijmo skriver på för fyra år. ”Felix är inte bara backup för Theo Gebre Selassie. Robert Bauer kommer att lämna oss inom de närmaste veckorna, så Felix kan öka konkurrensen”, påpekar Baumann.

Kicker roar sig med att ranka VM-nationerna. Tre stycken får fem stjärnor: Spanien, Tyskland och Brasilien. Sverige tilldelas generösa tre. ”Den kompakta elvan kan emellanåt leverera topprestationer och göra livet surt för vilket motstånd som helst. Det kan räcka till en plats i åttondelsfinalen”, skriver Kicker om Sverige.

ÖVRIGT

Het Laatste Nieuws (Belgien) har lugnande besked om Eden Hazard. Stjärnanfallare, som dessutom är i strålande form, byttes ut haltande i går (4-1 mot Costa Rica). ”Eden är okej. Han fick en spark på benet, det är inte mer än så”, säger förbundskapten Roberto Martinez. Tillsammans med Lukaku och Mertens fick Hazard högst betyg av tidningen, åtta av tio.