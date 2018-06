Spansk VM-kris - vill sparka förbundskaptenen nu

Rött för rubrikämne, scrolla ner.

ENGLAND

Daily Telegraph försöker höja VM-temperaturen med ”Skadelarm för Rashford”. Anfallaren har ”fått en liten smäll”, som förbundskapten Southgate uttrycker det. Det gäller tydligen ett knä. Kyle Walker har annat att beklaga sig över. ”Jag är en högerback, att spela mittback i VM är lite som ett steg tillbaka”, menar han. Möjligen beklagar sig Danny Rose över kylan från Manchester. Enligt Telegraph hade Tottenhamspelaren hoppats på en Unitedflytt efter VM, men tränare José Mourinho har lagt planerna på is.

The Times toppar också med Rashfords skada och har med Walkers invändning. Från Ryssland finns även ”Exklusivt: Osålda VM-biljetter”. 20 matcher är inte slutsålda ännu, inklusive Englands premiär mot Tunisien, skriver Times. Enligt Fifa har det inte med svalt intresse att göra utan att ytterligare 120 000 biljetter släpptes förra veckan.

Daily Mirror kommer med uppmaning från ex-landslagsspelaren Ted Sheringham, ”Ett misslyckande är inte ett alternativ”. Tidningen tycks på förstasidan utmana ödet. Mirror puffar stort för sin VM-bilaga med bilder på lagkaptener som lyfter VM-bucklan från tidigare VM, och photoshoppar sedan in Kane med en i händerna. ”Harrys tur?”, undrar Mirror hoppfullt.

Sky Sports rapporterar att ”Raheem Sterling och Manchester City inte lyckats komma överens om ett nytt kontrakt”. Enligt tv-kanalen är parterna ”mil ifrån varandra om lönevillkoren och inga nya samtal är planerade”.

Yahoo levererar via Duncan Castles uppgifter om två nya namn på Chelseas tränarlista. Nya förhandlingar med Maurizio Sarri pågår, men Yahoo har nu ”Exklusivt: Chelsea blickar mot Sampaoli och Tite som budgetlösningar att ersätta Conte”. Det rör sig alltså om Argentinas respektive Brasiliens förbundskaptener.

Vogue presenterar i sin brittiska upplaga ”VM 2018: Vogues tio mest stiligt klädda fotbollsspelare”. Frankrike har med flest spelare bland de tio, Pogba, Griezmann och Mbappé. Ingen svensk tar plats men väl en dansk, Jannik Vestergaard.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport firar goda nyheter för Milan med en ordlek om att ”Li ha hittat dem”, stålarna alltså. En partner är funnen, och en inbetalning på 32 miljoner euro ser till att hålla Elliott Management på avstånd. Sportchefen Mirabelli lovar samtidigt att Milans veliga målvakt stannar, ”Donnarumma är en arvtagare och stannar här”. Den dagliga uppdateringen av Nainggolan-till-Inter omfattar i dag ”ett första bud till Roma: 22 miljoner euro plus en talang”. GdS uppger också att Robin Olsen är ett alternativ till Alisson i Roma, om brasilianaren blir såld. I ingressen nämns Olsen och Cillesen (Barça). Även Areola (PSG) ses som alternativ. Tidningen menar att ”Nyligen har ett intresse vuxit fram hos Monchi för Robin Olsen, FC Köpenhamns och svenska landslagets målvakt, som var med och slog ut Italien i VM-playoff”. Monchi är klubbens sportchef. Tidningen beräknar svenskens värde till cirka tre miljoner euro.

Corriere dello Sport menar att ”Marotta klär av Maurito”. Rubriken kommer med en nakenbild som Icardis fru och agent Wanda nyligen la ut i sociala medier. Juves sportchef kommenterade ryktena om Inters stjärna som ”fantasier”.

Tuttosport gnuggar händerna åt två nyförvärv till Juventus, ”De kommer!”. På bild finns João Cancelo (Inter) och Aleksandr Golovin (CSKA Moskva).

Sky Sport har fler namn för Juventus. Tv-kanalen uppger att Juve, liksom Chelsea, för samtal om en värvning av Atléticos mittback Stefan Savic, med Londonklubben snäppet före i förhandlingarna.

SPANIEN

Marca ser det som att ”Julen tar sig an en världsomfattande utmaning”. Först ska förbundskaptenen ”jaga en andra stjärna till tröjan för landslaget, sedan ta sig an utmaningen att ersätta Zidane”. Men det är på nätet som Marca blir mer angelägen. Under natten kom en artikel med rubriken ”Lopeteguis framtid hänger på en skör tråd”. Enligt tidningen ”vågar ingen i förbundet lova att Lopetegui sitter på bänken mot Portugal” i VM-premiären. Förbundsordförande Luis Rubiales ”känner sig förrådd” över Lopeteguis plötsliga Real Madrid-besked, bara veckor efter det att han skrev på nytt landslagskontrakt. Strax före midnatt landade Rubiales i Krasnodar. ”Det är inte läge att diskutera nu, men vi kommer att fatta det beslut som är bäst för landslaget, vi gör saker och ting ansvarsfull”, säger Rubiales.

Cadena Ser slänger på flygplatsen också fram frågan till Rubiales om Lopetegui sitter i tränarstolen på fredag. ”Det pratar jag om i morgon (läs: i dag)”, svarar han kort. Enligt SER fick Rubiales reda på Lopeteguis avhopp bara tio minuter innan Real Madrid publicerade uppgiften. Han kommer att hålla en presskonferens tillsammans med Lopetegui under onsdag förmiddag. Radiokanalen uppger dock att Rubiales inte väntas kicka Lopetegui, även om det var tankar som fanns med när han först fick beskedet om Real Madrid-avtalet.

AS täcker förstasidan med bedömningen att det är ”En praktsmäll mot landslaget” med beskedet om Lopetegui tre dagar innan VM-premiären. En krönika av Alfredo Relaño har rubriken ”Real Madrid skapar antimadridism”, det vill säga antipatier mot klubben.

Sport är även vardagsvis ”antimadridismens” högborg. I dag täcks förstasidan av ”En Real Madrid-missil mot landslaget”. Vid en ”konfidentiellt”-stämpel skriver Sport att beskedet inte heller uppskattats av landslagsspelarna, förutom de med Real Madrid som klubbadress.

Mundo Deportivo känner också hur marken skälver med ”Lopetegui-bomben”, och menar att den ”skakar om landslagets koncentration tre dagar innan VM-premiären mot Portugal”.

Cadena Cope intervjuar landslagsmålvakten David De Gea på kärt gammalt ämne. Rubrik: ”Jag vet inte om jag kommer att bli målvakt i Real Madrid, jag trivs väldigt bra i Manchester United”.

FRANKRIKE

L’Equipe hade som många andra fransmän ”Hjärtat i halsgropen” sedan Kylian Mbappé tvingats bryta träningen. Men beskedet var lugnande, det meddelade även stjärnan via sociala medier. Värre är det med Djibril Sidibé. Högerbackens knäskada lär stoppa honom från spel i VM-premiären på lördag (Australien) och L’Equipe utesluter inte att VM kan vara över för honom. I så fall väntas Mathieu Debuchy ersätta. Vidare noterar tidningen att Monaco bekräftat en principöverenskommelse med Atlético för Thomas Lemar. Tidningen sätter den totala övergångssumman till 72 miljoner euro, och noterar att det är en förtjänst på 18 gånger pengarna för den franska klubben. Monaco köpte Lemar för fyra milj euro för tre år sedan. L’Equipe frågar en rad ex-stjärnor från olika länder om vinnarna i VM. Kim Källström är en av få som har Frankrike som slutsegrare. Övriga svar från Källström: ”Hur långt går Sverige? Åttondelsfinal”, ”VM:s stjärna? Griezmann” och ”VM:s överraskningslag? Danmark”.

Le Parisien har samma oro som L’Equipe, ”Är VM över för Sidibé?”. Tidningen uppger vidare att Bordeaux nobbat ett bud på 40 miljoner euro för Malcom från Inter. Orsaken var inte främst själva summan utan betalningsstrukturen. Även RMC Sport har haft liknande uppgifter. Inter väntas dock inte ge upp värvningsförsöken.

TYSKLAND

Sky Sport plitar ner den förväntade tyska VM-startelvan: Neuer – Kimmich, Boateng, Hummels, Hector – Kroos, Khedira – Müller, Özil (Draxler), Reus – Werner. Men tv-kanalen lägger också till team manager Oliver Bierhoffs uttalande om att Erdoganaffären med Özil och Gündogan kan påverkar laguttagningen. Bierhoff underströk att bara sportsliga grunder kommer att ligga till grund för själva uttagningen som förbundskapten Löw gör, ”men en viss aspekt har detta (Erdoganaffären) förstås blivit”. Exempelvis kan spelarna ha påverkats.

Kicker har besked från tyska förbundets ordförande Reinhard Grindel: Tyskland kommer att rösta på USA/Kanada/Mexiko som värdland för VM 2026. Motbudet är Marocko och omröstningen är i dag. Grindel har bekräftat förbundets val.

Sport Bild kommer med nytt nummer späckat med transferuppgifter. Bland annat att Bernd Leno är nära att skriva på för Arsenal. En bekräftelse kan komma inom kort, prislappen väntas landa på 20-25 miljoner euro och Leverkusenmålvakten kommer enligt tidningen att konkurrera ut Peter Cech som förstemålvakt. Under rubriken ”BVB jagar nya Dembélé” döljer sig uppgiften att Dortmund är ute efter Rennes 20-åriga ytter Ismaïla Sarr.

ÖVRIGT

RT (Ryssland) har gett sin expert José Mourinho fria händer i slutspelsträdet (se även klipp ovan). Unitedtränaren tror inte Sverige tar sig förbi gruppspelet. Han har Tyskland och Mexiko vidare. Mourinho har hunnit fram till semifinalerna, där han har Brasilien mot Portugal och Argentina mot Tyskland.

New York Times (USA) uppger att ”Fifa kan räkna med intäkter på 6,1 miljarder dollar på VM”. Det motsvarar drygt 50 miljarder kronor. NYT hänvisar till Fifa-dokument som anger tio procent mer i intäkter än vad tidigare prognos pekat på. Det innebär i så fall 1,3 miljarder dollar mer än vad VM i Brasilien 2014 gav. Tv-avtal och kinesiska sponsoravtal har bidragit till ökningen.