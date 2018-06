Gazzettan: Sverige i sista startled

ENGLAND

Daily Mirror sveper in sig i den engelska flaggan och beger sig till VM. På nyhetsettan: ”Lagkapten Harry lägger vantarna på bucklan”, som snabbt följs av ”Okej, det är en rysk teurna…men vi håller tummarna”. På sportettan: ”Ni är The Special Ones”, ett budskap från José Mourinho om att England kan vinna VM även om de inte har lika stjärnfyllda trupper som en del andra nationer. ”Bra trupper gör inte allt bra lag”, filosoferar portugisen.

Daily Mail väljer att blicka mot VM om tolv år. ”England är i pole postion att få VM 2030”, är dagens största rubrik, och bygger på optimism bland engelska förbundsrepresentanter efter gårdagens arrangörsomröstning för VM 2026.

The Times är inne på samma spår som Mail om VM 2030, men sparar störst utrymme åt ”Spanien i kaos efter att ha sparkat sin tränare”. Ett reportage från landslagsbasen i Repino bär på rubriken ”Så har Beatles och David Beckham fått lokalbefolkningen att älska England”. Inte är det Westlife och Carlton Palmer i alla fall.

Daily Telegraph gör tvärtemot Mail och Times, och toppar i stället tidningen med nyheter om en VM-omröstning med åtta år på nacken. ”Exklusivt: Fifa hade Rysslands ansökan som värst för säkerhet”, skriver Telegraph och hänvisar till ”hemliga Fifa-dokument”. Trots att Englands ansökan om VM 2018 ansågs bäst i detta avseende så fick Ryssland värdskapet till årets turnering.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport välkomnar VM med ”Ha så kul, världen” och ett fotomontage av stjärnspelare mot en Moskvakuliss. ”I dag i Moskva börjar VM utan Italien”, påminner tidningen. Inne i Gazzettan presenteras också lagen som startled i Formel 1. I det femte och sista återfinns Sverige. Landslaget får på annan plats också bara betyget en stjärna av fem, samma som Sykorea. Mexiko får två och Tyskland fem. I den korta presentationen över ett defensivt Sverige noterar GdS att det bara blivit ”ett mål på fyra matcher, och även mot Italien gjorde de gulklädda inte ett direkt mål utan via styrning”. För att fylla på med mer blågult men från ett helt annat hörn av fotbollsvärlden, Serie B: Brescia uppges ”nära” Marcus Antonsson, alltså att värva den svenska anfallaren från Leeds United. Brescia leds av Massimo Cellino, som tidigare styrde just Leeds. Antonsson har den här säsongen varit utlånad till Blackburn i League One.

Corriere dello Sport skriver om ”Tystnad i Moskva”. Italien är ju bara åskådare. Men tidningen hoppas att ”CR7, Neymar, Messi, Pogba och andra mästare kan förvandla vår bitterhet till njutning”. Om det (än så länge) är stilla i Moskva, så slår det gnistor om Rom. CdS gör en grafik med Romas nya arena i brand och med glödande kuvert som susar genom luften. ”Något är ruttet i Rom”, skriver tidningen i dagens största rubrik. Den följs av ”’Jordskalv i stan: gripanden för korruption, risk för att byggandet av nya arenan stoppas”. Fotbollsklubben Roma har inte pekats ut som delaktig i härvan, ”men Palotta är vansinnig: Om det inte blir någon arena så kan ni leta efter mig i Boston”, hotar han.

Tuttosport får en dramatisk prägel på annorlunda vis. Tidningen stoltserar med en exklusiv intervju till rubriken ”Cancelo kallar på Juve”. Det har redan fått Interspelaren att reagera. ”WTF? När människor inte klarar av sitt jobb”, skriver portugisen på Instagram stories över en bild på Tuttosports förstasida. Cancelo har varit utlånad från Valencia till Inter den gångna säsongen, och Juve påstås intresserade.

Sky Sport Italia förväntar sig att West Ham i dag gör klart med värvningen av Felipe Anderson från Napoli. Priset är 30 miljoner euro plus 20 procent i en vidareförsäljningsklausul.

SPANIEN

Marca ser ut som ingen förväntat den första dagen på ett VM. Kasserad är säkert någon av tidningens ofta så omsorgsfullt utarbetade förstasidor inför storslagna evenemang. I stället täcks tidningen av brutal verklighetsbild med förbundskapten Lopetegui på parkeringsplatsen, på väg till flygplatsen, på väg hem till Spanien, efter att ha fått sparken. Nu gäller ”Hierros hand” eller ”Järnhand”, som det också betyder, för att föra La Roja framåt. Barçalegendaren Xavis ställer sig på förbundets sida. ”Lopeteguis beslut verkade dåligt tajmat, oväntat och hastigt, det var en överraskning för alla. Men Rubiales har reagerat mycket bra. Han har sett till förbundets bästa, som måste stå över enskilda personer”, säger Xavi. Som om händelserna i Krasnodar inte var tillräckligt omtumlande för spansk idrott, så uppmärksammar Marca också att spanska idrotts- och kulturministern Maxim Huerta avgick i går kväll efter en skatteskandal.

AS presenterar landslagssituationen med en träningsbild där många spelare har ansiktet mot kameran, till uttrycket ”Con caras de circunstancias (ordagrant ”Med omständigheternas ansikten”), i det här fallet kanske ”Lång i ansiktet” eller ”Med allvarliga miner”. Tidningen försöker också piska upp stämningen inför det iberiska derbyt i premiären, ”Portugal firar den spanska krisen”. Till det finns citat från Bernando Silva, som jämför med sin egen förbundskapten, ”Om Fernando Santos skulle lämna så hade vi varit bekymrad”. Lopetegui väntas bli presenterad av Real Madrid i dag, och har inte uttalat sig officiellt ännu. Men AS, liksom flera spanska medier, lyckades pressa ur honom några ord när han gav sig iväg. ”Jag är väldigt ledsen, men jag hoppas vi kan vinna VM”, hälsade han.

Cadena Cope fick en pratstund med förbundsordförande Luis Rubiales. ”Real Madrid har tänkt på sina egna intressen. Vi kommer inte att stämma Real, men vi kan inte låta det passera förbi att en anställd hos oss fattat ett sådant beslut att vi får veta det. Det går inte att uppträda så”, säger Rubiales, som också bekräftar att han haft ett samtal med Reals president Florentino Pérez.

Sport har en krönika av Xavier Ortuño med rubriken ”Rubiales lär Florentin en läxa”. Och tidningen står helt på Rubiales sida. Det beror inte minst på att Real Madrid står på den andra. ”Olé, Rubiales”, utropar tidningen stort på förstasidan i dag. Här finns också ”Konfidentiellt: Barça vinner slaget om omklädningsrummet”. Till skillnad från en del andra medierapporter uppger Sport att de flesta i truppen inte stödde landslagskapten Sergio Ramos, som vädjade till Rubiales att behålla Lopetegui. I stället skriver Sport att ”resten av omklädningsrummet var besvikna på Lopetegui” och att förbundskaptenen sedan förhandlingarna med Real blev kända ”hade förlorat deras förtroende. Spelarna kände sig sårade”.

El País-journalisten Diego Torres (känd för bl a sin bok “The Special One: The Dark Side of Jose Mourinho”) uppger att Lopetegui var ”förbannad” efter att ha fått kicken. Torres hänvisar till en medlem i tränarstaben, och skriver vidare att ”förbundskaptenen klagade bittert över Luis Rubiales ’sätt’, som han anklagade för dålig ’management’ av krisen”.

FRANKRIKE

L’Equipe kastar sig in i ”Tsarernas dans”. Det är luttrade huvudrollsinnehavare från Ballon d’Or-föreställningarna, Messi och Cristiano Ronaldo, samt andra, ”som Griezmann, Neymar och Salah, som drömmer om att briljera i den mest prestigefulla turneringen”. Under rubriken ”Deschamps genomför sin revolution” skriver tidningen om ett ungt franskt lag i premiären mot Australien på lördag. Bara målvakten Lloris är över 30 år. Giroud och Matuidi väntas bli bänkade till förmån för Dembélé respektive Tolisso. 22-åringarna Pavard och Hernandez ta hand om ytterbacksplatserna. Startelvan: Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez – Tolisso, Kanté, Pogba – Mbappé, Griezmann, Dembélé. PSG måste sälja spelare för innan den 30 juni efter Financial Fair Play-beskedet. Det talas om 40-60 miljoner euro som ska in. Men L’Equipe räknar på andra siffror. De inkluderar nästa säsong och då landar siffran på cirka 150 miljoner euro för att hålla sig inom FFP-ramarna. Spelare som kan råda bot på det, enligt tidningen: Guedes (värde: 40-50 milj euro), Di Maria (40), Kurzawa (20), Berchiche (20), Pastore (15-20), Trapp (10) och Édouard (7).

Le Parisien vinklar VM på ”Frankrike världsmästare? Därför tror vi på det”. Tidningen har samma spelarförändringar som L’Equipe i startelvan. Den relativt milda domen mot PSG innebär också att klubben kan sätta fart på sina värvningar. Gianluigi Buffon i första hand, men också jakten på Chelseas N’Golo Kanté, skriver Le Parisien.

TYSKLAND

Bild ersätter dagen till ära i:et i tidningsloggan med VM-pokalen. Pricken över i:et, kan man bokstavligt säga, är uppgiften ”Gündogan grät i omklädningsrummet”. Landslagsspelaren ska ha varit så förkrossade efter visslingarna från de tyska fansen under genrepet mot Saudiarabien. Han sjönk ner på sin plats i omklädningsrummet och grät, skriver Bild. Werder Bremens värvning av Felix Beijmo var knappast en slump. Inte heller andra ganska färska tillskott som Augustinsson eller Delaney. ”Skandinavien är en av de marknader vi har särskild koll på. Det har också med vår historia att göra. Spelarna har alltid känt sig hemma här, och passat in väldigt bra”, säger sportchefen Frank Baumann. Bild anger Beijmo som den sammanlagt 20:e nordiska för Bremen. ”Spelarna har en bra mentalitet, integrerar väl och lär sig tyska snabbt. Det hänger ihop”, säger Baumann.

Kicker har liknande uppgifter som Sport Bild i går: Bernd Leno drar till Arsenal. Övergångssumman för Leverkusenmålvakten anges till 22 miljoner euro plus bonusar, och ett officiellt besked kan komma nästa vecka. Tidningen har också en intervju med Timo Werner. Landslagsanfallaren blev utbuad runtom i Tyskland både med klubb- och landslag efter en uppmärksammad filmning, och får frågan om han förstår hur Ilkay Gündogan känner det. ”Ja, jag har varit med om det, och förstår hur Ilkay har det. Men han är ett proffs och kan fixa det”, säger han. Wernerintervjun ingår som en del i paketet dagens förstasida som har samlingsrubriken ”Äntligen VM”.

SportBuzzer har också en intervju med Werner. Där tillfrågas han om gruppmotståndet. ”Jag kan inte Sverige så väl. Men jag hade förstås en del gliringar med Emil Forsberg efter lottningen. Jag tror den var mindre kul för honom än för mig (skratt). De har stor respekt för oss, de vet att vi är en av turneringens favoriter och att de antagligen måste plocka sina poäng mot andra lag”, säger Werner.

ÖVRIGT

Russia Today (Ryssland) låter sin VM-expert José Mourinho göra färdigt sitt slutspelträd. Man United-tränaren spår en final mellan Portugal och Argentina (se klipp ovan). Någon vinnare kan han inte komma fram till. Sverige tar sig inte förbi gruppspelet.

Algemeen Dagblad får avrunda svepet denna första VM-dag. Men det startade redan i går. ”Vi är igång!”, täcker AD:s förstasida, tillsammans med en VM-buckla som det slår gnistor om och med bild på Hierro som gör entré och Lopetegui som lämnar.

