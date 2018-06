Legendarens kritik: ”Özil verkar inte vilja spela”

Rubrikämne i rött, scrolla ner

ENGLAND

Daily Express jublar åt ”Harry Houdini”, landslagets utbrytarkung som som räddade segern åt England på tilläggstid i VM-premiären (2-1 mot Tunisien). Två mål blev det också för lagkaptenen. Han lockar fram fler ordlekar.

Daily Star förvandlar en ”hurricane” (orkan) till en ”Hooray Kane”. På förstasidan finns torftiga ”We can do it…yes we Kane”.

Daily Mirror förvandlar bevingade ord till ny version, ”He Kane, he scored, he conquered”. Det är förstås också anfallaren som får det högsta spelarbetyget i det engelska laget, nio av tio, men han delar det med Henderson. Walker får lägst, en femma.

The Sun har också Kane på bild, men tar sig an VM-premiären ur ett annat perspektiv. ”Rättvisa”, skriker sportettan ut, med tillägget ”Segermål av Kane efter fasliga domslut”.

The Times ser det på samma vis, ”Rättvisa”, och lägger till ”Kane avgör i sista stund efter att ha blivit nekad två straffar”. Ex-domaren Mark Clattenburg håller med. ”England borde haft två straffar”, är rubriken på hans krönika. Tidigare irländska landslagsspelare Tony Cascarino fokuserar på matchhjälten i sin krönika, ”Kanes vinstmål visade hans kvaliteter – han är den bästa nummer 9 i världen”.

Daily Telegraph ger tabloiderna en match med vitsiga ”Keep Calm and Harry on” på förstasidan. Sporten bjuder på ett gigantiskt porträtt av den nya superhjälten till rubriken ”Captain Fantastic”. Tidningen ger sig också ut till transferfronten. ”Everton har Sportings Gelson Martins och Ajax Mathijs de Ligt i sikte”.

Daily Mail har förutom Kane och England också lite Sverige. Men det kommer med en gäspning. ”Om VAR kan fortsätta att göra den mest trista föreställningen till något spännande, så är den kanske värd att behålla i alla fall”, skriver tidningens utsände, Joe Callaghan. Han benämner matchen både som en ”snarkning” och som ”i stora drag hemsk”. Två spelare får i alla fall fina betyg. Både Andreas Granqvist och Sydkoreas målvakt Hyon-Woo får åtta av tio.

Spelarbetyg för #SWE från L'Equipe, Daily Mail, Gazzetta dello Sport (alla 1-10) och Marca (skala 0-3) pic.twitter.com/P5CsgOj70u — Frederic Pavlidis (@FredPavlidis) June 19, 2018

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport lockar med ”Nu är det min tur att tala”. Det är Italiens förra förbundskapten Ventura som hållit sig i skymundan sedan Sverigefiaskot som gav honom sparken. ”Att se VM på tv, vilken smärta…jag är ledsen för det, fans”, finns med på förstasidan. För Ventura var förlusten mot Spanien i kvalet en vattendelare. Efter det gick allt utför. Playoffmötet med Sverige målades upp som att domedagen var nära. ”På de premisserna blev även ett överkomligt landslag (Sverige) ett berg att bestiga”. Ventura ångrar att han inte avgick tidigare. På tal om Sverige. ”Det finns fortfarande lite Italien i detta Sverige som njuter”, skriver Gazzettan i rubriken om Sveriges seger, och drar på matchhjälten Granqvist förflutna i Genoa. Vidare är tidningen så säker på sin sak att den tar till engelska, ”Sarri-Chelsea, Oh yes”. Den förre Napolitränaren väntas bli presenterad redan denna vecka med ett treårskontrakt och med Zola som sin högra hand. Uppgifterna är i linje med vad Daily Mail också skriver.

Corriere dello Sport lyssnar till ”Guruns ord”. I tecknad skepnad framställs ”gurun” och presenteras med orden ”VM genom Fabio Capellos filter: Messi kommer inte att misslyckas igen. Argentina? Spelar för mycket genom mitten”. Capello rynkar också på näsan åt spelet i VM hittills, ”Den tekniska nivån är låg”. Mer VM på förstasidan och den här gången blågult med azurblå nyans. ”Sverige som slog ut oss inleder med att besegra Sydkorea”, summeras matchen från Ryssland. Från mercaton slår CdS fast ”Pastore i Roma”, något L’Equipe också gör (se under ”Frankrike” nedan).

Tuttosport stannar i Italien och i Turin. ”Cancelo elektrisk” innebär att Juventus ”försöker övertyga Valencia: 35 miljoner euro plus bonusar” för den 24-årige backen, som senast var utlånad till Inter. VM-summeringen är kort och koncis: ”Sverige vinnare bara tack vare straff, England är endast Kane, Mertens+Lukaku: Belgien säkra vinnare”.

SPANIEN

Marca ståtar med en intervju med Real Madrids nyförvärv Vinicius Jr. ”Att få spela i Real Madrid är obetalbart”. På bild: brassen i full vit mundering…men det är NBA-laget Cleveland Cavaliers. Lite smicker för en lirare som också har rötter i Brasilien finns det också plats för. ”Saúl: Diego Costa går alltid i krig för oss andra”, är dagens spanska landslagsrubrik. Marca skriver inne i tidningen om ”en dålig match” mellan Sverige och Sydkorea. Högst spelarbetyg från Sydkoreas målvakt Hyun-Woo Cho, tre stjärnor på skalan noll till tre. Högst i Sverige får Granqvist och Toivonen, med två.

AS har en hälsning från kungen till den hastigt utsedda förbundskapten Hierro, ”Lycka till och stå starka”, ungefär. Tidningen berör också Griezmanns nya kontrakt med att utköpsklausulen stiger till 200 miljoner och även gäller hela kontraktslängden. Lönen blir hela 20 miljoner euro om året.

Cadena Ser uppger att Real Madrid är beredd att överge förhandlingarna om Alisson. Orsaken är Romas höga prislapp. Enligt radiokanalen vill den italienska klubben ha närmare 80 miljoner euro. Real vill bara betala ungefär hälften. Därför planerar nu Real att reaktivera spåret som leder till Chelseamålvakten Thibaut Courtois.

Sport ser ”Fyra värvningar på gång” när Barças nya sportchef Eric Abidal och klubbledningen sammanstrålar. Det är en back, två mittfältare och en anfallare som gäller. I tidningen finns dessutom ”Exklusivt: Robert Navarro lämnar La Masia och skriver på för Monaco!”. Det 16-åriga löftet har tidigare haft Arsenal och Manchester City i hasorna.

Mundo Deportivo menar att ”Pjanic är på gång”. Tidningen fortsätter: ”Barça har varit i kontakt med den bosniska stjärnan för att låta honom veta att klubben är intresserade” och ”Även om han trivs i Juventus så skulle ett bud från Barça locka”. Förstås.

FRANKRIKE

L’Equipe anspelar på den brittiska nationalsången i ”Kane räddar drottningen” med sena segermålet mot Tunisien. Den nordafrikanska motståndaren beskrivs som ”lika modig som begränsad”. Från Sveriges match mot Sydkorea får Andreas Granqvist högst betyg, sju av tio. Lägst av svenskarna får Berg, Toivonen och Forsberg, alla fyra. Från transferfronten rapporterar L’Equipe att det redan finns en överenskommelse mellan Roma och PSG om Javier Pastore. Övergångssumman anges till 20 miljoner euro, och argentinaren kan presenteras av den italienska klubben redan på fredag.

France Football utlovar ”Griezmanns små hemligheter”. Det är mest lovord från hans agent Eric Olharts. ”Han kan ge intryck av att vara lite bräcklig. Det är precis tvärtom. Han är hur stabil som helst”, säger Olharts. Han gör sedan en jämförelse. ”Antoine är en Peter Pan. Ett stort barn. Han roar sig och lever livet fullt ut. Det är en lycklig människa”, menar Olhart, men vänder också på det, ”Jag är orolig att han ska bli riktigt olycklig den dag ljusen slocknar”.

TYSKLAND

Bild hissar upp Lothar Matthäus kritik allra högst på förstasidan. ”Özil känner sig inte bekväm i landslagströjan”, lyder citatrubriken. Matthäus menar att det var talande att mittfältaren var den enda spelaren som inte hälsade på fansen. ”Özil förstår inte varför det är sådan diskussion om honom i Tyskland. Han förstår inte vad tyskar förväntar sig av en landslagsspelare”, skriver landslagslegendaren, numera en av de tyngsta fotbollstyckarna i landet. Matthäus menar vidare att Özils insatser senaste ett-två åren varit svagare, och fortsätter: ”Hans kroppsspråk är negativt. Han ser ut att spela utan glädje. Jag får ofta en känsla av att han inte känner sig bekväm i landslagströjan, som om han inte vill spela i den. Det finns inget hjärta, ingen glädje, ingen passion. Jag tror han kommer att lägga av i landslaget efter VM”. På annan plats skriver Bild om ett klubbyte för en svensk. Branimir Hrgota är på väg att lämna Eintracht Frankfurt för Hannover. En övergångssumma på en miljon euro uppges överenskommen. Samtal mellan den 25-årige anfallaren och Frankfurt om framtiden återstår, men enligt Bild är det mer en formalitet, Hrgota väntas lämna. Bland annat IFK Göteborg förhörde sig om anfallaren i vintras, och även schweiziska klubbar ska då ha varit intresserade, skriver Bild. Då ville Frankfurt inte släppa Hrgota, nu är situationen är annorlunda.

Kicker pratar med Werder Bremens sportchef Frank Baumann som vidhåller att Augustinsson stannar, trots de senaste uppgifterna om intresse från Fulham. ”Ludwig och klubben har varit tydliga med att inget förändrats eller kommer att förändras”, säger Baumann till Kicker.

Sky Sport ser tre möjliga förändringar i det tyska laget till matchen mot Sverige på lördag: Gündogan eller Goretzka i stället för Khedira, Reus i stället för Özil och Brandt i stället för Müller. Sedan är Hector tillbaka och väntas återta vänsterbacksplatsen från Platthardt.