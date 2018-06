Cristiano Ronaldo om VM-skägget: ”Ett vad”

Rubrikämnet i rött, scrolla ned

ENGLAND

Daily Mirror skanderar en klassisk fotbollramsa med en nätt justering, ”Sling when you’re winning”. ”Sling” betyder här mitella. Mitella betyder här förbundskapten Gareth Southgate och hans löprunda som slutade i ett fall och axeln ur led. ”Bättre att det händer mig än någon av spelarna”, skämtade Southgate med pressen.

Daily Telegraph nynnar på exakt samma putslustiga ramsa som Mirror. På sportettan finns också puff för en krönika av Cesc Fabregas, ”Messi och jag”. I den påpekar Fabregas, ”I mina ögon är Messi den bäste någonsin, med eller utan en VM-buckla”. Telegraph sätter också övergångssumman för Jorginho till 43,1 miljoner pund, som kan stiga till 48,3 milj pund. Man City är överens med Napoli om köpet.

Daily Mail följer upp Southgates skada med ”Fira inte!”. På det följer citat, ”Jag kanske inte kommer att fira målen lika estetiskt som förut. Läkaren har gjort klart för mig att inte fira med slå knytnäven i luften, inte är att tänka på”, säger förbundskaptenen med glimten i ögat. Roy Keane har sällan glimten i ögat, mest mord i blicken. Den här gången siktar den in sig på Irans förbundskapten Carlos Queiroz. ”Jag borde ha slitit av honom huvudet”, sa Keane i ITV:s VM-studion. Det handlade om en infekterad relation under portugisens andra sejour i Manchester United (se klipp här) .

The Sun dröjer sig kvar vid nya nationalhelgonet Harry Kane. Eller ”Harr-adona” som han kallas inne i tidningen. ”Exklusivt: Min grabb Harry gjorde mig till ett Englandsfan” är ord från Tottenhams tränare Mauricio Pochettino, som ser passionen hos Kane. ”Jag tänker på Maradona, Ossie Ardiles, liknande spelare som jag vet älskade att vara iväg med landslaget. Det är något speciellt, och jag vet att Harry skapat det med England”, säger argentinaren.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport spelar samma skiva igen. ”Inter fixar Ninja” och ”Juve stänger övergången för Cancelo”. Den numera välbekanta refrängen följs av aningen modifierade textrader. ”24 miljoner euro och Santon till Roma”, är priset som Inter betalar för Nainggolan. Dessutom jobbar klubben på Moussa Dembélé från Tottenham, och är sugen på Suso i grannklubben Milan. Juventus å sin sida är beredd att betala 40 miljoner euro för Cancelo. ”Valencia säger ja. Ett avtal är nära”, lägger tidningen till. Bland Romas möjliga värvningar kan man läsa, ”Och så finns drömmen om Emil Forsberg. Monchi (sportchef) älskar honom, men de (RB Leipzig) vill ha minst 30 miljoner euro plus bonusar”, skriver Gazzettan, och lägger till, ”Det blir väldigt svårt, men det sa man också om Kluivert”. Tidningen instämmer också i gårdagens uppgifter om att Genoa är intresserad av Albin Ekdal. På annat håll kontrar Argentinalegendaren Mario Kempes, utan att veta om det, Sergio Ramos påstående om Messis överlägsenhet gentemot Maradona (se AS under ”Spanien” nedan). ”Messi bättre än Maradona? Vilket skitsnack!”.

Corriere dello Sport drar på en anna storvärvning i Serie A. ”Fabien är i Neapel”. Det handlar om Real Betis Fabian Ruiz som gled in i hamnen med yacht. ”De Laurentiis andra köp har varit i Neapel sedan i går: Teknisk, muskulös och ger lite längd till Ancelottis mittfält”. På tal om båtar. Tv-serien ”Love Boat” blir här ”Love Goat” till Cristiano Ronaldos ära. CdS har till och med en get bredvid honom

Tuttosport njuter av ”Can-Can Juve”. Det är Emre Can och João Cancelo som dansar in i den svartvitrandiga tröjan. Om förste Can: ”Äntligen är det dags för tysken: läkarundersökning under morgonen”. Om andre Can: ”Möte med Valencia i Milano: Överenskommelse träffad för den portugisiska mittbacken. Priset 38 miljoner euro”.

SPANIEN

Marca menar att Spanien ”Fick lida, men muren föll” (1-0 mot Iran). Tidningen skriver vidare att ”landslaget spelade inte bra men fixade resultatet” som behövdes. Busquets och Isco får högst betyg, tre stjärnor av tre (skala noll tre). Marca strösslar också sina sidor med några citat efter matchen. Citat som inte har något med matchen att göra. Sergio Ramos: ”I Argentina vet de att Maradona är ljusår bakom den bäste argentinska spelaren någonsin: Messi”. Det ses som ett svar på att Maradona dissat Ramos ledaregenskaper jämfört med Godin. Gerard Piqué: ”Barcelona har mitt nummer, de kan slå en signal om de vill diskutera Griezmanns film”. Det är ett svar på att klubbens vicepresident Mestre sagt att han skulle ta ett snack med Piqué om Griezmanns presentationsvideo för Atléticoförlängningen. Piqué har ett finger i produktionsbolaget och promotade fransmannens halvtimmeslånga dokumentär i sociala medier.

AS kallar Spanien för ”Studsmästarna” (ungefär) för att det var en lyckosam studs på Diego Costas ben som gav segermålet. Tidningen firar också att Spanien nu leder gruppen – på ett gult kort mindre än Portugal. Här finns också citat från Carvajal. Han gillade inte Irans spel. ”Så som de ställde upp för att bara hålla nollan är en del av fotbollen. Men allt maskande och alla spelade skador förstör matchen. Jag tycker inte det är fotboll, det är inte i idrottens anda”, menar Carvajal. AS har sedan en dubbelvärvning för Real Madrid – en av dem från Barça. Det handlar om isländska legendaren Eidur Gudjohnsens söner. Andri Lucas Gudjohnsen, 16, ansluter från Espanyol. Brodern Daniel Tristan Gudjohnsen, 12, gör honom sällskap från Barcelona.

Sport har liknande uppgifter om Gudjohnsens söner. Barcelona hade arbetat hårt för att behålla Daniel Tristan, som ses som ett stort löfte, och även locka över Andri Lucas. I stället valde de i slutändan ärkerivalen Real. Om detta står det inte på förstasidan. Den utropar i stället med stora bokstäver ”Heja VAR!”. Anledningen är målet Iran fick bortdömt. På förstasidan finns också, ”Avslöjar: Barça säkrar värvningen av Lenglet”, samt nedryckaren ”Klubben betalar utköpsklausulen den 1 juli”. Klausulen för den 23-årige mittbacken är 35 miljoner euro. Avtalet mellan Barça., Sevilla och Lenglet slöts enligt Sport under onsdagen. Fransmannen skriver på för fem år.

Cadena Ser bereder plats för Irans förbundskapten Carlos Queiroz syrliga kommentar efter matchen. ”Det hade varit bra om VAR funnits i Sydafrika (VM 2010). Då hade Villas mål som slog ut Portugal dömts bort för offside ”, säger den något långsinte Queiroz , som då var förbundskapten för Portugal.

FRANKRIKE

L’Equipe menar att nu får det vara ”Nog med snack”, nu får Frankrike övertyga. I dag väntar Peru och ”Nu börjar det på allvar”. Matuidi och Giroud är, som nämndes i går, nya i startelvan på bekostnad av Tolisso och Dembélé. Från den inhemska fotbollen konstaterar tidningen att PSG med försäljningen av Édouard (Celtic), Pastore (Roma, klar vilket ögonblick som helst) samt snart Guedes, med råge kommer att klara Uefas FFP-krav på 40-60 milj euro innan den 30 juni. Ändå går klubben inte säker. Uefa vill ha klubbens årsredovisning för 2017/2018 innan mitten av juli. Annars är CL-spelet för i år i fara.

Le Parisien täcker förstasidan med budskap om att ”Fotbollsklockan slår för Frankrike”, att landet står still i eftermiddag. På ledarplats välkomnar tidningen den samhörighet som idrotten på detta sätt kan medföra.

RMC Sport har citat från Frankrikes president Emmanuel Macron. Han tror stenhårt landslaget. ”Ärligt talat tror jag att vi kommer att vinna, vi har ett riktigt kollektiv”, säger han om VM-chanserna. Han fortsätter: ”Första matchen var jobbig, men minns ni matchen mot Sydafrika för 20 år sedan (seger 3-0, sedan VM-guld)? Jag tror vi har en verklig potential”.

TYSKLAND

Kicker kommer med en svensk och en tysk flagga, en jättelik bild på Jogi Löw och frågan ”Krisen, spelet, planen: Fixar han det?”. Tidningen lanserar också en förmodad tysk startelva mot Sverige, där Özil, Khedira och Plattenhardt ersätts av Reus, Gündogan och Hector. Bortanför tyska landslaget uppger Kicker att Bayerns ledning nobbat möten med Robert Lewandowskis agent Pini Zahavi för att diskutera en flytt. Anfallaren är inte till salu. Man United är den klubb som ligger närmast till hands – om det skulle bli ändrade planer, menar Kicker.

Bild har ”Matthäus vill ha Gündogan” i startelvan på nyhetsettan. Och han får ju som han vill om Kickers uppgifter stämmer. Matthäus får faktisk som han vill med övriga spelare i startelvan också, bortsett från en. ”Jag skulle också göra ett skifte i anfallet. Det lär inte bli utrymme för den sprintsnabbe Timo Werner att utnyttja sin speed mot de djupt spelande svenskarna. Därför skulle den fysiskt starkare Mario Gomez, en riktig straffområdesspelare, vara mitt val”. Tidningen lyfter även Emil Forsbergs tanker på en flytt från RB Leipzig. Enligt Bilds uppgifter finns intresse för svensken i Premier League och La Liga, utan att några klubbnamn nämns.

ÖVRIGT

Record (Portugal) jublar över ”Totalt CR7” efter gårdagens seger (1-0 mot Marocko). Och så har tidningen Cristiano Ronaldos förklaring till det uppmärksammade bockskägget. En pik mot de där Messibilderna som ”Goat” (Headlines webb-tv för två veckor sedan)? Inte om man får tro stjärnan själv. ”Det var ett skämt med Quaresma när vi var i bastun. Jag rakade mig och lämnade den här biten kvar och sa att om jag gjorde mål mot Spanien, så skulle jag behålla det resten av turneringen. Jag gjorde mål i dag igen, så det får vara kvar”, säger Cristiano Ronaldo.

TyC Sport (Argentina) vidareförmedlar Celia Cuccettinis ord om sin son Lionel Messis kamp. ”Han vill ta med sig bucklan hem, vinna VM. Det är en av hans högsta önskan. Vi ser honom lida och gråta emellanåt”, säger hon till El Trece om de hårda ord som emellanåt kastats åt sonens håll. ”Vi lider av kritiken Leo får. Han mer än någon annan skulle göra allt för att detta ska bli hans VM. När folk säger att han inte känner för det eller att han spelar för landslaget för att han är tvungen, då gör det ont som mamma och ont för familjen. Som tur är så finns det folk som älskar honom och som ger honom den kärleken, och han värdesätter det högt. Som mamma gör jag det också”.

Ekstra Bladet (Danmark) framför en förhoppning inför matchen mot Australien. ”Låt det smälla…så det hörs Down Under”. Och där står Christian Eriksson med dynamit och brinnande stubin.