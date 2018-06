Kritiken: ”Känsla av att Messi spelade dåligt med flit”

ENGLAND

Daily Telegraph pekar på att ”Engelsk läcka avslöjar att Sterling petas”. Det följs av, ”Anfallaren väntas förlora platsen till Rashford sedan assisterande tränaren Holland råkat avslöja startelvan”. Elvan fanns nedkladdad på ett anteckningsblock som en fotograf lyckades knäppa.

The Sun formulerar det som ”Marc me in” (ung ”Skriv in mig”) med ”Marc” för Marcus Rashford. ”What a Messi” om Argentinas match behöver nog ingen översättning. Tillbaka till det engelska laget mot Panama. Även Rubens Loftus-Cheek kommer enligt elvan i blocket som väntat att starta på söndag.

Daily Mirror bryr sig mindre om startelvans namn och mer om dess uppträdande. ”Blöt inte ner er” kommer med bild på förbundskapten Southgate bakom vattensprutande sprinklers. Fast det handlar om att inte skvätta ner sig på annat vis. ”Southgate varnar sina spelare att vara förberedda på hårt spel från grupprivalen – och man får inte vika ner sig”. Krönikören Darren Lewis har förresten ett inspel om Argentina och förbundskaptenen. ”Sampaoli kan inte inspirera Argentina längre – han kan få sparken innan matchen mot Nigeria”, spår Lewis.

Metro försöker tona ned betydelsen av Hollands anteckningsblock. ”Platserna ’ännu inte bestämda’”. Det är Trent Alexander-Arnold, reservalternativ som högerback, som uttalar sig. ”Vi har inte fått klart besked om vem som startar och inte gör det”, säger 19-åringen, som säkert vet mer.

Sunderland Echo har en uppdatering på Joel Asoro. Sunderlands ordförande Stewart Donald bekräftar att den svenska U21-landslagsmannen vill hitta en ny klubbadress efter Sunderlands nedflyttning till League One. Men det är tydligen inte huvudanledningen till Asoros missnöje. ”Enligt hans agent så vill han inte vara kvar och gillar inte klubben på grund av något som hänt, jag behöver gå till botten med det”, säger Donald kryptiskt, ”Jag hoppas att vi kan lösa det och att han har ett bra snack med Jack (Ross, lagets nya tränare), och sedan vill stanna”. Asoro har ett år kvar på kontraktet men det har surrats om intresse från Premier League-klubbar.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport har med Argentinas fiaskomatch under ”Messis värk”. Men det är ”Ninjans vrål” som tar störst plats. Romaspelaren flyttar norrut, till Milano. Nainggolan hälsar, ”Tack Inter, ni ville ha mig mer än någon annan” och ”Jag ser fram emot att träffa Spalletti igen”. Inne i tidningen påpekar dock belgaren, ”Flytten berodde inte på mig utan var ett val från klubben som jag respekterar”. Nästa vecka väntas Nainggolan presenteras av Inter. Övergångssumman anges till 38 miljoner euro. Kontraktet är på tre år och lönen på fyra miljoner euro per år.

Corriere dello Sport toppar med ”Gråt, Loppan” (La Pulce, Messis smeknamn). Tidningen lägger till om Argentina att ”Messi syntes knappt till, det gjorde inte heller resten av laget”. Rubriken ”Ju Can” berättar att Juventus presentation av nyförvärvet Emre Can är avverkad.

Tuttosport använder ”Cancelo 5” för att understryka att Valenciabacken blir Juventus femte värvning efter Can, Perin, Caldara och Spinazzola. Priset för Cancelo är 38 miljoner euro plus bonusar. En bekräftelse väntas innan månadens slut.

Sportitalia uppger att Chelsea är mycket nära ett avtal med Juventus för backen Daniele Ruggani. Avtalet anges till 32 miljoner euro plus ytterligare tre miljoner euro i bonusar. Sportitalia menar att det kan bli aktuellt med en dubbel presentation från Londonlagets sida: Rugani och nya tränaren Sarri.

Calciomercato.it slänger in ett nytt namn i leken kring Robin Olsen: Napoli. Enligt sajtens källor är Roma fortfarande i pole position, med Napoli och Liverpool därefter. Calciomercato.it hävdar vidare att de många klubbarnas intresse plus VM-framträdandena kan leda till en skenande prislapp från FC Köpenhamn.

Sky Sport uppger via Gianluca Di Marzio att Bolognas svenska landslagsback Emil Krafth kan hamna i Sampdoria. En bytesaffär där Jacopo Sala går i motsatt riktning är aktuell. Förhandlingar pågår.

SPANIEN

Marca låter det argentinska landslaget ta över förstasidan. ”VM-fiaskot” kommer med bild på Lionel Messi som tar sig för pannan. Tidningen ger i alla fall lite plats åt det egna landslaget på förstasidan genom en läsarundersökning. Den sammanfattas med ”Den bäste: Isco”, ”Vill ge Saúl chansen” och ”Spara Busquets och låt Iniesta vila mot Marocko”.

AS har ”Varken Argentina eller Messi” som huvudrubrik. Även ett citat från förbundskapten Sampaoli får utrymme. ”Den huvudansvarige är jag. Projektet har inte blomstrat”.

Sport är tydliga med att ingen skugga ska falla på Barcelonas husgud. ”Messi förtjänar inte detta Argentina”, skriver tidningen indignerat. På förstasidan finns även ”Avslöjar: Principöverenskommelse om att Arthur ansluter i sommar”. Tidigare var det planerat att Gremios mittfältare skulle komma först i januari. Den brasilianska klubben vill ha 30 miljoner euro på bordet direkt och även en bonus för att släppa Arthur tidigare.

Mundo Deportivo har också uppgiften om den tidigarelagda flytten för Arthur på förstasidan. Men det är en bild på Argentinas förbundskapten Sampaoli med handen för ansiktet som dominerar. Rubriken: ”Vid avgrunden”.

FRANKRIKE

L’Equipe pustar ut med ”Sommarens räddare”. På bilden finns Griezmann som jublar med målskytten Kylian Mbappé (1-0 mot Peru). Tidningen menar att laget kan ”känna sig lättare, även om allt var långt ifrån perfekt”. Kanté pekas ut som matchens lirare med åtta av tio i betyg. Matuidi får bara tre. Han kan trösta sig med att halva det argentinska laget, inklusive Messi, får det låga betyget av L’Equipe. Caballero får till och med en tvåa. Storförlusten mot Kroatien ger också förstasidans andra fotbollsrubrik, ”Argentina förödmjukade”.

Le Parisien nöjer sig med ett enda ord på förstasidan: ”Kvalificerade”. På sporten skriver krönikören Dominique Sévérac om matchen, ”Nu på morgonen kommer stämningen att vara lättsammare, sedan laget först lärt sig att förföra och sedan att lida tillsammans. Man kan tala om lagkänsla, och den känslan ska bevaras så länge som möjligt”.

TYSKLAND

Sky Sport vill väcka optimismen med ”Därför slår Tyskland Sverige!”. Punkt 1/ Starkare lag. Hector är tillbaka och Reus kliver in. Sistnämnda väntas skapa ytor ”mot ett statiskt svenskt försvar”. Precis som Lothar Matthäus häromdagen vill tv-kanalens expert Dietmar Hamann också se Mario Gomez. ”Sverige har erfarna med gamla spelare och kommer försvara sig djupt, och därför skulle jag föredra Gomez framför Timo Werner”, säger han. 2/ Kriser kan stärka samhörigheten, vilket Manuel Neuer redan antytt efter ett spelarmöte. 3/ Statistiken talar för Tyskland. På elva matcher är landslaget obesegrat mot Sverige. 4/ ”För Tyskland står mycket på spel mot Sverige och det är just vad som är världsmästarnas styrka”, skriver Sky. VM-slogan #ZSMMN (”zuzammen”, tillsammans) citeras flitigt av Sky.

TZ skulle kunna lägga till ytterligare ett blytungt skäl: djuroraklen. Grisen Harry, sälen Daisy och pingvinen Flocke har alla tippat tysk seger. Både Harry och Daisy hade rätt om förlusten mot Mexiko, medan Flocke hade oavgjort.

Bild har för en gång skull en förstasida utan landslagsfotboll. Sporten representeras i stället av ”Nagelsmann blir Leipzigtränare”. Men tidningen följer SportBilds tråd från i onsdags om gruppbildningar i landslaget. Manuel Neuer, Thomas Müller, Mats Hummels och Toni Kroos är ”Bayerngruppen”. Alla sitter med i spelarrådet. Det gör också Sami Khedira som tillsammans med Jerome Boateng, Mesut Özil and Julian Draxler är ”Blingblinggruppen”. En växande sprickan förklaras av att ”Bayerngruppen” velat att Özil tydligare skulle ha tagit avstånd till Erdoganbilderna, medan ”Blingblinggruppen” sägs besviken på att övriga i spelarrådet inte ställt upp starkare för petade Leroy Sané.

Hamburger Morgenpost följer upp uppgifterna om intresse för Albin Ekdal från Genoa och Udinese. Det finns än så länge inga bud alls på den svenska landslagsmittfältaren, svarar HSV. Nåda parter är villiga till en separation efter klubbens nedflyttning från högsta divisionen. Ekdal har kontrakt till 2019.

Kicker har, här via Lattenkreuz, svar på Bilds uppgift häromdagen om att Hannover är överens med Eintracht Frankfurt om ett köp av Branimir Hrgota. Det stämmer. ”Klubbarna är i stort sett överens”, bekräftar Hannovers klubbpresident Martin Kind. Hrgota själv ska nu ta ställning till flytten. Enligt Bild kostar den 25-åriga svenska anfallaren cirka en miljon euro.

ARGENTINA

Clarín är som resten av den argentinska pressen bedövad av smärta efter gårdagens storförlust (0-3 mot Kroatien). ”Ett landslag på drift och ingen verkar villig att rädda det”, är största rubriken på morgonen. Clarín uppmärksammar också en läckt ljudinspelning av ett samtal mellan Atléticos argentinska tränare Diego Simeone och hans assisterande tränare Germán Burgos, som pratar om det argentinska landslaget. ”Det som händer med landslaget nu är vad som tyvärr hänt de senaste fyra åren. Anarki, inget ledarskap i förbundet eller i ledningen. Laget är förlorat”, säger Simeone. Han berör också den eviga frågan Messi-Cristiano Ronaldo. ”Messi är mycket bra men han är mycket bra för han omges av fantastiska fotbollsspelare. För ett vanligt lag, vem skulle du välja, Messi eller Cristiano Ronaldo?”.

TyC Sport tar upp ett svar från Kun Agüero efter debaclet som får mycket uppmärksamhet. En reporter i mixade zonen frågar, ”Håller du med Sampaoli om att projektet inte lyckats för att spelarna inte lyckats anpassa sig?”. Agüero svarar kort, ”Han får säga vad han vill”, och går sedan iväg med bestämda steg. Enligt tv-kanalen har förbundskapten Sampaoli inga planer på att avgå och spelarna kräver det inte omedelbart heller. Sampaoli har ett femårskontrakt och det skulle kosta förbundet 20 miljoner dollar att sparka honom.

Olé har med den kanske kraftfullaste sågningen av spelarna. Den är signerad den meriterade tränaren, numera experten Ricardo Caruso Lombardi. ”Jag har en känsla av att Messi spelade dåligt med flit, för att slänga Sampaoli på brasan”, säger han bland annat. Och enligt Caruso är Messi långt ifrån ensam. ”De här spelarna bryr sig inte. De vill slänga ut förbundskaptenen och sätta dit Burruchaga i stället, som det blev i Spanien med Hierro”.

ÖVRIGT

Jutarnji (Kroatien) jublar över en ”Vaterni tango”, där ”Vatreni” både är smeknamnet på landslaget och ett ord för ”eldig”. Tidningen lägger till att ”Kroatiens sänkte Messi och hans gäng” (3-0 mot Argentina).

Blick (Schweiz) beskriver dagens möte med Serbien som ”Himmel eller helvete”.