Toulouse stöttar Durmaz: ”Mitt fulla stöd”

ENGLAND

Daily Telegraph vet inte vilket ben den ska stå på. ”Bitterljuvt”, skriver tidningen, och delar upp orden. ”Bittert”, för att ”Southgate med ett ’b-landslag’ tappade momentum med förlust i sista gruppspelsmatchen” (0-1 mot Belgien). Men ”Ljuvt” för att ”Om man slår Colombia så väntar Sverige eller Schweiz och en semifinal”. Pickford och Alexander-Arnorld får högst spelarbetyg, sju av tio, Stones och Rashford får lägst, fem.

Daily Mirror har Southgate på stor bild med pekande finger och rubriken ”Den här vägen till final”. Tillägget: ”Englands andrauppställning fick stryk men har nu en lättare väg fram till Moskva, med början mot Colombia”.

The Sun roar sig med ”Bra jobbat, grabbar” över hela nyhetsettan. ”Förlusten ger England en lättare väg till final – så länge vi slår Colombia på tisdag”.

Daily Mail är mest negativ. ”Tycker du fortfarande att det här var smart, Gareth?”, undrar tidningen, och har en bild där stjärnorna på bänken syns med sina namn utskrivna bredvid. Sedan skriver Mail, med en passning från krönikören Martin Samuel, ”Det är VM, inte idrottens dag!”.

The Guardian har med Southgates försvar. ”Det här var en match vi ville vinna men åttondelsfinalen är den viktigaste matchen på ett decennium och vi ville spara nyckelspelare”, säger han. Det är också den rubriken om Colombia som dyker upp på otaliga platser i den brittiska pressen i dag, ”Den viktigaste matchen på ett decennium”.

Goal uppger att Chelsea är nära att göra klart med ryska landslagsspelaren Aleksandr Golovin. Den 22-åriga mittfältaren har tidigare uppgetts nära Juventus, som erbjudit 20 miljoner euro, men enligt Goal är Chelsea beredd att betala närmare de 30 milj euro som CSKA vill ha.

ITALIEN

Sky Sport Italia har via Gianluca Di Marzio ett liknande budskap som Goals källor: Golovin är på väg till Chelsea. Juve har inga planer på att höja sitt bud, och Londonlaget har fritt fram med 25 miljoner euro. Maurizio Sarri, som förmodas ta över som tränare i Chelsea, var under sin tid i Napoli intresserad av just Golovin.

La Gazzetta dello Sport plockar fram ”Politano”, stryker ”no” och sätter dit ”si” i stället. För den 24-årige anfallaren har sagt ja till Inter. Sassuolo får i utbyte 20 miljoner euro plus danska U19-anfallaren Jens Odgaard. Läkarundersökning väntar i morgon. Tidningen kallar VM för ”Gula VM”, färgad av domarnas kort i tabellstriden. ”Japan går vidare på Fair Play. England väljer att inte spela: utvisslat”, lägger Gazzettan till.

Corriere dello Sport menar att ”Milinkovic säljer sig själv”. Tidningen fortsätter: ”Besviken efter VM pratar han transfermarknad och berömmer Juve, ’De är toppklass, och min bror spelar för Torino’. Men han är fortsatt ett mål för Real Madrid, och Lazio vill inte sälja honom till en annan italiensk klubb”. Enligt CdS vill Lazio också ha drygt 150 miljoner euro för Milinkovic-Savic.

Tuttosport har mer Milinkovic-Savic. ”SMS till Juve”, kan också tolkas som ett SOS till Juve. För det är dit Turintidningen menar att han vill. Även Tuttosport tar upp Laziospelarens kommentar om att Juventus är en toppklubb.

SPANIEN

Marca drömmer sig tillbaka med ”Som om det vore i går”. Det är en intervju med Fernando Torres, men av en särskild orsak. ”Det är på dagen tio år sedan han gjorde målet som förändrade spansk fotbolls historia”. Det var då Torres chippade in avgörandet i EM-finalen mot Tyskland.

AS har bild på VM-slutspelsträdet och rubriken ”Ett träd som föder drömmar”. Anledningen är att ”Alla nitlotterna för Spanien finns på andra sidan”. Landslaget undvek favoriter som Brasilien, Frankrike och Argentina. Tidningen uppger i en annan rubrik att ”Ramos tar straffarna”, att ”Hierro ändrar ordningen där Lopetegui satsade på Silva”.

Sport fokuserar på ”sina” spelare i VM, Barcelonaspelarna. ”Hjälten Mina” hyllar den katalanska klubbens back som blev matchhjälte för Colombia. Men tidningen påpekar också att det lär öka Minas värde. Han är aktuell för en försäljning. En annan rubrik är att ”Cillesen överväger att lämna Barça”.

Mundo Deportivo är inne på samma försäljningstema kring Yerry Minas framgångar, med ordleken ”Mina de Oro” (”Guldgruva”).

L'Equipes gruppspelselva (betygsatta minst två matcher), baserad på nationer som gått vidare. Granqvist på bänken #WorldCup pic.twitter.com/HCS0cvtGRa — Frederic Pavlidis (@FredPavlidis) June 29, 2018

FRANKRIKE

L’Equipe använder spanska på förstasidan. ”No pasará!” – ”Han kommer inte förbi”. På bilden syns flera franska spelare runt Lionel Messi, som i sin tur placeras mot bakgrund av ett stoppmärke. Det är ingen fråga om vem som behöver hållas i schack när Frankrike möter Argentina i åttondelsfinal. Tidningen uppmärksammar i en mindre artikel Ola Toivonens uppgift om att Toulouse inte hört av sig och gratulerat till framgångarna. Tidningen har sökt klubben som inte velat uttala sig närmare.

La Dépêche du Midi har ”TFC: Casanovas stora återkomst” på förstasidan. Han är tillbaka som tränare och höll i går sin första presskonferens. Casanova fick bland annat en fråga om lagets VM-svenskar, Toivonen och Jimmy Durmaz. ”Jag är väldigt glad för deras skull. Jag vill också passa på att uttrycka mitt fulla stöd till Jimmy Durmaz som gått igenom en svår situation. I övrigt är jag väldigt glad för vad de åstadkommit i detta VM”, säger Casanova.

TYSKLAND

Bild täcker förstasidan med ”Efter VM-katastrofen: Räkenskapen”, och spekulerar sedan bland annat i möjliga ersättare om förbundskapten Jogi Löw slutar. Jürgen Klopp, Matthias Sammer, Miroslav Klose och Thomas Tuchel är några av namnen som nämns, men utan övertygelse. Dessutom kommer tidningens analys av situationen till slutsatsen att Löw blir kvar.

Kicker plockar med några citat från Löw själv, efter ankomsten till Tyskland. Bland annat sa han att ”Tydliga förändringar behövs”. Exakt vilka återstår att se.

ÖVRIGT

Blick (Schweiz) presenterar en ”Nedräkning till Sverige”. Bland de många små underrubrikerna märks ”Kaxiga svenskar ser sig redan i kvartsfinal”. Tidningen skriver på annat håll med en lätt humoristisk ton att revansch finns att utkräva. ”Sedan de två hockeyfinalerna har vi fortfarande en gås oplockad med vikingarna”. Just den senaste hockeyfinalen dyker också upp i en intervju med svenska racerföraren Marcus Ericsson. ”Vi slog er i VM-hockeyfinalen, nu blir det 2-1 i fotboll”, är hans tips. Ericsson tror på en outsider till VM-titeln. ”Kroatien. De har övertygat mest. Sverige blir trea”, säger Ericsson.

SDNA (Grekland) uppger att Pontus Wernblooms agent är i Thessaloniki för samtal med Paok. Förhandlingar om ett avtal med den 31-årige svensken har pågått en längre tid.