Utländsk press om Sverige: Tauteringsboom och Ibraoberoende

ENGLAND

The Sun drar sig inte för någonting när motståndare ska hånas. ”Landslaget möter nationen som gav världen Shakira, kaffe och, äh…andra saker, och vi säger: GO KANE”. Kokainanspelningen utgör tidningens hela nyhetsetta i dag inför matchen mot Colombia. Det är lättare att förlåta expertkommentatorn Martin Keown för hans jämförelse i gårdagens tv-sändning när han kallade Belgien för ”fotbollens Harlem Globetrotters”, vilket The Sun uppmärksammar.

Daily Mirror må ha samma bild på Kane draperad i den engelska flaggan på förstasidan som The Sun, men budskapet är ett annat. Förbundskapten ”Southgates stridsrop: Skriv er egen historia, grabbar”.

Daily Telegraph är där och snuddar med ”Ert livs chans”. Och det är med eftertryck nationalsången numera sjungs av spelarna. Det berättar Ashley Young, som under Southgate fått tillbaka sin landslagsplats. ”När jag kom tillbaka var det viktigt att alla kunde nationalsången och sjöng av hela hjärtat”, säger Young, ”Jag tror ni kan se det. Det är inte bara de som är med i startelvan. Det börjar vid bänken och alla är tillsammans. Vi krokar ihop också för att visa sammanhållning, det är därför vi gör det”.

Daily Mail drar på ”Straffar – vem vågar?”. Tidningen säger sig ha de fem första straffskyttarna om det blir aktuellt i kväll. Harry Kane, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young och Kieran Tripper.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport bereder plats för gårdagens mest omtalade spelare, ”Neymar – Jag är här”. För, som Gazzettan påpekar, ”Messi och CR7 är ute men O Ney är i kvartsfinal”. Inför Sveriges match mot Schweiz ser Gazzettan grönt. ”Granqvistmani, Sverige tatuerar sig med sin symbolspelare”. Enligt tidningen är det ”en boom i grantatueringar” i Sverige. Gazzettan djupdyker som vanligt också i mercaton, och tittar på ”Gåtan Bonucci”. Trots att Milan avvisat tankar på någon försäljning, så är veteranbacken ”frestad av PSG och engelsmännen”. Sistnämnda uppges vara Chelsea och de båda Manchesterklubbarna. Men en mercatoartikel handlar också om en svensk. ”Det är ett svenskt Bologna – För Inzaghi finns Svanberg”. I artikeln uppges att Bologna, där även svenska landslagsspelarna Filip Helander och Emil Krafth lirar, är i förarsätet för den 19-åriga MFF-mittfältaren. Enligt tidningen håller en övergång värd fyra till fem miljoner euro på att ta form. Gazzettan nämner att Bologna på sin väg tagit sig förbi Everton, tyska klubbar samt italienska klubbar som Fiorentina Atalanta och Inter, som också varit intresserade av svensken. Artikeln avslutas med, ”Bologna väntar på honom: Svanbergs stjärna är redo att skina även i Serie A”.

Corriere dello Sport låter också Neymar ta över förstasidan men med en mer kritisk syn. ”Avgjorde mot Mexiko men på nytt i centrum för en föreställning som inte är till hans fördel”, skriver tidningen med syfte på brassens överdrivna reaktioner. Liksom Gazzettan svänger tidningen sedan med stor lust in på transfermarknaden. Den ser ett stånd som är stängt. ”Sergej är inte på marknaden”, står det. Det är Lazios storstjärna Milinkovic-Savic som har för hög prislapp för Juventus. Lazio viker inte från 150 miljoner euro. Bara Real Madrid kan få Lazio att slå upp luckorna igen, menar CdS.

Tuttosport fortsätter sitt Cristiano Ronaldo-och-Juventus-tema från i går. I dag skriver tidningen om ”CR7-Real Madrid: Totalt sammanbrott i relationen”. Det ses som draghjälp till en möjlig affär. Men ännu mer står att finna i Marca (Spanien) och A Bola (Portugal) nedan

SPANIEN

Marca lämnar VM därhän och tar tag i Real Madrids affärer. ”Juve menar allvar med CR7” täcker förstasidan. Det följer på Tuttosports uppgifter i går om intresse. Den italienska tidningen skrev om en närmast ouppnåelig dröm. Men Marca menar att ”förhandlingar har inletts” och att det på bordet finns ”ett fyraårskontrakt och 120 miljoner euro”. Det innebär 30 milj euro om året – mer än vad Real varit berett att erbjuda. Tidningen understryker också att Cristiano Ronaldo ”har garantier från Real Madrid om en stor reduktion på sin utköpsklausul”, som ligger på hela en miljard euro (mer Cristiano Ronaldo i A Bola under ”Övrigt” nedan). Samtidigt har Real Madrid officiellt dementerat TVE:s uppgift om att klubben lagt ett bud på Neymar värt 310 milj euro. Fast lite landslagsfotboll får plats. ”Sergio Ramos: Instabilitet är aldrig något bra sällskap”, är landslagskaptenens analys som bildar citatrubrik. Enligt Marca finns tre favoriter att ta över efter tillfälliga förbundskaptenen Fernando Hierro: Luis Enrique, Quique Sánchez Flores och Michel. I slutet av veckan hoppas förbundet ha presenterat ett namn.

Cadena Ser har samma tre namn. Dessutom lägger radiokanalen till att förbundet vill ha en tränare som står för en annan fotboll. Inga radikala förändringar men en rakare fotboll, mer anpassad till den nya generationen, som Ser uttrycker det.

AS uppmärksammar med störst rubriker gårdagens VM-vinnare, Brasilien och Belgien, men ger också en liten puff till Sverige-Schweiz på förstasidan. ”Shaqiri och Xhaka mot den svenska jätten”.

Sport tar fram ”exklusivt”-stämpeln och trycker den vid ”Lenglet: Jag ska till Barça”. Den franska mittbacken har enligt tidningen sagt till Sevillas ledning att han accepterat ligamästarnas erbjudande. Klubbarna förhandlar om en övergång värd cirka 38 miljoner euro, och får man tro Sport blir övergången officiell ”inom de närmaste dagarna”. En annan rubrik: ”Barça vill ha 30 miljoner euro för Cillessen”. Målvaktens framtid bestäms vid ett möte nästa vecka.

FRANKRIKE

L’Equipe skriver om två lag som är ”Uppe i varv” (ungefär), Brasilien och Belgien. Deras avancemang präglades av drama kring en spelare (Neymar) respektive kring en vändning (Belgien). Inför Sveriges match skriver tidningen om ett ”Ibra-oberoende” i rubriken, om att ”Les Blagult”, som L’Equipe skriver, har ”frigjort sig från tyngden av sin stjärna”.

RMC Sport väljer att med forna landslagsprofilen William Gallas blicka bortanför spektakulära Brasilien och hittar solida Brasilien. ”Som gammal mittback avgudar jag låset med Thiago Silva och Miranda, jag tycker de är VM:s bästa mittbackar”, menar Gallas.

France Football drar både en parallell och lägger en ribba. Parallellen med VM i Sverige 1985 och det pågående slutspelet i Ryssland. Ribban med rubriken ”Mbappé – arvingen”, tillsammans med en bild fransmannen och en på Pelé. Tidningen påpekar att ”Precis som med Pelé för 60 år sedan så exploderade den unga fransmannens djärvhet och talang rakt i ansiktet på världen”. France Football rapporterar om en frostig relation mellan bångstyriga Adrien Rabiot och PSG. Hans mamma och agent, Véronique, har varit i kontakt med flera utländska klubbar. Bland intressenter finns Tottenham, Juventus och Napoli. Spurstränaren Mauricio Pochettino ser Rabiot som ett frestande alternativ om (när) Moussa Dembélé lämnar.

TYSKLAND

Bild uppger att svenskdödaren Toni Kroos, 28, överväger att sluta i landslaget, något experten Lothar Matthäus hoppas inte blir av. ”Det hade gjort mig ont. Han kan fortsätta spela på toppnivå i fyra år och låta spelarna runtomkring dra nytta av det. Det vore en bitter förlust. I mina ögon är han en av ledarna inför framtiden”, säger Matthäus.

Werder Bremen har en artikel med rubriken ”En ritual som bådar gott”. Det handlar om tränaren Florian Kohfeldts samtal till Ludwig Augustinsson under VM. ”Jag ringer till honom efter varje match och jag är väldigt glad för hans skull. Det var bara efter matchen mot Tyskland jag lät honom vara i fred”, säger Kohfeldt. Han fortsätter: ”Han är väldigt klar på sin roll. Han trivs väldigt bra”, och lägger sedan roat till, ”Nu gör han till och med mål”.

Offenbach-Post skriver att Branimir Hrgota tills vidare nobbat Hannover. Den svenska anfallarens klubb Eintracht Frankfurt var överens med Hannover, men Hrgota vill trots bristande speltid förra säsongen i stället försöka göra intryck på nya Frankfurttränaren Adi Hütter.

ÖVRIGT

Blick (Schweiz) ser det som att ”Nu är det dags att släcka norrskenet”. Tidningen ägnar sig också åt väsentligheter en jämförelse mellan länderna på en rad punkter som ger Schweiz segern med 7-6. Rubriken som toppar tidningen sajt: ”Fondue slår köttbullar”. Krönikören Andreas Böli skriver om matchen under rubriken, ”Den som förlorar mot Sverige förtjänar inte att vara i en VM-kvartsfinal”. Böni menar att detta är förbundskapten Petkovics älgtest, en jämförelse med ett känt biltest.

A Bola (Portugal) har en fortsättning på uppgifterna om Cristiano Ronaldo och Juventus (se även Marca under ”Spanien” ovan). Under feta rubriken ”Ronaldo medger tanke på att byta Real mot Juventus”, så skriver tidningen att ”spelaren och den italienska klubben diskuterar redan kontraktslängd”.

Qatar News Agency (Qatar) vidareförmedlar det officiella beskedet att Gabi skrivit på för Al Sadd. Den 34-årige mittfältaren har skrivit på för två år plus ett, och kan nu bilda en 72 år gammal spansk mittfältskonstellation med Xavi.