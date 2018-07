Världens reaktioner: ”Sverige är VM:s isberg”

Rubrikämne i rött, scrolla ned

ENGLAND

The Times toppar tidningen med ”Bring on Sweden”. Nästan som ett svar på Marcus Bergs ”Bring them on” om England. På sportens förstasida råder annars chock över att England gick vidare på straffar (1-1 mot Colombia, 5-4 e str). ”Jo, det hände verkligen”, försäkrar The Times med stora bokstäver. Stjärnkrönikören Henry Winter menar att ”Det finns inga gränser för vad Gareth Southgates England kan uppnå”. Samtidigt varnar han, ”Englands fans fortsätter att sjunga om att nå final, men härnäst väntar ett obevekligt Sverige, en mycket mer rent spelande motståndare än ett irriterande och provokativt Colombia, men inte ett mindre hot för det med sin energi, sitt lagarbete, sin styrka och sin tro”. Det speglar förbundskapten Southgates uttalande efter matchen om svårigheterna att möta Sverige.

Daily Mail har i Ian Ladyman en Sverigekritiker av rang. Han var i Sankt Petersburg och var inte imponerad. ”Jodå, Schweiz och inte minst Sverige överraskade oss. De var sämre än till och med vi trodde, och om inte dagens vinnare fraktas ut från Ryssland av Gareth Southgates lag i kvartsfinal, så måste Englands blomstring under sin nya tränare komma med en markant asterisk”. Matchrapporten avslutas med meningen ”I skepnaden av Sverige har VM en skurkkvartsfinalist”, av allt en världsfotbollens parallell till världspolitikens skurkstater. Mail har Emil Forsberg som matchens lirare med sju av tio i betyg. Lägst betyg får Lang och Akanji i Schweiz samt Ekdal, alla 5,5.

The Sun har inga världsnyheter eller lokala nyheter på förstasidan, bara fotboll, bara VM, bara England. ”Hand of Jord” hyllar straffräddande Jordan Pickford på välbekant gudstema. På sportettan gäller ”Det här är rubriken som vi väntat en livstid på att få skriva: England är vidare på straffar (jo, det är sant)”. Bortanför VM-hysterin har The Sun också ”Exklusivt: Arsenal lägger bud och Steven N’Zonzi säger till Sevilla att han vill lämna”. 35 miljoner pund väntas en affär gå på.

Daily Telegraph har en jublande Gareth Southgate på bild och ”Believe” som stor rubrik. Med tron på att lyckas vann England straffarna och ”Nu är det Sverige i kampen om en semifinalplats”. Tidningen delar ut höga spelarbetyg till det engelska laget. Pickford, Walker, Stones, Maguire och Kane får alla åtta av tio. Lägst får Alli och Sterling, båda med sexor. Redan i dagens tidning kommer en snabbanalys av Sverige, bland annat styrkor och svagheter. Bland styrkor nämns att ”De är svåra att bryta ner i defensiven, starka i luften och har en fantastisk laganda”, samt ett växande självförtroende mot stora lag. Bland svagheter nämns offensiv begränsningar och mot bakgrund av gårdagen en publik ”där det rådde mer karnevalsstämning än någon särskilt hotfull stämning för motståndaren”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport skjuter VM-fotbollen åt sidan. En bild på Cristiano Ronaldo med lurig min tar över. ”Juve-CR7: En fantastisk tanke”. Tidningen beräknar totalkostnaden för Juve till drygt 350 miljoner euro. Det är 100 miljoner i övergångssumma och 120 milj euro i lön. Men lönen är räknad efter skatt, och med skatt landar den på 240 milj euro. Långt, långt bort från den jättetransfer skriver Gazzettan om de små övergångarna. Dit räknas Mattias Svanbergs till Bologna, som tidningen avslöjade i går. I dag bekräftar tidningen också La Repubblicas uppgifter om att den unga MFF-mittfältaren är på plats för läkarundersökning. Om Sveriges VM-match har Gazzettan som rubrik, ”Forsberg fryser ned Schweiz , detta Sverige är historiskt”. Ingressen: ”I slutändan kommer italienarna kanske att hata dem lite mindre, dessa herrar i gult som spelar en enkel fotboll, ett strikt 4-4-2 och som ibland när bollen är i eget straffområde kan tyckas ha träfötter av gran (en symbol för landet), men som också på sin väg har vunnit mot Frankrike, eliminerat snorkiga Nederländerna och förvirrade Italien, och nu med ett lite lyckosamt mål slagit ett Schweiz som tagit sig in bland världens åtta bästa”. I en annan krönika beskrivs det fysiska svenska landslaget som ”Ett slags isberg i VM”. Emil Forsberg får högst spelarbetyg med 7,5, Ekdal lägst svenskbetyg med 6. Noterbart är också att Gazzettan sätter ”50-50” på procentchanserna när kvartsfinalen Sverige-England synas.

Corriere dello Sport låter också Cristiano Ronaldo ta över förstasidan med ”En listig plan”. Tidningen skriver att portugisens agent Jorge Mendes på plats i Turin försökt väva samman sin idé med Juventus. ”Siffrorna går inte ihop, men…”, är den avslutande cliffhangern på förstasidan. Sveriges får något överraskande den näst största rubriken på dagens etta. ”Sveriges paradis utan deras gud”. Det följs av ”En otänkbar bedrift, laget som slog ut Italien är i kvartsfinal. Att porta Ibrahimovic visade sig vara ett vinnande drag, Forsbergs mål eliminerade Schweiz”. Inne i tidningen beskrivs Sverige i rubriken som ”il brutto”, ungefär ”den fule”, som tagit sig vidare. CdS menar också att man nu kan se på det som att Italien ”åkt ut mot en av världens åtta bästa lag”. Fast en intilliggande liten krönika påpekar att det inte är någon räddning för ex-förbundskaptenen i Italien. ”Ventura? Fortfarande den sämsta förbundskaptenen”, lyder rubriken.

Tuttosport har för tredje dagen i rad Juve och Cristiano Ronaldo som bärande nyhet. ”Cristiano Ronaldo ett steg från Juve”, heter det i dag. ”Chockuppgiften från Tuttosport har bekräftats världen över: Juve kommer att betala utköpsklausulen på 100 miljoner euro som började gälla i januari men inte för Spanien, Italien eller PSG. CR7 kommer att skriva på ett avtal över fyra år värt 30 milj euro per år”.

Samdorianews.net har ännu en Serie A-klubb som jagar Albin Ekdal. Med tanke på källa är det kanske inte så svårt att gissa vilken. ”Exklusivt: Ekdal en av mittfältarna som intresserar Sampdoria”, har TMW-sajten som rubrik. Sedan tidigare har även Genoa, Udinese och framför allt Cagliari rapporterats ute efter den svenska landslagsmittfältaren.

SPANIEN

Marca välkomnar den nya dagen med ännu ett splash på Cristiano Ronaldo och en möjlig flytt. ”CR7 är sårad: För Florentino kavla upp ärmarna eller lämna”. Marca upprepar sedan att spelaren bestämt sig för en flytt men utesluter inte att han stannar, att det ännu inte finns några konkreta erbjudanden även om Juve är intresserad, att relationen med klubbpresidenten Florentino Pérez fortfarande är dålig. Med andra ord inget nytt och alla tänkbara slut på såpan fortsatt möjliga. Marca tycker att ”Sverige var bättre större delen av matchen” i sin matchrapport. På skalan noll till tre finns en spelare som får tre: Forsberg. Lägst betyg i Sverige får Olsen och Claesson med ett.

AS skriver att gårdagens seger mot Colombia visar att ”England menar allvar”. Det är dagens huvudrubrik. Om matchen i Sankt Petersburg kan man se rubriken ”Sverige når kvartsfinal på Schweiz bekostnad och bygger på sin legend”. Om blågult spel skriver Javier Hernandez att ”Sverige spelar en brittiskinfluerad fotboll. En dieselfotboll, ibland tuff och alltid utan krusiduller”.

Cadena Cope uppger, med hänvisningar till sina källor, att Cristiano Ronaldos agent Jorge Mendes för närvarande är i Turin samt att Real Madrid skulle acceptera ett bud på 100 miljoner euro.

La Sexta-programmet Jugones och dess profil Josep Pedrerol går längre: Real Madrid har accepterar ett bud från Juventus på 100 miljoner euro för Cristiano Ronaldo. Enligt det vanligtvis smågalna tv-programmet erbjöd Real liksom Juve portugisen 30 miljoner euro om året, men han har redan bestämt sig för att lämna.

Sport är försiktigare än Jugones men säger liksom Cope att Real Madrid skulle acceptera 100 miljoner euro för Cristiano Ronaldo. Poängen är dock att ”Han lämnar”, vilket Sport belåtet gnuggar händerna åt. Tidningen ger också plats för France Footballs uppgifter om att ”Rabiot knackar på Barças dörr”. Men som den franska tidningen skrev i går, det är ingen som öppnar. Intresse finns på annat håll (Tottenham, Juventus m fl).

Mundo Deportivo njuter främst av att Barçaspelaren Yerry Mina gjorde ytterligare ett mål för Colombia. Inne i tidningen kan man man från den andra åttondelsfinalen bland annat läsa summeringen, ”Sverige klämde sig före Nederländerna i kvalet, stoppade Italien från VM och vann gruppen där Tyskland tvingades säga farväl till Ryssland. Allt detta utan Ibrahimovic, och med rätten att bli sedda som en av turneringens stora överraskningar”.

FRANKRIKE

L’Equipe kallar England för ”Spökjägarna” sedan de jagat iväg sitt klassiska straffspöke. Sverige tilldelas en mindre artikel, men med mycket beröm för ”sin energi och sitt mod”. Emil Forsberg är matchens lirare. Liksom Olsen, Granqvist, Nilsson Lindelöf och Ekdal får han sju av tio i betyg. Lägst svenskbetyg får Claesson och Berg med fyra. På annan plats uppger L’Equipe i en stor artikel att Ngolo Kanté är PSG:s prioritet nummer ett. Chelsea har inga planer på att släppa sin stjärna. L’Equipe tror att PSG möjligen kan fresta Londonklubben med drygt 100 miljoner euro, men även att Adrien Rabiot kan slänga in i ett avtal. Chelsea har länge haft intresse för 23-åringen.

Le Parisien sätter strålkastarljusen på den franska förbundskaptenen, ”Deschamps, tränare före spelare”. Han var ”tränare i själen redan när han spelade”, påpekar tidningen i sin artikel. Men Le Parisien har också blicken stadigt fäst på PSG. I går kom beskedet att Uefa på nytt ska granska klubbens finanser, nu med fokus på tidigare år. Enligt Le Parisiens uppgifter väntas beslut inte förrän nya säsongen i Champions League. Ett möjligt straff, men enligt tidningen föga troligt, är just att PSG kastas ut från turneringen.

TYSKLAND

SportBild har i veckans nummer stort fokus på ”Bayerns transferhemligheter”. Åtskilligt plock serveras. 1/ Bayern planerar att aktivera Benjamin Pavards utköpsklausul i Stuttgart på 35 miljoner euro men först till 2019. 2/ Bayern har ännu inte fått några bud på Jerome Boateng. 3/ Thiago Alcântara vill återvända till Barcelona men den katalanska klubbens intresse är svalt. 4/ Både Juventus och Roma har varit i kontakt med Juan Bernats agenter, och även Valencia är intresserad. 5/ Arturo Vidal vill först tala med nya tränaren Niko Kovac innan han bestämmer sig om framtiden. Man United, Atlético och Napoli är alla intresserade av chilenaren.

Leipziger Volkszeitung lyfter förstår fram Emil Forsberg ännu mer än andra tyska medier som mannen bakom Sveriges triumf. Tidningen konstaterar också redan i ingressen att ”Han lämnar frågan om sin framtid öppen”, då Forsberg inte hade några nyheter om han blir kvar i RB Lepizig eller ej. ”Men skulle han välja att lämna så bör han i alla fall ha blivit bra mycket dyrare efter tisdagens match”, skriver LVZ nöjt.

ÖVRIGT

Blick (Schweiz) är inte nådig. ”Utan idéer, utan udd, utan tur”. Så summerar tidningen Schweiz uttåg över hela förstasidan (0-1 mot Sverige). En krönika av Felix Bingesser har rubriken ”Ett lag blev demaskerat”. Han beskriver Sverige som ”det helt klart svagaste motståndet i åttondelsfinal. Men de hade Emil Forsberg som hade sina ljusa stunder och som blev avgörande. Och talande för matchen: med en boll som styrdes i mål”. Bingesser avslutar krönikan med orden, ”Man får lova att förlora en utslagsmatch i VM. Men inte så här, Inte så enkelt”. Neue Züricher Zeitung-krönikören Michele Coviello ser också en förlorad möjlighet. ”Svenskarna var ingen överlägsen motståndare. De var antagligen tekniskt underlägsna schweizarna – men inte när det gäller taktik och fokus. Särskilt på denna punkt är det problem med detta schweiziska lag. Här finns ett gap mellan självbidl och förmåga, ett gap som Sverige inte hade. De använde sitt fantasilösa spel och utnyttjade schweizarnas svagheter. Det var passande att avgörandet egentligen var ett självmål”, skriver Coviello.

Extra Bladet (Danmark) är generös. Den täcker hela sportettan med orden ”Grattis, Sverige”, och lägger till ”Lyckönskningar till grannlandet som levererade och är i kvartsfinal”.

VG (Norge) har en annan hälsning, via krönikören Trond Johanessen: ”Förlåt, Sverige”. Johanessen skriver: ”Sveriges VM-framgång visar vad denna idrott egentligen handlar om, vad elva spelare kan åstadkomma tillsammans, särskilt när motståndarna inte kan köpa vem de vill för en miljard eller två”. Krönikan avslutas: ”Och medan Zlatan Ibrahimovic använde alla möjliga anledningar till att berätta för världen att han inte är mänsklig utan ’a lion’, så ska Andreas och Ola och Emil och de andra spela kvartsfinal. Just nu är det de som är de svenska lejonen”.

O Globo (Brasilien) inleder matchrapporten om Sverige-Schweiz med ”Det var knappast en match mellan två lag som omfamnar det offensiva spelet, snarare tvärtom”. Slutklämmen är ändå att ”Tillsammans med Ryssland är Sverige en av slutspelets underdogs, och svenskarna kommer att vara en svår motståndare i kvartsfinalspelet”.