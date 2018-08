Courtois och Kovacic vägrar träna - vill flytta

Rubrikämne i rött, scrolla ned

ENGLAND

Daily Telegraph hoppar av transferkarusellen en stund och reflekterar över att ”En andra fotbollsspelare dör av huvudtrauma”. Rod Taylor led bland annat av CTE som kan kopplas till kontaktsport. Tillbaka i karusellen. Telegraph var först ut i går med att ”Courtois tar bondpermis”, att han inte dök upp på träningen efter semester. I dag återfinns uppgiften på sportettan med tillägget, ”Chelseamålvakten försöker driva igenom en flytt till Real Madrid”.

Sky Sport påstod samtidigt i går att Chelsea är ute efter Stokes Jake Butland om Courtois lämnar. Uppgifter i Marca, AS respektive Mundo Deportivo ringar in betydligt mer etablerade målvakter (se under ”Spanien” nedan).

The Times har förutom Courtois bondpermis också en annan missnöjd spelare. ”Pogba förfärad över Mourinho”. Relationen uppges ansträngd igen efter Man United-tränarens kommentarer om stjärnans framträdande i VM. Pogba ser det som att Mourinho antydde att han var fokuserad i Ryssland men inte under en hel säsong. Uppgifter om ett bud på 44,6 miljoner pund plus Yerry Mina plus André Gomes från Barcelona dyker upp, liksom ett från Juventus på pengar plus Miralem Pjanic. Men United säljer inte.

Daily Mail fyller på med ”Jag vill få bort Pogba från Manchester United – Agenten Mino Raiola försöker med sensationell Barcelonaflytt sedan Mourinhokritik gjort stjärnan upprörd”. Enligt Mail, som hänvisar till källor nära spelaren, är uppgifterna om samtal mellan Raiola och Barça korrekta. Men liksom Times påpekar Mail att United inte säljer och Raiolasamtalen kan snarare ses i ljuset av spelet kring ett nytt kontrakt. Daily Mail har också ”Exklusivt: Everton värvar Bernard på fri transfer”. Även Chelsea, West Ham, Milan och Inter har varit ute efter den 25-årige landslagsbrassen från Sjachtar. Övergången väntas presenteras i dag efter en läkarundersökning.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport firar att ”Inter plockar Keita”. Det är Kieta Baldé som Milanoklubben uppges låna från Monaco med en köpoption på 30 miljoner euro. ”Målet är ett superanfall”, lägger Gazzettan till, och ser en offensiv med Keita, Nainggolan och Perisic bakom Icardi. Och så finns ”Modric-Real – beslut i morgon”, med tillägget, ”Kroaten redo för avsked” då Inters sportchef ”Ausilio är överens med spelaren”.

Corriere dello Sport ser det som ”Modric eller Keita”. När det gäller Modric lägger CdS till att Inter ägare ”Suning är beredd att garantera kroaten tio miljoner euro i fyra år plus 20 miljoner för att sedan spela i Kina. Totalt 60 miljoner euro netto”. Mer meracto. Enligt CdS är någon av Real Madrid, Chelsea eller Manchester United beredd att betala 100 miljoner euro för serbiska mittfältsstjärnan Milinkovic-Savic, men Lazio vill 120 milj euro.

Tuttosport ser annorlunda på det. ”Vägen till Milinkovic” indikerar att Juventus kan värva 23-åringen. Däremot har Tuttosport samma uppgift som CdS om avtalet Inter har med Modric: fyra säsonger à tio miljoner euro. ”Modric säger ja, nu är det upp till Florentino Pérez”, Reals president, lägger Tuttosport till.

SPANIEN

Marca täcker förstasidan med ”Kovacic revolterar”. Som tidningen berättade i går kväll, den kroatiska mittfältaren ”vägrar träna innan Real Madrid underlättar för honom att lämna klubben”. Enligt tidningen ”förstår han inte klubbens vägran att sälja honom”. Real sägs vilja ha 80 miljoner euro av Man City för att släppa Kovacic. På förstasidan finns också ”Courtois nära”. Målvakten väntas inom kort till Real Madrid (se även under ”England” ovan). En ersättare i Chelsea kan bli Kepa Arrizabalaga. AS uppgav i går kväll att Chelsea skulle vara beredd att betala Athleticmåvaktens utköpsklausulen på 80 miljoner euro. Marca lägger till att Londonklubben är beredd att erbjuda ett femårskontrakt värt ungefär sex miljoner euro om året, men också att klubbarna ännu inte varit i kontakt med varandra.

Mundo Deportivo byter Athletic mot Atlético. ”Exklusivt: Chelsea betalar Oblaks utköpsklausul på 100 miljoner euro”. Klubben väntas agera ”troligen inom de närmaste 24 timmarna”, skrev MD sent i går kväll. Den uppgiften får dock litet utrymme på förstasidan, som i stället ägnas åt presentationen av Arturo Vidal. ”Jag vill vinna tre Champions League”, säger Barcelonas nyförvärv.

Sport har samma citat från Vidal. Inne i tidningen finns också ”Exklusivt: Yerry Minas övergång en röra”. Det finns en principöverenskommelse med Everton. Men Manchester United är nu beredd att betala ”några miljoner euro mer” än de 32 milj euro som Liverpoolklubben erbjuder.

El Confidencial återvänder till tidigare ämne. ”Courtois till Chelsea: Jag vill till Real Madrid”. Det är vad målvakten ska ha sagt enligt nättidningen. Problemet är övergångssumman. Real vill betala 35 miljoner euro, Chelsea vill ha 50 milj euro.

FRANKRIKE

L’Equipe skriver om ett ”Ligue 1 under hot” från Premier League. Flera spelare kan vara på väg bort innan transferfönstret stänger i England. Nytt är bland annat att Isaac Mbenza är nära en övergång från Montpellier till Huddersfield för 15 miljoner euro. Bland övriga uppdateringar märks att Manchester United och Chelsea anses kunna lägga sista-minuten-bud på Nabil Fekir. Något konkret bud på Lyonspelaren ska inte finnas.

France Football spekulerar just i att Fekir kan vara på väg till Chelsea, men inte heller här nämns något konkret bud. Veckans nummer fokuserar annars helt på den nya Ligue 1-säsongen. I en uppsjö av ämnen finns också Neymars frostiga relation till fansen. ”Han har inte gjort mycket för att återknyta till fansen under sin konvalescens”, säger François Denat på Culture PSG. En del fans uttrycker förhoppning om att Gianluigi Buffons ankomst ska ha en positiv inverkan på brasilianaren i relationsbyggandets konst.

TYSKLAND

Mitteldeutsche Zeitung vidareförmedlar uppgifter från RB Leipzig. Emil Forsberg tränar inte med laget. Han befinner sig i Sverige för sitt första barns födelse. Han har fått ett individuellt träningsschema, och väntas tillbaka på onsdag. På torsdag spelar RB Leipzig EL-kval mot Craiova. Uppdatering kl 08.30: Emil Forsberg meddelar via Instagram att han med fru Shanga nu blivit föräldrar till Florence Forsberg.

Bild har ”Bakgrunden till Vidals flytt”. Det är en intervju med Bayern Münchens nya tränare Niko Kovac, som förklarar: ”Vi har 22 spelare i Bayern och efter Arturos flytt fortfarande 21 världsklasspelare. Arturo är strålande spelare, men när man är sydamerikan och en spansk klubb kommer med ett erbjudande att det normalt att tänka på ett skifte. Vi beslutade oss för att låta honom göra det. Men vi har mycket kvalitet på mittfältet även efter Arturos flytt, så ingen behöver vara oroad”.

ÖVRIGT

ESPN Brasil (Brasilien) hade Chelseas mittfältare Willian i studion. Han är full av beröm för José Mourinho, tidigare tränare i Chelsea och som påstås vilja ha Willian till Man United. ”Han är den bäste tränare jag någonsin haft. Vi har en bra relation. Vi är vänner. Ibland pratar vi med varandra, skickar meddelande via WhatsApp. Jag hoppas få arbeta med honom igen någon dag”, säger Willian. Några högre tankar om hans efterträdare tycks Willian inte ha. Han beskriver den i våras sparkade Antonio Conte som ”en mycket svår tränare att samarbeta med”. Willians mest ögonbrynshöjande svar kanske ändå kommer på frågan om den uppmärksammade Instgrambilden han la ut efter FA-cuptriumfen, där Conte var täck med pokalemojis. ”Min dotter lekte med min mobil och det slutade med att hon satte emojisarna över Conte!”, hävdar Willian. If you say so…

MLS har utsett Veckans Lag som får en svensk tränare: Mikael Stahre. Hans San José tog en imponerande bortaseger mot Dallas (3-1).