”Missnöjd Pogba vill ha dubblad lön eller flytt”

ENGLAND

The Guardian får med gårdagens två iögonfallande fotbollsnyheter på sportettan. ”Kepa ny målvakt på Stamford Bridge för 71,6 miljoner pund – Chelsea betalar Athletic världsrekordsumma” är den ena. Den andra är ”Kroenke är vinnaren i maktakmpen om Arsenal”, sedan amerikanen köpt ut den andra stora aktieinnehavaren Alisher Usmanov.

Daily Mail toppar med Chelseas rekordköp, har med maktskiftet i norra London under rubriken ”Fansen rasar över Kroenkes övertagande av Arsenal”, men Mail slänger också fram ”Exklusivt: Pogba desperat att lämna”. Tidningen påstår att fransmannen ”inom de senaste två dagarna låtit lagkamrater och personal veta att han vill bli såld”. Pogba ska ha varit överens med Barça om ett kontrakt värt 346 000 pund i veckan. Men United vägrar sälja och Barça har gett upp hoppet. Nästan (se Sport under ”Spanien”). Daily Mail uppger vidare att Chelsea kommer att straffa Thibaut Courtois med böter på 200 000 pund. Orsaken är att målvakten i väntan på sin förmodade flytt till Real Madrid vägrat dyka upp på träningarna denna vecka. Dessutom kräver klubben fortfarande minst 45 miljoner pund av Real för Courtois.

The Sun har mer Pogba. ”Exklusivt: Raiola har sagt till Man United att Pogba vill ha en löneökning på 200 000 pund i veckan”. Mittfältaren har för närvarande 180 000 pund i veckan.

The Times placerar Kepaaffären i fokus, men har en annan fotbollsnyhet på sportettan: Manchester ”City kan namnge fotbollsplan efter Hart”. Målvakten, som skrivit på för Burnley, har varit iskall sedan Guardiola anlände men har också varit klubben trogen i tolv år. Därav idéen om att ge en av träningsplanerna namn efter Hart.

Yorkshire Evening Post tycks känna en Bielsaeffekt inte bara på fotbollsplanen. Leeds United har meddelat att hemmatröjan i de vanligaste storlekarna redan sålt slut. Hungrande fans får vänta till slutet på månaden på nya – eller köpa bortatröjan, som släpps i dag.

South Wales Evening Post fick skrämselhicka när Joel Asoro bars ut skadad från Swanseas öppna träning. ”Jag tror bara det var en stämpling, det är vad läkaren säger. Vi tror inte det är allvarligare än så. Förhoppningsvis blir det bara någon dag eller så, det är vad vi hoppas och håller tummarna för”, lugnar tränare Graham Potter.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport gör en Milanodelning av förstasidan. På ena ”Milan: Bakayoko nära”, på andra ”Inter: Modricdomen”. Milan uppges bara ”ett steg från att låna mittfältaren” med en köpoption. Inter står inför avgörande i Modricaffären då kroaten i dag ska träffa Reals president Florentino Pérez. Bland övriga transfernyheter långt in i tidningen finns gårdagens om att Albin Ekdal är nära en övergång till Sampdoria. Den italienska klubben uppges ”optimistisk om att lösa affären”, trots att parterna står långt ifrån varandra. Samp ska ha erbjudit drygt en miljon euro för svensken, Hamburg vill ha 2,5 milj euro. Gazzettan skriver i dag att Sampdoria har en principöverenskommelse med Ekdal om ett tvåårsavtal, plus ett optionsår, värt 900 000 euro per säsong. Tyska Bild skrev i går att Ekdals lön i HSV är 1,1 milj euro om året.

Corriere dello Sport har med både Bakayoko och Modric på förstasidan, men störst rubrik får ”Roma försöker med Pavón”, den 22-åriga Boca Juniorsanfallaren. Tidningen påpekar att argentinaren har en utköpsklausul på 35 miljoner euro.

Tuttosport väljer att hålla sig till ”sitt” Juventus. ”Ett fenomen i ödmjukhet” är rubrik och omdöme på Cristiano Ronaldo. Det kommer från landslagskompisen Bruno Fernandes (Udinese). På annan plats ger krönikören Xavier Jacobelli sitt omdöme om en förväntad titelrival, ”Inter har inte varit så här starkt sedan Mourinhos tid”.

SPANIEN

Marca följer med genom ”Svängdörrar” när ”Kepa beger sig till Chelsea och Real Madrid väntar på Courtois”. Chelsea väntas i dag utlösa utköpsklausulen på 80 miljoner euro och Athleticmålvakten flyga till London för att slutföra övergången. Nedanför lägger Marca till tidningens scoop i går, att Chelsea också lånar Kovacic från Real.

AS har samma dragplåster, ”Kepa ger sig av och lämnar dörren öppen för Courtois” att flytta till Real Madrid. På nätsidan har AS fått med nattens Real Madridseger (2-0 mot Roma), där Robin Olsen stod första halvlek och släppte in två tidiga mål.

Cadena Cope hänvisar till sina källor som bekräftar flyttuppgifterna för Courtois och Kovacic. Courtois uppges kosta Real 35 milj euro och skriva på för fem år. Övergången blir officiell när Real återvänder från USA-turnén. Det ettåriga låneavtalet för Koavcic är redan överenskommet mellan Real och Chelsea.

El Correo, baskisk dagstidning, har ”Kepa, den dyraste målvakten genom tiderna” som huvudnyhet på ettan i dag. Tidningen hänvisar till en källa inom Athletic om att bara ”detaljer återstår” innan övergången till Chelsea är helt klar. Tidningen påpekar också att det är ett sexårskontrakt 22-åringen skriver på med Londonklubben, värt drygt sex miljoner euro om året. Det innebär enligt El Correo att Chelsea totalt betalar nästan 160 miljoner euro – 80 milj euro i övergång plus 80 milj euro i bruttolön, 40 milj euro netto.

Sport håller sig till Barcelona. Det är ”Ja” för De Jong och ”Nej” för Pogba. Barça väntas köpa Ajaxmittfältaren för 50 miljoner euro innan fönstret stänger, men Man United håller dörren stängd för sin franska världsstjärna. Barça har helt gett upp planerna. Eller nästan, i alla fall. En källa i klubben värderar chanserna till ”0,01 procent”.

Mundo Deportivo toppar med ”Välsignelse till Vidal”. De andra Barçasstjärnorna välkomnar värvningen av chilenaren. En ”nyhet” som MD sätter ”Top secret” på.

FRANKRIKE

L’Equipe drar på ”20 klubbar, 20 stridsplaner”, en presentation av hur Ligue 1-lagen väntas ställa upp inför premiären. Svenskar i förmodade startelvor är Karl-Johan Johnsson (Guingamp) och Jimmy Durmaz (Toulouse).

Foot Mercato spinner vidare på Chelseas intresse för Nabil Fekir. Locktoner från Olivier Giroud fångades upp i mikrofonen efter Chelseas match i går kväll (0-0 mot Lyon). ”Jag pratade med honom (Fekir) när jag var med landslaget och Liverpool var aktuellt. Sedan var det snack om Chelsea. Jag tror även Eden (Hazard) tog ett par ord med honom. Vi tar gärna emot honom. Det är superbra spelare. Självklart tar vi emot honom med glädje. Jag vet inte om det är aktuellt, transferfönstret stänger på torsdag”, säger Giroud till Foot Mercato.

TYSKLAND

Kicker ser det som ”Perfekt tajming för unga pappa Forsberg”. Dottern Florence nedkomst gör att Emil och fystränaren Daniel Behlau, som stannat med svensken i Sundsvall sedan förra veckan för individuell träning, kan ta ett privatflyg till Tyskland i dag. Därmed hinner Forsberg vara med på sista träningen inför morgondagens EL-match mot Craiova.

Sport Bild må ha ”Kovac: Så ser mitt Bayern ut” som främsta fotbollsrubrik i veckans nummer. I intervjun med Bayerntränaren säger Kovac att han pratat med Robert Lewandowski om beslutet att inte låta honom lämna, och att anfallaren accepterat det. Kovac avvisar också intresse för Frankfurts Ante Rebic. Tidningens största nyheten kom dock redan i går kväll: Jerome Boateng har själv ringt upp och sagt tack, men nej tack till José Mourinho. Därmed lär den övergången från Bayern München till Manchester United vara glömd.

ÖVRIGT

Frettabladid (Island) uppger att Erik Hamrén lär presenteras som Islands nästa förbundskapten i dag. Fotbollsförbundet har kallat till presskonferens. I måndags bekräftade Mamelodi Sundowns att den svenska ex-förbundskaptenen lämnat klubben för att ta över Islands landslag.