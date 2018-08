United i kamp mot klockan för back

Rubrikämne i rött, scrolla ner

ENGLAND

The Times doppar ”exklusiv”-stämpeln i sin röda färg och trycker dit den på ett par ställen. Ett är ”Exklusivt: Fifa planerar mer rättvist övergångsfönster”. Enligt tidningen finns planer på att alla länder framöver, likt England, ska stänga sitt fönster dagen innan säsongen startar. Men den största rubriken får ”Exklusivt: Mourinho rasande på Pogbas agent”. Mino Raiola anses ha försökt locka klubbar att lägga bud på fransmannen. ”Mourinho ogillar att arbeta med Raiola, vilket inte är bra för United med tanke på att han på sin lista förutom Pogba också har Romelu Lukaku och Sergio Romero”, skriver Times.

The Sun har under ”Redline Day” tolkning av budskap från Alexis Sánchez: ”Köp stort eller glöm PL-titeln”. Sánchez nämner Barcelonas värvning av landsmannen Arturo Vidal, ”Han är ett exempel på den typ av spelare som vi måste värva för att vinna titlar och slåss på högsta nivå”. Liksom The Times plockar The Sun fram passande röd färg till ilska på Old Trafford. Men här gäller ”Exklusivt: Manchester United rasande på Barcelona för intresset för Pogba TVÅ dagar innan fönstret stänger”. I uppsjö av Silly Season-rykten: ”Exklusivt: Wolves funderar på att lägga bud på PSG-backen Laywin Kurzawa”. Han värderas till 22 miljoner pund, och här finns också en Unitedanknytning – se L’Equipe under ”Frankrike” nedan.

Daily Telegraph skönjer inte bara en Unitedtränare som är arg på Raiola, utan också har andra bekymmer, ”Mittbackar ger José Mourinho kraftig huvudvärk sedan United misslyckats med bud på Harry Maguire”. Dagens största rubrik, och möjlig huvudvärk, har Jack Grealish. ”Ge mig min drömflytt”, summerar Aston Villa-stjärnans tankar. Han är ”desperat att säkra en övergång till Tottenham”, som Telegraph uttrycker det.

Daily Mail har i alla fall en Man United-värvning. Marknadsavdelningen har gjort klart med ännu en ny global partner, ett whiskymärke. Måhända något att trösta sig med för värvningstörstande Unitedfans.

ESPN ger Leicestermålvakten Kaspar Schmeichels syn på de svindlande transfersummorna för målvakter på senaste tiden. ”Sådan är marknaden nu. Jag tror Neymars övergång var nyckeln till allt”, säger dansken, ”Det var bara en tidsfråga innan målvakter skulle bli en del av det, för en bra målvakt kan vara skillnaden mellan att vinna och inte vinna ligan”.

Daily Mirror ger en inblick i tidigare Arsenal- och Liverpoolspelaren Jermaine Pennants liv. Han berättar i sin självbiografi bland annat om livet som ung fotbollsspelare, hur de i ett cyniskt spel raggade tjejer och hade sex med dem. ”Vi kallade det Monopol. Man hade sina ’tomter’ av olika standard. Man hade Mayfair (toppstandard) och Old Kent Road (låg standard)”, skriver Pennant i ett utdrag, ”Vi brukade värdera varje tjej som egendom på Monopolspelet. Om hon var snygg och känd, så var det en toppegendom, som var värd mycket, kanske Bond Street eller Mayfair. Var det en tjej många av grabbarna hade varit med, så var hon Old Kent Road. Det fungerade som så att om jag låg med en tjej och någon av de andra sedan också gjorde det med henne, så fick de betala ‘hyra’: om hon var Mayfair fick de betala 100 pund till mig, om hon var Old Kent Road kostade det 14 pund”.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport ser en Luka Modric på krigsstigen, ”Varnar Real: Vill till Inter”. I morgon väntar möte med klubbpresident Florentino Pérez. Sedan ser GdS Chelseamittfältaren Bakayoko som i det närmaste klar för Milan. ”Lån och sedan 35 miljoner euro”, skriver tidningen om de förmodade villkoren. I den sena matchrapporten från Romas match mot Real Madrid natten till onsdag (1-2), skriver Gazzettan om att ”ett par spelare hade problem”. Backen Marcano är en, ”Men många uppmärksammar Olsens insats, som inte var bra alla gånger (förutom målen även en misslyckad utrusning som gav chansen till 3-0, men Fazio räddade Asensios skott på mållinjen)”, skriver Gazzettan.

Corriere dello Sport har med ”In & Out?” en lika otydlig rubrik som rörig text om Juventus nyförvärv Cristiano Ronaldo och Bonucci, samt att Real inte vill släppa Modric. Sedan hyllas det rödsvarta Milano. ”Storslaget, vilket Milan”, följs av ”Ytterligare ett klipp, den väldige Bakayoko mycket nära”. ”Storslaget” och ”väldig” är ord som få använt i närheten av Bakayokos namn det senaste året. Liksom GdS påpekar CdS att efter gårdagens möte med mittfältarens bror och agent, så är det ”bara” Chelseas godkännande som saknas innan övergången är klar. Tidningen rapporterar, liksom GdS, också att Andrea Pirlo inte blir assisterande förbundskapten. I stället koncentrerar han sig på expertuppdrag på tv-kanalen Sky.

Tuttomercatoweb har en ny potentiell klubbadress för Marcus Rohdén: Frosinone. Den nyblivna Serie A-klubben letar spelare och har enligt TMW fastnat för den svenska landslagsmittfältaren och även för lagkamraten i Crotone, Andrea Nalini. Rohdén är på jakt efter en ny klubb.

SPANIEN

Marca sammanfoga Real Madrids smeknamn med nyförvärvet Thibault Courtois i rubriken ”Den vita jätten”. Klockan 13 i dag är presentationen av den tidigare Chelseamålvakten. Kovacics flytt den motsatta vägen följs upp med att Realtränare ”Julen vill ha backup”, någon som fyller tomrummet i truppen.

AS preciserar under ”Courtois tillhör nu Real Madrid” att belgaren kostade 35 miljoner euro plus fem milj euro i bonusar. Och Keylor Navas då? Förstamålvakt fram till nu. Blir det en flytt? Knappast. ”Jag har samma längtan att efter att lämna klubben som jag har efter att dö”, svarar den costaricanska målvakten bestämt.

Cadena Ser applåderar Real Madrids målvaktsköp. ”Courtois är ett kap”, påpekar krönikören Yago de Vega, ”40 miljoner euro var en chans Real Madrid inte kunde låta passera”. Svårt att invända emot. Men sedan gör De Vega en haltande jämförelser med 80 miljoner euro för den lovande men oerfarna Kepa. Courtois hade bara tio månader kvar på kontraktet.

Sport drar stort på ”Konfidentiellt: Överens om De Jong”. Det är en uppföljning på gårdagens uppgifter om att den 21-åringen sagt ”ja” till Barcelona. Nu menar Sport att ”Barça har en överenskommelse med Ajax om att köpa mittfältaren om holländarna inte spelar Champions League. Om de kvalificerar sig kommer övergången att dröja till nästa sommar”.

Mundo Deportivo gör sin största rubrik på ”Bud på Raktic”. Tidningen fortsätter med att ”PSG och Monaco vill köpa kroaten, vars utköpsklausul är på 125 miljoner euro. Men bandet mellan Ivan och Barça är starkt och ingen av dem vill bryta det”.

El Desmarque har besked om Michy Batshuayi. Enligt nättidningens källor har Michy Batshuayi sagt till andra intresserade klubbar att han bestämt sig för Valencia. Det ligger i linje med uppgifter i Marca. Bland klubbar som också varit intresserade av ett lån av Chelseaanfallaren finns Atlético, Sevilla och Dortmund.

FRANKRIKE

L’Equipe analyserar ”Pokerspelet kring Pogba” – Barcelonas intresse, den ansträngda relationen med Mourinho och ett eventuellt nytt kontrakt för mittfältaren i United. Färre rader men mer nyhet finns i ”United efter Kurzawa”. Tidningen uppger att United visat konkret intresse för PSG:s vänsterback och att ”ett bud i dag kan inte uteslutas”. Dessutom uppgav tidningen i går kväll att United vill köpa Kurt Zouma. Klubben har konkurrens av Everton, som vill låna Chelseabacken.

Le Parisien uppger att Jerome Boateng ”till varje pris vill till PSG”. Enligt tidningen är Bayernbacken redan överens med PSG (se även Bild under ”Tyskland” nedan). Le Parisien spekulerar i en övergångssumma på 45 milj euro.

Ouest France rapporterar att Jakob Johansson för första gången deltagit i den kollektiva träningen med Rennes. Den svenska landslagsspelaren värvades från AEK under rehabperioden efter sin korsbandsskada, och har tränat individuellt sedan han anlände i juni.

TYSKLAND

Bild skriver stor rubrik om ”Boateng-poker med PSG”. Enligt tidningen inleder Bayernbackens representant Christian Nerlinger i dag förhandlingar med den franska storklubbens sportchef Antero Henrique. Boateng vill till PSG. Bayern uppges vilja ha 50 miljoner euro. Någon ersättare om Boateng lämnar är inte påtänkt, enligt Bild.

Kicker påpekar liksom Bild att det finns en hake för PSG:s köp av Boateng. Klubben behöver också sälja spelare för att hålla sig inom ramarna för FFP. Bayern dominerar annars förstasidan med ”Revanschen – Kovacs explosiva återkomst till Frankfurt”. Det är självklart fokus inför Supercupmatchen när Bayerntränare tar sig an sin förra klubb. Mer silly season: Frankfurt kommer bara att behålla 50 procent av en eventuell övergång om Ante Rebic lämnar. Resten går till hans förra klubb Fiorentina. Dortmund har spenderat 75 milj euro och bara fått in 43 milj euro. Därför ligger fokus på försäljning framför inköp av an ny anfallare.

Sky dissar Sky:s egen nyhet om att Danny Rose är på väg att lånas till Schalke. I alla fall är den tyska upplagan av Sky mer skeptisk än sin engelska kollega. Tyska Sky uppger att kontakt funnits men att Schalke avvaktar att det engelska transferfönstret stänger i dag.

Mitteldeutsche Rundfunk förmedlar besked om Emil Forsberg inför RB Leipzigs EL-kvalmatch mot Craiova i kväll. ”Han kommer inte att spela från start. Han är inte tillbaka i det fysiska skick som krävs”, säger tränare Ralph Ragnick. Forsberg återvände igår från Sundsvall efter att ha blivit pappa, och tränade under tiden i Sverige med Leipzigs fystränare Daniel Behlau.