Bekräftar: ”Valde bort Roma för att hämnas”

ENGLAND

The Guardian ser ett Man United som blivit ”Dis-United”, splittrat. Tidningen plockar skärvor efter ett transferfönster som stängde med en smäll på Old Trafford. ”Mourinhos kortsiktiga lösningar fick nobben av rädsla över att kasta bort pengar”, uppger tidningen. Klubbens vd Ed Woodward drog ett streck över flera av tränarens tänkta förvärv för att de inte ansågs gynna United på lång sikt. Inte nog med det. ”Till Mourinhos stora irritation så var Uniteds slutsats att i de flesta fall hade han ringat in backar som inte var bättre än de som redan fanns i klubben”. Exempel: Mourinho ville ha Harry Maguire, det ville inte United. Mourinho var villig att sälja Anthony Martial, det var inte United.

Daily Mirror är inne på samma tema med feta rubriken ”No MOUR quick fixes”, och tillägget, ”Ny United-policy, frustrerad Mourinho får uppmaningen att sluta kräva gamla spelare till överpriser och i stället arbeta med Uniteds talanger”. Mirror menar att ”United uppmanar Mourinho att bli mer som Man City på transfermarkanden”.

Daily Mail lyfter fram ”Mourinhos röda skynke”, ilskan efter uteblivna värvningar. ”Unitedtränaren behöll lugnet inför pressen inför dagens Premier League-premiär mot Leicester, men sägs privat vara arg och frustrerad”, skriver Mail.

The Times gör stor rubrik på ”Exklusivt: Alex Scott gör historia som studioexpert”. Den förra Arsenalspelaren sitter där som första kvinna under Sky:s sändning på söndag, tillsammans med Graeme Souness och Jamie Carragher. Men även Times största rubrik går till herrarna på Old Trafford. ”United la bud på 100 miljoner pund för Varane”. Det fortsätter med, ”Mourinho fick inte back sedan Real Madrid sagt att han inte var till salu till något pris”.

Manchester Evening News skriver också om Uniteds försök att värva Varane under ”Därför värvade United ingen under Deadline Day”. Det finns gott om pengar att spendera på toppspelare, påpekar tidningen och hänvisar till källor inom klubben. Efter de misslyckade backvärvningarna lägger MEN till att ”Klubbpersonal hoppas att Lindelöf kommer att få mer speltid under sin andra säsong”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport kan inte få nog av Luka Modric. Ännu en dag toppar han förstasidan. Den här gången genom förre tränaren Fabio Capellos omdöme om att han är ”Bland de bästa i världen men Real kommer inte att vilja släppa honom”. Det är just det som är temat de senaste dagarna, Inters intresse och Modrics önskan. ”Kroaten träffar i dag Pérez – han vill spela i Inter”, understryker tidningen. Milan fortsätter förhandla med Chelsea om ett lån av Tiemoué Bakayoko. I dagsläget är det mest sannolika ett lån över en säsong för fem miljoner euro med köpoption nästa sommar på 30 milj euro. Mer Milan. ”Silva till Sevilla: Lån med köpoption på 38 miljoner euro”, skriver Gazzettan på förstasidan om den 22-åriga portugisiske anfallaren.

Corriere dello Sport menar att ”Modric är borta”. Han fanns inte med på lanseringsbilder med de största Real Madridprofilerna. CdS påpekar att detta höjt pulsen hos Interfans, samtidigt som tidningen i förbigående noterar att kroaten visserligen finns med i truppen om 33 man till Supercupen. Tidningen ger också utrymme åt att Napoli inte kommer att sälja säsongsbiljetter. ”Stopp för att skydda fansen. Osäkerhet kopplad till arbete på San Paolo”, är beskedet.

Tuttosport ser det som ”Juve eller Real” för Milinkovic-Savic, sedan det engelska transferfönstret stängt. Tidningen lägger spekulativt till att ”Både de vitsvartrandiga och spanjorerna är ute efter serben: en intensiv vecka kan också inkludera Marcelo och Pjanic”. Jodå, Tuttosport fortsätter även i dag att på möjligheten att Cristiano Ronaldo kan locka Marcelo till Juve.

Tuttomercatoweb har förklaringen till att Malcom plötsligt vände Roma ryggen och skrev på för Barcelona: ”Hämnd”. Det säger spelarens agent Leonardo Cornacini. ”Sanningen är den att vi valde bort Roma för att de betedde sig illa”, säger han, ”Jag arbetade med ett annat avtal för Fuzato, en annan av mina klienter, men Roma valde att gå via en annan agent. Det bör nämnas att jag inte har något emot honom. Det var kort och gott hämnd. Jag är ledsen att behöva säga det, men så var det. Roma betedde sig illa tio dagar tidigare med Fuzatoavtalet, så vi agerade likadant tillbaka”. Cornacini påstår att Malcom var okej med det.

SPANIEN

Marca har en förstasida som får Atlético- och Chelseasupportrar att gnissla tänder. ”Kyssen” i stora bokstäver, följs av en bild på Thibault Courtois med läpparna mot Real Madrids klubbmärke vid presentationen i går. ”Aldrig tidigare har jag kysst ett klubbmärke”, säger nyförvärvet.

AS har också bild på Courtois som kysser klubbmärket. ”Jag är redan ytterligare en Realsupporter”, lyder citatrubriken. Konkurrensen på målvaktssidan tar han lugnt på. ”Keylor? När jag kom till Chelsea fanns Cech där och det slutade med att jag fick spela”, har AS med under bilden på Courtois.

Cadena Ser påpekar i en rubrik att ”Real Madrid berättade för Keylor att de skulle värva Courtois och Courtois att Keylor skulle stanna – båda accepterade det”. Enligt radiokanalen har Keylor Navas också fått en kontraktsförlängning till 2020 att ta ställning till.

Onda Cero bankar också på Realtrumman men för en spelare som vill bort. ”Luka Modric kommer att be Florentino Pérez om att få lämna Real Madrid för Inter”, enligt radiokanalens uppgifter. Real Madrid-presidenten väntas dock inte gå den kroatiska stjärnan till mötes och Modric själv väntas inte revoltera, menar Onda Cero.

Sport kollar på redan klara försäljningar, och med bara Barcelona i blickfånget. ”Operation Ut: Rekordförsäljning på 124 miljoner euro”. Bilder finns på Paulinho (50 milj euro), Yerry Mina (30,2), Lucas Digne (20,2), Gerard Deulofeu (13), Alex Vidal (8,5) och André Gomes (2,2).”Barça har aldrig dragit in så mycket pengar på spelarförsäljningar”, skriver Sport, som tydligen inte räknar Neymar. Hur den katalanska tidningen tar Courtois klubbmärkeskyss? Inte så bra. ”Courtois låtsas vara Real-supporter”, är rubriken på förstasidan.

Mundo Deportivo nöjer sig med bild på gårdagens två Barça-försäljningar, Mina och Gomes, ”I Everton”. I texten nämns också försäljningarna på 124 miljoner euro, samt att ”Liverpoolklubben betalade nästan häften”.

FRANKRIKE

L’Equipe förbereder sig för Ligue 1-start. Citatet ”Att vara ännu smartare” täcker förstasidan. Det är metoden Marseilles amerikanska ägare Frank McCourt förordar för att ta upp kampen med penningstinna PSG och andra storklubbar. ”Det finns en anledning till att folk kan relatera så bra till metaforen om David och jätten Goliat. För de flesta människor är som David, som slåss mot Goliat. OM är som David jämfört med de europeiska jättarna. Men jag gillar att vara David, och i kampen mot Goliat kan OM vara en storslagen Goliat. Jag längtar ivrigt efter stunden då vi får knocka Goliat”, menar han. Marseille sparkar igång ligan i kväll mot Toulouse, där varken Jimmy Durmaz eller Ola Toivonen är redo för spel ännu. De finns inte med i matchtruppen. Matchen blir också den första i Ligue 1 med VAR.

Le Parisien puffar på förstasidan för en artikel om PSG:s nya målvakt med ”För Buffon är Paris det ljuva livet”. Tidningen skriver att han redan tagit till sig staden och den italienska legendaren har under sommaren rattat en fransk legendar, Citroën 2CV. ”Han hade inte lämnat för någon annan klubb än PSG. Och han har inte blivit besviken, tvärtom, han stormtrivs i staden”, säger en röst i 40-åringens innersta krets enligt Le Parisien. PSG har nu för övrigt sex målvakter. Förutom Buffon även Areola, Trapp samt Cibois, Descamps och Innocent. Le Parisien tror att Areola trots allt stannar som alternativ till Buffon (exempelvis är italienaren avstängd de tre första CL-matcherna) och Trapp, som PSG gärna hade sålt, är nöjd med att sitta på ett fett kontrakt. För de andra gäller reservlag eller utlåning.

TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung är nöjd med vad den såg i Emil Forsbergs inhopp i gårdagens EL-seger (3-1 mot Craiova). ”En fest för ögat med bollen. Ställde till med bekymmer för Craiovaförsvaret. Låg bakom 3-0”, skriver LVZ. Svensken får två av sex på den omvända betygsskalan där ett är bäst. Dansken Yussuf Poulsen får det högsta betyget.

Bild slänger fram ”Ekdal redan borta?”. För allt pekar på en flytt till Sampdoria. Förhandlingar med Hamburg pågick på högsta nivå under torsdagen, skriver Bild. Serie A-klubben har tidigare uppgetts villig att betala 1,3 miljoner euro för svensken. De har höjt budet till 1,5 milj euro plus bonusar, men HSV vill ha lite mer, skriver Bild, som dock tror på en snar lösning. Ekdal väntas skriva på till 2021 med Sampdoria.

Kicker rapporterar att Mikael Ishak stärkt sin roll i Nürnberg. Den svenska anfallaren har nu fått en av fem platser i spelarrådet.

Sky Sport tvivlar på Jerome Boatengs flytt till Paris SG. Det är inte bara det att något konkret bud ännu inte lagts. Enligt tv-kanalen är Bayernbacken ingen prioritet för PSG, som ser den höga prislappen på 50 milj euro som Bayern satt och heller tittar på lösningar internt.

Zlatan shares his thoughts on the one-game suspension given to him for missing the MLS All-Star Game last week. pic.twitter.com/rod9KzSvp5 — Adam Serrano (@AdamSerrano) August 9, 2018

ÖVRIGT

ESPN (USA) lyssnade till Zlatan Ibrahimovic, som inte var nöjd med avstängningen i senaste ligamatchen. Orsaken var att LA Galaxy-svensken inte spelade MLS All Star-match. ”Jag tycker det är löjligt. Men inga kommentarer. De gör som de vill. Jag kommer från en annan värld, den riktiga världen”, sa Zlatan.