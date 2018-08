”Pogba i nytt bråk - inställd på flytt”

Rubrikämne i rött

ENGLAND

The Sun känner smärta i Manchester. Ett ”Ouch” för Man Citys Kevin De Bruyne, som väntas bli borta tre månade på grund av en knäskada. Ett ännu större ”Ouch” för relationen Mourinho-Pogba. Den förmedlas med ”José: ’Prata med mig och inte med medier om du har ett problem’. Paul: ’Ring min agent om du vill prata med mig’”. En summering av en het ordväxling efter premiärsegern som gjort att ”relationen nått en ny bottennivå”, enligt The Sun.

Daily Mail fortsätter med ”Exklusivt: Pogba inställd på att tvinga fram en flytt till Barcelona även om såren med Mourinho läker”. Pogba, som uppgetts överens med Barça, vill enligt Mail helst få till flytten innan transferfönstret stänger. Man United har inga planer på att sälja. Som en kontrast till The Suns uppgifter finns här, ”Vad Mail erfar så är det Pogbas önskan om att spela för Barcelona som är främsta skäl till önskan att flytta, inte längre sprickan med Mourinho”.

Daily Telegraph har det ljusblå Manchesterlaget som ingång men landar på något vis ändå i United och i stormiga Mourinhovatten. ”Citys krig” handlar dels om att få tillbaka De Bruyne (vars rehabprognos tidningen höjer till ”upp till fyra månader”), men också om att ”Guardiola hånar rivalerna United i kontroversiell dokumentär”. Det finns inte mycket täckning för det påståendet. Däremot kastar Amazondukumentären tittarna tillbaka till Citys kaxiga firande och bråket med United efter Old Traffordsegern i december. Telegraph landar också i London och i Chelseas jakt på en ny sportchef. Bland kandidaterna finns Dan Ashworth (fotbollsförbundet), Monchi (Roma) och tidigare Chelseaspelarna Juliano Belletti och Michael Ballack.

Sky Sports riktar tillbaka strålkastarljusen till Old Trafford. Men tv-kanalen finner inga stormar, bara stilla vatten. Rubrik: ”Unitedledningen obekymrad över oro om tredje-säsongen-syndrom”, som sett Mourinho gå skilda vägar i tidigare klubbar. ”Istället är, vad Sky erfar, stämningen i klubben strålande och United känner att de har talang till förfogande att slåss om PL-titeln i år”. Sky Sports har med andra ord blivit briefad av någon i Unitedledningen.

The Times ser andra färger än Uniteds röda. Både grönt, marinblått och vinrött. Under ”Exklusivt: West Ham i ny arenadispyt” kan man läsa att klubben fått igenom en färgändring på London Stadium men ändå är oroad. För närvarande är löparbanorna på gröna som planen. Förre tränaren Slaven Bilic beklagade sig över att det påverkade spelarna att springa mindre. Nu uppger Times att en färgändring godkänts men att West Ham är bekymrade över att hyresvärdarna väljer marinblått – som påminner om rivalen Tottenham. West Ham vill ha vinrött, som i klubbens egna färger.

ITALIEN

Inga tidningar i dag. I går var det en katolsk helgdag, Ferragosto.

SPANIEN

Marca ser Atléticos triumf i Supercupen som ”Storslagen” (4-2 mot Real Madrid). Redan i ingressen med summeringen av matchen, smyger Marca in tidningens egen åsikt med ”Stora defensiva misstag av Real, som bör tänka om kring att förstärka laget”. Real-tränaren Julen Lopetegui ser ingen anledning att panikera. ”Den här matchen förändrar inte vår transferpolicy”, säger han. Läsarna har i Reals spelarbetygstopp Gareth Bale före Karim Benzema. I botten finns Ceballos och ovanför honom Sergio Ramos. I Atlético toppar Diego Costa före Diego Godín, i botten Antoine Griezmann och Juanfran.

AS skriker ut ”SuperAtleti!”. Alfredo Relaños krönika har rubriken ”Ett Atlético fyllt av goda nyheter”. Även AS noterar på sin förstasida att det var ett Real Madrid som var ”svagt defensivt”.

Mundo Deportivo tar upp tråden med samma rubrik som AS, ”SuperAtleti”, men också med det darriga försvaret i Real Madrid. ”Zidanes Real släppte aldrig in fyra mål”, påminner tidningen om i en sidorubrik. Vanligtvis hade ”Omättlige Messi”, efter Barcelonas Gamper Cup-seger (3-0 mot Boca Juniors), varit största rubrik. Men Real Madrids förlust ändrade på det.

Sport hänger förstås på och njuter av ”Första smällen” för Real Madrid. Det följs av ”Lopeteguis Real förödmjukat i förlängning”. Tidningen påpekar att Atlético var ”mycket överlägset”.

FRANKRIKE

L’Equipe känner hetta på Rivieran. ”Slag för slag” växer rivaliteten mellan Nice och Marseille. ”Den sedan flera månader ansträngda relationerna mellan klubbledningarna, har blivit än sämre genom värvningsförsök. Fallen Balotelli och Zaza blir som bensin på elden”, fyller tidningen i.

Le Parisien skriver att PSG:s franska landslagsmålvakt ”Areola väntas stanna trots Buffon”. 25-åringen väntas också förlänga sitt kontrakt. PSG hoppas att femårskontrakt är påskrivet innan månadens slut.

RMC Sport uppdagar att namnet ”Kylian Mbappé” tycks dröja sig kvar som ett vemodigt inslag i diskussionerna mellan högsta hönsen i Monaco och Real Madrid. ”Det är två klubbar som står på god fot med varandra. Jag har pratat med Florentino Pérez (Real Madrids president), och varje gång vi träffas så anklagar han mig för att jag inte sålde Kylian Mbappé till honom”, sa Monacos vicepresident Vadim Vasiljev och skrattade.

La Dépêche du Midi räknar på stålarna Toulouse drog in på sina tre VM-spelare, varav Ola Toivonen, Jimmy Durmaz och schweizaren François Moubandje. Sammanlagt blev det 820 000 euro (7 260 euro per dag), motsvarande drygt två procent av Toulouses magra årsbudget, skriver regionaltidningen. Men svenskarnas framtid i klubben tycks blek. För Ola Toivonen ”ses en återkomst till Sverige som väntad i sommar. Jimmy Durmaz kan däremot få en chans under (nye tränaren) Alain Casanova, men om (president) Olivier Sadran får ett frestande bud på sitt bord, då kan den skäggige liraren få packa sina väskor”, menar La Dépêche du Midi.

TYSKLAND

Bild låter en intervju med Toni Kroos nå förstasidan med ett citat om landslaget, ”Jag spelar vidare”. En som inte gör det är Mesut Özil. Kroos gillar honom men inte sättet han slutade på. Den del i hans uttalanden som är klar och tydlig överskuggas tyvärr av en mycket större del som är full av nonsens. Jag tror Mesut själv vet att rasism inte existerar i landslaget och inom förbundet. Tvärtom stöder vi mångfald och integration. Mesut själv var ett bra exempel på denna mångfald och det är också många andra spelare”.

Kicker ställer frågan ”Reus, Philipp eller Mr X?” om Dortmunds spets. Att svaret inte är Alexander Isak har framgått med all tydlighet på senare tid. Kicker anser det inte troligt att Dortmund med så kort tid kvar innan fönstret stänger hittar sin stjärna. I stället letar klubben en erfaren anfallare i mellanprisklassen, alternativt ett lån. Om Bayern München skriver Kicker att det inte är troligt att det blir några storköp nu, däremot nästa sommar. Då väntas James (42 milj euro) och Pavard (35 milj euro) köpas. Då ska Robben och Ribery ersättas, troligen av spelare i prisklassen 80-100 milj euro, menar Kicker.

ÖVRIGT

SDNA (Grekland) har bilder på när Pontus Wernbloom anlände till Thessaloniki i går kväll. I dag väntas han genomgå läkarundersökning hos Paok innan 32-åringen skriver på kontraktet. Enligt GP:s uppgifter är det på tre år och värt drygt 60 miljoner kronor. Efter sju sorger och åtta bedrövelser ser Wernbloom till slut ut att dra på sig den svartvitrandiga tröjan och få eldiga Toumba som hemmaarena.