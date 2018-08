Tidningarna överens: Olsen i mål - ”Framsteg senaste dagarna”

Rubrikämne i rött, scrolla ned

ENGLAND

The Sun kan sina ordvitsar. ”Watt an exclusive” följs av ”Electric shock”. Allt för att beskriva att bristen på elektriker kan bidra till att det dröjer upp till tre månader innan Tottenham kan få flytta tillbaka till White Hart Lane. Manchester United var inte imponerad över The Suns påståenden i går om nytt bråk mellan José Mourinho och Paul Pogba. Tidningen har bättre nyheter i dag men står ändå på sig om uppgifterna. ”Exklusivt: Man United vägrar sälja Pogba trots Barcelonas intresse…och trots det senaste bråket med Mourinho”.

Daily Mirror håller lågan brinnande med hjälp av utomstående. ”Explosiv attack på Josés nya lagkapten: ’En mardröm’”. Det är Unitedprofilen Paul Ince som retat upp sig på Pogbas snack vid sidan av planen ”och menar att Unitedmittfältaren måste ’sluta spela dumma spel’”. Ince förväntade sig en belåten och peppad Pogba efter VM-triumfen, ”men sedan han kom tillbaka har han varit en mardröm”, menar Ince.

Daily Mail har fler som tycker till. Stjärnkrönikören Martin Samuel har ett annat Unitedfokus med ”När ska (vd) Ed Woodwards göra sitt jobb i United och stoppa bråket mellan Mourinho och Pogba?”.

The Times sätter också frågetecken, men för gårdagens uppmärksammade beslut att spela spanska ligamatcher på andra sidan Atlanten. ”USA kan säga nej till La Liga”. Tidningen skriver att ”Fifa, US Soccer och Concacaf måste ge sitt godkännande, och det kan visa sig problematiskt om det hela anses påverka turneringar som redan spelas i landet, som MLS”, skriver Times.

BBC Football Wales visar att oturen grinar Kristoffer Nordfeldt i ansiktet. Visserligen säger Swanseas tränare Graham Potter, ”Kris skada är inte så illa som vi först befarade”. Men klubben meddelar att den svenska målvakten blir borta två till fyra veckor på grund av en ljumskskada. Och det just när Nordfeldt äntligen tagit plats i startelvan. Skadan ådrog han sig under matchen mot Preston i helgen.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport känner av ”De sista rysningarna” innan transferfönstret i Italien stänger klockan 20 i kväll. I första hans handlar det om Milanolagen. ”Milan försöker till sista stund med Milinkovic Savic, men följer också Rabiot. Real stoppar Modric och vill nu anmäla Inter”, skriver tidningen. Stort utrymme på förstasidan ges också till beslutet att skjuta upp Sampdorias och Genoas respektive matcher (mot Fiorentina och Milan) av respekt för brotragedin i Genoa. På annat håll i tidningen skriver Gazzettan om frågetecknen kring Romas defensiv. Även målvaktspositionen tas upp. I början av veckan kom Sky Sport Italia med uppgift om att Robin Olsen lär bänkas i premiären mot Torino på söndag. GdS skriver visserligen att ”Det står emellan Olsen (favorit) och Mirante”, men har svensken i mål i sin uppställning och inte heller som någon position där det råder tveksamheter

Corriere dello Sport har också Olsen i mål och inleder en faktaruta med ”Det senaste: I målet debuterar Olsen direkt, han har gjort framsteg de senaste dagarna”. På förstasidan har CdS den mycket spridda teckning av en Genoa- och en Sampdoriasupporter som håller om varandra och håller ihop den rasade bron. ”Genova för oss”, skriver CdS, och menar att ”Tragedin öppnar en ändlös (men oundviklig) diskussion mellan idrottsfans”, om det är rätt eller fel att ställa in matcher under sådana omständigheter. Från mercaton har CdS främst, ”Målvakten Ospina till Napoli” och ”Colombianen kommer från Arsenal som lån med köpoption”.

Tuttosport har fullt fokus på ”Deadline Day: Juve eller Milan – ute efter serben”, Milinkovic Savic. Tidningen menar att det blir ”en dragkamp som fortsätter ända till 2019. Milan med sent intresse, Juve är vaksamma”.

SPANIEN

Marca slänger fram, ”Blir det något köp?”. Kraven på att Real Madrid ska köpa nya spelare ökade drastiskt efter förlusten mot Atlético i den europeiska Supercupen i onsdags. ”Det finns 300 miljoner euro i kassan, men de vill inte slösa”, beklagar sig Marca.

AS följer upp med ”Fansen kräver värvningar”. Tidningens läsarundersökning visar att 88 procent vill se nytt blod i klubben. AS följer upp med att ”Tre spelare finns inom räckhåll: Icardi, Rodrigo och Werner”.

Cadena Cope har dåliga nyheter. ”I dagsläget har Real inga planer på att förstärka”, erfar radiokanalen, och lägger till att det beror på att klubbledningen ”har fullt förtroende för nuvarande trupp”.

Cadena Ser har andra rubriker om storklubbens mercado. Rubriken ”Real Madrid anmäler Inter för olovlig kontakt med Modric” talar sitt tydliga språk. Radiokanalen lägger till: ”Vad Cadena Ser erfar har president Florentino Pérez fattat beslutet trots de goda relationerna som alltid funnits mellan klubbarna”. Real är förbannad över den italienska klubbens kontakt med kroaten utan Reals tillstånd. Samtidigt uppger Ser att Modric blir kvar och att Real vill skriva nytt kontrakt med högre lön.

Sport är som besatt av Real Madrid. Fram kommer på nytt den svarta bakgrunden och texten den här gången är ”Förvirring hos de vita” (Real Madrid). Sport fortsätter med korta punkter: ”Florentino Pérez har fortfarande inte hittat någon ersättare till Cristiano Ronaldo”, ”Lopetegui tar över ett projekt som inte är hans och utan de förstärkningar som behövs” samt ”Marcelo och Sergio Ramos förvandlar försvaret till ett svart hål”. John Guidetti tar plats i tidningen med citat inför Barças premiär i morgon. Svenskens Alavés står för motståndet. ”Även en perfekt match garanterar ingen seger mot Barcelona”, konstaterar Guidetti, som också låter hälsa ”Jag är i fin form, jag är redo”. Guidetti hyllade Camp Nou, och har själv goda minnen. ”Jag har gjort två mål där de senaste två åren, det är en plan jag gillar”, säger han.

Mundo Deportivo täcker förstasidan med ”Mourinho öppnar dörren” för Pogba att lämna klubben. Det baseras på gårdagens rykten i The Sun.

🚨💥 ÉNORME !!! Poyet totalement furax en conf de presse suite à l'absence de Gaëtan Laborde. Le coach des Girondins veut des explications de sa direction et menace de partir : "C'est mon plus mauvais jour dans ce club" #rmclive pic.twitter.com/k1Wswbi9bK — After Foot RMC (@AfterRMC) August 16, 2018

FRANKRIKE

L’Equipe menar att ”Det kommer fortfarande att röra på sig” på den franska transfermarkanden innan fönsret stänger. Det illustreras med bilder på Wendel (Bayer Leverkusen, aktuell för PSG), Ruben Dias (Benfica, aktuell för Lyon) och förstås Mario Balotelli (Nice, aktuell för Marseille). Bland övriga klubbar nämns med svenskintresse att Nantes fortfarande hoppas sälja Alexander Kacaniklic samt att Rennes tycks resignerad att förlora Saman Ghoddos-striden och är på jakt efter andra anfallare.

La Dépêche du Midi skrev redan i går om Ola Toivonens och Jimmy Durmazs osäkra framtid i Toulouse. Nu finns liknande spekulationer i en artikel om spelare som kan lämna klubben. Under mellanrubriken ”Och svenskarna då?”, skriver La Dépêche du Midi om Toivonen att ”Hans agent letar efter en ny klubb (i Sverige?)”. Om Durmaz: ”Kvar är det stora okända, Jimmy Durmaz, som fansen älskar. Han vill förlänga ett år men klubbledningen kan ha andra idéer…”, vilket syftar på en försäljning.

RMC Sport uppmärksammar som flera medier att en första Ligue 1-tränare redan kan vara på väg bort. Bordeauxs Gustavo Poyet var rasande på presskonferensen efter gårdagens EL-kvalseger (2-1 mot Mariopol) – se ovan. ”Jag är inte glad i dag. Det är min värsta dag i klubben”, inledde Poyet. Orsaken till ilskan är att uruguayanen anser att klubben gått bakom ryggen på honom med försäljningen av Gaëtan Laborde. ”Det är skamligt”, säger Poyet, och hotar att lämna klubben. ”Jag ska prata med min agent i morgon (läs: i dag) och ta ett beslut efter det, jag vet inte om det tar slut (i Bordeaux)”. Irritationen ökade ytterligare när en journalist sa att Bordeauxledningen hävdade att Poyet varit medveten om vad som var på gång. ”Vem sa det till dig? Jag skiter i de från klubbledningen som pratar med er”, utbrast Poyet ut. Bordeauxs president Stephane Martin säger i L’Equipe, ”Vill han hoppa av så ska vi prata med honom om det”.

TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung kan glädjas över RB Leipzigs avancemang i EL-kvalet (1-1 mot Craiova). Emil Forsbergs insats höjde däremot inte mungiporna. ”Den nyblivna pappan stod för ett blekt framträdande. Tappade boll och slog oprecisa passningar”, skriver tidningen. Forsberg får tillsammans med två andra spelare fyra i betyg, på skalan ett till sex där ett är bäst.

Bild har mer om RB Leipzig. Tidningen ger klubben fördel i kampen med Schalke om Bayern Münchens mittfältare Sebastian Rudy. Enligt Bild erbjuder Forsbergs klubb en högre lön, fem milj euro om året. Det är en miljon euro mer än 28-åringen har för närvarande.

WAZ har mer salt att strö i Alexander Isaks sår. Tidningen skriver om Dortmunds svårigheter att hitta en ny anfallare. Dels för att klubben inte vill betala för stora pengar, del för att den inte vill betala för hög lön. Det hela avslutas med att ”Eftersom Alexander Isak inte har någon roll att spela under Favre, finns två kandidater kvar att spela på topp: Marco Reus och Maximilian Philipp”. Några nyheter om Isaks framtida öde har inte WAZ.

ÖVRIGT

BT (Danmark) tar med sig tre punkter efter Bröndbys EL-kvalavancemang (2-1 mot Spartak Subotica). En är en bänkad svensk. ”Varför spelar inte Simon Tibbling? Det är ett mysterium. Svensken var bland de bästa spelarna i både Bröndby och Superligan före sommaruppehållet, men nu är det andra tongångar som gäller”. Tibbling har varit utanför startelvan flera gånger på senare tid. ”Just nu är han inte bland (tränare) Anders Zornigers favoriter. Samtidigt ryktas han på väg bort från Bröndby…”, avslutar BT.

Metro Sport (Grekland) presenterar i dag Paoks värvning av Pontus Wernbloom med en smäll: ”Boom på Toumba”, Thessalonikiklubbens hemmaplan. Tidningen var först ut i går att berätta om svenskens lön. Ett treårskontrakt som ger 1,1 miljoner euro om året första året, därefter 1,5 miljoner euro/år. Uppgifter som senare bekräftades också av Aftonbladets källor. Enligt SDNA hade Wernbloom 1,8 milj euro om året i lön i CSKA, och hade från början begärt två miljoner euro om året i Paok. Enligt Metro Sport finns också ”en hög utköpsklausul” i 32-åringens kontrakt med Paok.

Het Laatste Nieuws (Belgien) har goda nyheter till Manchester City-fans: Kevin De Bruyne blir bara borta cirka två månader. Mittfältsstjärnan behöver ingen operation på det skadade knäet. Det visar en undersökning hos en specialist i Barcelona. Tidigare hade det talats om tre-fyra månaders frånvaro.