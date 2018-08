Vidal: "Med VAR hade Real haft två CL-titlar färre"

Rubrikämne i rött, scrolla ned

ENGLAND

Daily Mirror snurrar runt i transferkarusellen med ”PSG närmar sig avtal om Rose”, Tottenhams back. Men framför allt känner tidningen hur det kokar hos José Mourinho. ”Jag hade lämnat vilken annan klubb som helst utom Man United” kommer med en röd exklusivstämpel. Det är förstås inget citat från portugisen. Det är en ”källa som berättar att Mourinho privat anförtrodde att ’Om det hade varit vilket annat jobb i vilken annan klubb som helst, så hade jag lämnat’”. Unitedtränaren är frustrerad över transfersommaren, i synnerhet att ingen ny mittback värvades.

Daily Mail vill inte vara sämre. Även här finns uppgifter om tränarpositionen i United: ”Exklusivt: Zidane redo att ersätta José”. Även här baseras nyheten på vad tidningen hört att vederbörande (Zidane) sagt till andra (vänner). Dagens största rubrik går emellertid till ”Exklusivt: Bud på två miljarder pund för Liverpool”. Det är shejk Khaled, kusin till Man Citys ägare shejk Mansour, som ska ha levererat ”världsrekordbudet”. Samtal fördes i slutet av förra året och början av detta år. Men han fick nobben.

The Sun har i alla fall goda nyheter till Mourinho. ”Exklusivt: Jose tillbaka i fönstret”. Han kommer att få stålar att bränna på en Lindelöfkonkurrent i januari. Men det måste vara till rätt pris. Dagens huvudrubrik är annars, ”Samma gamla ARSENEal”. Det är tränageniet Tony Adams som tycker till, ”Emery har inte tuffat till laget”.

The Times låter just Arsène dyka upp på stor bild. Och på ett lite putslustigt vis. Rubriken ”Wenger försöker skaffa sig ett grepp om sin nya roll” kommer med fransmannen som håller i en bebis med Arsenaltröja under sitt besök i Liberia, där han hälsar på hos polaren och presidenten George Weah. Tidningen berättar också att ”United lanserar rosa bortaställ”, som klubben hävdar är en hyllning till en tidning som brukade delas ut efter matcherna, The Pink.

Daily Telegraph rubrik från gårdagens EL-kvalspel är ”Förlusten mot Olympiakos överskuggades av att en Burnleysupporter knivskars och tre andra skadades”. Atenlaget vann matchen med 3-1. ”23 Burnleysupportrar greps också för att ha varit fulla, stört den allmänna ordningen och inte velat kliva på bussar som körts fram”, noterar tidningen.

Yorkshire Evening Post har sitt eget spår när det gäller intresset för Pontus Jansson. I går uppgav Expressen att Leeds accepterat ett bud på 60 miljoner kronor från FC Krasnodar, men att svensken själv nobbat det. Nu skriver YEP att budet var på cirka tio miljoner pund, motsvarande ungefär 115 milj kr, och att det var Leeds som nobbade. Tidningen hänvisar till källor inom klubben. Leeds har inga planer på att släppa Jansson i detta fönster.

BBC fnissar åt Championshiplaget Brentford som med galghumor presenterat sin nya sponsor med klassiska frasen ”Brentford ’til I die”. Sponsorn? En begravningsbyrå.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport sopar rent scenen och sätter på strålkastarljusen för Cristiano Ronaldo och Gonzalo Higuaín. ”Nu är det er tur”, skriver tidningen inför helgens Serie A-spel. ”I morgon mot Napoli och Lazio är blickarna fästa på de två målkungarna”. På annan plats uppger förresten GdS att Zenit varit i kontakt med Marchisio (se även L’Equipe under ”Frankrike” för fler klubbar). Mer spännande med blågula ögon är rubriken över en helsida, ”För regin står svenskar”. Det gäller Genoa och Samdporia. Underrubrikerna är ”Sandro skadad? Inga problem. Genoa är i Hiljemarks händer” samt ”Giampaolo överlåter ansvaret till Ekdals kvaliteter”. Ekdal väntas dock starta på bänken i helgens match mot Udinese, enligt GdS.

Corriere dello Sport har däremot Ekdal i sin startelva. Den är långt bak i tidningen. På förstasidan är det nya Milanspelaren Higuaín som gör salut till en uppmaning som fritt skulle kunna översättas ”Lägg an”. Debuten blir mot ex-klubben Napoli. Fansen uppges ”kluvna hur man ska ta emot honom, men de är redo att åter omfamna Reina”.

Tuttosport gör som alla andra dagar i veckan, låter Cristiano Ronaldo breda ut sig över hela förstasidan. ”CR7, det här är ditt hem”, skriver tidningen inför matchen mot Lazio, ”Förväntningarna är stora när den portugisiska landslagsstjärnan spelar sin första match i den svartvitrandiga tröjan, inför den hemmapubliken som applåderade honom som motståndare den 3 april”. Det var då han briljerade där med Real Madrid.

SPANIEN



Marca låter damfotbollen ta över förstasidan. Förnamnen på alla spelarna i det spanska U20-lag som spelar VM-final mot Japan i dag radas upp. Sedan kommer rubriken, ”De vill all heta Gloria”, som i ”ära”. En liten Real Madrid-notis smyger sig in. ”Vinicius får spela med ungdomslaget om Lopetegui inte tar med honom”. I så fall väntar sannolikt träning med a-laget och matcher med Castillalaget. Marca har också haft en stor omröstning om vilket CL-lag som har den bästa startelvan i Champions League. Nästan 100 000 röstade. Barcelona vann klart, med 40 procent av rösterna. Real fick 22 procent, Atlético elva, Juventus och PSG åtta, Man City sex, Liverpool fyra och Bayern München en.

AS slänger fram uppmaningen, ”Kom igen, tjejer” till U20-laget. Längst upp på förstasidan finns ”Stort steg för Sevilla i Olomuc”. Det blev en bortaseger med 1-0 i EL-kvalmatchen. AS följer också upp sin vilda teori i går om att Mbappé kan hamna i Real Madrid, med ”Fallet Mbappé – Real Madrid hoppas i dag få Uefas dom för PSG om Financial Fair Play”.

Cadena Cope håller inte med. Inte alls. ”Uefas beslut om eventuella sanktioner mot PSG kommer inte innan månadens slut, och kommer inte att påverka eventuella spelarförändringar”, det vill säga att Mbappé eller Neymar skulle tvingas lämna klubben.

Sport drar på sin intervju med Barcelonas nyförvärv Arturo Vidal med citatrubriken ”Vi har ett lag som kan vinna allt”.

Mundo Deportivo har också en intervju med Vidal, och ett slagkraftigare citat. ”Med VAR hade Real Madrid haft två Champions League-titlar färre”. Chilenaren förra klubb Bayern München har också åkt ut mot Bayern ett par gånger. Citatet i sin helhet: ”Med VAR hade Bayern haft två Champions League-titlar till och Real två färre”. MD hade också i går kväll uppgiften att Dortmund är nära ett lån med köpoption av anfallaren Paco Alcácer.

FRANKRIKE



L’Equipe presenterar en intervju med Hugo Lloris med orden ”Helt galet”. Det är landslagsmålvaktens tankar när han tänker tillbaka på VM-äventyret som gav guld, ”Filmen om ditt liv rullar förbi”. Från transfermarknaden: Hatem Ben Arfa, som står utan kontrakt, väljer i första hand mellan två klubbar: Nice och Rennes. Marseille har, liksom Monaco, blivit erbjuden Claudio Marchisio. Den 32-årige mittfältaren har i veckan tagit farväl av Juventus. Saman Ghoddos övergång från Östersund till Amiens får en artikel. Med flera frågetecken. Tidningen uppmärksammar de spanska uppgifterna om att anfallaren redan skrivit på för Huesca, att det till och med fanns en utköpsklausul på 40 miljoner euro i det kontraktet, och att frågan är om Amiens kan få Ghoddos spelklar till helgens match. ”Fifa håller i de internationella övergångarna, och Amiens måste snabbt få reda på om han kan spela i Ligue 1 eller ej”, avslutar tidningen. Klubben har ännu inte heller officiellt bekräftat övergången.

Courier Picard låter i alla fall Amiens vicepresident Luigi Mulazzi välkomna Ghoddos. ”Efter hårda förhandlingar, och jag hoppas han ger oss det där lilla extra, den där gnistan som lite saknats i anfallet”.

Le Parisien konstaterar under ”48 timmars betänketid” att Thierry Henry ännu inte är Gustavo Poyets ersättare som tränare i Bordeaux. Men gårdagens möte med klubbens blivande ägare var en framgång. Henry har erbjudits ett långt kontrakt. Henry ska lämna besked i helgen, och Bordeauxledningen är optimistisk.

Le Dépêche du Midi har rubrik om att ”Ett tiotal spelare kan lämna Toulouse” innan övergångsfönstret stänger. Den första som nämns är Ola Toivonen. Gårdagens uppgifter om Swansea nämns, liksom intresse från Sverige. Jimmy Durmaz står inte med på listan.

TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung sätter spelarbetyg med en lätt gäspning efter RB Leipzigs EL-kvalmatch (0-0 mot Zorya). Om Emil Forsberg skriver tidningen, ”Kom in efter en timme i stället för Mukiele, var i fas med matchtempo”. Han får 3/6 i betyg (ett är bäst).

Ruhr Nachrichten konstaterar, ”Alcácer nästan klar”, och att den 175 cm långa Barcelonaanfallaren inte är något stort kraftpaket som Dortmund letat efter. Klubben har redan kvicka fötter i anfallet. ”Men han ÄR en riktig center. Det är vad som fattas i Dortmund”, avrundar tidningen. Alcácer kommer enligt spanska MD på lån med köpoption. Lånas nu Alexander Isak ut?

ÖVRIGT



Tipsbladet (Danmark) har topp och botten från MFF:s match (2-2 mot Midtjylland). I topp finns i MFF Anders Christensen, ”den klart bästa spelaren hos svenskarna”. FCM-spelaren Jakob Paulsen ger också ”AC” tummen upp men med vissa reservationer. ”En klok spelare och en dum jävel emellanåt, men det är helt okej. Det finns inga som helst problem mellan oss”, säger Poulsen, som hade sina duster med landsmannen i matchen. I botten väljer Tipsbladet MFF:s målvakt. ”Den tidigare FCM-keepern Johan Dahlin medverkande också till att de danska mästarna kom tillbaka”.

Algemeen Dagblad lyfter fram en svensk till sportettan. Det är ingen hyllning. ”Sam Larsson, ett typiskt fall av Kuip-rädsla”, skriver tidningen, och syftar på Feyenoords hemmaplan. Nedanför kan man läsa: ”Ett år i Rotterdam men har inte visat någonting”. I senaste hemmamatchen mot Excelsior fick Larsson äntligen till det med fint förarbete till Robin Van Persies mål. TV-experten Arnold Bruggink kommenterade då att det var viktigt för Larsson, att ett lyft kan komma, ”eftersom han spelat på De Kuip som om han hade en säck med stenar på ryggen”. AD menar att ”Klockan är fem i tolv”, det vill säga att klockan klämtar för svensken, att sista chansen är här. Inför årsskiftet sa Sam Larsson hoppfullt, ”Jag ser redan fram emot 2018. Det ska bli mitt år”.