Avslöjar: Australisk klubb för samtal med Toivonen

ENGLAND

The Times lägger ved på den ständigt flammande Man United-brasan. ”Anthony Martial redo att skriva på femårskontrakt i tron att han kommer att bli mer långlivad än Mourinho”. Uppgiften dök egentligen upp i Frankrike för flera dagar sedan, som ett bevis på maktkampen mellan vd Ed Woodwards och tränare José Mourinho, som gärna hade sålt fransmannen.

Daily Mirror har också behövt ett par dagar att traggla sig igenom franskan. Men nu är krigsrubriken redo, ”Martial War”. Tidningen slänger också in ett annat vedträ i brasan. ”Avslöjar: Bara nio spelare på bussen till hotellet innan matchen mot Spurs”. En av dem var Victor Nilsson Lindelöf. United brukar samlas på Lowry Hotel. Mirror menar alltså att det var anmärkningsvärt få som hoppade på bussen från träningsanläggningen Carrington.

The Guardian har också Unitednyheter men av helt annat slag. Förbundskapten ”Southgate gör förändringar: Young får ge plats när Shaw kallas igen”. Det är Ashley Young som väntas få nobben och Luke Shaw chansen igen, när landslagstruppen presenteras i dag.

Sky Sports slänger fram rubriken ”Sven: José måste försvara Lindelöf”. Det är en tolkning av ett svar från Sven-Göran Eriksson om Victor Nilsson Lindelöfs bekymmer. ”När man som spelare, och tränare, blir kritiserad så är livet besvärligt. Man måste komma tillbaka. Men om ens tränare inte försvarar en så känns livet ännu mer besvärligt, mycket mer besvärligt. Så, och nu pratar jag om mig själv, i alla lag jag haft, vare sig det är klubb- eller landslag, så måste man försvara sina spelare”, säger ”Svennis” i tv-intervjun.

Yorkshire Evening Post låter Pontus Jansson ge sin bild av Leedstränaren Marcelo Bielsa. Det är en kravfylld tillvaro som svensken gillar. ”Folk kan tycka att 2-2 mot Swansea inte är ett så dåligt resultat, och det är en poäng. Men vi hade ett möte på en och en halv timme och han dödade oss nästan”, säger Jansson, och påpekar att man sedan vann nästa match.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser ”Den stora utmaningen” när Higuaín och Dzeko drabbar samman. Det handlar om Milan-Roma i morgon och de handlar om ”målkannibalerna”, som tidningen kallar de två anfallarna. Inne i tidningen används rubriken ”9+9=165 (Serie A-mål)” om de båda. Och så finns här ”Champions League, nu är det dags”. Lottningen beskrivs också med, ”CR7:s Juve är en av favoriterna. Inter är oberäkneligt”.

Corriere dello Sport har full fokus på ”Drömmen om Champions League” med tecknade klubbstjärnor hängande över en skål med klubbkarameller. Gårdagens CdS-intervju med Luciano Moggi fick rubriker för Cristiano Ronaldo-utspelet. ”Cristiano Ronaldo var Fiats värvning. Som marknadsföring är det extraordinärt. Men jag hade aldrig värvat en 33-åring för de summorna, och framför allt inte basunerat ut det innan jag sålt Higuaín”. Det citat dök upp på den internationella scenen. Det fanns mer som stack ut. ”Tränaren i en klubb hänger på spelarna man har. Det är absurt att som Chelsea ta in Sarri efter att man haft Conte i två år”, är ett citat som sticker ut. Mer från Corriere dello Sport i dagens Headlines TV, ute ungefär vid lunchtid.

Tuttosport slår sig för det italienska bröstet inför CL-lottningen och frustar, ”Utan fruktan”. Cristiano Ronaldo, Insigne, Dzeko och Icardi är de fyra galjonsfigurerna.

SPANIEN

Marca har fullt fokus på dagens Champions League-lottning. ”Fyra glas för en mästare”, skriver och illustrerar det med just fyra glas (skålar) med de CL-lagens klubbmärken. Marca uppmärksammar förstås också att anfallaren Mariano Diaz nu officiellt är klar för Real Madrid.

AS väljer att ta sig an lottningen med att utropa turneringen som ”Bästa Champions League någonsin”. Varför? Well, ”Det kommer att delas ut 57,3 procent mer pengar än tidigare. De 32 lagen har 47 titlar”. Tidningen skriver vidare att 13 av lagen som tidigare vunnit den åtråvärda titeln är med, och att ”av de stora som vunnit titeln saknas bara Milan”. Det knorras säkert på Stamford Bridge.

Mundo Deportivo använder ett liknande grepp med ”Mega-Champions League”, och upplysningen om att det är ”fler favoriter, fler stjärnor och mer pengar”. Barça, Real Madrid och Atlético är alla i den första skålen, och MD menar att nitlotterna i de andra tre skålarna är Liverpool, Dortmund respektive Inter.

Sport låter inte CL-lottningen komma i vägen för Ivan Rakitic. Tidningen har en intervju med spelaren som PSG ryktats ute efter. ”Jag är stolt över att stanna i Barça”, är citatrubriken och svaret som Sport täcker förstasidan med. Det följs av ”Bakom PSG-nobben: ’Ingen klubb i världen kan ge mig mer än Barça. Det handlar inte om pengar’” och ”Bakom beslutet att stanna: ’Jag lyssnade på min fru och på mitt hjärta. Även Valverde var till stor hjälp’”.

FRANKRIKE

La Dépêche du Midi påpekar att Ola Toivonen inte tränat med Toulouse på hela veckan. Tidningen upprepar att han kan flytta till Swansea. Kanske PSV (dementerat av Eindhovenjournalist i går). Men nu finns plötsligt också ”En ’exotisk’ destination ska inte heller uteslutas” för Toivonen, som har ett år kvar på kvar Toulousekontraktet och häromdagen tackade för sig i landslaget.

RMC Sport har mer om Toivonen, Toulouse och den “exotiska destinationen”. Mycket mer. ”Klubben har avslutat kontraktet och spelaren är på väg till Australien”, uppger radiokanalen. Kontraktet rivet och resväskorna packade för andra sidan jordklotet, alltså. En källa till Headlines uppger också att regerande slutspelsvinnaren Melbourne Victory för samtal med Toivonen. Klubben letar anfallare och partner till Keisuke Honda. Även Melbourne City kan vara aktuellt.

L’Equipe känner av en ”Köpfeber” de sista dagarna av transferfönstret. Det gäller inte minst Lyon, som enligt tidningen nu är överens med Moussa Dembélé. Kvar är att komma överens med anfallarens klubb, Celtic. Liksom Kicker (se nedan, under ”Tyskland”), uppger L’Equipe att PSG är intresserad av Renato Sanches i Bayern München. Det är framför allt sportchefen Antero Henrique som är ute efter förstärkning till mittfältet, men han har ännu inte övertygat alla i klubbledningen om portugisen. Tidningen tonar sedan ner uppgifter om en redan klar överenskommelse med Bayern om vänsterbacken Juan Bernat, men anser det troligt att så ändå blir fallet inom kort.

TYSKLAND

Ruhr Nachrichten noterar ett mål och en assist för Alexander Isak i 3-0-segern för Dortmunds U23-lag mot Oberhausen. Målet var en läckerbit, ett solomål från halva plan, och kom vid en tidpunkt när laget behövde det. ”Vi hade lite turen på vår sida. Mitt i gästernas attacker så krönte Isak sin starka insats”, säger tränaren Jan Siewert. På plats var bland andra Dortmunds vd Hans-Joachim Watzke.

Bild-krönikören Alfred Draxler har sin åsikt väldigt klar, sedan förbundskapten Joachim Löw berättat att han inte lyckats komma i kontakt med Mesut Özil. ”Att personligen inte informera sin förbundskapten om att man slutar efter så många år ihop är ett opassande förfarande inom idrott – vare sig spelaren har invandrarbakgrund eller ej. I slutändan finns bara en feg tystnad”, menar Draxler. En som däremot bara kör på är Arjen Robben i Bayern München. ”Jag vill inte höra talas om ordet ’övergångsfas’. Ålder spelare ingen roll för mig. Jag säger som Höness och tränare (Kovac) sagt: ’Det finns bra och dåliga spelare – inte gamla och unga’. Ambitionen finns hela tiden hos mig, den går inte att ta bort”, säger 34-åringen.

Kicker ger anledning att tro att inte heller PSG bryr sig om Bayernspelarna är gamla eller unga. De går bra allihopa. Under ”PSG hoppas på tre från Bayern”, skriver tidningen att den franska klubben nu också är ute efter Renato Sanches, som haft en blytung tid i Bayern (och på lån i Swansea). Ytterbacken Juan Bernat anses redan på gång till PSG, som också diskuterat Jérôme Boateng med Bayern en längre tid. Den värvningen ser dock ut att gå om intet, menar Kicker.