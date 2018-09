Listan: Så mycket tjänar Serie A-svenskarna

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har fokus på spelarlönerna i Serie A med ”Hela tiden rikare”. Det exemplifieras på förstasidan med topptrion, Cristiano Ronaldo (31 miljoner euro netto/år), Gonzalo Higuaín (9,5 milj euro netto/år) och Paulo Dybala (7 milj euro netto/år). Svenskarna då? I topp är Robin Olsen (Roma) 1,2 milj euro/år. Sedan följer Albin Ekdal (Sampdoria) 1,1, Oscar Hiljemark (Genoa) 600 000, Filip Helander (Bologna) 500 000, Mattias Svanberg (Bologna) 400 000 och Svante Ingelsson (Udinese) 200 000. Totalt betalar Serie A-klubbarna ut 1 129 miljoner euro brutto i löner. I topp ligger Juventus med 219 milj euro, före Milan 140 och Inter 116. I lönetopp bland tränarna är Max Allegri (Juve) med 7,5 milj euro, före Carlo Ancelotti (Napoli) 6,5. På Gazzettans förstasida finns också, ”Nationell vädjan – Mancini till kollegorna: ”Spela de unga italienarna, visa mod”.

Corriere dello Sport har en annan vädjan. Den riktar sig till storklubbarna utanför Turin och kommer med rubriken, ”Kom igen, anti-Juve”. Det är en (fåfäng?) förhoppning om att andra lag ska kunna utmana Juventus om ligatiteln. CdS synar på annat håll Romas sportchef Monchis affärer. Tidningen är inte imponerad. En artikel inleds med raderna, ”Det är för tidigt att döma Monchis mercato, men av de tolv nyförvärven har bara Olsen klarat sig, och han övertygar inte fullt ut. Det har under de första 270 minuterna synts att han på intet vis kan jämföras med Alisson”. Så svensken klarar sig bra…men ändå inte. Tidningen uppmärksammar också tidigare förbundskaptenen Gian Piero Ventura, vars epok slutade i ett svenskt inferno i VM-playoff. Han har inte glömt det. ”Jag byter inte trottoar om jag ser en svensk, för mitt samvete är rent, men jag går väl inte och handlar på Ikea längre”, säger Ventura. Minns också att Ikea drev med Ventura efter playoff-fiaskot.

Tuttosport fantiserar om januarifönstret med ”Vilket byte, Juve”. Enligt tidningen skulle ett byta kunna ske med Real: Alex Sandro tar planet till Madrid och Marcelo tar pick och pack och beger sig till Turin. Relationen mellan Marcelo och Realtränaren Lopetegui uppges ansträngd. Sedan presenterar Tuttosport förbundskapten Mancinis vädjan om fler unga italienare i spel mer dramatiskt än Gazzettan, ”Italienarna har försvunnit”.

ENGLAND

The Guardian hälsar tisdagen välkommen med ”Möt Trevliga José, den populistiska underdogen”. Det var också temat i gårdagens Headlines TV, hur Mourinho spelar rollen som ”folkets man”, inte minst i samspelet med Unitedfansen.

Daily Telegraph presenterar också den lättsamma sidan av Unitedtränaren. ”De säger att mitt jobb är i fara, men det tror jag inte. Om du skickar iväg mig, har ni någon aning om hur mycket det skulle kosta dem?”, skämtade Mourinho.

The Times vet i alla fall vad det skulle kosta West Ham att kicka sin tränare. ”Exklusivt: Pellegrini får 15 miljoner pund om han får sparken”. Premier League-jumbon har inte med någon uppsägningsklausul i kontraktet med chilenaren.

Daily Mirror ger ordet till West Ham-legendaren Tony Cottee. ”Vi borde ha behållit Moyes”, är hans kommentar på tränarsituationen i klubben. ”Exklusivt: Gerrard sparkad efter rasistskämt” reser antagligen ett och annat ögonbryn. Men det handlar inte om Rangerstränaren Steven, utan om Oldhamspelaren Anthony.

Daily Star, liksom The Sun, drar stort på ”Villas SOS till Terry”. Tränare Steve Bruce vill ha tillbaka veteranen John Terry, 37, som lämnade Aston Villa i somras.

SPANIEN

Marca får inleda vad som kan beskrivas som intervjuernas morgon i spansk press. Marca har Real Madridtränaren Lopetegui och ”Jag är förtjust i mitt lag” (snark). Han ångrar inte sitt agerande när han som förbundskapten valde Real Madrid, vilket ledde till att han fick sparken precis innan VM skulle börja. ”Jag tog helt enkelt ett beslut och skulle ta det igen. Jag gjorde det ärligt och ångrar ingenting”, säger Lopetegui.

AS slänger fram en intervju med Kepa Arrizabalaga, Chelsea rekordköp. ”De 80 miljoner eurona är inte en milstolpe för mig”, ”Jag känner mig mogen att handskas med komplicerade situationer” och ”De Gea är en fantastisk målvakt” är kanske inga citat som får läsare att rusa till tidningskiosken.

Sport kanske däremot har något i ”Messi: Utan Cristiano är Real mindre bra”. Citatet i sin helhet, till Catalunya Ràdio: ”Real Madrid är ett av världens bästa lag men det är självklart att Cristiano Ronaldos frånvaro gör dem mindre bra och Juventus till en av de stora favoriterna att vinna Champions League”. Argentinaren dyker upp i ytterligare en rubrik på förstasidan. ”Otroligt! The Best glömmer Leo!”. Nej, Sport, Fifa valde att inte ta med honom (for some reason).

Cadena Cope uppger att Fifa avfärdat Real Madrids anmälan mot Inter för olovlig kontakt med Luka Modric. Det blir inga sanktioner mot den italienska klubben. Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport har samma uppgifter.

FRANKRIKE

L’Equipe är för dagen utformad som ett ritblock. Med ”Transferfönstret på pappret” sätter L’Equipe betyg på Ligue 1-klubbarnas agerande i sommar. Rennes toppar med 17 av 20 i betyg. Bland nyförvärven märks Ben Arfa, Grenier, Niang och förstås Jakob Johansson (även om han inte ens nämns i artikeltexten…). I botten ligger Caen med 7/20. PSG:s fönster får bara 9/20, det tredje sämsta betyget av de 20 lagen.

France Football låter känslan sjunka in med ”Livet efter stjärnan”. Det är den där andra på den franska landslagströjan efter VM-triumfen i somras. Nu ska man samla ihop sig och gå vidare. En annan landslagsrubrik med VM i backspegeln är, ”Jag har fortfarande svårt att förstå det”, en intervju med backen Lucas Hernández. På annan plats uppger FF att Real Madrid under sommaren var ute efter just Hernandez. Klubben, som redan har hans bror Theo i truppen, var beredd att betala fransmannens utköpsklausul i somras. Och det trots att Atlético skrivit nytt kontrakt med Hernández i juni och höjt utköpsklausulen till 80 milj euro. Även Man United var ute efter Hernandez. Nu väntas Atlético erbjuda nytt kontrakt igen (det fjärde sedan 2016) med en utköpsklausul på 150 milj euro, för att hålla Real borta.

France 3 har bilder från ett bråk i Lyon. De uppges föreställa Lyons tränare Bruno Genesio. Enligt uppgift ska Lyonsupportrar på stan ha förolämpat hans dotter, varvid Genesio rusade efter dem. Lyon har ännu inte velat kommentera bilderna.

TYSKLAND

Sport1 lockar med en intervju med Bayern Münchens Thomas Müller. Han viftar bort problematiseringen kring klubbens överlägsenhet. ”Vi vill fortsätta och dominera ligan. Vi bryr oss inte om spänning. Vi är inte Bundesligafans, vi är spelare och vårt jobb är att vinna”, säger Müller.

Kicker noterar att torsdagens Nations League-match mot Frankrike i München är slutsåld, 67 485 biljetter, men att intresset för matchen mot Peru på söndag är ljummet. Trots att de 25 600 biljetterna till matchen i Sinsheim funnits till försäljning i tre månader, är inte alla sålda (dock väntas de kvarvarande 500 sälja slut innan avspark). Kicker ser det som ”en ny larmsignal” för det tyska landslaget.

Bild roar sig mig att lista ”De dyraste bänkspelarna” i Bundesliga. Dit når inte Alexander Isak, men väl hans lagkompis Mario Götze. Han toppar listan med noll spelminuter och en årslön på åtta miljoner euro.

ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) ger stor plats åt Slovakiens mittfältare Jan Gregus. Varför? Han spelar landslagsfotboll för Danmarks kommande motståndare, och har en stark kommentar om den rödvita spelarkonflikten. ”Det är bara i Danmark, och för vissa afrikanska spelare med deras förbund, som det är sådan här problem. Jag har aldrig upplevt något liknande”, säger Gregus. Det ger feta rubriken ”Det sker bara i Danmark – och Afrika” över hela sportettan. Ritzau förmedlar damlandslagets syn på den pågående konflikten på herrsidan. Någon sympatiåtgärd som hotar viktiga VM-kvalmatchen mot Sverige i kväll är det inte tal om. ”Det har vi inte övervägt. Just nu har vi fullt fokus på vår match. Vi har en otroligt viktig match mot Sverige”, säger backen Theresa Nielsen, ”Men herrarna ska veta att det som de går igenom, det har vi också gjort, och vi ger dem vårt stöd”.

SDNA (Grekland) noterar att Paok på måndag kväll skickade in namnen i spelartruppen till Europa League-gruppspelet. Tre nya namn finns med – ett av dem är nyförvärvet Pontus Wernbloom. Paok möter Chelsea, Bate och Vidi.

Sport-Express (Ryssland) följer upp att Juventusprofilen Claudio Marchisio skrivit på för Zenit. Det rör sig om ett tvåårskontrakt. Enligt Sport-Express uppgifter är kontraktet värt sex miljoner euro om året. 32-åringen blir därmed den högst betalda spelaren i ligan. Marchisio om valet av Zenit: ”Jag ville hitta en klubb som delar mina värderingar”. Right.