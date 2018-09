Griezmanns kritik: ”Bisarrt utan fransmän”

Rubrikämne i rött, scrolla ned



ENGLAND

Manchester Evening News tar ner Victor Nilsson Lindelöfs namn på jorden igen. I går var svensken uttagen i Veckans lag i The Guardian, som Headlines TV berättade om. Nu presenterar MEN sin summering av Unitedspelarnas start på säsongen. Lindelöf tillhör bottenskiktet med 5/10. ”Hade en mardrömsmatch mot Brighton, hoppade in mot Tottenham och gav nästan bort ett mål, innan han mot Burnley gjorde en mer stabil insats”. Högst betyg får Luke Shaw, 8/10.

The Sun ger som nästan alla engelska tidningar just Shaw huvudrollen på sporten. Och det är inte för den fina säsongsinledningen. En blick i backspegeln ger citatrubriken ”Jag hade tur som inte förlorade mitt ben”. Unitedstjärnan drabbades av ett svårt benbrott i en match mot PSV Eindhoven för tre år sedan. Komplikationer tillstötte sedan. ”Jag var nära att förlora mitt ben. Jag förstod inte det förrän ett halvår senare, när läkarna berättade det för mig”, säger han.

Daily Mirror är en spegling av The Sun. Samma bild på Shaw, nästan samma rubrik. Tidningen sjunger sedan upp sig i ”Klopp: Things can only get BETTER”. Liverpooltränaren menar att hans gäng trots att det radat upp segrar fortfarande bara är i ”försäsongsläge”.

The Guardian har kanske något oväntat Skottlands VM-plats för damer i fokus. ”Nästa stopp Frankrike” blir det efter seger mot Albanien (2-1). Men Shaws berättelse finns här också, liksom ”Mourinho en av tränarna som vill avskaffa bortamålsregeln”. Efter en konferens (Elite Coach Forum) där också bland andra Allegri (Juve), Emery (Arsenal), Lopetegui (Real Madrid) deltog förmedlades deras åsikt. ”Tränarna tycker inte det är lika svårt att göra mål på bortaplan som det var en gång i tiden, så de tycker regeln ska ses över och det kommer vi att göra”, säger Uefas ställföreträdande generalsekreterare Giorgio Marchetti. Uefa påpekar att Elite Coach Forum tidigare bland annat drivit fram avvecklande av Golden Goal, plats för EL-vinnare i CL och introduktionen av Uefa Youth League.

Daily Telegraph har förutom Shaw också, ”Exklusivt: Premier League vill undantas från Brexit av rädsla för att en ny Ngolo Kanté inte skulle få arbetstillstånd”. PL vill att ”regeringen tar bort alla restriktioner för värvningar av utländska spelare eftersom det finns en oro att Brexit kommer att hota ligans konkurrenskraft och globala popularitet”, skriver Telegraph.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport stoppar ner ett ”C” som i Champions League i ett glas och sätter rubriken ”C-vitamin till Inter”. Tidningen menar ”Det dubbla åtagandet (liga och CL) stimulerar Spallletti att göra förändringar”. Förhoppningen är också att Europaspelet ska pigga upp Milanolaget efter en svag ligastart. Kanske blir det sedan bunga-bunga-partys i Serie C. En välbekant fastklistrat leende kan vara på väg tillbaka. ”Berlusconi vill ha Monza – och Galliani återvänder”. Silvio Berlusconi uppges föra diskussioner om ett köp av klubben. Tillsammans med Adriano Galliani (sportchef) kan det bli en comeback för den välkända ex-Milanduon i fotbollsvärlden.

Corriere dello Sport har också ”Silvio ute efter Monza” som stor rubrik. Tidningen poängterar att firma Berlusconi & Galliani ”inte klarar av att vara utan fotbollen”. Men framför allt handlar CdS i dag om ”Riskerna med Juve”. Med tanke på Turinklubben enorma kassakista och värvningen av Cristiano Ronaldo så är bara Champions League-platser som gäller för de andra klubbarna. Gårdagens Gazzetta-presentation av lönerna förstärker bara den bilden, menar CdS.

SPANIEN

Marca fokuserar på att ”Luis Enriques inför sin lag”. Nya regler under ny förbundskapten. Som ”Tidiga träningar (10.00) och stängda dörrar”, ”Inga mobiler under måltider”, ”Inga lediga dagar under landslagssammankomster” och ”Direktflyg utan nätter i Madrid”.

AS har samma tema som Marca, ”Med Luis Enrique följer regler”. Tidningen lägger till att det råder bestämda tider för bland annat måltider, inga sena kvällar och bötesstraff om man inte passar tider. Tidningen presenterar också en omröstning. ”Modric är valet – 82 procent av våra läsare skulle ge The Best till honom”. Inte så oväntat när han är Real en Madrid-spelare – och alternativen är en spelare som valt att lämna klubben och en spelare som blivit orsaken till en hatkampanj mot Sergio Ramos.

Sport gäspar åt spanska landslaget. Här gäller bara Barcelona. ”Nyförvärven får spela mer efter uppehållet”, hävdar tidningen. Valverde ska spela in dem och ”Arthur, Malcom, Vidal och Lenglet får fler minuter när ligan kör igång igen”.

Mundo Deportivo viftar också bort landslagsfotbollen. ”Rabiot/De Jong: Ja”, står för att ”Barça är hoppfullt om att de två mittfältarna anländer under 2019 och kan ge andrum åt Busquets och Rakitic”.

Rac1 låter Luis Suárez välkomna ett annat potentiellt nyförvärv. I alla fall har Barcelona ryktats intresserat av Paul Pogba. Tillräckligt för att frågan ska ställas i en intervju med uruguayanen och en flört noteras. ”Det är en spelare som vunnit allt och som har mycket kvalitet. Vi vill ha de bästa och spelare som han är alltid välkomna”, säger Luis Suárez till radiokanalen.

Cadena Cope uppger att Marco Asensio erbjöds att byta sin tröja nummer 20 mot nummer 7. Men den offensive mittfältaren tackade nej till Cristiano Ronaldos nummer. I stället kommer nyförvärvet Mariano Díaz att bära det mytomspunna Real Madrid-siffran på sin tröja.

FRANKRIKE

L’Equipe lyfter debatten om Ballon d’Or i en intervju med Antoine Griezmann. ”Jag tycker framför allt att jag kommer närmare”, är citatrubriken på förstasidan. ”Med tanke på 2016 så borde jag vara bland de tre i topp. År 2016 förlorade jag två finaler men var bland de tre. Nu har jag vunnit tre finaler (VM, Europa League och Europeiska Supercupen)”, säger Griezmann. Ingen fransman var bland de tre nominerade till Fifas pris The Best. ”Det är bisarrt. Och beklagligt”, menar han, ”VM arrangeras av Fifa, eller hur? Vi vinner VM och det finns ingen fransman med. Det är deras val men att ingen världsmästare finns med är överraskande”.

Le Parisien fyller en stor del av sporten med frågor från kända franska ex-idrottare till nuvarande förbundskapten i fotbollslandslaget Didier Deschamps. Men här finns också utrymme för ”En stjärna bland stjärnor”: Kylian Mbappé. Tidningen noterar att han gått förbi Antoine Griezmann som folkets mest populära landslagsspelare, liksom att han gått förbi Neymar i klubblaget i PSG. Fler förfrågningar om intervjuer dyker upp för den unge anfallaren än för brasilianaren.

TYSKLAND

Bild ger högerhörnet på förstasidan år att ”Jogi Löw beordrar tapto” för landslagsspelarna, en signal om att de måste vara tillbaka på hotellrummen till midnatt. Enligt Bild har disciplin hamnat högst på dagordningen när förbundskapten vädrar ut den unkna luften från VM.

SportBild ger ordet till Thomas Hässler. Det är inte för att prata om frisparksmål mot Sverige i EM 1992, utan för att prata om dagens Die Mannschaft. ”Alla landslagsspelare borde ha Cristiano Ronaldo som förebild”, menar Hässler, ”Han slutar inte i klubb- eller landslag, oavsett ålder, han vill alltid göra fler mål och vinna titlar”.

Sky Sport låter en annan gammal landslagsprofil och numer stor tv-expert säga sitt. Lothar Matthäus skulle ställa den här elvan på benen mot Frankrike i morgon: Neuer – Hummels, Süle, Boateng – Kimmich, Goretzka, Kroos, Schulz – Müller, Reus – Werner.

DANMARK

Ekstra Bladet (Danmark) tar till ett gammalt uttryck om en flyende bataljon, och anpassar det till landslaget, ”Baken på andra divisionen”. För det är en märklig samling spelare som förbundet hostat fram till landskampen mot Slovakien i kölvattnet på spelarkonflikten. ”Fotbollsfarsen är total” och ”Vi är fotbollsvärldens skämt” är andra rubriker som fyller förstasidan. ”Jag hade ett snack med var och en av dem på flyget. Jag känner inte till någon av dem på förhand. Därför fick jag ta det från början och fråga vad de heter och vilken position de spelar i”, berättar tillfällige förbundskaptenen John ”Faxe” Jensen. ”Matchen ger oss ingenting”, kommenterar Slovakiens förbundskapten Jan Kozak. Danmarks förlust mot Sverige i damernas kval till VM får rubriken, ”Sorry, älskling”. Danska stjärnan Pernilla Harder och hennes svenska flickvän Magdalena Ericsson är i fokus. ”Det är förstås blandade känslor. Jag är jättebesviken att vi inte tog en direktplats till VM, men självfallet unnar jag Magda att komma till slutspelet”, säger Harder.

BT har som en av tre punkter från matchen att ”Svenskarnas defensiv är stark”. Det var inte bara trebackslinjen utan framför allt Caroline Seger, ”landslagets stora profil. 33-åringen var inte bara duktig på att leverera bollen i en kämpainsats, hon band också samman försvar och anfall”, skriver BT.

Jyllands-Posten lyfter via nyhetsbyrån Ritzau ett citat från damlandslaget Nadia Nadim. Det handlar inte om den förlorade VM-kvalmatchen mot Sverige, utan om konflikten i herrlandslaget. ”Dansk fotboll har bombats tillbaka till stenåldern – igen”, säger hon, och syftar också på damlandslagets konflikt med förbundet förra året.