Modric efter kontroversen: ”Cristiano gratulerade mig”

ENGLAND

The Times klämmer in ”Pogba hintar om att lämna Man United” på sin sportetta. Det är fransmannens svävande svar om framtiden till tyska Sky Sport igår som skickar svallvågor till England.

The Sun nöjer sig inte med en notis. Tidningen låter larmklockorna ringa. ”Pogba-chocken: Jag är en Unitedspelare…men vem vet vad som kommer att hände de nästkommande månaderna” landar med en duns, och följs av ”Han hintar om en flytt och om en spricka med Mourinho”. Efter den smällen kommer nästa. ”Exklusivt: Martial avbryter kontraktssamtal till han vet hur Mourinhos framtid ser ut”.

The Guardian har också Mourinho, och det redan på nyhetsettan. Eniola Aluko, en av engelsk damfotbolls viktigaste namn (numera lagkamrat med Petronella Ekroth i Juventus), skriver sin premiärkrönika. Rubrik: ”Mourinho is The Insecure One”, alltså ”Den Osäkre”. Aluko sprang på Mourinho under sin tid i Chelsea och upplevde honom som starkt påverkad av med- och motgångar. ”Mourinho verkar för närvarande osäker och under hans tid som tränare har denna osäkerhet lett till en del påtagligt Jekyll-och-Hyde-beteende”, skriver hon.

Daily Mail har något så ovanligt som en sportetta kliniskt ren på allt som stavas ”Mourinho” och ”Pogba”. I stället reppas fotbollen av ”Exklusivt: Låt oss bli världens nummer ett”. Under gårdagens möte med truppen ska förbundskapten Gareth Southgate ha sagt till dem att ta sikte på förstaplatsen på världsrankingen. England ligger för närvarande sexa. Daily Mail hävdar vidare att ”Cristiano Ronaldo kommer att toppa David Beckhams inköpslista till Inter Miami”, den nya MLS-klubben. Men det gäller 2020, när Inter Miami kör igång på allvar och portugisen bara har ett år kvar på kontraktet med Juve. En deal med kommersiellt intresse för båda parter, påpekar tidningen.

Goal ger plats för Fifa 19 som presenterar sin topp-100 bakifrån. Zlatan Ibrahimovic dyker upp redan på första presentationen över de tio längst ned, som blott nummer 98.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport önskar ”Lycklig resa, MancItalien”. Det är nystart för Mancinis Italien. I kväll väntar Polen i Nations League. Förväntade startelvan: Donnarumma – Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito – Gagliardini, Jorginho, Pellegrini – Bernardeschi, Balotelli, Insigne. Tidningen synar också topp och flopp så här långt bland utländska nyförvärv. Varken Robin Olsen eller Albin Ekdal dyker upp. Genoas anfallare Krzysztof Piatek hamnar överst på topplistans podium (7 i betygssnitt), Romas Javier Pastore hamnar överst på bottenlistans podium (5,17 i snitt).

Corriere dello Sport poängterar, ”Det är här som Italien görs om”. Det fortsätter med, ”Efter sommarens vänskapsmatcher, så blir det allvar för förbundskapten Mancini i Bologna: ’Det är starka känslor. Nu spelar vi för att vinna’”.

Tuttosport har också snappat upp Pogbas citat i tysk tv. Fokus skiljer sig från engelska tidningar (”kan lämna Man United”). Tolkningen är annorlunda än katalanska medier (”vill till Barça”). Här gäller: ”Pogba kallar på Juve” över en förstasida. I texten under skriver dock Tuttosport att det blir ”en ny duell mellan Juve och Barça i januari”.

Il Mattino ståtar med ”Min sanning”, en intervju med Maurizio Sarri, Chelseas tränare, som fick ett plötsligt avsked från Napoli i våras. ”Det stämmer att jag fick höra via tv:n att jag inte längre var tränare i Napoli”, säger Sarri, som annars väljer att inte kritisera Napolipresidenten Aurelio De Laurentiis. Sarri pratar också om ett annat turbulent farväl, när Gonzalo Higuaín till fansens ilska lämnade Napoli för ärkerivalen Juventus 2016. ”Han förrådde ingen. Hans problem var bara med presidenten”, menar Sarri.

SPANIEN

Marca brukar skriva om målvaktskampen i Real Madrid. Nu är det spanska landslaget. ”Debatten om nummer 1” handlar om De Gea och Kepa. ”Det blir Luis Enriques första stora beslut” som förbundskapten. I morgon väntar England på Wembley.

AS lämnar landslagsspelet för silly season-karusellen med ”Operation Brasilien: Nu Pedro Guilherme”. Efter Vinícius och Rodrygo uppges Real Madrid ha ytterligare en brasilianare i sikte. Den 21-årige Fluminenseanfallaren väntas kosta 20-25 miljoner euro. Sevilla, Roma och Milan uppges också intresserade.

Sport menar att ”Vidal vill synas mer”. Barcelonas nyförvärv vill ha mer speltid, en mer framträdande roll framöver, skriver tidningen. Han är nu helt fri från känningar av sin tidigare knäskada ”och mer motiverad än någonsin”. En annan rubrik är ”Pogba flörtar med Barça”, en lokal tolkning av fransmannens vaga citat om sin framtid i Manchester United.

Mundo Deportivo kommer med ”Förlängningsplaner” i gigantiska bokstäver. Enligt tidningen arbetar Barça för närvarande på nya kontrakt med Sergio Busquets, Jordi Alba och Ivan Rakitic. Dessutom finns Munir El Haddadi, Rafinha, Thomas Vermaelen och tränare Ernesto Valverde i tankarna.

FRANKRIKE

L’Equipe väljer att täcka förstasidan med en räddning av Alphonse Areola. ”Som tur är fanns han där”, skriver tidningen med stora bokstäver, och beskriver hans debut med franska landslaget som ”perfekt” (0-0 mot Tyskland). PSG-målvakten får också det högsta spelarbetyget 8/10. Det lägsta går till tyska backen Anthony Rüdiger 3/10.

RMC Sport hade mikrofonen framme för huvudpersonen själv. ”Jag har väntat länge på detta”, sa Areola efter sin lyckade debut. ”Det känns bra att börja så här, jag hoppas att det inte tar slut för snabbt”, la han till med ett leende.

TYSKLAND

Bild andas ut. ”Jogi, det var bättre än VM” finns i en notis på förstasidan efter Tysklands insats (0-0 mot Frankrike). På sporten summeras matchen med ”Inga mål men nytt hopp”. En spelare som stod ut var Joshua Kimmich i sin nya roll som en nummer 6, och han lockade också fram ett iögonfallande citat. ”När tränaren sa till honom att han skulle spela på mittfältet, så visste jag att det var dagen då påsk och julafton sammanföll för honom”, säger Thomas Müller enligt en Bild-journalist, en hänvisning till ett tyskt ordspråk för något omöjligt, att jul och påsk sammanfaller samma dag.

Sky Sport har just Kimmich som en av de bästa tyskarna. Tillsammans med Manuel Neuer och Mats Hummels får han 2/6 i betyg (ett är bäst). Lägst betyg får Leon Goretzka, bara en femma.

Sport1 uppmärksammar intervjun med Joachim Löw i ZDF. Där fick förbundskaptenen återigen frågan om Mesut Özil, som valt att inte ta Löws samtal längre. ”Jag hade förväntat mig att han skulle ringa upp. Varför han inte gör det vet jag inte”, menar Löw, och säger sig vara ”besviken på ett personligt plan med Özil”. Samtidigt uppgav Löw att han ska göra ett nytt försök att komma i kontakt med honom efter landskamperna.

ÖVRIGT

Österriche (Österrike) menar att ”Alaba sköt ner Sverige” (2-0 till Österrike). Det är en mindre rubrik på förstasidan. Det mesta kring matchens efterspel tycks koncentrerat till den låga publiksiffran, 11 400. ”Det var en besvikelse hur lite fans det var här, laget förtjänar mer”, säger förbundskapten Franco Foda. Laola1 rapporterar om en uppsjö scouter från internationella klubbar på matchen. Representanter från Man United, Arsenal, Milan, Inter, Valencia, Leverkusen, Stuttgart, Wolfsburg, Freiburg, Augsburg, Frankfurt, Hannover, Bournemouth, Crystal Palace, Aston Villa, Empoli och Grasshoppers fanns på plats. Fritt fram för lösa spekulationer.

Yallakora (Egypten) går via journalisten Hady Elmadany vidare med påståendet om att Pyramids FC är ute efter Zlatan Ibrahimovic. På Twitter skriver Elmadany att en talesman för klubben säger att det varken förekommit förhandlingar eller finns intresse för svensken.

A Bola (Portugal) skickar vidare citat från Luka Modric i RTP. Cristiano Ronaldo uteblev från Uefas gala för en vecka sedan det stått klart att han inte fick priset som Årets spelare. Det gav stora rubriker. Men Cristiano Ronaldo hörde av sig till sin tidigare lagkamrat i Real Madrid. ”Han skickade ett meddelande och gratulerade mig. Han sa att han var glad för min skull och att jag förtjänade det (priset). Jag bryr mig inte om vad andra säger, bara vad Cristiano säger”, påpekade Modric, och la till, ”Jag har en bra relation med Cristiano och det kommer vi fortsätta att ha”.

Récord (Mexiko) uppmärksammar att Diego Armando Maradona fortsatta irrfärder runtom i världen nu tar honom till Mexiko. Han blir tränare för division 2-laget Dorados de Sinaloa, bekräftar klubben. Maradona väntas anlända på söndag.