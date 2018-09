Diego Siemone: ”Kommer aldrig värva min son”

ENGLAND

The Guardian skiljer sig en aning från de andra morgontidningarna. Här är inte BARA cricketsstjärnan Alistair Cooks farväl över hela sportettan. Bara nästan. Här finns ett par fotbollsnotiser. Ett för The Guardian sedvanligt djuplodande grepp i ”’Jag kände mig död inombords’ – Marvin Sordell om att leva med depression i elitfotbollens hänsynslösa värld”. Och så finns här ”Kane Drain”, om att förbundskapten ”Southgate vilar Englands lagkapten av rädsla för utmattning”. Match mot Schweiz väntar i kväll.

Daily Mirror sätter i stället ”Southgate: Vi måste vinna tillbaka er kärlek” som rubrik på matchen. Trots relativ VM-succé är förbundskaptenen krass efter tre raka förluster, senast mot Spanien. ”Jag har inga illusioner, sympati varar inte så länge, om den nu ens överlevt lördagen”, säger han, men påpekar också att det inte kan styra hans tänkande kring laget.

The Sun går vidare på Southgates uttalande om att Paul Gascoigne är den enda världsklassmittfältaren England fått fram under hans livstid. Så i dag har The Sun, ”Gazza exklusivt: Gareth har rätt. Jag var den bästa. Ingen kunde röra mig, ingen”, lyder den anspråkslösa citatrubriken. Det fortsätter med, ”Jag är inte dryg, men det är omöjligt att vara den näste Paul Gascoigne”, säger Paul Gascoigne.

The Times uppmärksammar en annorlunda inramning på matchen. ”Exklusivt: Sky visar inledningen i svartvitt som en hyllning till Kick It Out”. Den inom fotboll verksamma antirasismorganisationen fyller 25 år och Sky Sports sändning kommer att byta till svartvit bild när spelarna kommer in på planen och förbli så under de första 25 sekunder av matchen.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport beklagar sig över att ”Italien har inte vaknat” ännu under Roberto Mancinis ledning. Trots förändringar på topp blev det inga mål och nytt bakslag (0-1 mot Portugal). ”Målgörandet är ett problem”, medger förbundskapten Mancini. Över ett uppslag skriver Gazzettan att ”Vi har verkligen fallit pladask”, och påpekar att Italien nu riskerar Serie B i Nations League. Det är inget som oroar Mancini nämnvärt. ”Vi vill förstås inte att det ska hända. Vi får vänta och se, men vårt mål är skapa ett lag till EM 2020”. Målvakten Gianluigi Donnarumma får matchens allra högsta betyg, 7,5/10. Ciro Immobile får det lägsta, 4,5 – liksom förbundskapten Mancini. Portugals spelare hamnar alla på mellan 6 och 7, med Bernardo Silva som GdS bästa spelare. Gazzettan uppger på annat håll i tidningen att det i madagaskiska medier nu talas om åtta döda och ett 40-tal skadade efter trängselolyckan i samband med matchen mot Senegal. Det är en siffra som också Senego i Senegal anger (varning för otäcka bilder), och hänvisar till madagaskiska myndigheter. Dödssiffran befaras stiga ytterligare.

Corriere dello Sport med sitt ”Bah!” kanske lättast översätts med en stilla ”Suck”. Det gäller oavsett det italienska landslagets fortsatta kräftgång. ”Donnarumma är den enda som kommer ifrån med hedern i behåll. Men tappa inte modet, på lördag är ligan tillbaka med Inter-Parma och Napoli-Fiorentina”, tröstar CdS. Napolis president, åsiktsmaskinen Aurelio De Laurentiis sätter färg på tidningen. Under ”De Laurentiis bunden till Anceclotti och tänker ta Napoli till Bari”, kan man läsa ”Med Carlo för resten av karriären. Inom två år kommer vi att bygga en ny stadion, och under tiden kommer jag att be Uefa om tillstånd att spela Champions League på San Nicola-stadion. Jag betalar för 1 000 bussar åt Napolifans som kan köra dit”. San Nicola är hemmaarena åt Bari, Serie D-laget som De Laurentiis nyligen köpte. Chelseas tränare Maurizio Sarri berättade i Il Mattino bland annat att han fick reda på att han sparkats via tv. De Laurentiis är inte sugen på en replik. ”Absolut inte. Han sa saker som var helt fel men jag vill inte kommentera för då blir det en såpopera”, säger De Laurentiis, och avslutar, ”Jag har inte hört ifrån Sarri sedan vi delade en flaska champagne på söndag kväll efter den sista matchen”.

SPANIEN

Marca ser ljuset i tunneln, eller rättare sagt ”En ny dröm”, med nya förbundskaptenen Luis Enrique. I kväll sätts den på prov mot Kroatien i Nations League. ”Saúl fortsätter, och Sergi Roberto, Suso och Morata kan starta”, skriver tidningen om elvan.

AS känner också friska vindar som vädrar ut den unkna luften från VM. ”Optimism”, speglas av några glada spanska supportrar på bild vid träningen. Tidningen plockar också upp ”Courtois, det största fyndet i somras”. Det är CIES uppgifter i går om spelarnas pris kontra egentliga värde i går som ligger bakom rubriken.

Sport använde matchen mot Kroatien som ett slagträ i debatten om världens bästa spelare. ”Luis Enrique röstar på Messi”, är rubriken inför kvällens landskamp. ”Förbundskaptenen hyllar Modric men vänder sig mot The Best: ”Messi är på en egen nivå, och jag skulle ge priset till honom”. Det är Modric, Cristiano Ronaldo och Mohamed Salah som slåss om priset i år.

Cadena Cope lockar Diego Simeone till studion. Atléticotränaren spottar ur sig citat. Om en nuvarande stjärna i laget: ”Griezmann var utan tvekan den bästa spelaren i världen det här året. Utan tvekan”. Om en tidigare stjärna i laget: ”Courtois skulle inte vara startspelare i Atlético” och uppföljningen ”Oblak är världens bästa målvakt, eller i alla fall en av de tre bästa”. Om stadsrivalen: ”Utan Cristiano Ronaldo är vi närmare Real”. Om Inter: ”Jag har alltid sagt att jag en dag ska träna Inter, men jag upplever en fantastisk tid i Atlético, det får bli när det blir”. Diegos son Giovanni gör succé i Fiorentina och har tagit sig in Argentinas landslag. Men att ta sig in i pappa Diegos lag i framtiden kan han glömam. ”Han har allt som behövs för att spela under mig, men jag kommer aldrig att värva honom. Det är väldigt svårt att ha sin son i omklädningsrummet”, säger Diego Simeone.

Onda Cero-programmet El Transistor uppger att Gerardo ”Tata” Martino är på väg tillbaka som Argentinas förbundskapten. ”Bara detaljer återstår”, som det heter. ”Tata” var förbundskapten 2014-2016 och är för närvarande tränare för Atlanta United i MLS, ett jobb han enligt radiokanalen skulle kombinera med förbundskaptensuppdraget fram till och med december.

FRANKRIKE

RMC Sport snackade PSG med klubbens tränare Thomas Tuchel. Han medgav att sommarfönstret inte gick exakte som han ville. ”Inte till 100 procent om jag ska vara ärlig”, säger han, ”Det är ingen hemlighet att vi sökte efter en nummer 6”. Tuchel överraskar sedan med målvaktshierarkin i klubben: ”Ja, jag har gjort ett val. Beslutet är inte definitivt men jag sa till Alphonse (Areola) att han i mina ögon är i pole position att vara nummer ett”, före Gianluigi Buffon med andra ord.

France Football viker veckans nummer åt Hatem Ben Arfas flytt till Rennes. ”Den stora chansningen” är knappast någon överdrift. Om Corentin Tolisso lagt VM-guldet bakom sig? Inte riktigt ännu. ”Jag säger det till mig själv minst tio gånger om dagen: Vi är världsmästare”, Bayern München-mittfältaren. En blick på en ännu inte bestämd kroppsdel kommer också att bli en påminnelse. ”Jag ska skaffa mig en VM-tatuering”, påpekar han.

ÖVRIGT

Sky Sport (Tyskland) tar sats mot ligaomstarten med ”Dessa Bundesligastjärnor måste börja leverera nu”. Tio namn nämns. Ett av dem är Emil Forsberg. ”I EL-kvalet och i cupen har Forsberg varit okej, men i Bundesliga är han utan varken mål eller assist”, summerar tv-kanalen.

Fotomaç (Turkiet) skriver om ett ”Turkiskt epos” efter gårdagens vändning på Friends Arena (3-2 mot Sverige). ”Vårt landslag skrev historia mot Sverige”, noterar tidningen lyriskt. NTV Sport menar att ”Landslaget raserade den svenska muren”. Hürriyet ser det som ”Miraklet i Sverige”. Säkert lika mycket för själva vändningen som för hur illa landslaget tidigare sett ut.

Irish Independent (Irland) fylls inte av lovord men svordomar, eller snarare asterisker. ”You’re a f***ing pr***, you’re a c***, you don’t even care, you don’t wanna train”. Jodå, det är Roy Keane som varit framme. Orden ska den assisterande irländska förbundskaptenen ha fyllt öronen med på ett par landslagsspelare. Det ska ha avslöjats av en annan landslagsspelare i en läckt WhatsApp-inspelning. Förbundskapten Martin O’Neill ger Keane stöd, men Irish Independent frågar sig, ”Finns det en väg tillbaka för Keane?”.