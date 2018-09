Guardiola: ”Premier League verkar bättre än den är”

Rubrikämne i rött, scrolla ned

ENGLAND

Daily Telegraph landar i brevlådan med två fotbollspuffar på sporten. Den ena om en liten klubbs väg till tabelltoppen, ”Hemligheten bakom Javi Garcias framgång med Watford: yoga, handskakningar och böter på 100 pund i minuten för sen ankomst”. Den andra om en stor klubbs väg till tabelltoppen. ”Rikemanspojkar: City gör som United, bryter vallen på 500 miljoner pund i intäkter”.

The Guardian har ett helt annat perspektiv på Citys ekonomiska resultat: ”Rapporten visar att Mansour investerat 1,3 miljarder pund i klubben”. Det är vad shejken från Förenade Arabemiratens kungliga familj pumpat in i den regerande mästarklubben under sina tio år som ägare.

Daily Mail närmar sig Manchester City på fotbollsplanen men når inte hela vägen fram. Tidningen stannar på vägen dit. Bland kastade flaskor och stenar på vägen till Anfieldi våras. ”Gissa hur många som gripits sedan Citys buss attackerades i april?”, är rubrikfrågan. Trots alla videoklipp och efterforskningar är svaret efter fem månader…noll. Representanter för City uppges häpna över bristen på resultat. Dagens största rubrik är dock ”Smäll för Wilshere”, med förklaringen ”Den otursförföljde West Ham-mittfältaren drabbad av fotledsskada”. Det är osäkert om tränare Pellegrini kan chansa med honom i matchen mot Everton i morgon.

The Times antyder att Wilshere kanske kan få svaret av…@exWHUemployee. Det är ett Twitterkonto. Under ”Exklusivt: 60 West Ham-uppställningar läckta”, så skriver tidningen att Pellegrini är alltmer frustrerad över att någon läcker hans laguppställningar. Twitterkontot har nu avslöjat 60 startelvor i rad. Times har också ”Exklusivt: Everton granskas för olovlig kontakt”. Det gäller försöken att värva dåvarande Watfordtränaren Marco Silva, och ”det kan resultera i stora böter eller till och med poängavdrag”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport bereder plats för Milans president Paolo Scaroni. ”Milan kommer att bli stort under oss”, säger han, och delar bildplats med klubbprofilerna Paolo Maldini (strategisk utvecklingschef) och Leonardo (sportchef). ”Inom tre-fem år slåss i toppen av Europa. Scudetton är underbar, men fotbollens värld handlar om Champions League”, säger Scaroni, med en fingervisning om klubbens ambitioner.

Corriere dello Sport lyckas sätta frågetecken kring Juventus tränare under ”maX-faktor”. Tidningen skriver, ”Hur mycket påverkar Allegri segrarna, och varför övertygar hans fotboll inte Juves fans?”. Samtidigt påpekar CdS att han sett till poäng är den bästa Juvetränaren någonsin (100+ matcher). Allegri har efter 155 matcher snittet 2,41. Tvåa är Antonio Conte med 2,39 poäng per match.

Tuttosport skjuter in två intervjuer, en för vardera av ”sina” Turinlag. Andreas Pirlo pratar om Juve, ”Gör som Cristiano Ronaldo, Dybala” är både rubrik och råd. Tillägget: ”Om Paolo börjar träna som CR7 blir det svårt att hålla honom utanför laget”. Iago Falque pratar å sin sida om Torino. Han är ”Stolt över mitt Toro”, och anfallaren berättar vidare, ”Jag fick många erbjudanden, men bestämde mig för att stanna, eftersom jag tror på det här laget”.

Rai Sport uppger att agenten Mino Raiola upprepade gånger varit i kontakt med Juventus för att ”försäkra dem om att Pogba är redo för en transfer”. Det skriver Football Italia, som återger tv-kanalens uppgifter. Enligt Rai skulle Pogba kunna bli kvar i United – om Zinedine Zidane ersätter José Mourinho som tränare.

SPANIEN

Marca har fått några ord med Nasser Al-Khelaïfi. Det ger ett ”Budskap från PSG:s president till Real Madrid”, som täcker hela förstasidan. ”Neymar? Vi respekterar Real Madrid och Florentino, men det är viktigt att inte arbeta i kulisserna”. På nätet har Marca flera uttalanden från Man City-tränaren Pep Guardiola-intervjun i tv-kanalen Movistar. ”Premier League verkar bättre än den är på grund av sättet den marknadsföring och produktion”, är det citat som kanske mest sticker ut (förutom att han är öppen för förbundskaptensjobb). Franska RMC Sport har fångat upp mer på samma tema från samma intervju. ”Här finns arenorna, domarna som låter spelet flyta. Men jag har flera gånger slagits av, ’Vilka katastrofala 20 minuter’”, säger Guardiola, ”Efteråt, när man ser om matchen, får man bekräftat att ingenting hände. Jo, det var ett ’wow’, det var ett ’åh’, en hörna, en fällning, men ingenting hände egentligen”. Han fortsätter: ”Det är dynamiken. Det är publiken som skapar och kräver spänning. Man grips av det ett tag, men kan i slutändan kontrollera det. Vi spelade ihop 100 poäng förra säsongen om ni redan hade koll. Taktiken, det är spelarna”.

Sport har under landslagsuppehållet tagit fram miniräknaren i jakt på Barçarubriker. ”Messi är inne i ett stim”, konstaterar tidningen belåtet efter att ha kommit fram till att argentinaren nu har 46 raka ligamatcher utan förlust. ”Ett historiskt rekord”, slår tidningen fast. Sport skriver också om att ”Barcelona leder löneligan”. Det är den årliga listan över hur mycket klubbarna tillåts spendera på löner av La Liga, sett till bland annat intäkter och klubbens storlek. För Barça gäller 633 miljoner euro. Real Madrid är tvåa med 567 milj euro. Längst ned på listan finns Real Valladolid med knappt 24 milj euro.

Mundo Deportivo presenterar en sedvanligt tillrättalagd intervju med en Barçaspelare. ”Jag vill vinna Champions League”, hälsar Ivan Rakitic. Mittfältaren vill också stanna i klubben. Länge. ”Jag har ett kontrakt som gäller några år till. Förhoppningsvis kan vi förlänga det”, säger kroaten, som redan varit på president Bartomeu i frågan.

Ser Catalunya berättar att försäljningen av Neymar blev en jackpott för en anställd i Barcelona. Han tjänade hela 6,6 miljoner euro på PSG-affären. André Cury, som arbetar med den sydamerikanska marknaden, hade vid värvningen av Neymar 2013 förhandlat fram ett avtal med Barças dåvarande president Sandro Rosell på tre procent vid en framtida försäljning av Neymar. Barça försökte i samband med försäljningen för 222 miljoner euro hitta sätt att komma undan avtalet med Cury, men misslyckades. Cury själv, som stått Neymar nära, försökte enligt radiokanalen få brasilianaren att stanna. Han arbetar fortfarande för Barcelona.

FRANKRIKE

L’Equipe skönjer en Neymar ”Version 2.0”. Brasilianaren har en ny roll i PSG:s spel, mer centralt. ”Nu spelar han enklare, mer för kollektivet”. Samtidigt påpekar en landsmannen och ex-landslagsspelare Edininho, ”Han måste behålla en viss egoism, han är inte en numer 10”. På tal om PSG, enligt L’Equipe hoppas klubben dra in 100 miljoner euro extra på sitt avtal med Nike-filialen Jordan, som under pompa och ståt presenterades i går.

Le Parisien räknar på annat vis. ”Kontraktet löper över tre år och kan dra in 200 miljoner euro per år, att dela på för klubben, Nike och Jordan”, skriver tidningen. Närmare 100 lifestyleprodukter lanseras. PSG kommer att börja använda Jordan-loggan på sina tröjor från och med CL-matchen mot Liverpool.

Le Point har AFP:s intervju med PSG:s president Nasser Al-Khelaïfi, som myser. ”Vi är ett av det tre största klubbfotbollsmärkena i världen”, menar han. Det nya avtalet kommer också lägligt efter PSG:s problem med Uefas Financial Fair Play-regler. ”Ja, det kommer att hjälpa. Det är därför jag hela tiden sagt till alla, ’oroa er inte, våra intäkter är på väg att öka’”.

TYSKLAND

Eurosport låter Dortmunds målvakt Roman Bürki berätta om svårigheter han fått klara av. Som ung provspelade han för FC Thun, fick inget kontrakt och tog det oerhört hårt. ”Sedan hörde Young Boys av sig, men jag sa ’Jag vill inte dit’, av rädsla för att misslyckas igen. Min pappa verkligen pushade mig att åka dit, och räddade i slutändan min karriär”, säger Bürki. 27-åringen har haft ytterligare stöd sedan unga år, en mental tränare. ”Jag började med det när jag var 16-17 år. Jag tänkte att det kunde vara bra, och för mig är det inget tabu alls, allt som hjälper dig att bli en bättre spelare bör man ta till vara på. Jag har behövt en tränare sedan unga år, så är det bara”.

Bild låter en betydligt argare röst höras. Den tillhör Mërgim Mavraj. Han spelade tillsammans med Albin Ekdal under Christian Titz förra säsongen. ”På ett mänskligt plan var han som tränare en katastrof”, menar Mavraj, som blev petad ur truppen (”jag fick aldrig någon förklaring varför”), och senare lämnade HSV för Aris i Grekland.