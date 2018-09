Olsen hyllas: ”Robin gjorde en Batman”

ENGLAND

The Sun tar chansen att använda en svordom utan asterisker. ”What the Fek”, kommer med bild på en oförstående Guardiola på läktaren och en måljublande Fekir på planen. Lyons skrällde i Manchester (2-1 mot City), eller som The Sun uttrycker det, ”French fry City”.

Daily Mirror väljer ”Lambs 1, Lions 2”, som en anspelning på hemmalagets timida insats och gästernas namn. Här finns också ”Man against Boys” som beskriver matchhjälten Pogba och Man Uniteds enkla seger i Schweiz (3-0 mot Basel).

Manchester Evening News tyckte Victor Nilsson Lindelöf var…sådär. ”Verkade osäker under trycket från publik och motståndare under första halvtimmen. Får tacka Smalling för dennes vaksamhet”, skriver tidningen och ger Lindelöf 6/10 i betyg. Formstarka Shaw, dubbla målskytten Pogba och debuterande stjärnskottet Dalot får alla 8/10.

The Times stannar inte vid Citys förlust och bilden på Guardiolas snopna ansiktsuttryck. För tränaren var ganska ensam på läktaren. ”Var var fansen när Pep behövde dem?”, undrar tidningen i en artikel. Bara 40 111 fanns på plats Etihad Stadium. Stand-in-tränaren Arteta ville inte skylla insatsen på bristen på läktarstämning. ”Vi har haft den här typen av publiksiffror förut och vunnit”, påpekade han.

Daily Mail skyfflar in Citys förlust och Uniteds vinst under en rubrik (”City faller mot Lyon, men Pogba lyfter United”). Den är ingenting i storlek jämfört med ”Ronaldos tårar”. Det följs av ”Han såg rött och kan missa återkomsten på Old Trafford”. Avstängning väntar.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport slänger fram ”Juve är tio”. Dels för det faktum att laget fick avsluta med en man mindre efter Cristiano Ronaldos utvisning. Dels för att laget ändå gjorde en storartad insats (2-0 mot Valencia). Annat var det för Italiens andra lag under onsdagskvällens CL-spel. ”Isco och Bale knockar Roma” (3-0 till Real), hälsar Gazzettan. En krönika summerar läget för de båda klubbarna med rubriken, ”Juventus av stål, Roma av lera”. Men där fanns ett par hållfasta händer i Romlaget. Redan på förstasidan noterar GdS att ”Olsen begränsade skadorna”. Jodå, svensken var den klart bästa spelaren i Roma, enligt tidningen. Olsen får, tillsammans med Isco och Modric, högsta spelarbetyget, 8/10. Ingen annan Romaspelare får över 6/10. ”Att det inte blev något målkalas var hans förtjänst. Robin verkar vara redo att bli Batman. Strålande räddningar på Isco, Marcelo, Ramos, Modric, Kroos och Asensio”, lyder omdömet. I matchrapporten omnämns Olsen som ”superhjälten i målet som räddade även det som inte ska gå att rädda”. En svensk till var i farten, men då i Serie A. Albin Ekdal får klart godkända 6,5 för sin insats för Sampdoria (1-1 mot Fiorentina). ”Han vaktade mittfältet”, skriver Gazzettan kort.

Il Romanista, med sympatierna hos AS Roma, lyckas mitt i bedrövelsen över lagets insats också trycka dit ett ”Robin gjorde en Batman”, som en vinjett till tidningens betyg.

Corriere dello Sport får med ett ”Olsen var bäst” i texten på förstasidan om Romas nederlag. Även CdS tar sig till superhjältarnas värld. ”Mer än Robin, nästan Batman”, inleder tidningen sitt omdöme, där svensken får högsta Romabetyget, 7,5. CdS uppmärksammar hans många parader och lägger till att ”På målen kunde han bara säga bravo på svenska”. Eh…”bravo”. Däremot är CdS inte lika imponerade av Ekdal. ”Han förlorade kampen som speldirigent med Veretout” i Fiorentina. Betyget blir 5,5. Men det här långt från förstasidans rubrik. Där är den största ”Även utan”, som syftar på att Juventus klarade sig finfint även med storstjärnan Cristiano Ronaldo utvisad. Tidningen noterar att Allegri var upprörd över domarbeslutet. ”Det röda kortet var fel. Vi behöver VAR”, menar han. Cristianos syster var än mer upprörd. Katie Aveiro skriver på Instagram: ”Skam för fotbollen. Rättvisa kommer att skipas. De vill krossa min bror, men gud sover aldrig”. På Instgram Stories fortsätter hon, ”Dessa tårar kommer att stå dem dyrt. De försöker dra ner dig, men de kommer aldrig att lyckas”. Ordet ”skam” återkommer upprepade gånger.

Tuttosport använder också ordet för att beskriva domare Byrchs insats. Och tidningen tar ännu tydligare ståndpunkt än övrig sportpress. ”Legendariskt!”, klassar tidningen Juventus seger, och det följs av ”Skandalöst rött kort till Ronaldo”.

SPANIEN

Marca får för andra dagen i rad anledning att brista ut i Madridjubel. ”Vilken uppvisning!”, skriver tidningen om Reals klara seger (3-0 mot Roma). Tidningen påpekar att Real ”körde över Roma med 30 skott och tre vackra mål av Isco, Bale och Mariano”. På förstasidan skildras också en fallen ex-Realhjälte. ”Ronaldo ser rött och börjar gråta”, är rubriken till Valencias nederlag (0-2 mot Juventus). Lite tröst får portugisen av gamla lagkompisen Casemiro. ”Ballon d’Or till Modric? Jag tycker Luca har haft ett väldigt bra år, men jag skulle ge den till Cristiano Ronaldo”, säger Realmittfältaren efter gårdagens match.

AS ser det som att ”Mariano var kronan på verket”, när nyförvärvet avslutade målfyrverkeriet. Fem spelare i Real tilldelas det högsta betyget 3/3 (skala noll till tre): Navas, Modric, Kroos, Isco och Bale. En spelare får det i Roma: Robin Olsen. Alla andra spelare i det italienska laget får antingen ett eller noll. AS avslutar matchrapporten med raden ”Det var Olsen mot världen och en självbekräftelsens afton för mästarna”.

Cadena Ser har ex-domaren Iturralde González i studion. Han klargör att utvisningen på Cristiano Ronaldo måste ha bedömts som våldsamt uppträdande, att det är tre matchers avstängning som gäller och att ”Juventus med videobevis måste bevisa att det inte fanns något våldsam handling för att få straffet reducerat till en match”. Det röda kortet ger en matchs automatisk avstängning.

Sport har, som alla vid det här laget kan gissa, oerhört lite om Reals storseger. Den får en pliktskyldig rapportering i liten, liten, liten stil i ett hörn. Större rubrik: ”CR7 utvisad och Juve vann på Mestalla”. Störst rubrik: ”Totalt Messi”. Sport skriver sedan dyrkande om argentinaren, ”Helt fokuserad på Barça, ledare på planen och kapten i omklädningsrummet – Leo Messi är på jakt efter ett minnesvärt år”.

Mundo Deportivo plockar in hela Cam Nou-laget under ”Ett rekord-Barça”, och hävdar att ”Med Messi och Dembélé igång direkt har Barça fått den bästa starten sedan 1960”.

FRANKRIKE

L’Equipe bjuder på en smart ordlek i ”Le peps Genesio” efter Lyons skrällseger i Manchester (2-1 mot City). ”Peps” i rubriken blandar Guardiola med arbetsmetoden först-in, först-ut, på franska ”Premier Entré Premier Sorti”. Och L’Equipe trycker på att det var att den hårt ansatte tränaren ”Genesio förändrat laget och blåst nytt liv i sina spelare”. Efter matchen sa Genesio, ”Jag har aldrig drivits av revanschlusta och det finns ingen nu heller”. Samtidigt säger han på annat håll, ”Det var ett tjusigt svar till de som förutsett en apokalyps”. Spelarbetyg: Lopes, Cornet och Fekir får alla 8/10, lägst får Citys Delph och Gündogan med 3/10. Från gårdagskvällens övriga CL-matcher når tre andra spelare upp till 8/10: Plzens tvåmålsskytt Krmencik, Man Uniteds tvåmålsskytt Pogba samt Ajax tvåmålsskytt Tagliafico. L’Equipe har i tidningen också en artikel om ”Biljetter för mindre än nio euro”. Det handlar om damernas VM i Frankrike 2019, dit Sverige kvalificerat sig. De billigaste paketen om tre matcher kostar endast 25 euro. Målet är att totalt sälja 1,3 miljoner biljetter.

Le Parisien ger anledning att tro att Viaplays problem med CL-sändningen i tisdags var försumbar jämfört med de franska tv-rättsinnehavarnas. Morgontidningen täcker hela sin förstasida med ”Orsakerna till missarna”, om alla problem som var med sändningarna, om ”ett fiasko för RMC Sport, som väckte ilska hos tv-tittarna”. På sporten fortsätter PSG-inkvisitionen efter den bleka insatsen mot Liverpool. ”PSG, det är inte hjältar, det är egon”, säger legendaren Jean-Pierre Papin, numera expert på BeIN Sports, ”Oavsett tillfälle måste man finnas till hands för laget. Det finns en skillnad i stjärnor man ser hos oss och utomlands. Det verkar som de inte är hanterbara i Frankrike. Varför ger man allt i Liverpool FC, men inte hos oss? När Neymar spelade i Barcelona hände det att han försvarade emellanåt…”.

TYSKLAND

Bild har Bayerns seger (2-0 mot Benfica) och den fascinerande sagan om Renato Sanches återkomst att berätta om. Och nog finns en portugis på förstasidan. Men det är ”Rött för Ronaldo”. Renato Sanches dyker i stället upp på sporten. Helt under isen sedan flytten från Benfica för två år sedan, var han tillbaka i startelvan och för första gången målgörare för Bayern. Hemmapubliken gav den förlorade sonen en stående ovation. ”Galet, jag har aldrig varit med om något liknande. Jag är så glad för grabben”, säger lagkompisen Joshua Kimmich.

Sport1 har citat från huvudpersonen själv. ”Jag är väldigt glad och jag vill tacka Benficafansen för deras fantastiska gest, det var en mycket speciellt ögonblick”, säger Renato Sanches.

Kicker uppmärksammar intervjun med Karl-Heinz Rummenigge i Sky efter matchen. Bayerns vd var förstås nöjd med segern, glad för Renato Sanches och till och med munter när kritiken från Jérôme Boateng kom på tal. Backen sa i Süddeutshe Zeitung i går att klubbledningen inte backat upp honom tillräckligt offentligt när han kritiserats och skulle ta ett snack. ”Min och Uli Höness dörrar på kontoret står alltid öppna. Han kan få en espresso eller ett glas vatten också, sedan kan han prata, det finns inga problem alls”, säger Rummenigge, och lägger filosofiskt till, ”Jérôme är i slutändan något av en färgstark fågel”, i meningen stark personlighet.