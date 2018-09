Zaha: ”Ett helvete i United”

ENGLAND

Daily Telegraph trycker dit ”Fab Four” i ett hörn. Det har inget med tonerna från någon grupp från Liverpool att göra utan med målskyttet från ett fotbollsgäng i norra London. ”Arsenal rivstartade i Europa League” (4-2 mot Vorskla). Det finns heller inget rock’n’roll-liv bakom den intilliggande rubriken ”Kokaingranskning”. Men platsen är åter norra London, ”Byggarbetare på Tottenhams arena ’snortade droger’”. Även öldrickande redan på morgonen ska ha förekommit bland byggarbetarna enligt uppgifter i en branschtidning. Tottenhams återkomst till den nya arenan har tidigare skjutits upp på grund av förseningar i byggprojektet.

The Sun har mer Tottenham och alkohol, under ordleken ”Diving under the influence”. Tränaren Pochettino menar att Hugo Lloris dom för rattfylleri kan ha bidragit till hans skadesituation. ”Han kände sig stressade i matchen mot United”, säger Pochettino. ”Jag tror den extra pressen han kände kan ha orsakat skadan”.

Daily Mirror spinner vidare på dystra rubriker. Först med Man City, ”Förödmjukade”, om att Fernandinho tror att laget kommer att visa större ödmjukhet framöver. Men sedan är det Tottenham igen, ”Traumatiserade”, om att Pochettino menar att den dåliga formen tagit hans Tottenhamspelare hårt. ”Han medger också att han kan få sparken nästa vecka”, vilket tidningen läser in i att tränaren sa att saker kan förändras snabbt när det går dåligt och att han är ytterst ansvarig, ”Kanske är vi fortfarande här om fem år, kanske är vi det inte om en vecka”.

The Times har med en måttligt nöjd Sarri efter Chelseas seger (1-0 mot Paok). ”När det är dags att döda matchen måste man döda matchen”, sa tränaren, som grämde sig över de många missade lägen men tröstade sig med spelet och poängen. På sportettan finns fotbollen bara med genom en bild på Arsenals tvåmålsskytt Aubameyang, och genom rubriken ”Cristiano Ronaldo spelar troligen mot United”. Avstängningen väntas bara bli en match.

ShortList, en livsstilstidning, har en intervju med Crystal Palaces stjärna Wilfried Zaha, som pendlar mellan det lättsamma och det tunga. Till det senare hör hans två år i Manchester United. ”Det uppstod rykten om att jag inte fick spela för att jag låg med tränaren David Moyes dotter, och ingen (från klubben) försökte reda upp det. Så jag fick slåss mot mina demoner på egen hand, dessa rykten som jag visste inte var sanna. Jag gjorde detta som 19-åring, bodde på egen hand i Manchester, långt borta från alla andra, då klubben styrde var jag skulle bo. De hade inte gett mig någon bil, som alla andra spelare hade. Ingenting. Jag levde i detta helvete alldeles själv, långt borta från min familj, och jag tänkte, ’Om inte detta gör mig starkare så vet jag inte vad’”, berättar Zaha.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport laddar kanonerna. ”Detta Juve skrämmer Europa”, menar GdS, ”Truppen är nu som ett slagskepp. Här finns karaktär, kvalitet och ett jävlar anamma”. Profilkrönikören Arrigo Sacchi: ”De svartvita är redo för vilken utmaning som helst”. Från EL-spelet rapporterar Gazzettan att ”Higuaín blixtrar till”. Nyförvärvet räddade segern för Milan (1-0 mot Dudelange). Inne i tidningen finns rubriken ”Ekdal och Quagliarella – Här är motgiftet till Interviruset”. Tidningen minner om att svensken ”upplevde en av sina bästa stunder i karriären” mot just Inter, som Sampdoria möter i helgen. För nästan på pricken fyra år sedan (28 september 2014) gjorde Ekdal hattrick på San Siro när Cagliari slog Inter med 4-1.

Corriere dello Sport kör på ett klassiskt spår: omvärlden konspirerar mot Italien. Under ”Hela vägen till gränsen” kan man läsa: ”Så fort vi lämnar Italien blir vi ständigt illa behandlade. Till och med Juve, det har Cristiano Ronaldo upptäckt nu när han inte längre är skyddad av Real Madrids sköld. I april skickade CR7 ut Juve med en kontroversiell straff, i onsdags blev han orättvist utvisad. Det här är två ansikten av Champions League”. Efter det nationalistiska brandtalet påtalar CdS att Juve kommer att överklaga Cristiano Ronaldos avstängning om den blir mer än en match. Rubriken ”Milan är bara Higuaín” bubblar inte direkt av segerglädje.

Tuttosport bjuder på ord och inga visor från Marcello Lippi: ”Håll fingrarna borta från CR7”. Enligt den forna stortränaren var “Ronaldo ett offer för en synvilla”. Lippi fortsätter: ”Man kan inte visa ut någon för att ha rufsat någon i håret. Uefa borde medge sitt misstag, häva avstängningen av Cristiano och inför VAR i Champions League”.

SPANIEN

Marca skönjer ”Orkanens öga”, Real Madrids mittfält med Kroos, Modric och Casemiro. ”När detta mittfält fungerar är Real som en maskin”, spinner Marca. Europa League summeras i tre små puffar; ”Sevilla ställer in sig i Europaläge och har målfest” (5-1 mot Standard), ”Villarreal kastar bort två poäng” (2-2 mot Rangers) och ”Europa-Betis fixar viktig poäng i Aten” (0-0 mot Olympiakos).

AS menar att ”Fansen vill ha Mariano”. I tidningens omröstning har 77 procent röstat på att anfallaren, som gjorde mål mot Roma i onsdags, startar mot Espanyol i helgen. Tidningen noterar att Uefa kommer att bestämma Cristiano Ronaldos avstängning i nästa vecka, på torsdag den 27 september. Juventusstjärnan riskerar en till tre CL-matchers avstängning efter utvisningen mot Valencia.

Sport låter hyllningskören till en Barcelonaspelare ljuda ännu lite högre, ”Dembélé är bättre än Neymar”. För den katalanska tidningen slår fast att den formstarka Barçaspelaren ”gör fler mål, har ett bättre betygssnitt och är mycket mer effektiv än PSG-anfallaren”. Att Sport inte förlåtit Neymar för flytten från Barcelona understryks ytterligare med, ”Fransmannen är glad i Barcelona, där han känner sig viktig, medan brasilianaren ifrågasätts allt mer”.

Mundo Deportivo kör en vända Silly Season i brist på annat. Namnen är välbekanta. ”Spionerade på”, av Barça, är Rabiot, De Jong och Pogba.

Cope drar stort på att ”Fotbollsförbundet tillåter inte matchen i Miami”. Det är den omdiskuterade matchen La Liga hade beslutat skulle flyttas till USA. ”Chanserna att Girona-Barcelona spelas i Miami är 0,0 procent”, säger nu en förbundskälla till radiokanalen. Fotbollsförbundet (RFEF) ska under torsdagen ha fattat beslut om att stoppa planen och formulerat ett brev som skickas till La Liga-presidenten Javier Tebas i dag.

FRANKRIKE

L’Equipe skriver om ”En renässans” efter Rennes EL-seger (2-1 mot Jablonec). Det handlar om en spelare. Renässansmannen (nåja) är Hatem Ben Arfa, som suttit längst in i PSG:s frysbox i 17 månader, men klev in i värmen efter en drygt timme i sin nya klubb och avgjorde på straff. Rennestränaren Sabri Lamouchi skämtade glatt, ”Om han gör samma sak mot PSG (till helgen), så betalar jag nästa runda”. Tidningen noterar att ”bisarrt nog” hade Rennes valt att sätta munkavle på Ben Arfa, som inte uttalade sig till pressen efter matchen.

RMC Sport-experten och tidigare Bordeaux-tränaren Willy Sagnol tror på framgångar för Ben Arfa vad det lider, men var inte imponerad av hans insats som helhet. ”Om jag var i hans kläder hade jag nog bett om pengarna tillbaka av fystränaren han hade i sommar, för han hade fortfarande ingen ork”, säger Sagnol.

ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) bjuder i fredagsbilagan Tipsbladet på en långintervju Johan Wiland. Hammarbymålvakten, med förflutet i FC Köpenhamn, vill fortsätta mellan stolparna ett bra tag. ”Jag har ett år kvar på mitt kontrakt med Hammarby, och så hoppas jag på ett eller två år till. Men det får vi se. Det är ju Hammarby som bestämmer vad som ska ske i framtiden”, säger Wiland, som hämtar inspiration i Buffon: ”Jag hoppas min kropp lyckas vara så nära 100 procent även om jag fyller 38 år. Och ser man på Buffon (40 år) så går det bra för honom, så det är inte omöjligt”.

SDNA (Grekland) pratade med ”Pontus”, som det står på hans Paok-tröja, efter gårdagens EL-förlust (0-1 mot Chelsea). ”Vi visade dem för mycket respekt och blev straffade för det”, säger Wernbloom.

Het Laatste Nieuws (Belgien) muntrar upp dystra Man Cityfans efter chockförlusten i CL. Kevin De Bruyne bekräftar tidigare tidningsuppgifter om han kan vara tillbaka till derbyt mot Man United den 11 november. Mittfältsstjärnan är redan i träning efter sin knäskada, och säger till HLN: ”Jag behöver tre, fyra, fem veckor till. Förhoppningsvis är jag tillbaka snart. Jag hoppas vara tillbaka efter landslagsuppehållet. Jag hoppas vara tillbaka till derbyt”.