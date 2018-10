Pogba till pressen: ”Vill ni se mig död?”

ENGLAND

The Guardian är som övrig engelsk sportpress, en utmaning för läsare som inte är intresserad av Ryder Cup. Men här finns fem ord som lockar till fotbollsläsning, ”Vill ni se mig död?”. Det är Paul Pogba som uttalar sig. Riktigt så less är han inte på livet i United. Fransmannen svarade journalister med glimten i ögat när de vill ha några uttalanden från honom och Mourinho samtidigt redan satt och väntade på avfärd i spelarbussen. Men bakom orden finns allvar, ”Pogbas skämt understryker känslan av oro i United”, menar Guardian.

The Times har samma citat, men en aning annorlunda bild av situationen. Enligt tidningen var det själva frågan, en kommentar på matchen mot West Ham, som framkallade reaktionen, inte att han var orolig att försinka bussen. Slutsatsen är densamma: den var ett bevis för att allt inte står rätt till.

Daily Mirror förstärker bilden av oro kring United. På sportettan finns rubrikordet ”Fasansfullt”. Det är Luke Shaws beskrivning av lagets insats mot West Ham. Men tidningen har också ”Exklusivt: Alexis Sánchez rasande efter att ha petats av Mourinho, och framtiden osäker”. Mer Unitedoro? Jodå, ”12 spelare balanserar på slak lina när trycket på José Mourinho ökar”. Med tränarens framtid oklar anser Mirror det svårt för Man United att exempelvis knyta upp spelare som De Gea, Martial, Smalling, Jones och Valencia på långtidskontrakt.

The Sun har en underhållande fortsättning på just Mourinhos framtid. ”Är det Zizou? – Zidanes samtal får José att känna sig orolig att sparkas”. Enligt tidningen ska Zidane ha ringt upp Mourinho för att klargöra att han inte förhandlat bakom ryggen på portugisen, att det bara var några av Zidanes egna representanter som frågat om han skulle vara intresserad. En förklaring som The Sun hävdar bara gjort Mourinho övertyga om att United gör förberedande arbete om beslut skulle komma om att sparka portugisen.

Daily Telegraph påpekar på sin sportetta att ”Zidane säger ’ja’ till United om Mourinho sparkas”. Klubbens vd Ed Woodward hoppas dock slippa kicka Mourinho.

BBC-profilen Garth Crooks presenterar i vanlig ordning sitt Omgångens lag. Inga svenskar finns med i det. Laget: Alisson (Liverpool) – Rüdiger (Chelsea), Maguire (Leicester), Rose (Tottenham) – Wijnaldum (Liverpool), Noble (West Ham), Sigurdsson (Everton), Özil (Arsenal) – Sterling (Man City), Kane (Tottenham), Arnautovic (West Ham). BBC rapporterar också att regerande damligamästaren Chelsea efter tre oavgjorda matcher till slut vann första matchen för säsongen (2-0 mot Brighton). Magdalena Eriksson slog inlägget till det förlösande första målet. Jonna Andersson spelade också från start medan Hedvig Lindahl satt på bänken.

Daily Express uppger att Newcastle är ute efter Filip Helander i januarifönstret. Det följer tätt på uppgifter i Bolognas lokaltidning Il Resto Di Carlino, där både Newcastle och Aston Villa pekades ut som intresserade av den svenska landslagsbacken. Helander, för närvarande skadad, förlängde så sent som i augusti kontraktet med Bologna till 2022.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tycker Milans seger (4-1 mot Sassuolo) var ”Fyra sparkar mot rädsla”. Tidningen fyller i, ”De rödsvarta är efter en månad tillbaka som vinnare”. Gazzettan ger en rubrik åt lokalkonkurrenten Inters tränare Spalletti, som ger tungt beröm åt brasilianska backen Dalbert, ”När han skjuter får han mig att tänka på Roberto Carlos”. Mattias Svanberg får fullt godkända 6,5/10 för sin insats i Bolognas seger (2-1 mot Udinese). Samma betyg får Oscar Hiljemark i Genoas seger (2-1 mot Frosinone).

Corriere dello Sport menar att ”Gattuso bekräftar sig själv”, genom gårdagens seger. ”Ser ni? Vi lever fortfarande!”, ska Milantränaren också ha sagt. En annan fet rubrik är ”Kungar i ensamt majestät”. CdS påpekar att ”Juventus är unikt i Europa: det är enda lag med bara segrar i liga och cup”. Inne i tidningen skriver CdS också om läktarhat i Turin under matchen mot Napoli. Bland annat bör det i en rapport till disciplinkommittén i dag omnämnas att Koulibaly utsatts rasistiska ramsor, och Juventus riskerar avstängda läktare.

Tuttosport delar som många gånger förut förstasida åt en del Juve, en del Torino. Om Juve: ”Sanningen om Marotta-affären – Låt oss leda tillsammans”. Tidningen skriver om Nedevd-Paratici som ska leda klubben. Om Torino: ”Mål värt tre poäng – Zaza förändrar Torino” (1-0 mot Chievo).

SPANIEN

Marca, liksom de flesta andra spanska sporttidningar, ger Valverde förstasidan. Men det är inte till Barcelonas tränare Ernesto utan nykorade cykelvärldsmästaren Alejandro. Men Ernesto får också utrymme inne i tidningen under ”Mycket på spel för Valverde i oktober”. På programmet står: Tottenham (CL), Valencia, Sevilla, Inter (CL) och Real Madrid. Marca har ingen pardon för John Guidetti. Alavés förlorade (1-2 mot Levante) och den svenska landslagsanfallaren var enda spelare på planen att få ett streck (lika med noll) på betygsskalan där tre är bäst. Guidetti byttes ut efter 66 minuter. Tränare Abelardo var mycket missnöjd med sitt lag, ”Jag är lite upprörd, om man inte ger allt i 90 minuter vinner man ingenting”.

AS är inget undantag. Det är Alejandro Valverde och inte mycket mer. Jo, en liten, liten fotbollspuff. ”Atlético kräver klarhet från domarkommittén hur VAR ska användas”. En skrivelse har skickats, där Atlético bland annat är upprörd över att VAR-domaren inte granskade en hands från Casemiro i lördagens Madridderby.

Sport sätter stämpeln ”konfidentiellt” intill rubriken ”Självkritik”. Den utslätade ingressen tar snabbt död på allt eventuellt intresse, ”Omklädningsrummet diagnostiserar problemen och är övertygade om en reaktion efter de tre senaste missarna”. Okej. En analys av laget i tidningen har rubriken ”Rotation, Valverdes dilemma”. Sport menar att bästa lag bara spelat tre matcher ihop, och att ändringarna i laget inte fungerat. Ter Stegen och Piqué är enda spelare som varit med i samtliga matcher.

Estadio Deportivo, Sevillatidningen, jublar ikapp med Real Betis. ”På direktplats till Europa med Lauren”. Det var Loren Morón som med ett sent mål (1-0 mot Leganés) sköt Betis upp på femte plats.

FRANKRIKE

L’Equipe befinner sig mitt i en Ryder Cup-orgie. ”Lille knockade Marseille” (3-0) är den enda lille fotbollspuff som tränger sig in på förstasidan. På annat håll uppger tidningen att Montpellier kan räkna med åtminstone stängda läktarsektioner som straff för oroligheter som utbröt i samband med gårdagens Languedoc-derby (3-0 mot Nîmes). Disciplinkommittén sammanträder i dag. Inhoppare Jimmy Durmaz låg bakom Toulouse kvitteringsmål (1-1 mot Rennes).

Le Parisien uppger att ”Säkerheten fördubblas till PSG-Röda Stjärnan” i CL på onsdag. Några siffror nämns dock inte. Den serbiska klubben har inte fått några biljetter, men ca 2 000 fans är ändå väntade. I PSG:s damlag debuterade i går Hanna Glas. Den svenska backen fanns med i startelvan och fick spela en knapp timme. PSG fick bara oavgjort (1-1 mot Lille), och tappade den delade ligaledningen till Lyon, som nu är två poäng före.

Ouest France uppger att Nantes under måndagen väntas göra klart med Vahid Halilhodzic som ny tränare på ett tvåårskontrakt. Han ersätter Miguel Cardoso.

TYSKLAND

Bild undrar hoppfullt ”Har vi äntligen en titelstrid igen?”, efter Dortmunds imponerande vändning, seger (4-2 mot Leverkusen) och plötsliga ligaledning. Tidningen frågar några av de största tyska tränarnamnen. Ottmar Hitzfeld understryker att Dortmunds seger ”ger hopp om en spännande titelfajt. En sådan match ger impulser som varar, som gör att de känner sig starkare även mentalt. Kanske var det födelsen av ett nytt lag. Och för Bayern vore det bra, för stark konkurrens förbättrar lagets insatser”, menar Hitzfeld, och har Champions League i åtanke. Bayern är fortfarande allas klara favorit. Eller som Felix Magath uttrycker det, ”Jag skulle sätta en Maß Bier på Bayern”, en stor stark modell större.

Sport1 synar Bayern med ex-spelaren Stefan Effenberg. Han är inte orolig, han ser ingen minikris för laget. Men en sak gnager. ”Även om man har så mycket kvalitet om Bayern, så är jag inget fan av omfattande rotation. Det är okej lite här och var. Det finns faser under en säsong – och Bayern är i en sådan – då man slutar rotera spelare och använder sin förstaelva”, menar Effenberg.

Kicker försöker lösa ”Pusslet Sané”. Alla bitar har inte fallit på plats ännu. ”Så ung, så bra, så svår”, lyder rubriken inne i tidningen. Ingen svensk finns med i Kickers Omgångens lag, som är följande: Bürki (Dortmund) – Hakimi (Dortmund), Tah (Leverkusen), Stark (Hertha), Mitteltädt (Hertha) – Reus (Dortmund), Behrens (Nürnberg), Duda (Hertha) – Alcácer (Dortmund), Finnbogason (Augsburg), Poulsen (Leipzig).

ÖVRIGT

LA Galaxy-insider var på plats när Zlatan Ibrahimovic i morse, svensk tid, höll ett presentationstal i samband med Galaxy Oktoberfest för årskortsinnehavare. När Zlatan uppmanade fansen att köpa nya kort sa han ”då kanske ni får se mig också”, skrattade och viftade direkt bort det med ett finger. Men fansen avbröt omedelbart talet med att skandera ”one more year, one more year!”. Zlatan log, men pekade bara på Ashley Cole och sa, ”Det är till dig, Ashley”. Däremot hade Zlatan ett annat bejublat budskap: ”Låt oss ta laget till slutspel och förgöra alla andra”. Se klipp nedan.

De Telegraaf (Nederländerna) har rubriken ”Petersson gjorde mål för åttonde (!) gången i ett vinnande Heracles” (2-1 mot Emmen). Men efter två veckor i rad i tidningens Omgången lag räckte det inte dit den här gången. Svensken får beskedliga 6/10 i betyg. Fox Sports ställer Petersson vid mikrofonen: ”Mitt fokus är nästa match och träningarna, det är nyckeln för mig. Jag säger samma sak varje vecka, men så är det verkligen”, säger han, och tackar sedan sina lagkamrater.