Karl-Johan Johnson tillbaka – uttagen i Gazzettans Europa XI

ENGLAND

Daily Express är vän av svulstiga rubriker. Mourinhos ord om att United kan blir bättre ger ”José lovar kött på benen”. Guardiolas ursäkt till Gabriel Jesus för att han inte fick ta straffen som Mahrez sedan prickade månen med, ger ”Förlåt mig Jesus” (Liverpool-Man City 0-0).

The Sun beskriver den helt misslyckade straffen med krystade ”MahROW Z”, men ägnar sig annars mest åt sin bästsäljare på ”M”: Unitedtränaren Mourinho. ”Exklusivt: Så räddades José av Pogba”. Spelarna ska i halvtid mot Newcastle ha fått komma med idéer om hur man skulle vända 0-2-underläget. ”Den franske mittfältaren föreslog en djupare roll för egen del och att ta in Marouane Fellaini. Och det var precis vad Mourinho gjorde”, menar The Sun.

Daily Mirror har Mahrez straff, att det var ”threesy” för Chelsea (3-0 mot Southampton) och ”5-star Gunners” för Arsenal (5-1 mot Fulham). Men en Mouriho-”exklusivt” ligger alltid på lut. I dag: ”Exklusivt: Zidane på stand-by för Unitedjobbet – precis som Mourinho själva var”. Mirror menar att United sagt till Zidane att ligga lågt med andra jobb tills vidare eftersom det kan vara ett på gång på Old Trafford, på liknande vis som klubben gjorde med Mourinho när Louis Van Gaal var tränare.

Daily Telegraph har dåliga nyheter för Mirror. Under ”Mourinho vill ha klubbledningens stöd med framtiden fortsatt osäker”, finns också citat om Zidane. ”Jag tror inte att han kommer att blir tränare i England, eftersom det inte överensstämmer med hans stil eller sätt att se på fotboll”, säger en av Zidanes agenter, Alain Milgliaccio till Journal de Dimanche, ”Jag har pratat med honom om det och tanken tilltalar honom inte. Han har bestämt sig för ett sabbatsår och kommer inte att ändra sig”.

The Independent ger Jürgen Klopp en rubrik. ”Liverpooltränaren säger att Nations League är ’den mest meningslösa turneringen i världen’”.

BBC-krönikören Garth Crooks har tagit ut sin Omgångens elva. Den består av: Begovic (Bournemouth) – Bellerin (Arsenal), Coady (Wolves), Gomez (Liverpool) – Barkley (Chelsea), Pogba (Man United), Torreira (Arsenal), Sigurdsson (Everton) – King (Bournemouth), Lacazette (Arsenal), Hazard (Chelsea).

Gazzetta dello Sport med Veckans Europa XI (exklusive Serie A). En svensk är med #FKHeadlines pic.twitter.com/zCVZSmcPYH — Frederic Pavlidis (@FredPavlidis) October 8, 2018

ITALIEN

Gazzetta dello Sport går efter i en ”Milanesisk tango”. Det är två argentinare som håller takten. Den ene i blåsvart tröja. ”Inter topp-tre med Super-Icardi” (2-1 mot Spal). Den andre har rödsvart tröja. Det blev även två mål för landsmannen Higuaín i Milan (3-1 mot Chievo). På annat håll i Serie A: Albin Ekdal (Sampdoria) får medelbetyget 6/10 (1-0 mot Atalanta), medan Oscar Hiljemark (Genoa) får nöja sig med 5,5 efter förlust (1-3 mot Parma). I Serie B fick landslagets Marcus Rohdén (Crotone) nöja sig med ett inhopp. Han fick 6 i betyg för insatsen (0-1 mot Palermo). Det mest oväntade svensknamnet i Gazzettan är ändå Karl-Johan Johnsson. Guingampmålvakten är med tidningens Omgångens utlandsleva. I den plockar Gazzettan varje veckan ut de bästa spelarna från ligorna i Europa, förutom Serie A. Guingamp spelade i lördags 1-1 mot Monpellier, och Johnsson fick 7,5 i betyg av GdS. Han var också matchens lirare i L’Equipe i går (7/10), men ej med i tidningens Omgångens lag för Ligue 1, som presenteras i dag (se nedan). 28-åringen ligger fortfarande i bottenskiftet på L’Equipes betygslista för målvakter efter en svag start för laget, men har svängt uppåt i takt med framgångarna de senaste omgångarna.

Il Mattino, Neapeltidningen, låter en rubrik lysa röd. Den tillägnas ”Il Magnifico” (”Den ståtlige”). En gång namnet på Lorenzo de’ Medici, nu namnet på Lorenzo Insigne, Napolis stora lilla stjärna (2-0 mot Sassuolo).

Corriere dello Sport har också den neapolitanske Lorenzo som bärande rubrik, som ”Insigni” (”Utmärkande”). CdS uttrycker det också med ”Lorenzo kom in och lyste upp San Paolo med ett skruvat skott”, som säkrade segern. ”I” är en gångbar begynnelsebokstav på efternamn även i Roms ljusblå hoods. ”Immobile lyfter Lazio och Inzaghi: Fiorentina knockade” (1-0).

Tuttosport har redan fört en aningen tveksam kampanj för Cristiano Ronaldo. I dag är inget undantag. Under ”Exklusivt: Ronaldo till attack” utlovar Turintidningen, ”Så här tänker CR7:s advokater plocka isär anklagelserna från USA”. Sedan skjuter tidningen också in ”Portugals premiärminister: Cristiano är oskyldiga, det får räcka med smutskastning”. Något som är en omskrivning av Antonio Costas uttalande. Han påpekade, ”Folk måste förstå att det finns något som heter anta att någon är oskyldig till motsatsen är bevisad. Det räcker inte med att vara anklagade för något för att vara skyldig”. På en höft slänger Tuttosport också in lite mer Juventus, ”Samtidigt: Paratici i Paris, målet är Rabiot”.

SPANIEN

Estadio Deportivo-redaktionen har troligen studsat till Soca boys natten lång. I alla fall är ”Follow The Leader” dagens rubrik sedan lokaltidningens gäng, Sevilla, tagit sig upp i ligatoppen (2-1 mot Celta Vigo). Inte lika kul för stadens grönvita lag. ”För mycket Wanda, för mycket Cholo” betyder att det blev för mycket Atlético för Real Betis, som förlorade med 1-2.

Marca skildrar spänningen i toppen med ”En kväll med tre ledarlag”. Barcelona, som tappade poäng (1-1 mot Valencia) var ett tag i ledningen. Det var även Atlético, innan Sevilla slutligen satte sig tillrätta i ledarfåtöljen. Och så påminner tidningen om att det är Barça-Sevilla i nästa omgång, den 20 oktober. Krisande Real Madrid har också en rubrik, ”Lopetegui inte i fara…ännu”.

AS ger en liknande bild i sin största rubrik för dagen. ”Lopetegui till El Clásico”. Real-tränarens framtidsätts på sin spets först i och med matchen mot Barcelona den 28 oktober.

Onda Cero-journalisten José Ramón de la Morena har snävare tidsramar än så. Betydligt snävare. Enligt hans uppgifter kommer Real Madrid redan i dag att fatta ett beslut om Lopeteguis framtid. Kollegor till Ramón är försiktigare. Edu Pidal uppger att det finns röster i Reals ledning som vill kicka Lopetegui, men att det inte är aktuellt ännu.

Mundo Deportivo tycks trots Barças poängtapp finna värme i ”Het liga”. Ett klipp vid tabelltoppen understryker läget: sex lag inom två poäng. Tidningen har också med en kommentar från Gerard Piqué till kritikerna. ”Det är många som vill att jag ska misslyckas, inte bara i Madrid utan också här, för att jag varit mycket kritisk mot pressen. De kan njuta av det, krypa ut ur grottan och sola sig en stund, men de vet att allt snart kommer att ändras”.

FRANKRIKE

Le Parisien ger PSG:s tonårsstjärna högerhörnet på förstasidan, ”Mbappé är magisk”. På sporten är rubriken ”Som en orkan!”. Anfallaren gjorde fyra mål på 13 minuter när PSG sopade bort det sista lilla tilltänkta motståndet i ligan (5-0 mot Lyon). Betyget till Mbappé blir 9/10.

L’Equipe ger Mbappé samma höga betyg. Fast ett ännu högre betyg är att tidningen på förstasida justerar PSG:s slogan ”Ici c’est Paris” (ung ”Här är det PSG som gäller”) till ”Ici c’est Mbappé”. Tuchels betyg på Mbappé? ”Magnifik”. Mbappés betyg på Mbappé? ”Jag kan bättre”. 19-åringen finns förstås med i Omgångens lag. Det gör ingen Ligue 1-svensk. Inte heller Saman Ghoddos, som däremot kan trösta sig med ett pris. Innan Amiens match i lördags, som ex-ÖFK:aren avgjorde, fick han på planen ta emot supportrarnas pris som Månadens spelare för september. Av de tre nominerade spelarna fick han 51 procent av rösterna. Emil Krafth var tvåa med 30 procent.

BeIN Sport visade innan Mbappés målorgie på Parc de Princes en intervju med fransmannen. I den påpekade han bland annat, ”Klubben har valt sin ledare och det är Neymar”.

TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung njöt av vad den såg när RB Leipzig hade lekstuga (6-0 mot Nürnberg). Varenda spelare i laget får ett eller två i betyg (ett är det högsta på den sexgradiga betygsskalan). Emil Forsberg till hörde de som gick två. ”Skulle visst ha en ljumskskada. Det syntes inte till. Bubblade som cider”, lyder omdömet.

Bild trycker in ”Bayerns konkurs” på förstasidan. Den har inget med ekonomin och allt med resultaten att göra. Laget ligger plötsligt först på sjätte plats. Vems fel är det? Bild anser sig ha svaret. I procent, till och med. 40 procent klubbledning, 30 procent tränare Kovac och 30 procent spelare. Tidningen trycker på ett par andra saker. Spelarna uppges missnöjda med sportchefen Hasan Salihamdzic och har klagat hos klubbpresident Uli Höness. Bayern påstås ha Zinedine Zidane som favorit om ett tränarskifte skulle bli aktuellt. Arsène Wenger, Laurent Blanc, Antonio Conte och Ralph Hasenhüttl finns också med på listan över lediga alternativ.

Süddeutsche Zeitung har däremot starkt försvar till Kovac. Många har efterlyst det från klubbledningen, och svar kommer nu från Höness som menar att han ”står upp som en” för Koavc och att han kommer att bli kvar ”vad som än händer de närmaste veckorna”.

Kicker får ur Höness ungefär samma sak. ”Jag kommer att försvara Kovac till varje pris. Vi är helt lugna”, bedyrar Bayernbossen. Dagens stora rubrik på är en variant på upp-som-en-sol-ned-som-en-pannkaka. ”Hundra dagar, två världar”, beskriver Kovacs första tid. Tidningen följer också upp Paco Alcácers målsuccé i Dortmund. Ligaledaren lånade in anfallaren från Barcelona för två miljoner, men har redan diskuterar att utlösa köpoptionen på 21 miljoner euro. Beslutet ligger hos Dortmund, som redan är överens med 25-åringen om ett kontrakt till 2023. Kicker uppger vidare att krislaget Stuttgart inte har kontaktat Hasenhüttl utan har Markus Weinzierl som favorit att ta över tränarsysslan efter sparkade Tayfun Korkut.

ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) såg FCK ta en storseger (4-0 mot Randers), och har som en av tre punkter från matchen, ”Det finns en anledning till varför Patrik Carlgren är tillbaka i dansk fotboll”. Ex-AIK-målvakten är efter en utflykt i Turkiet tillbaka i Danmark och nu vaktar Randers mål. Han får 2/6 i betyg. Samma låga betyg får också rubrikernas man Simon Tibbling efter Bröndbys seger (3-1 mot Ålborg). Johan Larsson får däremot 4/6. I övrigt rapporterar Ekstra Bladet att Romamålvakten Robin Olsen satt på läktaren och såg sin gamla klubb FCK vinna. Nu väntar landslagssamling i Stockholm.

ESPN– journalisten Jeff Carlisle är den senaste att komma fram till att sparkade Mikael Stahres ersättare i San Jose Earthquakes heter Matias Almeyda. Den forna argentinska landslagsmittfältaren var senast tränare i Guadalajara, Mexiko.