Ranking: Janne Andersson före Conte och Mourinho

ENGLAND

Four Four Two har rankat 50 Bästa Tränarna i världen 2018. En svensk glider före José Mourinho, Thomas Tuchel, Antonio Conte & Co. Förbundskapten Janne Andersson landar på 17:e plats. ”Andersson kommer med all säkerhet att bli ihågkommen som en av Sveriges bästa tränare någonsin, delvis på grund av sitt beslut att ignorera särskilt en spelare”, skriver FFT, och syftar på Zlatan Ibrahimovic. Listan toppas av Pep Guardiola (Man City), före Zinedine Zidane (ex-Real Madrid) och Diego Simeone (Atlético).

The Times puttar undan ligacupen för ”Mourinho friad från anklagelser”. Den här gången gäller det svordomar in i en tv-kamera. Times trycker på att United använde en Liverpoolspelare som slagträ i sitt lyckade försvar. Kameror fångade upp när Jordan Henderson i engelska landslagströjan svor mot Kroatiens förbundskapten i en landskamp inför tomma läktare.

Daily Telegraph går vidare med att förbundet (FA) är ”chockat” över den friande domen från en oberoende kommission, och planerar att överklaga för att få Unitedtränaren fälld. Till skillnad från Times är det emellertid ligacupen som dominerar tidningens sportetta. Med ”Son han glänser för Spurs” hyllas Tottenhams tvåmålsskytt (3-1 mot West Ham). Lottningen gav nytt Londonderby för Spurs: ärkerivalen Arsenal. Telegraph uppger även att ”Real Madrid vill inleda samtal med Belgiens förbund för att ge Martínez jobbet som tränare på Bernabéu”.

Daily Mirror vill också uppmärksamma Tottenhams match. Men i brist på skandalrubriker använder tidningen i stället tisdagskvällens arga kommentar från ex-Spurstränaren Harry Redknapp. ”Skamligt” fyller sportettan. Det är Redknapps åsikt om Gary Neville som tycker Tottenham varit ryggradslösa under 30 år. ”Han (Neville) var tränare för Valencia och då var hans lag sämst i klubbens historia”, la en ilsken Redknapp till. Lyssna till klipp från TalkSport här.

I Sport toppar med en annan ligacupmatch. ”Absolutely Fabregas” är en flört med en klassisk tv-komedi (”Absolutely Fabulous”) och en hyllning av Chelseas segerskytt (3-2 mot Derby County).

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport känner av ”Halloween på San Siro” och det slutade med ”Godis för Milan” (2-1 mot Genoa). Segermålet kom i den 91:a minuten. Milan klev i och med segern också upp på en Champions League-plats (fyra) på målskillnad före Lazio. Vidare spekulerar tidningen i om det kan bli en ”CR…6”, som i en sjätte Ballon d’Or. ”Nu kan han hoppas”, menar GdS. Utmanarna ses som fyra: Antoine Griezmann, Lionel Messi, Luka Modric och Kylian Mbappé (ingen plats finns i Gazzettans tankar för årets enda CL- och VM-vinnare, Raphaël Varane). Inter fortsätter locka storpublik. ”140 000 åskådare mot Genoa och Barça”, summerar tidningen de 65 000 som väntas i helgens ligamatch och de 75 000 som väntas till CL-mötet nästa vecka. På annan plats finns ord från Robin Olsen. De är hämtade från Romas matchprogram inför mötet med Fiorentina. En av frågorna: Du nämnde nyligen att du var under stor press när du anlände, det verkar ligga bakom dig nu? Olsen: ”Det stämmer. När jag kom var pressen stor på mig, men det är normalt när man kommer till en stor klubb. Roma hade en fantastisk målvakt i Alisson och jag kom för att ersätta honom. Jag förväntade mig pressen och visste att jag var tvungen att visa mitt värde på planen. Jag arbetar hårt varje dag, varje minut, för att visa att jag räcker till”.

Corriere dello Sport uppmärksammar Milans seger i hängmatchen med ”I slutändan njuter Rino” (Gattuso). Men mest utrymme får en annan tränare, Marcello Lippi, som mest pratar scudettokamp. Bland annat påpekar Lippi att ”Inter har gjort en enastående värvning: självförtroende”. Tidningen försöker också få det att vattnas i munnen på Napolifans med ”Cavani-De Laurentiis: Mötet”. I spelartunneln efter mötet med PSG i förra veckan, ska Napolis president ”ha låtit uruguayanen förstå att dörren står öppen” för en återkomst. Även CdS fångar upp publiksuget kring Inter, se tweet nedan.

Tuttosport drar på ”Marotta-Inter – vägen är fri”, sedan klubbdirektören nu också officiellt lämnat Juventus.

Inter 😃 Napoli 😬 (fjolårets publiksnitt jämfört med årets, via Corriere dello Sport) #SerieA pic.twitter.com/cNa4IEydlN — Frederic Pavlidis (@FredPavlidis) November 1, 2018

SPANIEN

Marca tycker att ”Vinícius höjer moralen” efter Real Madrids cupseger (4-0 mot Melilla). Det blev inga mål men ”Brasilianaren debuterade och briljerade i Solaris lag”. Tidningen noterar också att det var första bortasegern sedan i augusti. Visserligen mot ett division 4-gäng…men ändå. ”Solari förstår sig på detta Madridlag”, är rubriken på en matchkrönika av José Félix Días.

AS tar också fasta på att ”Vinícius kliver fram”, och påpekar att brasilianaren var bäst i Real Madrid. ”Jag tyckte han var mycket bra. Han är mycket ung och har en mycket stor talang”, är Solaris omdöme på förstasidan. 90 procent av AS webbläsare vill i skrivande stund att 18-åringen också startar mot Real Valladolid i helgen. John Guidetti fick starta för Alavés i cupen (2-2 mot Girona). AS är inte imponerad. På skalan noll till fyra får svensken noll i betyg. Bara lagkamraten Adrián Diéguez får lika lågt. ”Guidetti gick på nytt obemärkt förbi”, skriver AS.

Cadena Cope uppger som en uppföljning på Vinícius Jr:s succé att Real Madrid betalade mer än de 45 miljoner euro som ofta uppges. Summan är vad Flamengo fick, men radiokanalen påpekar att Real dessutom betalade åtta miljoner till Vinícius familj och lika mycket till mellanhänder. Totalt alltså 61 miljoner euro för den då 16-årige brassen, som ännu inte debuterat för Flamengos a-lag. Uppgifterna förekom också i brasilianska medier vid tidpunkten för avtalet förra året.

Sport pustar ut med ”I sista stund” efter Barcelonas segermål i slutminuten (1-0 mot Cultural Leonesa). ”Ungdomarna visade upp sig, och Aleñá gjorde en stor match, men reserverna övertygade inte”, skriver Sport, som vanligtvis är mycket genrös med betygen men den här gången bara delar ut 7/10 som högst till Cillesen medan Malcom får lägst, bara 4/10.

FRANKRIKE

L’Equipe presenterar en intervju med Marseilles stjärna Dimitri Payet med citatrubriken ”Jag gör allt för klubben”. Tidningen tar också upp fallet Neymar, som riskerar fängelse för korruption och bedrägeri i samband med övergången från Santos till Barcelona 2013. Men som väntat är fängelse – trots stora rubriker i går – inget sannolikt scenario. ”Det är liten risk att han (Neymar) åker i fängelse”, säger den katalanska advokaten Xavier Albert Canal, som är specialiserad på idrott, ”I Spanien är det mycket ovanligt att en domare dömer ett strängare straff än åklagaren yrkat. Och straff på två år och lägre omvandlas till villkorlig dom här”.

Le Parisien skriver att PSG kommer att försöka förstärka laget med en defensiv mittfältare i vinter, men att det inte finns någon bottenlös kista att ösa ur. Enligt tidningen handlar det om 24 miljoner euro som är undanlagda för en nummer 6. En försäljning av Lassana Diarra eller Jesé skulle kunna plussa på den summan. Le Parisien spekulerar också i ett möjligt lån av Fabinho från Liverpool. För den som undrar vad Kylian Mbappé och Thiago Silva gjorde i går så kollade de på PSG-Linköping i damernas Champions League (2-0). 20-åriga stjärnskottet Marie-Antoinette Katoto får Le Parisiens rubrik efter första landslagsuttagningen som hon firade med ett mål mot svensklaget.

O atacante Diego Tardelli foi suspenso por 1 jogo pelo comportamento não solene durante a execução do hino chinês na partida contra o Shanghai SIPG. pic.twitter.com/A3YCGZIEWG — Leonardo Hartung (@HartungLeo) October 31, 2018

ÖVRIGT

Ruhr Nachrichten (Tyskland) överdriver inte med förstasidesrubriken ”Med ansträngning i åttondelsfinal” om sitt Dortmund (3-2 mot Union Berlin e förl). Men segern kom med ett pris. Mittbacken Abdou Diallo drabbades av en lårskada. ”Han kommer troligen att vara borta ett par veckor”, säger tränare Lucien Favre, ”Vi har ett riktigt problem”. För hela backlinjen som inledde säsongen är nu skadad: Lukasz Piszczek, Manuel Akanji, Marcel Schmelzer och så Diallo. Mot Wolfsburg i helgen väntas Achraf Hakimi, Ömer Toprak, Dan-Axel Zagadou och Raphael Guerreiro spela. Under tiden lirade Alexander Isak med U23-laget. De vann med 3-1 mot Wattensheid. Isak byttes ut redan i halvtid – och Dortmunds samtliga mål kom i andra halvlek.

Olé (Argentina) jublar över alla moders finalderbyn som väntar – ett Superclásico i Copa Libertadores. Boca Juniors klarade i natt oavgjort (2-2 mot Palmeiras) och möter nu ärkerivalen River Plate. ”Det kan inte bli större”, basunerar Olé ut. ”Aldrig tidigare i världsfotbollens historia har en internationell turnering avslutats med ett derby av denna storlek”, fortsätter tidningen, och nämner Atlético-Real 2016 och Milan-Juventus 2003, men viftar i samma stund bort dem som en lätt bris jämfört med den orkan som nu drar in över Argentina.

The Independent (Irland) fnissar antagligen åt att ”Dublins brandkår uppmanar folk att ’göra en Neymar’ om de fattar eld under Halloween”. I en tweet skriver Dublins brandkår: ”Stanna, fall till marken och rulla. Om din kostym fattar eld under Halloween, gör en Neymar”, och lägger till en gif på brasilianaren.

South China Morning Post (Kina) noterar att Diego Tardelli fått en matchs avstängning för att ha varit respektlös mot den kinesiska nationalsången. Brasilianaren gnuggade ansiktet när nationalsången spelades inför Shanghai SIPG-Shandong Luneng i Superligan. Se klippet ovan.

Fotomaç (Turkiet) uppger att Chelsea och Trabzonspor diskuterar ett samarbete. Sedan tidigare har Chelsea ett samarbete med bland annat holländska Vitesse.