England drabbas av pokalfeber igen

ENGLAND

Daily Mirror basunerar ut ”Bäst i världen”. Men det är inte den engelska hybrisen som nått nya dimensioner efter gårdagens seger (2-1 mot Kroatien). Det är förbundskapten Gareth Southgates beskrivning av segerskytten Harry Kane. ”Harry är faktiskt den bäste målskytten i världen”, menar han.

The Sun kan däremot inte låta bli. Tidningen drömmer om bucklor igen med ”It’s coming home”. Tidningen pekar ivrigt på att det minsann är Kroatiens förbundskapten Dalics egna ord. Det var han som efter matchen berömde England med, ”It’s coming home very soon”. Och efter över 50 års smärtsam väntan skulle en Nations League-buckla glimra nästan lika mycket som en EM – eller VM-buckla i England. Den är två matcher bort.

BBC Sport sätter betyg på de engelska spelarna. I topp är Joe Gomez med 8/10. I botten Eric Dier och Ross Barkley med 5/10. Läsarna hade Marcus Rashford i topp 6,77/10 och Dier i botten, 5,38/10.

Daily Telegraph har ”’Världens bästa’ Kane skjuter England vidare” över sportettan. Men tidningen tar också ett större grepp. ”England kanske inte vann något 2018, men Gareth Southgate har fört en nation samman”, är rubriken på Paul Haywards krönika.

The Times fotbollsbilaga The Game är inne på en liknande linje. Förstasidan täcks av ”Southgates otroliga år”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport skålar. ”Cin cin” som det heter på italienska. Fast i Gazzettans tappning blir det ”Cin Cina” för möten i Kina mellan Giuseppe Marotta och Inters ledning. Bland annat ska rollen för Juves ex-vd diskuteras och förstås klubbens framtid. ”Målet: att minska gapet kring scudetton”, skriver GdS. Lycka till. Roma har drabbats av Ajaxfeber. I somras värvades Justin Kluivert. Nu uppger Gazzettan att klubben är ute efter Donny van de Beek, Matthijs De Ligt, David Neres och Hakim Ziyech. I De Beeks fall hoppas Roma hitta en lösning i januari på något mindre än de 20-25 milj euro Ajax vill ha.

Corriere dello Sport toppar också med ”Marotta scudetton”, kombinationen som Inter hoppas på. ”Kontrakt och anti-Juve plan ligger på bordet. Han kommer att kunna arbeta redan från december för att slåss om titeln, och i juni få Martial och Barella”, fortsätter CdS. Tidningen försöker också blåsa nytt liv i ryktena om Pogba och Juventus, ”Turin gör fransmannen nostalgisk och han ser över möjligheterna att lämna Manchester”.

Tuttosport har även den med att ”Marotta är hemma hos Suning”, men lägger tyngdvikten vid kvarvarande Juvepjäser. Och möjligen framtidens Juvepjäser. Under ”Stjärnfyllt anfall” menar Tuttosport att framtiden är oviss för Mandzukic och Dybala, samtidigt som ”de vitsvarta är redo att slåss om de bästa spelarna: från Asensio till Mbappé, utan att släppa blicken på Chiesa och Martial”.

SPANIEN

Marca tar på sig solglasögonen och tar med sig handduken. ”Kane skickade oss till stranden”, skriver tidningen sedan engelsmannens segermål mot Kroatien satt stopp för Spanien förhoppningar att nå Nations League-slutspelet. Det egna landslagets insats får den ljumma rubriken, ”Spanien har fortsatt minnesförlust”. Visserligen blev det seger (1-0 mot Bosnien), men det var ”ytterligare en dålig match av Luis Enriques landslag”.

AS hittar få glädjeämnen. Det var målet av debutanten Brais Méndez och det var inhoppet av Pablo Fornals. Villarrealspelaren är den enda som får 3/3 i betyg. Lägst betyg? Álvaro Morata – 0/3, efter bland annat (ännu) en jättemiss. I en artikel om Alavés ringar AS in fem spelare ”som kan packa väskan om omständigheterna är de rätta”, det vill säga om ett tillräckligt bra bud kommer in. John Guidetti är en av dem. ”Den dyraste spelaren i klubbens historia för fyra miljoner euro, men kom tillbaka från VM i Ryssland och semester ur form. Han har förlorat sin plats i laget och är efter Rubén Sobrino, Borja Bastón och Jonathan Calleri. Några klubbar i Turkiet har visat intresse och han vill ha speltid”, skriver AS.

Cadena Ser ger ordet till förbundskapten Luis Enrique. Han är trots allt nöjd med insatsen i Nations League. ”Vi har inte varit sämre än England och Kroatien. Jag är nöjd med det jag sett”, säger han.

Sport har i stället fullt fokus på Barcelona. ”Ultimatum till Dembélé”. Klubben har tröttnat på hans attityd. Ousmane Dembélé har kompisar från hemkvarteren i Frankrike boende hos sig och tycks mer intresserad av PlayStation än Barça. Om han inte ändrar inställning överväger Barça att sälja honom i sommar, om ett bud på 100 miljoner euro dyker upp i faxen.

FRANKRIKE

L’Equipe är annorlunda. Ingen fotboll på förstasidan, men en välkommen dryg helsida om toppmötet i franska damligan. PSG och Lyon spelade 1-1, Hanna Glas fick nöja sig med ett inhopp efter en dryg timme. Emma Berglund saknades i truppen. Lyons norska världsstjärna Ada Hegerberg fick för övrigt ett av matchens lägsta betyg, 3/10. Bara lagets målvakt Sarah Bouhaddi fick lägre, 2/10. Lyon leder ligan på 28 poäng före PSG på 26. Nästa lag är Paris FC – på 15 poäng. Franska herrlandslaget möter Uruguay på tisdag. Trolig startelva enligt L’Equipe: Lloris – Sidibé, Varane, Kimpembe, Digne/F Mendy – Ndombele, Kanté – Mbappé, Griezmann/Fekir, Matuidi – Giroud.

Canal+ hade i programmet Canal Football Club besök av Antoine Griezmann. Han underströk bland annat sina tankar om att avsluta karriären i USA. ”Det är en dröm och ett mål”, sa Griezmann. Han har tagit stryk för att han säger att han förtjänar Ballon d’Or i år. ”Jag säger vad jag tycker, och jag säger vad jag vill ha”, svarar Griezmann, och påpekar samtidigt att det finns andra som också förtjänar Ballon d’Or. Samarbetet med Kylian Mbappé i landslagströjan har inte klickat hundraprocentigt ännu. ”Det kommer”, säger Griezmann, som lägger till, ”Jag funkar jättebra med Kylian, vi åkte till Disneyland tillsammans”.

TYSKLAND

Bild drar på ”Så planerar Bayern framtiden”. I kort form: Fortsätta dominera Bundesliga, vinna en CL-titel inom fem år, spendera ungefär 200 milj euro på spelare till sommaren och ”internationalisera” klubben för att dra in mer stålar. Det är några av punkterna. Bild lyfter spelare som är aktuella för försäljning i Dortmund. Alexander Isak är en av dem som sedan i somras ännu inte hittat ny adress. Tidningen menar att i svenskens fall är problemet att han ”redan har en lön som en stor spelare”. Enligt Bild har Dortmund för övrigt redan ringat in en ersättare om Christian Pulsic säljs: 20-årige Pedrinho i Corinthians.

Kicker framför budskap från Dortmunds sportchef Michael Zorc om just Pulisic, ”Vi har hört rykten i åratal, men vi räknar med honom till säsongens slut”. Däremot är enligt Kicker en försäljning av den 20-årige amerikanen aktuell till sommaren. PL-klubbar slickar sig om munnen.

Nürnberg Nachrichten noterar att Mikael Ishak är tillbaka efter sin knäskada. Och det med besked. I sin comeback för Nürnberg i en träningsmatch (4-2 mot FK Usti) nätade svensken efter tre minuter. ”Det var problemfritt. Förhoppningsvis fortsätter det så”, sa Ishak efter matchen. Han spelade en halvlek. ”Det var viktigt för honom att få några minuter, så att han sakta komer tillbaka i rytmen”, säger tränare Michael Köllner till Bild. På lördag kan det bli ligacomeback mot Schalke.

ÖVRIGT

Het Nieuwsblad (Belgien) skriver om ”Smärtsam besvikelse” efter Belgiens kollaps efter 2-0-ledning (2-5 mot Schweiz). Spelarna var förkrossade. ”Det var den värsta matchen någonsin med landslaget för mig”, säger Thomas Meunier. ”Jag tror vi kände oss lugna efter 2-0, också på grund av att vi sällan släpper in många mål. Nu känner vi oss dumma. Det är en känsla vi måste behålla. Vi ville så gärna gå till slutspelet, så vi måste behålla den här känslan så vi lär oss kontrollera en match”, menar målvakten Thibault Courtois. ”Nästa gång vi återvänder till landslaget gör vi det med fötterna på jorden. För det som hände nu var att vi inte tog det tillräckligt på allvar”, säger landslagskaptenen Eden Hazard.