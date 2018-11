Olsen om straffen: ”Jag är fortfarande arg”

ENGLAND

Daily Mirror samlar röster i Manchester. ”Ge upp”, hörs från den ljusblå sidan av stan, ”Stå upp”, hörs från den röda sidan. Det är först Citys Sergio Agüero som varnar rivaler, ”Om vi kan hålla takten, vara fokuserade, tänka på att vinna och göra det rätt, då kan vi förbli obesegrade”. Det är sedan Uniteds Romelu Lukaku som varnar lagkamrater, ”Om han (Mourinho) har en dispyt men någon, så handskas med det. Du är för tusan vuxen, bara handskas med det”.

The Sun hör i stället ”En bön för Christian”. Det kommer från Tottenhams tränare, ”Pochettino uppmanar honom att nobba Real”. Den spanska storklubben har uppgetts intresserad. ”Jag hoppas Christian fortsätter att utvecklas med Tottenham”, säger Pochettino, som beskriver det som ”fantastiskt” om Eriksen sätter sin namnteckning på ett nytt kontrakt.

Daily Star har ett kontrakt som är underskrivet. ”Leende Mané överens om femårskontrakt” med Liverpool.

The Guardian djupdyker i säsongens målstatistik inför helgens omstart i ligan. ”Crystal Palace har inte gjort mål under första halvtimmen, Man City har inte släppt in mål sista halvtimmen”, påpekar tidningen i ingressen. Några andra fakta: Man United är trögstartade med 4-8 i målskillnad första halvtimmen. Chelsea har gjort flest mål av alla lag sista halvtimmen, 14 stycken. Liverpools starkaste period är i mitten av matchen. Laget har 9-0 mellan 31:a och 60:e minuten.

BBC Radio Five-intervjun med Zlatan Ibrahimovic i går dominerades på sedvanligt manér av beskrivningar av begrepp som Superman, Benjamin Button och Planet Zlatan. Men där fanns också ett svar på framtiden. Zlatan gör inte som Thierry Henry, Patrick Vieira eller andra storspelare i hans generation och blir tränare. ”Zlatan behöver inte fotbollen. Inte som tränare”, säger han, ”Det är väldigt stressigt. När man är tränare och inte kan påverka vad som händer på planen, det är väldigt svårt. Ett år som tränare är som tio år. Man blir gammal snabbare”.

ITALIEN

Il Romanista ståtar med en intervju med Robin Olsen. På förstasidan finns flera citat som spretar åt olika håll. ”Min dröm är att vinna något här, och vi kan göra det, vi är starka”, ”En målvakt är ensam men inte med Curva Sud i ryggen”, ”Ja, jag kunde känna misstro, men nu är allt bra”, ”Jag har spelat på många platser, men Romafansens passion är något alldeles speciellt: Roma är överallt i staden”, ”Di Francesco? Very good!” och ”Daniele De Rossi? Fantastic Captain”. Tidningsrubriken är ”Jag glömmer inte”, och syftar på den omdiskuterade straffen borta mot Fiorentina. ”Jag är fortfarande arg”, säger Olsen. Inne i tidningen finns bland annat frågan om första ord han lärde sig på italienska. ”Höger och vänster. Jag började med fotbollstermer för att kunna kommunciera med medspelarna”. Framstegen är inte bara språkliga. På planen går det allt bättre. ”Jag är glad, lagkamraterna tror på mig, och jag vill hjälpa dem”, säger Olsen.

La Gazzetta dello Sport målar upp ett ”Black Friday på mercaton” med spelare och prislappar. Bland de olika supererbjudandena som presenteras finns förstås också Zlatan Ibrahimovic. Destinationen är redan klar i Gazzettans ögon: Milan. Till skillnad från Sport Mediasets uppgifter i går om en lön på 2,2 miljoner euro, uppger GdS att överenskommelsen gäller tre miljoner netto för sex månader. Betydligt mer än nuvarande baslön i LA Galaxy. Corriere della Sera skriver 2,8 millj euro netto. ”Bland ’de många andra europeiska lag som är intresserade’ verkar det inte finnas någon som är beredd att erbjuda mycket mer”, skriver Gazzettan, och ser bara ett hot, ”Den enda hindret kan komma från Financial Fair Play, om Milan tvingas till en rad ekonomiska begränsningar”. På annat håll sätter Gazzettan startelvor och tror att Albin Ekdal, som haft skadekänning, hamnar utanför Sampdorias startelva i derbyt mot Genoa. Däremot har tidningen med Genoas Oscar Hiljemark, annars fast på bänken, i startelvan.

Corriere dello Sport är av precis samma åsikt om svenskarnas spelchanser i Genuaderbyt. På förstasidan handlar det annars om anfallet i Milan, men inte om Zlatan Ibrahimovic. CdS ser däremot ”Dubbla problem” med Gonazlo Higuaín. Milananfallaren visar ”första tecknen på frustration” och nya vd:n ”Gazidis bestämmer: Kan låta köpoptionen förfalla och inte heller förhandla”. Optionen är på 36 miljoner euro, vilken nu ses som för hög. Dessutom har Higuaín en avstängning att kämpa emot, ”I Rom i dag för att be om mildare straff”.

SPANIEN

Marca ser det som ”Solaris månad”. Real Madrids nya tränare har tre uppgifter: knapra in poäng på Barcelona i ligan, komma etta i CL-gruppen och bli första lag att vinna klubblags-VM tre gånger i rad. Tidningen har också med Karim Benzema-citat från Reals klubb-tv. ”Tidigare hade vi Cristiano Ronaldo, men inte längre. Så nu är det upp till mig att göra målen”. Fransmannen lägger ribban högt. På frågan om han kan slå sitt rekord på 32 mål svarar han, ”Självklart”. Benzema vill inte ge en siffra, men på frågan om 35 mål svarade han, ”Jag gillar den siffran”.

AS river i gamla sår. I en intervju säger ex-Realmålvakten Iker Casillas ”Det som hände med Mourinho skulle inte hända igen”, och menar att han skulle konfronterat den dåvarande Realtränaren som han hade en usel relation med. I slutändan lämnade Casillas klubben genom bakdörren. I portugisiska Record svarar José Mourinho bitskt, ”Den intervjun är typisk för någon som är i slutet av sin karriär”, och menar att Casillas visst konfronterade honom.

Sport hoppas på Barcelonas ”Två skyttekungar på jakt på Wanda”, Atléticos arena. Toppmatchen spelas i morgon och de två stjärnorna är förstås Luis Suárez och Lionel Messi. De båda toppar skytteligan med nio mål var.

Mundo Deportivo menar att ”Bollen är hos Neymar”. Det är upp till brasilianaren att visa att han vill tillbaka till Barcelona, att ”ta ett definitivt steg gentemot PSG” och ”höra av sig till Bartomeu”. MD stämplar paketet med ”top secret”. Schhhh.

FRANKRIKE

L’Equipe sveps med i David Cup-finalfeber men lämnar lite plats åt ”En verklig klassiker”. Det är heta regionderbyt Lyon-Saint-Étienne i kväll. En annan rubrik i tidningen är ”Buffon i mål mot Liverpool”. Den italienska veteranen kommer att stå mellan PSG:s stolpar mot Toulouse i helgen och i den viktiga CL-matchen nästa vecka. Han tar Alphonse Areolas plats.

RMC Sport anser sig ha tidpunkten det skar sig mellan Adrien Rabiot och PSG: matchen i Marseille i slutet av oktober. Den bångstyrige mittfältaren var inställd på att förlänga kontraktet, men var sen till ett inför-matchen-snack och fick bara göra ett inhopp. Han har sedan dess inte haft en givens plats i laget, och relationen mellan Rabiot och klubbledningen är på nytt synnerligen frostig. Le Parisien uppgav häromdagen att sportchefen Antero Henrique är beredd att casha in i vinter hellre än att låta Rabiot gå gratis i sommar – om klubben inte lyckas övertyga 23-åringen att stanna.

TYSKLAND

Sky Sport samlar citat från Bayern Münchens ordförande Karl-Heinz Rummenigge. Han planerar att bli kvar, ”Jag har blivit tillfrågad om att förlänga mitt kontrakt, och jag ska besluta mig inom en snar framtid”. Bland Real Madrid-fans hoppas man på James Rodríguez comeback. Men Rummenigge ger dem inget onödigt hopp. ”Vi har en överenskommelse med en option om att köpa som vi kan aktivera innan den 15 juni 2019. Det är november nu, och jag tycker inte det är rimligt att prata om detta ämne i november”, säger Rummenigge.

Nürnberger Nachrichten tror att Mikael Ishak får chansen från start direkt mot Schalke. Även om han inte är redo för 90 minuter ännu. Under torsdagen sa Nürnbergs tränare Michel Köllner, ”Ishak är redo igen. Men vi måste ha i åtanke om han klarar en så krävande match i 90 minuter”. Den svenska anfallaren har varit knäskadad sedan i mitten av oktober men gjorde comeback och mål i en träningsmatch för några dagar sedan.

"Jugadores, jugadores, no se lo decimos más, la Copa Libertadores, de la Boca no se va…", el hit de los hinchas de #Boca, que llenaron la Bombonera para el entrenamiento abierto. pic.twitter.com/oPgeNPi71t — Diario Olé (@DiarioOle) November 22, 2018

ÖVRIGT

Diario Olé (Argetina) uppmärksammar det enorma intresset inför finalreturen i Copa Libertadores på lördag (se klipp ovan). På Boca Juniors träning fanns 50 000 på plats inne på Bombonera – och ytterligare 10 000 utanför, skriver tidningen. Den första matchen mot lokalrivalen River Plate slutade 2-2.

SDNA (Grekland) tar död på ryktena om en comeback för Daniel Majstorovic i AEK. Under torsdagen fick Atenklubbens sportchef Vladimir Matijasevic sparken, och Majstorovics namn ringades direkt in som en het kandidat. Men enligt SDNA dementerar AEK att han är aktuell. Majstorovic har både varit spelare och sportchef i AEK. Senaste uppdraget som sportchef i BP lämnade han i höstas.

Anadolu Agency (Turkiet) tar död på ett annat rykte. Enligt statliga televisionen TRT har Mattias Bjärsmyrs klubb Sivasspor kontaktat Usain Bolt om ett korttidskontrakt. Men klubbens viceordförande Erdal Sarilar fnyser åt uppgifterna. ”Vi är inte en friidrottsklubb. Vi är inte intresserade av honom”, säger Sarilar till nyhetsbyrån.

ESPN (USA) har klara besked från Radja Nainggolan. Han har inte glömt hur han nobbades av Belgiens förbundskapten Roberto Martínez. ”Jag fick förklaringar men de var patetiska allihopa”, säger Intermittfältaren, och står fast vid att inte spela mer i landslaget. ”Jag sa att om jag inte kom med till VM så slutar jag, och jag står vid mitt ord”, säger han.