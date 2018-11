”Bengalmamman” riskerar fängelse och vårdnaden

Rubrikämne i rött, scrolla ned

ENGLAND

Manchester Evening News strösslar ytterligare beröm över Victor Nilsson Lindelöf. Den här gången från Crystal Palaces tränare Roy Hodgson efter lördagens match. ”Om någon hade några tvivel kring Manchester Uniteds engagemang och vilja, så kan de titta på Lindelöf, som helt klart hade skadat sig, men ändå höll jämna steg med Zaha och Ayew. Det säger en hel del. Om jag var Man United-supporter skulle det vara en av de saker som imponerade mest på mig i matchen, och göra mig mycket tillfreds”, säger Hodgson.

The Sun har rakt motsatt budskapet till en annan spelare. ”Din mes”, täcker hela sportettan till en bild på Mesut Özil. Det är tidningens tolkning av Unai Emerys ord om petningen av tysken i gårdagens segermatch (2-1 mot Bournemouth). Arsenaltränaren svarade nämligen på frågan om Özils frånvaro att ”det var en mycket krävande match, sett till både fysik och intensitet, och vi fattade beslut därefter”.

The Guardian tar upp samma ämne som enda fotbollsnyhet på sportettan, ”Özil petad av Arsenal – Matchen ”för krävande” för tysken, säger Emery”. Lustigt nog har tidningen i dag också artikeln ”Ola Toivonen skräddarsydd för anfallsroll i Melbourne Victory”. En uppföljning på hans mål och insats i söndags morse (svensk tid), signerad Guardians Melbournekorrespondent Evan Morgan Grahame.

Daily Telegraph tar sig an Arsenalmatchen med ett helt annat anslag, framåtblickande. ”Arsenal tar sikte på Tottenham sedan Aubameyang gjort mål igen”. På söndag möts lagen i det klassiska derbyt i norra London.

BBC Sport-krönikören Garth Crooks har inte plats för några svenskar i Omgångens lag. Det ser ut som följer: Hennessey (Crystal Palace) – Arnold (Liverpool), Sakho (Crystal Palace), Robertson (Liverpool) – Armstrong (Southampton), Gomes (Everton), Mooy (Huddersfield), Alli (Tottenham) – Son (Tottenham), Mitrovic (Fulham), Sané (Man City).

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport trycker inte bara på Milantränaren Gennaro Gattusos frustration efter tappade poängen i går (1-1 mot Lazio). Den känner också av ”Gattusos bråk med Salvini”. Italiens biträdande premiärminister, som också är ett Milanfan, kallade tränare Gennaro Gattuso för bland annat ”tjurskallig” efter Laziomatchen (1-1). Salvini uttalade sig också om en påtänkt värvning. ”Jag är tveksam till att Zlatan Ibrahimovic kommer tillbaka, för om man har Cutrone och bara säger till honom att stå där isolerad, vad gör det då för skillnad? Milans problem är mer på mittfält och i försvaret”, säger han. Gattuso ger svar på tal. ”Jag uppmanar Salvini att tänka på politik snarare än fotboll, med tanke på alla stora problem vi har i Italien. Det gör mig galen att Salvini har tid att snacka om Milan med tanke på alla problem i detta land”, säger Gattuso. Inte en dag utan en Zlatanartikel. I dag har Gazzettan en bara för att understryka att allt är på plats, men att Milan inte vill agera förrän klubben fått grönt ljus från Uefa för Financial Fair Play. Men Gazzettan skriver också att ”det är lätt att se att ytterligare framsteg kommer i veckan. Även om själva värvningen inte kan bli verkställas förrän den 3 januari, så stämmer det att Ibrahimovic själv vill förbereda flytten. I Los Angeles har han inte mycket att göra och han (och familjen) skulle gärna komma till Milano så snart som möjligt”. På tal om Serie A-svenskar. Både Oscar Hiljemark (Genoa) och Albin Ekdal (Sampdoria) får medelbetyget 5,5/10 efter Genoaderbyt i går kväll (1-1). Filip Helander får samma betyg för Bologna (0-0 mot Fiorentina), medan Mattias Svanberg får nöja sig med en femma.

Telenord pratar med Oscar Hiljemark efter Genoaderbyt. ”Jag tänker inte på vår svenskmatch”, svarade Hiljemark med ett skratt på frågan om mötet med Ekdal. Han menar vidare att Genoa gjorde en bra insats. ”Om vi fortsätter spela så här kommer resultaten”, säger han, och är nöjd med den egna formen, ”Liksom laget gjorde jag en bra insats. Nu har jag spelat två matcher i rad från start, det känns bra, jag känner mig i form och känner att jag får förtroende”.

Corriere dello Sport relaxar med Allegri, ”Juve i soffan”. För tränaren kan luta sig tillbaka medan de så kallade rivalerna snubblar omkring. Dessutom, poängterar CdS, så räcker det med en poäng mot Valencia härnäst för att säkra en plats i CL:s åttondelsfinaler. Tidningen skriver också om att ”Di Francesco chansar med Roma”, och fortsätter, ”I morgon Real Madrid i Champions League, på söndag Inter i Serie A. Om han misslyckas står en skilsmässa för dörren”.

Tuttosport njuter av ”CR+8”. Ett nytt namn tidningen sätter på sin fixstjärna som lett sitt Juve till så många poängs försprång. Dessutom får tidningen med i underrubriken att ”Cristiano Ronaldo, liksom alla Serie A-spelare, bar ett rött märke på kinden för att visa stöd för kampanjen mot våld mot kvinnor”.

SPANIEN

Estadio Deportivo, Sevillatidningen, firar mest av alla spanska tidningar denna måndag. ”I ensam ledning”, konstaterar ED stolt, sedan Sevilla vunnit (1-0 mot Real Valldolid) och tronar i topp på La Liga.

Marca har ett helt annat perspektiv. ”Den här ligan kan vilket lag som helst vinna”, skriver tidningen, och slänger fram en tabell på förstasidan. ”Bara sex poäng skiljer de sju första”, påpekar tidningen, och lyckas på så vis även få med Real Madrid i bilden.

Cadena Ser-journalisterna låter kritiken mot Real Madrid hagla. ”Matchen (mot Eibar) var värre än någon match under Lopetegui”, säger Antonio Romero. ”Om man inte värvar i januari kommer Real Madrid att bli ett mittenlag”, menar Martín Talavera.

Sport rasar över ”Straffrihet” för Sergio Ramos. Den katalanska tidningen står helt på Der Speigels sida (surprise, surprise). För att riktigt understryka vilken otäcking den där Real Madrid-spelaren är, så har Sport också valt en bild på honom där han ser synnerligen obehaglig ut.

Mundo Deportivo hyllar en av de egna som tagit mycket stryk. Ousmane Dembélé, vars attityd skapat stora rubriker på senare tid, kallas nu ”Dembeletal” (typ ”Dembelivsfarlig”). MD skriver att ”Fransmannen är mannen bakom avgörande mål: han har gjort sju som gett sex poäng och en titel”. Se mer om Dembélé i Goal under ”Övrigt” nedan.

La Sexta hade Andrés Iniesta i studion. Barcelonalegendaren pratade om hur relationen mellan Barça- och Realspelare nådde bottennivåer under José Mourinhos era i Real (2010-2013). ”Mourinho var nyckeln till den dåliga stämningen mellan Barça och Real vid den tiden. Den som inte ser det är blind. Det orsakade stor skada i landslaget, mellan lagkamrater. Det var surrealistiskt. Det var inte den vanliga rivaliteten. Det var hat. Den miljön frodades och det var outhärdligt”, säger Iniesta.

I bet this freestyle’s going viral! 🔥 Thank you to my supporters for helping me hit 5 million followers on Instagram! 🙌🏽 pic.twitter.com/ziEubPNXAU — Memphis (@Memphis) November 25, 2018

FRANKRIKE

L’Equipe omformulerar Marseilles ordspråk ”Rakt mot mål” till ”Thauvin rakt mot mål”. Han gjorde ett hattrick för OM i går (3-1 mot Amiens). Både Emil Kafth och Saman Ghoddos spelade från start för det förlorande laget och får 4/10 i betyg. De tar förstås inte plats i Omgångens elva i L’Equipe, och det gör ingen annan svensk heller.

Le Parisien påpekar att ”sanningens ögonblick” är kommen för Kylian Mbappé och Neymar. I dag ska de efter fem dagar av individuell träning på grund av skador, återgå till den kollektiva träningen i PSG. Utsikterna är ”mycket positiva” för att fransmannen kan vara med mot Liverpool på onsdag. Det finns även en större optimism för brasilianaren nu.

Canal+ hade besök av Eden Hazard. För femtioelfte gången höll belgaren dörren öppen för en flytt till Real Madrid i sommar men också för att stanna i Chelsea. Mer intressant var kanske hans definitiva avfärdande av PSG. ”Jag hade kontakter med PSG men det intresserade mig inte. Jag har alltid sagt att om jag skulle återvända till Ligue 1 så är det till Lille”, säger Hazard. Chelsea köpte Hazard från Lille 2012.

Le Progrès konstaterar att ”När Memphis inte är på planen försöker han rappa”. Lyonstjärnan senaste försök kommer med en cigarr i munnen (se klipp ovan). Memphis Depay skriver att han firar att han har fem miljoner följare på Instagram och slår vad om att klippet blir viralt. Och det har det blivit. Miljonstrecket för visningar är passerat både på Twitter och Instagram. Några lines: ”The world’s messy, no Lionel”, ”Called my agent told him double up” och så finns här zlatanska ”Football pitch you like a zoo, only lions is what I know”.

TYSKLAND

Weser Kurier konstaterar i rubriken att ”Augustinsson räddade poäng åt Werder” med sin kvittering på tilläggstid (1-1 mot Freiburg). ”Jag försökte bara känna var bollen skulle hamna, och sedan tänkte jag inte så mycket, bara försökte träffa målet – jag är glad att bollen smet in”, säger Augustinsson. Matchen beskriver han som ”galen” och lagets målvakt Pavlas som en ”Superman”.

Bild undrar redan på förstasidan, ”Kommer Wenger i stället för Kovac?”. Enligt tidningen är det ”ett namn som diskuteras allt mer internt” i Bayern München som ersättare på tränarposten till Niko Kovac. Vad som talar för Wenger, enligt Bild, är att han lyckades bygga om Arsenal upprepade gånger, talar perfekt tyska och kan handskas med stjärnor.

Kicker nämner också Wengers namn som en möjlighet för Bayern. Även Zinedine Zidanes namn kastas in i spekulationerna. Annars lockar Kicker med ”På väg att bli en legendar” om Marco Reus i Dortmund. Tidningen ser också en lång fortsättning för anfallaren i klubben, kärleken är ömsesidig. Ingen svensk finns med Kickers Omgången elva.

ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) inleder sin matchrapport med att ”Johan Larsson var på nytt en av Bröndbys bästa” efter gårdagens seger (2-0 mot Sönderjyske). Det bäddar också för en uppföljning om framtiden. Den svenska lagkaptenens kontrakt går ut vid årsskiftet. ”Jag talade lite löst med (klubbägare) Jan Bech Andersen för några veckor sedan, men sedan har jag inte hört från klubben”, säger Larsson som håller dörren öppen både för en fortsättning i klubben, men också för en flytt. ”Jag har inget på bordet från utlandet, men det är klart att alla spelare vill testa sig på högsta nivå och ta ett steg på karriärstegen, men det finns inget konkret för mig. Jag ska inte ut i Europa bara för att komma bort. Det ska upp en nivå i så fall”, säger han.

Daily Record (Skottland) har en annan svensk vars framtid är oklar, Mikael Lustigs i Celtic. Kontraktet går ut till sommaren, och på frågan om han stannar svarar Lustig, ”Vi får se. Det är upp till Celtic att utnyttja optionen (ett år) i mitt kontrakt, så vi får se vad som händer de närmaste veckorna”.

Algemeen Dagblad (Nedeländerna) ger Feyenoords seger (1-0 mot Groningen) förstasidan med ”Sparsamt med ljuspunkter”. Tidningen är också sparsam med betygen när det kommer till Rotterdamlagets svensk. Sam Larsson får lägsta Feyenoordbetyg, 4,5/10.

TyC Sports (Argentina) har en uppföljning på det omtalade klippet på en River Plate-supporter som tejpar fast bengaler på ett barn att smuggla in på Copa Libertadores-finalen (klipp här). Kvinnan har identifierats och gripits. Hon riskerar enligt tv-kanalen mellan två och sex års fängelse. Även vårdnad över barnet kommer att nagelfaras, uppger TyC. Fox Sports tar upp välkända Palmeirastränare Luiz Felipe Scolaris tydliga åsikt om den skandalomsusade finalen. ”Boca borde bli utsedd till mästare”, slår han fast.

Goal (Portugal) journalisten Bruno Andrade, även A Bola, uppger att Ousmane Dembélé bett Barcelonas ledning om att få lämna klubben. Vidare uppges att Barça hoppas använda Dembélé som del i en affär för att köpa tillbaka Neymar från PSG. Andrade uppger att samtal om en sådan affär redan tagit plats.

Atlanta Journal-Constitution (USA) firar Atlantas storseger i MLS Eastern Conferenc-finalen i natt, svensk tid (3-0 mot New York Red Bulls). En applåd måste också gå till publiken (se klipp nedan)