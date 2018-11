Zlatan kan finaldebutera – mot annan ex-klubb

Rubrikämne i rött, scrolla ned

ENGLAND

Daily Telegraph är morgonpigg. Sporten sprudlar av uppgifter. För ett drygt dygn sedan uppgav tyska Bild och Kicker att Bayern München är intresserad av Arsène Wenger (se Headlines i går). Nu uppger Telegraph att ”Wenger är intresserad av att återvända som tränare i Bayern München” (mer om Bayerns tränarstol under ”Tyskland” nedan). Telegraph lockar också med att ”Liverpool och Chelsea kan värva Pulisic för 70 miljoner pund”. Dortmund är beredd att casha in, men först i sommar. Dessutom uppger Telegraph att ”Manchester United har uttryckt intresse för West Hams anfallare Marko Arnautovic”. Ett eventuellt bud är dock inte att vänta förrän till sommaren.

ESPN:s Manchesterkorre Mark Ogden har fler Uniteduppgifter. Klubbens intresse för Axel Witsel är återuppväckt. Enligt ESPN:s källor var José Mourinhos besök i Belgien under landslagsuppehållet fokuserat på att spana in Dortmunds mittfältare.

The Sun använder Old Traffords smeknamn ”Drömmarnas teater” och gör om det till ”Skärmarnas teater”. Den rubriken presenterar José Mourinhos budskap till sina spelare inför kvällens match mot Young Boys. På frågan om att känna press, svarade Unitedtränaren bland annat, ”Om du känner press, stanna hemma, och då menar jag inte på arenan, utan stanna hemma framför tv:n”.

The Times tar upp samma tema under, ”José: Pallar du inte trycket, stanna hemma”, men har också en twist. ”Osålda biljetter speglar Unitedfansen apati”. Tidningen påpekar att även under David Moyes och Louis Van Gaals mörka dagar så var publiksiffran i CL aldrig lägre än 73 040. ”Med biljetter fortfarande tillgängliga på tre sidor av arenan behövs det en rejäl slutrush för att nå upp till den siffran i kväll”, skriver Times.

BBC Sport uppmärksammar att LA Galaxy dumpar ex-Arsenal och Chelseabacken Ashley Cole. Klubben har (som väntat) valt att inte utnyttja optionen på ytterligare ett år med 37-åringen. Samtidigt presenterade Galaxy sin trupp för 2019 och, jo då, Zlatan Ibrahimovic finns med på den. Tills vidare.

Arseblog, den initierade Arsenalbloggen, debuterar i Headlines med att Jessica Samuelsson är skadad igen. Det är samma fot som den svenska landslagsspelaren tidigare haft stora problem med. Enligt Arseblog blev hon plåtad i helgen med skyddsko om foten. Samuelsson skriver själv på Instagram, ”Jag börjar bli van vid den här skon. Det känns som jag aldrig tog av den”. Arsenal har inte uttalat sig om skadan.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport beskriver CL-spelet som ”Italiensk poker – med 250 miljoner euro på bordet”. Så mycket står på spel när de fyra klubbarna – Napoli, Inter, Roma och Juventus – jagar åttondelsfinal. Tidningen har också en intervju med Tottenhams tränare Maurizio Pochettino som inför mötet med Inter tar avstamp i derbytriumfen i helgen. ”Vi hoppas upprepa insatsen mot Chelsea. Om vi kan spela med samma intensitet som i lördags kan vi vinna”, säger han, och lockas sedan till att tala om mer långsiktiga mål. ”Jag drömmer om att vinna en pokal med Tottenham, gärna Premier League, på nya arenan. I framtiden hoppas jag också leda argentinska landslaget”. Dagens Zlatan då. Den kommer under ”Framåt med Christensen och Ibra packar resväskorna: Nu väntar han i Turkiet”. Milan hoppas på lån av Chelseas dansk samtidigt som Galaxys svensk är i Turkiet och jagar – och väntar på det där samtalet från Milan. ”Från Istanbul till Milano är det mindre än tre timmars flygtid”, avslutar Gazzettan. På annat håll ringar krönikören Alberto Cerrutti in en potentiell Milandebut för Zlatan: italienska supercupen mot Juventus den 16 januari i Jeddah, Saudiarabien. Att Robin Olsen, som missade senaste ligamatchen, står för Roma mot Real Madrid verkar givet, enligt Gazzettan.

Corriere dello Sport påpekar att både Manolas och Olsen klarade av tester i går och är helt spelklara. På förstasidan är budskapet inför kvällens CL-matcher ”Här och nu”, med uppföljningen ”För Juve och Roma går vägen till åttondelsfinal via Valencia och Real Madrid”. Tidningen uppmärksammar också att biträdande premiärminister och Milansupportern Salvini, som kritiserade Gattuso till tränarens stora irritation, krupit till korset. Rubrik: ”Salvini ber om ursäkt: Jag är bara en supporter, jag vill inte attackera tränaren”. Salvini ska själv ha kontaktat Gattuso.

Tuttosport har enbart Turinfokus. ”Värt mycket” gäller för Juventus. ”För Europaspel krävs mer” gäller för Torino (0-0 mot Cagliari).

SPANIEN

Marca har bild på skrattande Real Madridspelare under träning. Till det finns rubriken ”Europaspelet får dem at byta ansikte”. Tidningen påminner om matchens vikt och om att det första mötet på Bernabéu var ”Reals bästa match den här säsongen”.

Cadena Cope uppger att ”Atlético överväger att operera Diego Costas fot”. Anfallaren har en längre tid haft smärtfyllda problem med en fot. Det skulle vara en orsak till hans formdipp. Diskussioner pågår om när en lämplig tidpunkt för ingreppet skulle vara. Diego Costa spelar så länge vidare med smärtan.

Sport kommer med Sergio Busquets och citatrubriken, ”Jag vill avsluta min karriär i Barça”.

Mundo Deportivo har intervju med samma spelare. Citatrubriken: ”Dembélé ger oss mycket”.

Betevé drar på ”Exklusivt: Neymar kommer att lämna PSG och kan återvända till Barça”. Enligt den katalanska tv-kanalen kommer Neymar ”inte att spela i den franska ligan nästa säsong”. Han har kommit överens med PSG-ledningen om att få lämna klubben för La Liga. Både Barça och Real Madrid är möjliga destinationer, och prislappen 200 miljoner euro.

Rac 1 uppger att Barcelona är nära att sälja namnrättigheterna till Camp Nou. Förhandlingar pågår med det katalanska läkemedelsbolaget Grífols och en överenskommelse kan presenteras innan årsskiftet, hävdar radiokanalen. Ett Camp Grífols eller ett Nou Grífols månne? Smeknamnet Gryffindor borde ligga nära till hands.

FRANKRIKE

L’Equipe har rådet ”Kopiera, klistra in” till Lyon. För två månader sedan vann OL överraskande mot Man City. I dag väntar samma motstånd igen. En seger tar Lyon till åttondelsfinal. På förstasidan finns också en transferuppgift, ”PSG funderar (åter) på Fabinho”. Klubben är ute efter en defensiv mittfältare, Fabinho får knappt speltid i Liverpool och PSG skulle möjligen kunna låna honom resten av säsongen med en köpoption på minst 50 milj euro i sommar (summan Liverpool betalade Monaco). PSG håller också ett öga på Ajax Frenkie De Jong.

Le Parisien är optimistisk. ”Mbappé och Neymar väntas spela”, lyder budskapet på förstasidan om stjärnorna inför viktiga CL-matchen mot Liverpool i morgon. ”Ljuset har blivit grönt” efter gårdagens träning, skriver tidningen, och menar att ”bortsett från ett bakslag så kan de båda stjärnorna spela mot Liverpool”.

France Football förklarar, ”Därför älskar vi Cavani så mycket”. Uruguayanen är en ständig publikfavorit, mycket för sin inställning. Till och med bland motståndarfans. ”Om vi skulle ha en omröstning bland Marseillefans så är Cavani drömspelaren, mer än Mbappé”, säger OM-supportern Clément. En minst lika stor kärlek har Atléticotränaren Diego Simeone till sin anfallare Antoine Griezmann. ”Franska landslaget fungerar tack vare Griezmanns hjärna”, menar han, och ser anfallaren som given Ballon d’Or-vinnare. ”Under 2018 finns ingen spelare som gjort viktigare saker för sitt lag än Griezmann”, säger Simeone. France Football konfronterar vidare Radja Nainggolan med hans status som bad boy. ”Det är bara en etikett man satt på mig. Jag försöker bara leva som en vanlig person”, säger Intermittfältaren, ”Jag kan promenera i de värsta kvarteren och leva normalt. Jag kan acceptera de fördelar man får som fotbollsspelare men det betyder inte att jag letar efter dem. Jag går och storhandlar, jag har ingen assistent. Jag tar ett glas, jag röker. Någon som har ett vanligt jobb kan röka, så varför inte en fotbollsspelare? Mitt privatliv är en sak, fotbollsplanen en annan”. På frågan om att vara ett föredöme, fortsätter Nainggolan: ”Om ni visste hur många spelare som röker! Varför försöka vara slug och dölja att man tar en cigg? Man måste vara sig själv och visa att även en fotbollsspelare lever ett normalt liv”.

TYSKLAND

Bild visar att det knakar på flera håll kring Bayern. ”Höness portar Breitner från hedersläktaren” är dagens största rubrik på nyhetsettan. De forna vännerna från Bayernlegendarerna hamnade på kollisionskurs sedan Breitner nyligen öppet kritiserat Bayernstyret med Höness i spetsen. Bild skriver vidare att hårt ansatta tränaren Niko Kovac hållit ett tal för spelarna inför Benficamatchen där han sagt att han snart kan vara borta, men vill göra något stort innan. Han sa samtidigt att han inte bar skulden för krissituationen och kritiserade spelarna. Bild hävdar att spelarna var ”helt förstummade efteråt”.

Süddeutsche Zeitung binder ihop Hoeness och Kovac. Under ”Kovacs kamp” skriver tidningen att Benficamatchen kan bli tränarens sista om det inte blir seger. Liksom Kicker och Bild i går uppger SZ att Arsène Wenger är en kandidat att ta över, och att både president Höness och vd Rummenigge har goda relationer till fransmannen.

Sky Sport-profilen Lothar Matthäus håller på Wenger. Han menar att spelarna behöver ”en Jupp Heynckes”, en tränare de respekterar som också klarar av att tala till dem på ett sportsligt och mänskligt plan. ”För närvarande ser jag ingen annan tränare på marknaden än Wenger som har de förutsättningarna. Givetvis skulle Zidane vara ett alternativ, men jag kan inte se honom släcka bränder i München”, skriver Matthäus.

Kicker har med det förväntade: Emil Forsberg kommer inte att spela RB Leipzigs matcher mot Salzburg (torsdag) eller Mönchengladbach (söndag). Den ljumskskadade svensken tränade individuellt inomhus under gårdagens träning.

ÖVRIGT

The Athletic (USA) uppger att Manchester City är på väg att värva målvakten Zack Steffen från Columbus Crew. De engelska ligamästarna väntas betala tio miljoner US-dollar för 23-åringen, och affären vara klar till övergångsfönstret öppnar den 1 januari. Sport Illustrated-profilen Grant Wahl menar att det finns ett nytt alternativ för den uppskjutna Copa Libertadores-finalen River Plate-Boca Juniors. Efter Abu Dahbi och Genua, uppger nu SI att krafter i Miami arbetar på att matchen ska spelas där.

Clarín (Argentina) förmedlar det sydamerikanska fotbollsförbundets åsikt om Copa Libertadores-finalen. ”Fotbollsmatcher vinner man inte med stenar eller våld, den vinner spelare på en plan”, skriver förbundsordförande Alejandro Domínguez i ett uttalande. Han manar också ledarna i River Plate och Boca Juniors att ”förstå att ansvaret de har i sina händer sträcker sig långt bortanför klubbfärger och egenintressen”. Conembol vill att returen spelas. Ett avgörande möte med representanter för klubbarna väntar i dag i Paraguays huvudstad Asunción. En eventuell match lär spelas den 8 december, men i så fall var någonstans är oklart.

Ta Nea (Grekland) rapporterar om våldsamma bråk i Aten på måndag kväll inför CL-matchen AEK-Ajax. Enligt uppgifter var det ett 200-tal Ajax-, Panathinaikos- och Krakow-fans som drabbade samman med AEK-fans där påkar och brandbomber användes (se klipp nedan). Polisen lyckades skingra fansen med tårgas. Det finns ännu inga uppgifter om skadade eller gripna. Oro finns för nya sammandrabbningar inför kvällens match.

A Bola (Portugal) beskriver kvällens möte med Bayern München som ”Mycket mer än en match”.

Fifa.com ger plats åt Hedvig Lindahl. Landslagsmålvakten försäkrar att det blir hennes sista VM. ”Av den anledningen så siktar jag högt och satsar på guld, definitivt. Jag vill njuta av varje minut och avsluta med vetskapen om att vi gjort något speciellt. Sverige har aldrig vunnit guld, så varför inte denna gång? Jag tycker vi har mycket talang och bra blandning av erfarna spelare, nya spelare och spelare mitt emellan”, säger Lindahl.