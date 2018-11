Hiljemarks revansch - från utlånad till "oumbärlig"

Rubrikämne i rött, scrolla ned

ENGLAND

Daily Telegraph bugar inför en omdiskuterad stjärna. ”Neymars mästarklass” är stämpeln tidningen sätter på Liverpools förlust (1-2 mot PSG). Tidningen skriver om ”brasilianarens supershow i Paris”. Liverpooltränare Jürgen Klopp såg en annan typ av supershow. En där PSG-spelare simulerade, ”särskilt Neymar” (se klipp). Han får medhåll av Liverpoollegendaren John Aldridge, ”PSG:s uppträdande var skamligt, och Neymar ger fotbollen ett dåligt rykte!”, skriver han på Twitter. Jamie Carragher var minst lika upprörd (se Viasat under ”Övrigt” nedan).

Daily Mail väljer ett vinnande engelskt CL-lag. ”Slå nu Barça är budskapet tidningen skickar med Tottenham efter Christan Eriksens förlösande mål på Wembley i går (1-0 mot Inter). ”Jag vill visa att det omöjliga kan bli möjligt”, säger Spurs tränare Maurizio Pochettino inför matchen på Camp Nou.

The Times slår ihop de båda matcherna och konstaterar att det blir ”Ända till slutsekunderna” för Liverpool och Tottenham innan ett eventuellt CL-avancemang kan vara säkrat. Under ”Sarri: Kanté är ingen Jorginho” uppmärksammar tidningen Chelseatränarens kritik av den universellt omtyckta fransmannen. ”I förra matchen (Tottenham) så ville Kanté lösa matchen efter 15 minuter men på fel sätt. Han tappade position. Han attackerade andra straffområdet för mycket. Det är inte någon av Kantés bästa sidor”, säger Sarri. På annat håll uppger The Times att Southampton har fört samtal med Paulo Sousa om att ersätta Mark Hughes. Sousa var senast tränare i Tianjin Quanjian i Kina.

Daily Mirror har också med båda CL-matcherna. ”Mot alla odds” betyder att Tottenham och Liverpool fortfarande slåss om platser i åttondelsfinalerna. Tidningen har också ”Exklusivt: Alexis Sánchez mer inställd på en flytt än någonsin tidigare efter senaste petningen av Mourinho”. Chilenaren fanns inte ens med i truppen mot Young Boys i tisdags. Sánchez hoppas enligt Mirror på att PSG ska hjälpa honom bort från Mardrömmarnas teater.

The Sun sätter på omisskännligt tabloidvis rubrikerna ”Neym, set and match” (PSG-Liverpool) och ”Chris of life” (Tottenham-Inter). Under ”Exklusivt: Hej då, Cal” uppger The Sun att Bayern München hoppas värva Chelseas jättetalang Callum Hudson-Odoi redan i januari. Även Barcelona, Juventus och Arsenal har uppgetts intresserade av 18-åringen, som är fast på bänken under Sarri.

iSport bränner på med ”Exklusivt: United siktar in sig på Pickford och Oblak som ersättare till De Gea”. Om nu den spanska målvakten lämnar Old Trafford i sommar.

Wales Online ger Martin Olsson 6/10 i Swanseas förlustmatch i Championship (1-2 mot West Brom).

ITALIEN

Sportitalia-studion har besök av Milans tidigare sportchef Massimiliano Mirabelli. Han fick lämna klubben i somras. Han berättar nu att han blev erbjuden Zlatan Ibrahimovic men sa nej. Mirabelli väver in den uppgiften i svaret om att han inte heller i dag skulle värva svensken, ”Nej, att värma Milanfansens hjärta med någon som en gång bar tröjan, som var en stor mästare, kanske är han det fortfarande, det vore fel. Även vi fick erbjudande och sa nej. Milan har behov av att värva spelare för en ny era, och Zlatan faller inte innanför de ramarna”.

La Gazzetta dello Sport lyckas få med lite Zlatan Ibrahimovic i dag också. Men det är bara Gonzalo Higuaín som ännu en gång välkomnar svensken, ”en jättestor spelare, alla vill ha en sådan spelare bredvid sig”. Men annars är det ”Till sista andetaget” som gäller för både Inter (0-1 mot Tottenham) och Napoli (3-1 mot Röda Stjärnan). Båda lagen slåss ända in i sista omgång för att gå vidare från gruppspelet.

Corriere dello Sport är inne på samma tema för Napoli och Inter med ”Ända till slutet”. Slutsatsen är att ”Ancelotti har tre chanser på Anfield. Det är mer komplicerat för Spalletti som måste lita på Messi”.

Tuttosport håller sig stadigt till Turin. ”De vill till Juve!” är dagens feta rubrik. Den kommer till bilder på Isco och Marcelo. ”Ronaldoeffekten: Real Madrid är en krutdurk” följs av ”CR7:s avsked skapade en djup spricka i Madridklubben: efter Marcelo funderar nu också Isco på att ta farväl efter bråk med Solari. Januari eller juni – Juve är en lockande möjlighet för båda”.

Il Secolo XIX, regionaltidningen i Genovatrakterna, är förvånad över Oscar Hiljemark. Han ringas som en av tre spelare in som positiva överraskningar under Genoas nya tränare Ivan Juric. ”Svensken hade gått från en fast plats i startelvan under Ballardini till marginalisering under Juric, som sommaren 2017 hade tryckt iväg honom på lån. Det kan hända i januari också, men nu tycks Hiljemark ha blivit oumbärlig även för kroaten: mot Sampdoria var han mycket bra och på ett mittfält där Juric förväntar sig mycket aggressivitet, kan han hitta gott om utrymme”, skriver tidningen.

SPANIEN

Cadena Cope uppgav i tisdags kväll att Real Madrid-tränaren Santiago Solari straffat Isco för hans attityd, genom att peta honom även från bänken mot Roma. Nu har radiokanalen fler uppgifter. Solari tog alla spelarna i handen efter förlusten mot Eibar i helgen, men Isco vägrade att göra det. Det är ett av skälen till petningen.

Marca bekräftar på morgonen den uppgiften. Och ämnet Isco tar oavsett över hela förstasidan. ”Isco-Solari – Kallt, kallt” kommer med bild på mittfältaren rejält påpälsad. Enligt tidningen har ”bristen på harmoni vuxit omgång för omgång”.

Cadena Ser fyller i med uppgifter från sina källor om att Solari generellt varit missnöjd med Iscos inställning på träningar och i matcher, och att 26-åringen inte är i form.

AS pekar redan ut nya destinationer för Isco. ”Erbjudande från Serie A och Premier League” leder fram till huvudrubriken: ”Juve och City efter Isco”. Vidare skriver AS, ”Genom att Solari skickade upp honom på läktaren ringer alla larmklockor”. Gårdagens CL-matcher får bara litet utrymme. Som att ”Atlético är klart för åttondelsfinal” (2-0 mot Monaco).

Sport har en helt annan match i fokus. ”Kungen av åttondelsfinaler”, förkunnar tidningen till en bild på Lionel Messi, Barcelonas första målskytt i går (2-1 mot PSV Eindhoven). Men det högsta spelarbetyget ger Sport till bångstyrige Ousmane Dembélé, 8/10. Sport låter sedan citat spela mot varandra om ett Barçamål. Messi slog en frispark som Piqué stötte in. Sport skriver att Pique, ”halvt på skämt”, svarar: ”Det var inövat. Vi över det en hel del och det lyckades perfekt”. Messi: ”Det var inte inövat. Det är en lögn. Det var en dåligt slagen frispark, Pique höll sig framme och målet var tursamt”.

Mundo Deportivo njuter av ”Ledaren Messi” och minst lika mycket av ”Total splittring mellan Isco och Solari”.

Diario Sur uppger att Sead Haksabanovic kan lämna Málaga och återvända till West Ham i januari. Ex-HBK-spelaren har fått knappt med spelminuter under sin lånesejour i den spanska klubben.

FRANKRIKE

L’Equipe hoppades på ett PSG som ”Come together” i går. Så blev det. Efter viktiga segern i går (2-1 mot Liverpool) är laget ”Själsfränder”. Målskytten Neymar får tillsammans med Thiago Silva högst spelarbetyg, 8/10. ”Jag var inte 100 procent men det var en viktig match, så skadad eller ej, jag var bara tvungen att spela”, säger Neymar efteråt. Tränare Thomas Tuchel var nöjd med laginsatsen, ”Alla var beredda att lida”. På Parc des Princes vip-läktare satt för övrigt ett par stolar ifrån varandra kändisar som sångaren Mick Jagger, skådisen Leonardo Di Caprio och MMA-mästaren Khabib Nurmagomedov (som tippade rätt resultat, se klipp).

RMC Sport låter PSG-presidenten Nasser al-Khelaïfi överösa tränare Tuchel med beröm. ”I mina ögon är han världens bästa tränare, det visade han i dag. Det han åstadkom var magnifikt”, säger al-Khelaïfi

Le Parisien ger Neymar plats med bild på förstasidan till rubriken ”PSG har ödet i sina egna händer”. I sista gruppspelsmatchen väntar Röda Stjärnan på bortaplan.

TYSKLAND

Sky Sport har med Jürgen Klopp som överträffar sig själv. Till BT Sport beklagade Liverpooltränaren sig över 500 000 avbrott som PSG-spelarna orsakade. Till Sky säger han, ”Det var nio miljoner avbrott och alltid någon som rullade runt på marken”.

Ruhr Nachrichten ser ett Dortmund ”Utan glans i åttondelsfinal” i CL (0-0 mot Brügge). Ett huvudbry var Alex Witsel, som haltade på slutet och byttes ut. Men efteråt sa belgaren, ”Det var kramp, inget mer”.

Kicker ger backen Manuel Akanji högst betyg, 2,5 av 6 (ett är högst) och lägst till Raphaël Guerreiro och Paco Alcacer, 5/6. Dagens huvudrubrik är ”Fyra dagar att andas för Kovac”, Bayern Münchens tränare, efter tisdagens storseger mot Benfica. På lördag väntar Werder Bremen. Dessutom får Kovac förstärkning. Både Thiago Alcantara och Kingsley Coman väntas vara redo för spel igen. Även förstärkning utifrån är att vänta vad det lider. ”Vi har mycket att göra i vinter och i sommar”, säger Bayerns sportchef Hasan Salihamidzic till Kicker. Tidningen pekar också ut Mats Hummels, Sandro Wagner och James som tre spelare i omklädningsrummet som är emot Kovac. Mer i Kicker: Hoffenheim är ute efter RB Salzburgs tränare Marco Rose. Ett kontrakt sägs redan ligga på bordet.

ÖVRIGT

SDNA (Grekland) återberättar Pontus Wernblooms tankar inför Paoks möte med Chelsea på Stamford Bridge i kväll. ”Jag hoppas det blir annorlunda än i första matchen (0-1). Jag hoppas vi lärt oss en läxa och visar motståndarna mindre respekt än på hemmaplan”, säger den svenska mittfältaren, ”Vi måste göra en perfekt match för att vinna”.

Viasat (Norge) gav ordet till sin expert, ex-Liverpoolspelaren Jamie Carragher efter PSG:s seger. Hans färger lyser igenom i frustrationen över hemmalagets filmningar. ”De (PSG-spelarna) borde skämmas. Jag förstår inte hur de kan se sina fruar och sin familj i ögonen efteråt”, säger Carragher, ”Att rulla omkring så där…de enda gånger man ser det annars är på lekis”.

Forbes (USA) låter under tiden Neymar trösta sig med att han kan räkna stålar länge. Han är den enda fotbollsspelaren som dyker upp på listan över ”Världens mest välbetalda kändisar under 30 år”. PSG-brassen är trea med intjänade 90 miljoner US-dollar (cirka 820 milj kr) under perioden juni 2017-juni 2018, enligt Forbes uträkning. På tio-i-topp-listan finns fem idrottsmän, men den toppas av kändisen/entreprenören Kylie Jenner med 166,5 milj US-dollar, före artisten Ed Sheeran 110 milj US-dollar.