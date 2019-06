Hazard når inte Zlatans siffror

Dagens rubrikämne i rött längre ned, under Spanien.

ENGLAND

Sky Sports berättar att Chelsea ännu inte tagit kontakt med Derby om Frank Lampard som ny tränare. Det trots torsdagskvällens sena besked från Italien om att Juventus – till slut – ska vara överens med Londonklubben om Maurizio Sarri.

The Guardian och övriga tidningar har inte hunnit får med Sarri-uppgifterna på sina sportettor, men har en annan Chelseaprofil som lämnar i topp. ”Edens lustgårdar” är numera Santiago Bernabéu, där den äldsta brodern i Hazards syskonskara i går presenterades inför 50 000 åskådare. ”Jag är ingen galáctico”, är hälsningen som Guardian lyfter fram.

The Times har samma citat men med fortsättning. ”Jag är ingen galáctico ännu – men det vill jag bli”.

The Sun tar inte fasta på ord utan handling. Dels att Real Madrid flörtat med Hazard i ett år och dels att 28-åringen kysste Reals klubbmärke på tröjan vid presentationen. Det ger feta rubriken ”Jakten på en kyss”.

Daily Mail knyter ihop säcken. Till skillnad från de flesta andra engelska medier skriver tidningen inte om en Sarri-kompensation från Juve till Chelsea på fem miljoner pund, utan uppger att summan är sju milj pund. ”Ännu en förhandlingstriumf av Granovskaja”, Chelseas starka kvinna, menar tidningen, och pekar också på Hazards prislapp som drog iväg på slutet.

ITALIEN

Sky Sport Italia var först ut med uppgifterna om överenskommelse mellan Juventus och Chelsea om Sarri. Men enligt den italienska tv-kanalen rör det sig inte om närmare åtta miljoner euro, som Daily Mail hävdar, utan snarare hälften, 3,5-4 milj euro. Uppgifterna går överlag kraftigt isär mellan engelsk och italiensk press.

La Gazzetta dello Sport bjuder på flera flera Romarubriker. ”Totti chock!” förkunnar att legendaren funderar att på att lämna klubbledningen. Nästa är ett chockbyte med Juve, ”Higuín mot Manolas”. Fler spelarrykten: PSG är intresserad av Lorenzo Insigne. Napoli vill ha 100 miljoner euro, men lär inte få det på länga vägar. Nästa vecka väntar möte mellan Napolis president De Laurentiis och Insignes agent Mino Raiola. Då avgörs om det blir kontraktsförlängning eller försäljning.

Corriere dello Sport påpekar att det italienska fotbollsförbundet, Figc, gärna vill ha Totti om han lämnar Roma. Och så har tidningen fångat in några citat från Adrien Rabiot, på semester i Italien. Det ger dagens största rubrik, ”Jag för samtal med Juve”. PSG:s enfant terrible lämnar klubben i sommar efter ett turbulent sista år.

Tuttosport har också jagat ned mittfältaren. ”Exklusivt med Rabiot: Juve är med i bilden”, och tillägget ”Juve är en stor klubb, vi förhandlar”.

Tuttomercatoweb rapporterar, liksom Il Corriere di Verona, att dragkampen om Samuel Gustafson fortsätter. Nyuppflyttade Hellas Verona vill låna den svenska mittfältaren en säsong till, men Torino vill sälja.

SPANIEN

Marca använder både fram- och baksida för at få plats med alla åskådare som spanade in Hazards presentation. ”Så gärna de vill se honom!”, slår tidningen belåtet fast. Och så ett citat från huvudpersonen själv, ”Jag vill bli bäst i världen med Real Madrid”. På presskonferensen berättade Hazard att han skämtsamt bett Luka Modric om tröja nummer 10 men fått nej. Real Madrids plan ligger fast vid att han ska få nr 7, men den har Mariano fortfarande. Los Blancos har värvat för över 300 miljoner euro i sommar men är inte färdiga för det. Den här gången är emellertid prestigen större än summan. Supertalangen Takefusa Kubo, 18 år är enligt både japanska uppgifter och enligt Marca, på väg från Tokyo FC för två miljoner euro. Det är samma unga spelare som 2014 spelade i Barcelona och som Reals rival tänkt locka tillbaka.

AS skriver om ”Hazard-feber”, men också om att de omättliga fansen skanderade ”Vi vill ha Mbappé” åt Real Madrids klubbpresident Florentino Pérez. AS roar sig också med att lista de mest sedda spelarpresentationerna. Hazard med 50 000 glider in på sjätte plats. Etta är Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 75 000, före Maradona (Napoli) med 65 000. På tredje plats är Zlatan Ibrahimovic (Barcelona) med 60 000.

Sport har sitt Barcelonafokus intakt. Förstasidan domineras av att Barcelona ser ut at gå miste om De Ligt på grund av spelarens lön. Barça erbjuder sex milj euro om året, Juventus tio milj och PSG tolv milj.

Mundo Deportivo pryder förstasidan med fyra bilder på Antoine Griezmann på en fotbollsplan för att förtydliga att fransmannen kan spela i så många positioner för Barça. Noterbart är också att tidningen genast hittar möjligheter att håna Real Madrids stjärnförvärv. Som ett svar på att Hazard säger att han alltid drömt om att spela i Real Madrid har MD ”Uppväxten som Barcelonasupporter”, och bilder på den unge Eden i full Barça-mundering. I sin baskiska upplaga har MD – för fjärde dagen i rad – Alexander Isak i topp. ”Slår rekord”, tar upp att den 19-åriga svensken är den yngsta utländska spelaren som Real Sociedad värvat, samt att Dortmunds återköpsklausul på 30 miljoner euro endast gäller till 2021.

FRANKRIKE

L’Equipe plockar fram ett filmmanus, för det är ”Dags för Leonardo 2”. Brasilianaren är i Paris och kan redan i dag presenteras som PSG:s nygamla sportchef. Samtidigt väntar besked om att Antero Henrique lämnar klubben. Det är fler som lämnar PSG. Bland annat ett par unga spelare. Liksom RMC Sport i går uppger L’Equipe att Moussa Diaby hamnar i Bayer Leverkusen. Den tyska klubben är överens med spelare (femårskontrakt) och PSG (15 milj euro). Timothy Weah är nära Lille (tio milj euro). Tidningen tar också upp vad som komplicerar Zidanes ögonsten Paul Pogbas transfer till Real Madrid. Enligt källor i Real är det främst två skäl: Pogbas lönekrav och agenten Mino Raiolas uppträdande. Pogba själv var tidigare helt inställd på Real men är nu öppen även till Juventus intresse. ”Han vill oavsett under inga villkor bli kvar i Manchester”, skriver L’Equipe. I går blev det klart att världens bästa damlag, Lyon, byter tränare. Reynald Pedros får lämna klubben. Enligt L’Equipes uppgifter kommer ytterligare en man och dessutom en fransman att ersätta.

Le Parisien påpekar på nyhetsettan att ”Leonardo har redan börjat jobba!”. Brasilianaren har ett finger med i spelet i försäljningen av Diaby, och träffade i går ungdomstränaren Thiago Motta, som Leonardo en gång i tiden själv lockade till PSG som spelare. Le Parisien noterar också häpnadsväckande höga siffror för franska VM-landslaget på tv. Damernas inledande siffror är nästan lika höga som herrarnas förra sommaren. Sammanlagt såg 10,6 miljoner tittare premiären mot Sydkorea och 10,4 miljoner matchen mot Norge.

TYSKLAND

Bild uppger att Timo Werner är missbelåten med att Bayern München satsar allt på Leroy Sané, och kan nu tänka sig att stanna en säsong till i RB Leipzig. Han har ett år kvar på kontraktet, men RB Leipzig vill ogärna släppa honom gratis. En lösning kan vara en förlängning med en utköpsklausul för nästa sommar, skriver Bild.

Sport1 uppmärksammar att brasilianska storstjärnan Marta efter den smärtsamma förlusten (2-3 mot Australien) också passade på att pika ZDF. Efter en intervju med den tyska tv-kanalen säger tolken att Marta la till ”Herregud, hur kunde ni glömma det – jag har gjort 16 VM-mål precis som Klose, att ni inte frågade om det också”.

ÖVRIGT

Agona Sport (Grekland) sammanfattar rapporter i lokala medier i Aten: Olympiakos har gett upp Marcus Berg. I stället ser den svenska landslagsveteranen ut att hamna i Qatar eller Turkiet. SDNA hävdar att Olympiakos trots ett lukrativt erbjudande inte lyckats locka Berg på grund av hans förflutna hos ärkerivalen Panathinaikos. Sport24 följer upp tråden om Bergs kommande adress. Häromdagen uppgav turkiska medier att Denizlispor, nyuppflyttade i högsta divisionen, är intresserad. Det bekräftar nu också klubbordförande Ali Cetin. ”Vi kommer att värva antingen Berg eller (Hugo) Rodallega. Vi väntar svar från spelarna nästa vecka”, säger han till den grekiska sajten, som även skriver att Denizlispor kan erbjuda som mest en miljon euro i lön, vilket är mindre än Olympiakos.