5,5 miljarder på 19 dagar - köpfest i La Liga

ENGLAND

Sky Sports låter Gareth Bales agent Jonathan Barnett vifta bort uppgifter om att den utfrysta mittfältaren kan lämna Real Madrid på lån. ”Det är större chans att jag vinner Ascots”, låter han hälsa. En referens till den pågående hästkapplöpningen och societetstillställningen.

The Sun förfasar sig över pengarullning med överrurbiken ”Fotbollen har blivit galen”. Uppgiften är att Paul ”jag-vill-till-Real-Madrid” Pogba kan inkassera en lojalitetsbonus på 3,8 miljoner pund vid månadsskiftet. Den faller ut efter varje säsong han slutför i Manchester United. Tidningen hävdar under ”Dani för dansk” att Real Madrid erbjuder Dani Ceballos plus 45 miljoner pund till Tottenham för Christian Eriksen.

Daily Mirror påpekar med exklusiv-stämpel att Romelu Lukaku minsann inte kommer att göra som Pogba och be att få lämna klubben, ”av respekt för klubb och fans”, lägger Mirror till. Till själva sportettan når dock bara nyheten om Pep Guardiolas ”Hot Rod”. Man City är nära att göra klart med Atléticos mittfältare Rodri för 62 miljoner pund.

Daily Telegraph lägger till João Cancelo (Juventus) till Rodi och påpekar att Man City därmed lägger upp sammanlagt 108 miljoner pund. Även i Telegraph dyker Lukakus namn upp. Tidningen uppger att Inter vill inkludera Mauro Icardi i utbyte för den belgiska anfallaren. Liksom de flesta morgontidningar har Telegraph gripandet av Uefas förra president Michel Platini som enda fotbollsnyhet på sportettan (se fortsättning under ”Frankrike”).

Liverpool Echo vältrar sig i Alisson Beckers framgångar, och indirekt i Robin Olsens misär. Tidningen tar pulsen hos brassens förra klubb, där han är saknad. ”De (Roma) tappade Alisson och ersatte honom med den svenska landslagsmålvakten Robin Olsen som varit en fullständig mardröm. Han har varit hemsk”, säger John Solano, redaktören för Romapress.net, ”Jag kan inte komma på en större kvalitetsskillnad i Serie A mellan en spelare som lämnat och hans ersättare”. Inte bästa säljtexten i England, dit Olsen ryktats på gång.

Goal uppmärksammar José Mourinhos drömmar om förbundskaptensjobb. ”Jag vill uppleva nya sorters turneringar. Jag tänker på EM och VM”, säger portugisen till Eleven Sport, ”Jag har länge velat testa den typen av äventyr. För närvarande ser jag mig själv mer som tränare för ett landslag än klubblag. Om Portugal är rätt lag för mig? Inte nödvändigtvis”.

ITALIEN

Sky Sport uppger via mercatogurun Gianluca Di Marzio att Juventus samtal med Paul Pogbas representanter fortsatte under tisdagen. Inte bara det, Manchester United-stjärnan påstås nu också föredra en flytt tillbaka till Juve framför Real Madrid.

La Gazzetta dello Sport hör också sirenerna sjunga allt högre om Juventus och Pogba, och lägger till att Turinklubben kan erbjuda Douglas Costa som del i avtalet. Även PSG är för övrigt intresserad av Dougas Costa. Gazzettan har mer om Manchester, den här gången uppgifter som rör den ljusblå halvan av staden, ”City pressar på för Koulibaly: 95 miljoner euro!”. Det är pengar som Napoli delvis skulle använda i James Rodriguez från Real Madrid och Kostas Manolas från Roma. Klubben ska redan vara överens med Real om ett lån med köpoption. Gazzettans Nicolò Schira uppger också att Chelsea och Frank Lampard är överens. Kontraktet är till 2022. Men Gazzettan är mer än mercato. Platini får största rubrik med ”Mörkaste timman”. Damlandslaget får den näst största med ”Slagna men nöjda” (0-1 mot Brasilien). Och inne i tidningen finns ”DiFra – Ekdal kommer att vara mittfältets nav”. Tidningen skriver att ”Albin Ekdal är den enda spelaren som har en säker framtid under den nya tränaren”. Gazzettan fortsätter: ”Som (förra tränaren) Giampaolo ofta underströk, så har Albin vunnit spelarnas och tränarens respekt med sitt spel. Det är föga spektakulärt i sin uppbyggnad, men fundamentalt för att bestämma rytmen”.

Corriere dello Sport har samma uppgifter som Gazzetta dello Sport om en övergång, ”James-Napoli: Det är klart”. Det talas om ett lån för tio miljoner euro med utköpsklausul på knappt 30 milj euro. På förstasidan finns fler siffror och förestående övergångar. ”Rabiot nära Juventus, hans mamma och agent har sagt ’ja’”. Fem år à sju miljoner per säsong, skriver tidningen.

SPANIEN

Mundo Deportivo lägger upp en nattsvart förstasida, plockar fram ”Top Secret”-stämpeln och sätter citationstecken om stora, vita bokstäver: ”Jag vill inte fortsätta här. Jag vill återvända hem, jag borde aldrig ha lämnat”. Det är budskapet från Neymar till PSG, och ”hem” är förstås Barcelona. Neymar ska enligt MD ha lämnat beskedet till PSG:s klubbpresident Nasser al-Khelaïfi innan dennes uppmärksammade intervju i France Football häromdagen.

Sport väljer en blodröd förstasida, kanske för kärleken Neymar trots allt kan förvänta sig på Camp Nou. ”Omklädningsrummet säger ’ja’ till Neymar”, proklamerar tidningen med stora bokstäver, och det är inte kylsprejen och spegeln som längtar efter honom, utan ”olika spelare som kontaktat brasilianaren och bett honom komma redan i sommar”.

Marca nickar instämmande, ”Barças omklädningsrum vill ha Neymar”. Spelarna föredrar honom framför Griezmann. Störst rubrik i dag får emellertid ”Atlético bygger om”. Det syftar på att João Felix och Marcos Llorente ersätter Antoine Griezmann och Rodri. På förstasidan finns också Rodrygo, som presenterade i Real Madrid i går, och som Marca påpekar är klubbens elfte anfallare.

AS blandar Real och Atlético med ”Rodrygo kommer, Rodi lämnar”. När det gäller Rodrygo så lyckas han även klämma in en Neymar-referens. ”Jag vill inte bli Real Madrids Neymar. Jag vill vara Real Madrids Rodrygo”. Tidningen uppmärksammar också att ”La Liga-klubbar har spenderat 520 miljoner euro på 19 dagar”, och på 41 spelare i en aldrig tidigare skådad spansk köpfest. Det motsvarar cirka 5,5 miljarder kronor. För närvarande toppar La Liga köpligan före Bundesliga med 384 milj euro och Serie A med 292 milj euro, skriver AS. Först därefter kommer ligan med de verkliga guldbyxorna, Premier League, med 196 milj euro.

FRANKRIKE

L’Equipe noterar att Michel Platini strax efter midnatt släpptes av fransk polis. Den tidigare Uefa-presidenten greps på tisdag morgon för utfrågning kring korruptionsmisstankar vid tilldelningen av VM i Ryssland 2018 och Qatar 2022.

RMC Sport låter Platinis advokat William Bourdon vifta bort gripandet med kommentaren, ”Väldigt mycket väsen för ingenting”.

Le Parisien följer upp gårdagens uppslag i L’Equipe om problemen mellan Neymar och PSG med sin egen ”Anledningarna till den brustna relationen”. Enligt tidningen har båda parter accepterat att en skilsmässa är möjliga. ”Neymar har aldrig varit lycklig i Paris”, säger en källa nära brasilianaren, och pekar på den franska pressens skriverier och det hårda spel franska domare tillåter mot PSG-stjärnan. Däremot avvisar källan att Neymar planerar att kräva en flytt.

Courier Picard, liksom L’Equipe och RMC Sport, uppger att Emil Krafth och hans lagkompisar i Amiens får Luka Elsner som ny tränare. Den 36-årige slovenen kommer närmast från Union Saint-Gilloise i Belgien.

TYSKLAND

Sport Bild synar Dortmunds ”Angrepp på Bayern”, med bland annat Mats Hummels på väg in och Thorgan Hazard redan på plats. Hummels och Dortmund är redan överens, men Bayern München vill ha mer än de 20 miljoner euro som BVB erbjuder. Mittbacken ses som sista stenen i bygget som ska stoppa Bayern. Samtidigt uppger tidningen att Bayern fortsatt hoppas på Atléticos Rodri, men har konkurrens från Man City, Man United och PSG.

Bild hävdar att Inter är överens om ett kontrakt med Valentino Lazaro. Det återstår även för Milanoklubben att komma överens med spelarens klubb Hertha Berlin, som vill ha minst 25 miljoner euro.

ÖVRIGT

Het Laatste Nieuws (Belgien) använder en trött Ikea-liknelsen för en spännande övergång. ”Se upp, Ikea. Det blir konkurrens om att vara viktigaste svenska exportprodukt i Belgien”. Det handlar om att ”Svenska topptalangen Benjamin Nygren väljer Genk”, uppgifter som dök upp i Aftonbladet i går.

Gol Television (Brasilien) ser liksom spanska medier Neymar komma allt närmare en flytt till Katalonien. Enligt tv-kanalen letar PSG-stjärnan hus i Barcelona. Neymar ska redan ha varit i kontakt med ägaren av huset han bodde i under sin förra sejour i Barça. Esporte Interativo har fascinerande statistik sedan Venezuela hållit nollan igen (0-0 mot Brasilien): landslaget har nu släppt in fyra mål i Copa América, två mot Peru och två mot Brasilien – men samtliga har avfärdats av VAR.

A Bola (Portugal) skriver med stora siffror och bokstäver ”1 000 miljoner euro”. Det är vad Benfica sålt spelare för under Luís Felipe Vieiras era som klubbpresident. João Félix väntas ”inom de närmaste timmarna” presenteras som den senaste storförsäljningen. Han har redan genomgått läkarundersökning för Atlético.

Dagbladet (Norge) uppger att Manchester City värvat 15-åriga norska talangen Oscar Bobb. Övergången från Vålerengen går igenom i juli, då Bobb fyller 16 år.